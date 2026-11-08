LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона

Чемпион недели

Карлос Алькарас наконец-то выиграл «Мастерс» в Париже.

До сих пор испанец по разным причинам откровенно мучился на этом турнире. Например, в 2023-м и 2025-м он не смог пройти даже второй раунд, проиграв Роману Сафиуллину и Кэмерону Норри соответственно.

Однако с учетом всех обстоятельств он все равно был главным фаворитом «тысячника» во французской столице.

«В эту часть сезона я вхожу гораздо свежее: голодный, амбициозный, с радостью еду на турниры, выхожу на корт, играю матчи и соревнуюсь. Очень рад, что пробился в финал», — сказал Алькарас после победы над Каспером Руудом в полуфинале.

Однако помимо этих нюансов, еще одним важным фактором его успеха стали проблемы главных конкурентов.

Янник Синнер досрочно завершил сезон и вообще не приехал в Париж.

Саша Зверев проиграл в стартовом матче Лоренцо Музетти. Даниил Медведев тоже не прошел второй круг. Артур Фис потерял мотивацию сразу после того, как квалифицировался на Итоговый турнир.

Новак Джокович сенсационно проиграл во втором круге Ринки Хиджикате. Интересно, что австралийца остановил в четвертьфинале Люка Ван Аш, который в первой половине года активно играл на «челленджерах», чтобы закрепиться в топ-100.

Французская публика, конечно же, порадовалась за Ван Аша, дебютировавшего в топ-35, но очевидно, что в Париже ждали большего от этого турнира.

Главными оппонентами Алькараса стали американцы. В четвертьфинале Карлос чудом избежал поражения от Тейлора Фрица, отыграв во втором сете два матчбола.

Карлос Алькарас globallookpress.com

У финала против Бена Шелтона была отдельная подоплека. Буквально неделю назад стало известно, что с нового сезона американец будет тренироваться под руководством Хуана Карлоса Ферреро, который долгое время был главным человеком в команде Алькараса.

Любопытно, что Бен лично сообщил Карлосу о предстоящем сотрудничестве с Ферреро.

Разумеется, я связался с ним до того, как новость стала известна всем. Я хотел сообщить ему об этом, потому что знаю, какими долгими и успешными было их сотрудничество. Не думаю, что в туре есть человек лучше Карлоса Алькараса. Он ответил мне сразу после победы в Вене. Сказал, что очень за меня рад и что моя игра значительно улучшится благодаря работе с Хуаном Карлосом. Думаю, именно это делает его таким великим, благородным чемпионом и человеком, который действительно очень нужен нашему виду спорта. Бен Шелтон Четвертая ракетка мира

Сложно сказать, повлияла ли на Алькараса информация о новом этапе в тренерской карьере Ферреро, но он явно не хотел проигрывать сопернику, которому несколько месяцев назад уступил четвертьфинале US Open.

Карлос Алькарас и Бен Шелтон globallookpress.com

«Я постараюсь улучшить те мелочи, с которыми не справился в прошлый раз, и показать свой лучший теннис. Иначе, думаю, он меня обыграет. Сейчас он один из самых талантливых игроков в нашем виде спорта. Поэтому я постараюсь сохранять концентрацию и быть готовым. Играть агрессивно, получать удовольствие», — рассуждал Карлос перед финалом.

Решающий матч не разочаровал, но третий сет зрители не увидели: в первом Алькарас чуть лучше сыграл на тай-брейке, а во втором Шелтон не смог взять гейм на своей подачей при счете 5:6.

Шелтону в очередной раз не хватило игрового разнообразия в матче против сильного соперника, и именно это должен исправить Ферреро.

В следующем году это противостояние заиграет новыми красками.

Россиянка недели

Для российского тенниса главным событием стало выступление Александры Шубладзе на турнире в Гонконге.

Попав в основную сетку через квалификацию, она в итоге добралась до полуфинала.

Несмотря на то, что, в отличие от Кристины Лютовой, ей не удалось выиграть титул на своем дебютном турнире WTA, Шубладзе все равно заслуживает отдельного внимания.

Александра Шубладзе globallookpress.com

Достаточно сказать, что в Гонконге 21-летняя теннисистка обыграла двух опытнейших соперниц: в первом круге — Людмилу Самсонову, а в четвертьфинале — Сорану Кырстю, для которой матч против россиянки стал последним в карьере.

Между этими матчами была еще непростая встреча с Еленой Приданкиной, а в полуфинале Александра уступила Клер Лю.

Американка в итоге и забрала титул, причем ее победа удивила не меньше, чем прорыв Шубладзе. В финале Лю разгромила 17-ю ракетку мира Александру Эалу.

Шубладзе родилась в Ростове-на-Дону в спортивной семье. Ее мать Оксана Шубладзе — заслуженный тренер России по теннису, а отец Александр Шубладзе — бывший футболист и тренер по физподготоке.

Прорыв Александры на этой неделе лишь отчасти можно назвать сенсацией. Ранее в этом году она выиграла пять турниров ITF, благодаря чему закрепилась в топ-200.

Но ее первым по-настоящему серьезным успехом стала победа на турнире в китайском Цзиншане: в финале Шубладзе разгромила бывшую 40-ю ракетку мира Джессику Боусас Манейро.

Если всё пойдет плану, Шубладзе уже в начале следующего сезона дебютирует в первой сотне рейтинга. После турнира в Гонконге она поднялась на 127-ю строчку.

«Наезд» недели

Джессика Пегула может сколько угодно оправдываться, но теперь мы точно знаем, что она недолюбливает Мирру Андрееву.

Американка вовсю обсуждала 19-летнюю теннисистку после их совместной тренировки.

Для начала сразу расскажем, как об этом стало известно. В Индиан-Уэллс, где пройдут матчи Итогового турнира, WTA «постаралась», чтобы в эфир попадала трансляция разговоров даже во время тренировки.

Организаторы женского тура уже принесли свои извинения, пообещали больше так не делать, но Пегуле и Андреевой от этого точно не легче.

Мирра Андреева и Джессика Пегула globallookpress.com

В данном случае не остается ничего другого, как целиком привести экспрессивную речь Пегулы, от которой «прилетело» в том числе и тренеру россиянки Кончите Мартинес.

Ты думаешь, Кончита единственная, кто принимает решения? Как, по-твоему, я себя чувствую? Я бью, а потом Кончита (поднимает руки). Кто она вообще? Она (крутит пальцем у виска). Кончита всегда была со мной очень милой, но я потеряла к ней всякое уважение, потому что эта девушка... Я думаю, она хорошая, но она дива. Ее нужно опустить на землю. Кончита этого не делает. Если бы я была тренером, и моя теннисистка только что провела четыре отличных гейма, ведет 4:0, и при этом на меня злится... Прежде всего, это неуважительно. Ты ведешь 4:0, заткнись, блин. Кончита подначивает ее и поощряет такое поведение. Ей нужен кто-то, кто поставит ее на место. И когда это произойдет, думаю, она будет очень хороша. Хотя она и так уже очень хороша — она так двигается. Она просто потрясающая, у нее идеальная подача. Она двигается как кошка, умна и отлично предвидит ход игры. А с физической точки зрения — просто на все 12. Это просто безумие. Забавно, как смотришь на нее, а потом на психологию Гауфф. Если бы у нее был такой же настрой, как у Коко, она была бы лучше Коко. Подача, все остальное — во всех компонентах игры. Она двигается не хуже, но психологически она... Джессика Пегула Пятая ракетка

И критика, и похвала — всё в точку. И хотя Пегула потом связалась с командой Андреевой, чтобы принести извинения, очевидно, что Мирра подбешивает американку.

С одной стороны, неприятная история, но для интриги на Итоговом турнире это даже хорошо. Андреева и Пегула попали в разные группы, но могут встретиться в полуфинале или решающем матче.

Стабильность недели

Андрей Рублев закрыл сезон серией из пяти поражений.

На своем последнем в этом году турнире российский теннисист проиграл Томасу Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Париже.

Андрей Рублев globallookpress.com

Перед матчем он позволил себе несколько неосторожных высказываний: «Последний раз я умудрился ему проиграть, поэтому я говорю, что здесь все зависит от моего состояния. Если состояние будет, то все будет нормально. Если состояния не будет, то кого угодно дай, и также ничего не будет».

Рублев вскользь упомянул встречу с аргентинским грунтовиком на траве в Галле летом 2025-го, и вот это «умудрился» здесь точно было некстати.

Оба матча получились удивительно похожими по содержанию: в Галле Андрей проиграл Этчеверри со счетом 3:6, 7:6, 6:7, а в столице Франции — 4:6, 7:6, 6:7.

Сразу после заключительного розыгрыша в парижском матче Рублев шесть раз долбанул себя ракеткой по ноге. Надеемся, обошлось без травмы, поскольку уже не за горами начало подготовки к следующему сезону.

В этом году Рублев впервые с 2018-го не добрался до отметки в 40 выигранных матчей. Кроме того, в этом сезоне он 10 раз проигрывал в стартовом матче, во многом из-за чего и оказался за пределами топ-20.

В этом году могу похвалить себя за проделанную работу над самим собой, которая не связана с кортом, просто работа над самим собой. Те моменты, как я себя по-новому раскрыл, узнал. За эти моменты могу поблагодарить. За что могу поругать себя? Не, не хочу ругать, уже всю жизнь себя ругал. Андрей Рублев 23-я ракетка

Если Андрей доволен, то и мы тоже не будем возмущаться. Продолжим просто наблюдать, сумеет ли он вернуться на прежний уровень. У Даниила Медведева получилось, и, кто знает, возможно, Рублев в следующем году возьмет пример с друга.

Признание недели

В отличие от Рублева, Медведев мощно провел заключительный отрезок сезона, сумев вернуться в топ-5 и заодно квалифицироваться на Итоговый турнир.

Но на парижский «Мастерс» Даниил, как оказалось, приехал не в настроении.

Даниил Медведев globallookpress.com

Россиянин начал терять концентрацию еще на «пятисотнике» Вене. После тяжелейшего матча против Кэмерона Норри он внезапно начал колотить кулаком о корт и жаловался на систему штрафов ATP.

После поражения от Игнасио Бусе во втором круге «тысячника» в Париже Медведев отказался пожимать руку судье. Причиной недовольства стало предупреждение за удары ракеткой о корт.

«Два удара, но вы сказали пять», — возмущался Медведев, обсуждая с судьей свои действия. После этого он еще какое-то время пытался доказать свою правоту супервайзеру.

Кроме того, Медведев выразил недовольство качеством корта. Но это всё отговорки, настоящая причина срыва заключается в другом.

«Желания играть в этом сезоне больше нет, но придется», — признался россиянин.

Что тут сказать, шикарный настрой перед Итоговым турниром. Но пока будем считать, что Медведева слегка «занесло» на фоне эмоциональной и физической усталости. Осенью он действительно отдал много сил и долгое время держал в себе все накопившиеся эмоции. В Париже терпение лопнуло.