LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Достижение недели

Для российского тенниса главным событием стала победа Даниила Медведева в Алматы.

С одной стороны, ничего особенного, все-таки это даже не «пятисотник», а всего лишь турнир категории ATP 250.

Однако для Медведева это действительно знаковый успех .

И вот почему: Даниил впервые защитил титул и всего лишь второй раз выиграл турнир в одном и том же городе.

Медведев прервал обе неприятные серии как раз в тот период, когда многие были уверены, что его карьера пошла на спад.

Последние несколько месяцев развеяли любые сомнения: Медведев — по-прежнем один из лучших теннисистов тура.

На этой неделе, правда, не обошлось и без везения. В полуфинале россиянин встречался с Александром Бубликом, который с трудом продержался на корте лишь один сет, после чего снялся из-за неприятного дискомфорта в колене (более того, на следующий день Саша объявил о досрочном завершении сезона).

Перед этим Медведев обыграл японца Сё Симабукуро и француза Теренса Атмана, а в финале его соперником был Николоз Басилашвили.

Даниил Медведев globallookpress.com

Грузинский теннисист начал турнир в Алматы в статусе 128-й ракетки мира, хотя когда-то он входил в топ-20 и даже обыгрывал Роджера Федерера. Кроме того, у него есть пять титулов на уровне основного тура.

Другой вопрос, что в последние годы Басилашвили крайне редко играл на прежнем уровне, в том числе из-за затянувшихся проблем в личной жизни. Но в Алматы к нему снова вернулось вдохновение.

Прежде чем встретиться с Медведевым в решающем матче, 34-летний грузин прошел квалификацию, а потом обыграл Марина Чилича, Факундо Диаса Акосту, Адриана Маннарино и Стефаноса Циципаса.

В финале Басилашвили тоже позаботился по поводу интриги: Николоз забрал первый сет, здорово проведя тай-брейк.

Но камбэк Медведева получился не менее эффектным. Второй и третий сет продолжались в общей сложности лишь на пару минут дольше, чем первая партия. После неудачного тай-брейка Даниил быстро подобрал ключи к незамысловатому плану соперника.

Мне здесь очень нравится. Иначе я бы, наверное, сюда не приезжал, потому что с точки зрения календаря это не самый простой турнир: теперь нужно ехать в Вену и уже через пару дней играть там. Но мне очень нравится этот турнир. Я прекрасно здесь себя чувствую, поэтому всегда рад сюда возвращаться. Ну и, конечно, победа делает все еще приятнее. Даниил Медведев Двукратный чемпион турнира в Алматы

Медведев выиграл 25-й титул в карьере и четвертый в этом году (ранее в 2026-м побеждал в Брисбене, Дубае и Ханчжоу). Кроме того, он стал лидером сезона по количеству выигранных матчей на харде (38 побед и 11 поражений на твердом покрытии).

Этот успех также очень важен в контексте борьбы за место на Итоговом турнире. Медведев занимает пятое место в чемпионской гонке, но рассуждать о его шансах на попадание в восьмерку лучших пока рано. Многое будет зависать от результатов на предстоящих турнирах в Вене и Париже.

Безнадега недели

Все-таки не зря говорят, что день рождения грустный праздник. Андрею Рублеву 20 октября исполнилось 29 лет (по теннисным меркам весьма солидный возраст), а уже 21-го он снова проиграл.

Спортивная часть визита Рублева в Алматы завершилась, едва успев начаться.

Россиянин уступил в стартовом матче Адриану Маннарино. Мы изначально опасались, что он может попасться на крючок хитрому французу, но все равно считали, что Андрей, в конце концов, отправит 38-летнего француза домой. К сожалению, получилось наоборот.

Андрес Рублев globallookpress.com

Ничего нового, Рублев в очередной раз не справился с вихрем своих эмоций. Несколько неудачных ударов — и всё, катастрофа, полная потеря концентрации, чем и воспользовался Маннарино.

У этого спада целый комплекс причин. Возможно, Андрей стал меньше тренироваться.

Кстати, именно Маннарино не так давно очень хорошо высказался по этому поводу: «Я продолжаю выкладываться на полную. Если этому спорту не отдаваться на 100%, то, если ты не одаренный от природы игрок, ничего не добьешься. С годами, по мере старения, хочется немного сбавить нагрузку.

Я слышу советы: "Нужно тренироваться немного меньше, но качественнее". Ну, простите, но это какая-то херня. Если хочешь конкурировать с 20-летними парнями, меньше тренироваться нельзя. Стоит мне немного снизить интенсивность на тренировках — физически или даже психологически, ведь иногда бывает труднее найти мотивацию, — я сразу чувствую, что результаты становятся гораздо хуже. Нужно постоянно поддерживать качество тренировок, потому что соперники ждать не будут».

С одной стороны, банальные рассуждения, но в то же время очень точные.

Возможно, в команде Рублева есть люди, которые сбивают его с толку. В какой момент всё пошло не так? Пару лет назад, когда кто-то начал навязывать мысль, что ему срочно нужны изменения в игре, хотя Андрей был твердым игроком топ-10.

Хуан-Карлос Ферреро вряд ли согласится (бывший тренер Карлоса Алькараса не скрывает, что хотел бы поработать с Янником Синнером), даже если сильно попросить, но в его случае очень даже реально найти серьезного тренера.

В общем, надо что-то делать, чтобы спасти эту карьеру.

Чемпионы недели

Елена Рыбакина второй год подряд выиграла турнир в Нинбо. Это ее 15-й титул в карьере и дебютный в качестве первой ракетки мира. Действующая чемпионка Australian Open и US Open провела на китайском «пятисотнике» три неполных матча: после встречи с Полиной Кудерметовой, которая снялась из-за травмы после первых пяти геймов, она отдала сет 128-й ракетке мира Катажине Каве, обыграла Диану Шнайдер и разгромила в финале Лейлу Фернандес. Интересно, что Рыбакина выиграла восемь из десяти последних финалов. Кроме того, с 53 победами она лидирует в женском туре по количеству выигранных матчей в этом сезоне.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Катерина Синякова стала чемпионкой турнира в Осаке. Для чешки, которая возглавляет рейтинг в парном разряде, это шестой титул в одиночке. На японском турнире больше всего впечатлил финал, в котором Синякова разгромила американку Эшлин Крюгер со счетом 6:1, 6:0. Правда, три из четырех остальных матчей она тоже выиграла с большой разницей в счете. Благодаря победе в Осаке Синякова взлетела в рейтинге сразу на 37 позиций — с 86-й на 49-ю. Хороший фундамент для первых месяцев следующего сезона.

Лоренцо Музетти выиграл турнир в Лионе. Это его первый титул с 2022 года. Интересно, что итальянец прервал неприятную серию из семи поражений в финалах. Хотя как раз в этом случае были большие опасения, что он снова остановиться в шаге от победы. Но в итоге решающий матч в каком-то смысле даже разочаровал: Музетти уверенно обыграл Тейлора Фрица. Американец проиграл уже четвертый финал в этом году.

Лоренцо Музетти globallookpress.com

По словам Музетти, он тоже не ожидал от себя такого результата: «Я не ожидал, что на этой неделе все сложится именно так. Это были настоящие американские горки. Я отыграл четыре матчбола в игре против Флавио Коболли, а затем провел великолепный финал. Перед выходом на корт у меня болело буквально все. Но я сосредоточился на игре и показал свой лучший теннис. Очень собой горжусь».

Драма недели

Элина Свитолина ушла от Гаэля Монфиса.

Заявление украинки о расставании с французом стало громом среди ясного неба. Реакция общественности была что-то вроде: «В смысле?! А мы думали, у вас всё хорошо...». Классика жанра.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина globallookpress.com

Честно говоря, вообще нет желания разбираться, почему Свитолина не захотела оставаться в этих отношениях. К тому же, как говорится, это личное дело Элины и Гаэля, которые были вместе с 2019 года.

Но один момент действительно расстроил.

Монфис еще в начале года сообщил, что этот сезон станет для него последним в карьере, а свой прощальный матч он планировал провести в ноябре на «Мастерсе» в Париже.

Поэтому когда в середине октября появилась скупая информация о том, что на официальном сайте ITIA Монфис числится в списке игроков, покинувших профессиональный тур, мы немного удивились.

Поговаривают, что Гаэль был настолько шокирован внезапным решением Свитолиной о разводе, что в итоге снялся с турниров в Лионе и Париже. Проще говоря, человеку сейчас не до тенниса.

Поклонники Монфиса, конечно же, негодуют, считают, что Свитолина поступила эгоистично, но Гаэль даже в этой ситуации повел себя как настоящий джентльмен. «Мне неприятно, что к Элине проявляют так мало такта и доброты. Кто-то может не понимать ее причины или не соглашаться с ними, но, пожалуйста, помните: в отношениях гораздо больше происходит за кулисами, и это невозможно объяснить в одном посте», — сказал француз в своем заявлении.

Люди такие гадкие. Сейчас никто не переживает сильнее, чем Элина и Гаэль, а люди еще смеют их критиковать? Желаю им только удачи и крепкого здоровья. Мартина Навратилова Бывшая первая ракетка мира

В общем, настоящая Санта-Барбара франко-украинского разлива.

Но за Монфиса все-таки обидно, его яркая карьера завершилась совсем не так, как он того заслуживал. Вечером четвертого сентября, вскоре после поражения от американца Лернера Тьена во втором круге US Open, он даже не подозревал, что это был его последний матч на профессиональном уровне.