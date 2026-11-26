Московское «Динамо» одержало победу над «Факелом» (2:1) и обеспечило себе выход в четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России. Воронежцы создали несколько опасных моментов в первом тайме, однако после перерыва бело-голубые перехватили инициативу и усилиями Артура Гомеса и Бителло добились преимущества в два мяча. Гол Антона Ковалёва в концовке встречи не повлиял на исход противостояния. Москвичи завершили групповой этап на втором месте, а воронежцы продолжат выступление в Пути регионов

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90+4' Окончен матч! Московское «Динамо» обыграло дома «Факел» со счётом 2:1. После шести туров в группе В бело-голубые набрали 12 очков, заняли второе место и вышли в раунд плей-офф Пути РПЛ Кубка России. У воронежцев шесть очков и третья строчка. Команда продолжит выступление в турнире в Пути регионов. В 1/8 финала Пути РПЛ «Динамо» встретится с «Зенитом», а «Факел» в 1/8 финала Пути регионов сыграет с «Нижним Новгородом».

90+3' Гладышев пробил из радиуса, но под мяч бросился защитник «Факела», и мяч мимо правой «девятки» покинул поле.

90+2' Прибежал в чужую штрафную Обухов, но подача с углового опять оказалась неудачной.

90+2' С подбора от дуги пробил Магомедов, но мяч через рикошет покинул поле.

90' Четыре минуты добавил Новиков к основному времени матча.

89' Гооооол!!!! 2:1. Турищев слева в штрафной разобрался с Осипенко и сделал передачу из-под Максима в район 11-ти метров, откуда расстрелял ворота «Динамо» Антон Ковалёв.

Статистика матча 50% Владение мячом 50%

88' Гооооол!!! 2:0. Скопинцев с левого фланга сделал передачу на Бителло в штрафную, бразилец пробил, случился небольшой рикошет, и мяч оказался в сетке ворот гостей.

86' Гутьеррес эффектно прорвался по левому флангу, остановился около штрафной и выдал прекрасную передачу вразрез на Окишора, Виктор сильно пробил в ближний угол, но Обухов парировал.

84' Окишор идеально прострелил от правого края штрафной на Тюкавина, который оказался 1 на 1 с практически пустыми воротами, но умудрился с 3-4 метров угодить в штангу!

82' Грубо сфолил против Гиоргобиани Николас Маричаль и был наказан жёлтой карточкой.

81' Замена у «Динамо»: вместо Миранчука на поле вышел Бителло.

80' Пошёл снег, и в открытый футбол решили поиграть команды, дабы не замёрзнуть!

78' 10-й угловой подали гости, но опять безрезультатно.

75' Тюкавин получил мяч в центре штрафной от Гладышева и с разворота попытался пробить, но был заблокирован, однако подбор оказался за Миранчуком, однако удар у Антона опять не получился — выше ворот!

74' Якимов получил мяч у правого угла штрафной и попытался пробить, но был заблокирован.

73' Очередной угловой заработали гости, но подача в очередной раз оказалась неудачной.

70' Две замены у «Динамо»: вместо Артура Гомеса и Сергеева на поле вышли Максимильяно Гутьеррес и Константин Тюкавин.

69' После подачи углового чуть не срезал мяч в свои ворота Зайдензаль.

68' Якимов прорвался по центру и попробовал пробить от дуги, но угодил в защитника москвичей.

66' Окишор заблокировал удар из-за пределов штрафной в исполнении Ковалёва.

64' Гладышев от правого угла штрафной сделал передачу в её центр, где мяч подхватил Окишор, попытался пробить, но угодил в защитника воронежцев.

62' Замена у «Факела»: вместо Гнапи на поле вышел Максим Турищев.

61' Гладышев из центра чужой зоны сделал передачу на левый угол штрафной на Окишора, который пробил в ближнюю «девятку», но не попал в створ.

58' Со стандарта навесил в штрафную Миранчук, но Журавлёв выпрыгнул выше всех и выбил мяч в сторону.

57' Грубо встретил Скопинцева Игорь Юрганов и был наказан жёлтой карточкой.

56' Замена у «Факела»: вместо Эль-Мхассани на поле вышел Антон Ковалёв.

56' Замена у «Динамо»: вместо Давида Рикардо на поле вышел Николас Маричаль.

56' Гиоргобиани с левого фланга подал на противоположный край штрафной, но никто до мяча не добрался!

54' Артур прострелил от левого края чужой штрафной, но на этот раз защитники «Факела» отбились.

52' В быструю контратаку убежали динамовцы, Артур слева подал на дальний угол штрафной, там мяч оказался у Давида Рикардо, который пробил верхом, но мяч пролетел выше перекладины!

50' Прижали воронежцы соперников к своей штрафной.

48' Эль-Мхассани пробил с линии штрафной, но угодил в Зайдензаля.

46' Гооооол!! 1:0. Миранчук с правого фланга выполнил идеальную подачу на дальний край вратарской, откуда в падении замкнул Артур Гомес!

46' Две замены в перерыве сделал тренерский штаб «Факела»: вместо Нетфуллина и Сутормина на поле вышли Бутта Магомедов и Вячеслав Якимов.

46' В перерыве состоялась одна замена у «Динамо»: вместо Фомина на поле вышел Ярослав Гладышев.

46' Второй тайм начался!

45+2' Окончен первый тайм! В первом тайме «Факел» создал немало проблем обороне московского «Динамо». Несколько опасных ударов Гнапи парировал Игорь Лещук, а красивый гол Равиля Нетфуллина был отменён после вмешательства VAR из-за офсайда. Динамовцы больше владели мячом, но наиболее опасные моменты создали лишь в концовке тайма, когда могли отличиться Артур Гомес и Даниил Фомин. На перерыв команды ушли при счёте 0:0, который вполне устраивает москвичей.

45' Добавил Никита Новиков две минуты ко времени первого тайма.

43' Фомин опасно пробил низом с дальней дистанции, но Обухов вытащил мяч из правого от себя угла.

42' Вернулся в игру Гнапи.

40' Рухнул Осипенко на Гнапи — в область голеностопа. Страдает француз, посмотрим, сможет ли продолжить матч.

39' После подачи углового возник опасный момент во вратарской «Факела», но Тодорович не позволил добраться до мяча Осипенко.

38' С левой стороны штрафной здорово комбинировали динамовцы, Скопинцев отдал передачу к лицевой на Миранчука, который сыграл под себя в адрес Артура Гомеса, который бил наверняка, но был в последний момент заблокирован.

36' Гиоргобиани прорвался по центру ближе к штрафной, но сделал неточную передачу и сорвал перспективную атаку.

34' Очередное затишье в матче — ничего интересного не происходит на поле.

31' Скопинцев от левого края штрафной сыграл в её середину на Миранчука, у которого удар с левой ноги не получился и был заблокирован.

29' Гнапи с правой стороны штрафной мощно пробил в ближний угол, но Лещук парировал.

27' Гнапи завалился на газон после единоборства с Фоминым, но судья развёл руками.

25' От дуги попытался пробить Миранчук, но удар совершенно не получился!

22' Зайдензаль подал с правого фланга во вратарскую, но на мяче первым оказался Обухов.

20' Замена у «Факела»: вместо Магкеева на поле вышел Клейтон.

19' Магкеев на ровном месте получил очередную мышечную травму — требуется замена!

16' Проверили эпизод на VAR, и гол отменили из-за офсайда у Равиля.

14' Безобразная игра «Динамо» в обороне! Эль-Мхассани аккуратно забросил мяч на Равиля Нетфуллина, который с полулёта пробил внешней стороной стопы и попал в дальнюю «девятку».

13' Небольшое затишье в матче — владение у «Динамо».

10' С обоих флангов грузили динамовцы мяч в чужую штрафную, но сумели отбиться воронежцы.

07' Со стандарта с правого фланга подал в центр штрафной Сутормин, завершить пытался Магкеев, но толком не дотянулся головой до мяча и в створ не попал.

05' Гиоргобиани прострелил от правого края штрафной в её центр, откуда в касание пробил всё тот же Гнапи, на этот раз опасней получилось, но Лещук снова выручил!

03' Плохо сыграли в обороне динамовцы и позволили Гнапи пробить с линии штрафной, но по позиции Лещука удар пришёлся.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

19:27 Команды появились на поле! Матч скоро начнётся!

19:20 В Москве облачно, -3 градуса.

19:10 Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия); Ассистент: Кирилл Большаков (Санкт-Петербург, Россия); Ассистент: Дмитрий Семёнов (Петрозаводск, Россия); Резервный: Данил Каширин (Уфа, Россия).

19:05 «Факел»: Игорь Обухов, Юрий Журавлёв, Игорь Юрганов, Станислав Магкеев, Ходейфа Эль-Мхассани, Дарко Тодорович, Николай Гиоргобиани, Равиль Нетфуллин, Абдула Багамаев, Алексей Сутормин, Аксель Гнапи.

19:00 «Динамо Москва ": Игорь Лещук, Дмитрий Скопинцев, Давид Рикардо, Максим Осипенко, Леон Зайдензаль, Тимофей Маринкин, Даниил Фомин, Виктор Окишор, Антон Миранчук, Артур Гомес, Иван Сергеев.

18:55 Стадион: ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия).

18:45 За всю историю соперники провели 25 официальных матчей: 12 побед одержали москвичи, шесть — воронежцы, семь встреч завершились вничью. Общая разница мячей — 40:23 в пользу столичного клуба. Беспроигрышная серия бело-голубых в этом противостоянии насчитывает шесть матчей. В текущем сезоне динамовцы дважды победили в Воронеже: 5 августа в Кубке России (1:0) и 7 ноября в чемпионате страны (2:1). Августовский матч стал первой встречей соперников в истории Кубка России.

18:35 Воронежцы набрали шесть очков в пяти кубковых встречах при разнице мячей 4:4. Команда Хасанби Биджиева располагается на третьей строчке группы B. В текущем розыгрыше турнира "огнеопасные» обыграли «Краснодар» (2:0) и «Ахмат» (0:0, 3:1 по пенальти), уступив этим же соперникам в других встречах (1:1, 3:4 по пенальти и 1:2 соответственно), а также московскому «Динамо» (0:1). В последнем туре РПЛ воронежцы одержали вторую победу в чемпионате, одолев на выезде «Акрон» (2:0). Авторами голов стали Максим Турищев и Белайди Пуси. Несмотря на этот успех, «Факел» остаётся последним в турнирной таблице чемпионата. Из-за травм встречу пропустят Александр Кокшаров и Ильнур Альшин, дисквалифицирован Альберт Габараев.

18:25 Подопечные Сандро Шварца занимают второе место в группе B Кубка России с девятью очками после пяти матчей при разнице мячей 7:4. Бело-голубые дважды обыграли «Ахмат» (3:0 и 2:1), справились с «Факелом» (1:0), но уступили «Краснодару» (0:1 и 1:2). В чемпионате России столичный клуб впервые завершил первый круг на вершине турнирной таблицы. В последнем туре москвичи сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), несмотря на удаление Максима Осипенко. В пяти предыдущих встречах во всех турнирах динамовцы одержали две победы, однажды сыграли вничью и потерпели два поражения при разнице мячей 7:7. Предстоящую игру пропустят дисквалифицированные Роберто Фернандес и Данил Глебов, а Сандро Шварц не сможет руководить командой со скамейки запасных.

18:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.59.