Продление дорогостоящего нового контракта Винисиуса Жуниора прошедшим летом уже выглядит серьезной ошибкой «Реала» — или, по крайней мере, упущенной возможностью, пишет автор The Athletic Дермот Корриган.

В конце июля, когда «Арсенал» всерьез пытался подписать Винисиуса Жуниора, уход бразильца из Ла Лиги в стан новоиспеченных чемпионов Премьер-лиги казался вполне реальной возможностью.

Дело так и не дошло до того, чтобы два клуба всерьез обсуждали возможную сумму трансфера, но оценка в более 100 миллионов евро была бы разумной для одного из лучших атакующих талантов мира. За такую ​​цену многие болельщики «Реала» — включая тех, кто регулярно освистывал его на «Бернабеу» в прошлом сезоне — были бы рады продать его.

Эти деньги можно было бы использовать для усиления других областей, таких как центр защиты и полузащита.

Однако в решающий момент Винисиус Жуниор подписал новый контракт, связывающий его с «Бернабеу» до 2032 года, при этом президент клуба Флорентино Перес одобрил увеличение его годовой зарплаты до более чем 22 миллионов евро. Это сделало его одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории клуба.

В тот момент все надеялись, что, решив вопрос со своим будущим, 26-летний Винисиус Жуниор, приближающийся к пику своей карьеры, сможет начать все заново в Мадриде в этом сезоне. Продуктивное начало сезона 2026/27, возможно, серия ранних голов и радостные празднования на «Бернабеу», могли бы помочь всем забыть о проблемах последних лет.

Первоначальные отношения с новым тренером Жозе Моуринью были позитивными с обеих сторон, несмотря на проблемы между ними в прошлом сезоне, когда Моуринью возглавлял «Бенфику».

Моуринью и Винисиус в матче «Бенфика» — «Реал» globallookpress.com

Винисиус Жуниор забил один гол и отдал голевую передачу в первом матче сезона на «Бернабеу», в победе над «Реал Сосьедадом» со счетом 4:1 в середине августа. Но этот гол с трех метров остается его единственным голом в 12 матчах этого сезона (882 минуты в Ла Лиге и Лиге чемпионов). На его счету всего две голевые передачи, обе в относительно легких домашних победах над «Малагой» и «Райо Вальекано» в первом месяце кампании.

С тех пор, кажется, у Винисиуса Жуниора в «Реале» ничего не получается. Самый яркий пример — матч Ла Лиги против «Вильярреала» в начале октября. Моуринью отправил его на скамейку запасных после восьми игр без голов. Но он вышел на поле и, казалось, прервал эту засуху, забив аккуратный гол с близкого расстояния.

Празднование было прервано, так как VAR зафиксировал, как Винисиус Жуниор дергал за волосы полузащитника «Вильярреала» Натана Салиба во время атаки. Гол был отменен, и вместо этого он получил красную карточку.

Разочарование Винисиуса проявилось в его реакции на решение арбитра, что привело к тому, что его дисквалификация за этот инцидент была увеличена с двух до четырех матчей.

В его отсутствие «Реал Мадрид» выиграл все четыре матча, включая «Класико» в Барселоне. Они забили 12 голов и пропустили всего два. Между тем, летний новичок Ян Дьоманде отлично освоился на привычной для Винисиуса Жуниора позиции левого вингера. 19-летний Дьоманде усердно работал на команду и забил серию великолепных голов.

Два выступления Винисиуса Жуниора в Лиге чемпионов во время его дисквалификации в Ла Лиге также не улучшили его положение. Он выглядел неуверенно и мало чем помог команде в матчах против относительно слабых соперников, «РБ Лейпциг» и АЕК.

Моуринью сделал все возможное. Он публично хвалил Винисиуса Жуниора и просил болельщиков «Бернабеу» перестать его критиковать и начать поддерживать. Но пока это совсем не сработало. Даже самые преданные поклонники Винисиуса Жуниора вряд ли смогут спорить с тем, что он заслуживает места в стартовом составе на левом фланге вместо Дьоманде.

Моуринью недавно публично признал, что в нынешней форме Винисиус Жуниор не заслуживает места в основном составе «Реала». И это не уникально для Моуринью. Ни один тренер «Реала» — ни Карло Анчелотти, ни Хаби Алонсо, ни Альваро Арбелоа, ни Моуринью — пока не придумал план, как вписать звездных нападающих команды Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора в один состав.

Винисиус и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Оба — быстрые, прямолинейные, правоногие нападающие, которые предпочитают работать на левом фланге атаки, и ни один из них не отличается стабильной усердной игрой в обороне.

За два года с момента прихода Мбаппе «Реал Мадрид» не выиграл ни одного крупного трофея. Это самая длинная безголевая серия за более чем десятилетие.

За это время Мбаппе уже забил 103 гола (включая 17 голов в 16 играх этого сезона). Винисиус забивал по 22 гола в каждом из двух последних сезонов, но его форма была гораздо более нестабильной.

Очевидным решением было бы попытаться выручить как можно больше денег, продав одну из главных звезд. Такая возможность, казалось, появилась прошлым летом, когда «Арсенал» проявил интерес к бразильцу. Но Перес согласился на повышение зарплаты, игрок решил остаться, и теперь они связаны долгосрочным контрактом.

Долгий период для Винисиуса Жуниора на скамейке запасных «Бернабеу» теперь создаст проблемы для всех. Нет никаких признаков того, что игрок или клуб рассматривают трансфер в ближайшее время, но в будущем прошедшее лето может начать выглядеть наиболее подходящим моментом, когда можно было осуществить переход.

Стоимость того его летнего трансфера, вероятно, с тех пор сильно снизилась.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

У «Реала» исторически были проблемы с продажей ненужных высокооплачиваемых игроков. За последнее десятилетие такие звезды, как Гарет Бэйл, Иско и Хамес Родригес, обошлись клубу в миллионы долларов в виде зарплат, в то время как их карьера застопорилась. Все они оказались на скамейке запасных.

Как Винисиус Жуниор отреагирует на такую ​​ситуацию, покажет время. Это игрок, который считал, что заслуживает награды «Золотой мяч» 2024 года. Он также сказал Пересу, что не будет продлевать контракт, пока его отношения с главным тренером Хаби Алонсо были напряженными.

Также нужно внимательно следить за реакцией болельщиков на «Бернабеу», когда Винисиус Жуниор снова сможет сыграть там впервые за месяц, в матче против «Сельты» 21 ноября.

Конечно, в футболе всё может быстро измениться. Травмы или дисквалификации могут открыть новые возможности для Винисиуса Жуниора, или же новая тактическая корректировка Моуринью может сыграть ему на руку. Эффектный гол или оказавшее влияние выступление в важном матче могут придать ему уверенности, которая вернет его в лучшую форму.

Но чем дольше продолжается нынешняя ситуация, тем хуже для игрока и клуба. Смена обстановки прошлым летом могла бы стать для Винисиуса Жуниора источником вдохновения и обеспечить полезные средства для инвестиций в другие части команды. Эта возможность упущена и может больше не представиться.