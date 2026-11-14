ESPN анонсирует самый непредсказуемый Итоговый турнир ATP за последние два десятилетия.

После одного из самых странных и непредсказуемых сезонов на нашей памяти теннисный год почти подошел к концу. Но на кону остался еще один, последний титул.

И хотя состав участников оказался далеко не таким, каким его можно было бы предсказать в начале года, лучшие из лучших сразятся за главный трофей концовки сезона на Итоговом турнире ATP.

Турнир, который уже шестой год подряд проходит в итальянском Турине (в рамках соглашения, продленного как минимум до 2030 года), стартует в воскресенье матчами группового этапа.

В нем примут участие восемь лучших теннисистов в одиночном разряде и восемь дуэтов в парном — а разыгрывать они будут рекордный призовой фонд в размере 15,75 миллиона долларов.

После того как каждый игрок или пара проведет по три матча с соперниками по своему квартету, двое лучших из каждой группы выйдут в полуфинал. Турнир завершится 22 ноября. Чемпион в одиночном разряде сможет заработать до 5 171 000 долларов призовых (победители в паре — максимум 959 300 долларов), а также до 1500 рейтинговых очков.

Максимальную сумму и наибольшее количество очков триумфатор турнира может получить только при условии победы во всех трех матчах группового этапа. Если победитель потерпит хотя бы одно поражение в группе, итоговые выплаты будут меньше.

Ниже — всё, что вам нужно знать перед стартом Итогового турнира ATP 2026.

Кто участвует

Одиночный разряд

Группа Джона Макинроя: Александр Зверев (Германия), Бен Шелтон (США), Артур Фис (Франция), Рафаэль Ходар (Испания).

Группа Ивана Лендла: Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Флавио Коболли (Италия), Фрэнсис Тиафо (США).

Парный разряд

Группа Тодда Вудбриджа: Харри Хелиоваара (Финляндия) и Генри Паттен (Великобритания), Марсело Аревало (Сальвадор) и Мате Павич (Хорватия), Тео Аррибаж (Франция) и Альбано Оливетти (Франция), Орландо Лус (Бразилия) и Рафаэл Матос (Бразилия).

Группа Марка Вудфорда: Кристиан Харрисон (США) и Нил Скупски (Великобритания), Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина), Симоне Болелли (Италия) и Андреа Вавассори (Италия), Кевин Кравиц (Германия) и Тим Пюц (Германия).

Кто остался за бортом

Хотя в Турине собрались многие из лучших и ярчайших звезд, пожалуй, не менее примечателен список тех, кто там не сыграет.

Янник Синнер, пятикратный чемпион турниров Большого шлема и первая ракетка мира вплоть до начала этого месяца, квалифицировался под вторым номером. Однако из-за травмы правого колена он не выходил на корт с тех пор, как в июле выиграл Уимблдон.

Янник Синнер globallookpress.com

Синнер, удерживавший звание первой ракетки мира на протяжении 95 недель подряд, в начале этой недели заявил журналистам, что надеется вернуться в тур к Australian Open, но не стал давать твердых обещаний.

«На данный момент я должен соблюдать медицинские протоколы, потому что, если мы поторопимся, могут возникнуть более серьезные проблемы», — сказал итальянец.

И всё же статус действующего двукратного чемпиона гарантирует, что его отсутствие в Турине будет весьма ощутимым. Но в то же время это открывает отличные перспективы для остальных участников.

Но, пожалуй, больше всего турниру будет не хватать Новака Джоковича. 39-летний теннисист остался за чертой участников, не сумев квалифицироваться на Итоговый турнир, который стал бы для него 19-м в карьере.

Новак Джокович globallookpress.com

После непростого года у Джоковича был шанс вырвать одну из последних путевок на прошлой неделе во время парижского «Мастерса», но он оступился уже в 1/16 финала. Будучи семикратным чемпионом Итогового турнира, Новак мог бы побить рекорд по количеству участий, который он сейчас делит с Роджером Федерером.

Их отсутствие — равно как и непопадание Тейлора Фрица, который играл на трех из четырех предыдущих Итоговых турниров, а в этом году числится лишь вторым запасным, — расчистило путь сразу для четырех дебютантов соревнований. Коболли, Фис, Тиафо и Ходар квалифицировались на Итоговый турнир впервые в своей карьере.

Американцы

Итоговый турнир ATP 2025 года стал первым с 2006-го, куда в одиночном разряде квалифицировались сразу несколько американцев, и в этом году им удалось повторить этот успех: в Турине сыграют Шелтон и Тиафо.

Это был невероятно сильный год для американского мужского тенниса — тот же Фриц и Томми Пол до последнего боролись за оставшиеся путевки, — и теперь Шелтон с Тиафо постараются увенчать свои знаковые сезоны и стать первыми представителями США, выигравшими этот титул со времен победы Пита Сампраса в 1999 году.

Бен Шелтон globallookpress.com

24-летний Шелтон в сентябре дошел до первого в карьере финала турнира Большого шлема на US Open, выдав блестящую серию матчей, главным украшением которой стала потрясающая победа в ночном марафоне над Алькарасом.

Он также выиграл четыре турнира ATP, включая «Мастерс» в Канаде. В настоящее время Бен занимает наивысшую в своей карьере четвертую строчку мирового рейтинга и во второй раз примет участие в Итоговом турнире.

28-летний Тиафо выступит на Итоговом турнире спустя 12 лет после своего дебюта в ATP-туре. Произведя некоторые перестановки в своей команде перед началом сезона-2026, Тиафо сделал попадание в Турин одной из своих главных целей на год и неустанно работал ради ее достижения.

В июне он завоевал крупнейший титул в своей карьере на турнире категории ATP 500 в Галле, а также дошел до финалов на «пятисотнике» в Мексике в феврале и «Мастерсе» в Цинциннати в августе.

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

Тиафо в третий раз стал полуфиналистом US Open, где уступил как раз Шелтону. Чтобы гарантировать себе путевку, на прошлой неделе в Париже ему были нужны поражения Фрица и Пола, но этот факт ничуть не умаляет ценности его достижения и не делает его менее заслуженным.

«Ощущения просто потрясающие. Очевидно, это показатель того, какой год я провел, и я чувствую себя по-настоящему отлично. Я очень доволен тем, чего мне удалось достичь, и тем, что в итоге я выполнил главную задачу, которую перед собой ставил — попасть в восьмерку лучших. Это было очень важно для меня в начале года, когда я собрал новую команду. Я безумно этому рад», — признался Тиафо.

Фавориты

Хотя Алькарас пропустил большую часть сезона из-за затяжной травмы запястья, никто не приехал в Турин на таком мощном ходу, как он.

Вернувшись в тур на US Open после пятимесячного отсутствия, испанец успел завоевать три титула, включая победу на парижском «Мастерсе» на прошлой неделе. За неделю до этого он также триумфально выступил в Вене, и сейчас его победная серия насчитывает девять матчей.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Выступая на своем четвертом Итоговом турнире подряд, Алькарас — главный фаворит по версии букмекеров — постарается завершить этот омраченный травмами год своим первым титулом на ATP Finals. Он откроет групповой этап в понедельник матчем против Тиафо.

Александр Зверев, новоиспеченная первая ракетка мира, является вторым в списке главных претендентов на трофей, однако он проиграл свой первый — и пока единственный — матч в статусе лидера мирового рейтинга.

Проведя прорывной сезон, в котором 29-летний теннисист впервые выиграл два турнира Большого шлема (Ролан Гаррос и US Open), он действительно дошел до полуфиналов в Шанхае и Вене, но при этом продолжал испытывать огромные трудности в матчах против элиты.

Александр Зверев globallookpress.com

В этом году статистика встреч Зверева с теннисистами из топ-10 составляет скромные три победы и девять поражений — и это может стать серьезной проблемой на турнире, который, собственно, только из игроков топ-10 и состоит.

В 2026 году Зверев еще ни разу не обыгрывал соперников из первой пятерки.

С другой стороны, он уже брал главный трофей концовки сезона в 2018 и 2021 годах, и статистика против соперников по нынешней группе у него более чем убедительная.

В четвертьфинале Ролан Гаррос этого года Зверев обыграл Ходара (с которым ему предстоит встретиться в воскресенье) в их единственном очном поединке.

У Александра также идеальный баланс личных встреч против Шелтона (6-0 ), включая их недавний финал на US Open, и 5-2 против Фиса. В их единственном матче в 2026 году — в четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллс — немец победил со счетом 6:2, 6:3.

Что бы ни случилось в Турине, Зверев уже гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам года. Но будет крайне любопытно посмотреть, как он справится с обрушившимся на него новым уровнем внимания и ожиданий.

Рафа 2.0

Джокович, возможно, и остался за бортом в этом году, но по крайней мере Рафа — или, точнее, один из Рафаэлей — в Турине всё же сыграет. Это был поистине феноменальный год для 20-летнего испанца, который стал первым в истории теннисистом, пробившимся на Итоговый турнир ATP в свой дебютный сезон в туре.

Рафаэль Ходар globallookpress.com

Ходар, начавший 2026 год на 168-й строчке рейтинга, дошел до четвертьфинала всего лишь на втором в своей карьере турнире Большого шлема (Ролан Гаррос), завоевал свой первый титул на грунтовом турнире в Марракеше и добрался до финала «Мастерса» в Шанхае. Сейчас он является девятой ракеткой мира и именно он забрал последнюю путевку на турнир.

Всего год спустя после выступления на молодежном Итоговом турнире ATP NextGen, собирающем главных талантов не старше 20 лет, Ходар попытается стать самым молодым чемпионом Итогового со времен Джона Макинроя, взявшего титул в 1978 году в 19-летнем возрасте.

Учитывая весь этот дикий хаос нынешнего сезона в мужском теннисе — а почему бы и нет, правда?

И не забывайте о...

Во многих смыслах было бы символично, если бы последний титул года забрал кто-то совершенно неожиданный. И абсолютно каждый участник этого состава способен выдать матч жизни в любой отдельно взятый день.

30-летний Медведев — самый возрастной участник одиночного турнира — возвращается в Турин после прошлогоднего пропуска. До этого он неизменно отбирался на шесть Итоговых турниров подряд, а в 2020-м забрал главный трофей.

Даниил Медведев globallookpress.com

Чемпион US Open-2021 в этом сезоне ни разу не прошел дальше четвертого круга на «Шлемах», зато завоевал четыре титула (включая два этой осенью) и сыграл в своем самом статусном финале за два года на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Свой путь на турнире Медведев начнет в понедельник матчем против Коболли. Даниил выиграл две из трех их предыдущих очных встреч, однако итальянец оставил за собой последнюю — их единственный поединок образца 2026 года в 1/8 финала мадридского «Мастерса».

Флавио Коболли globallookpress.com

И с тех пор карьера и рейтинг Коболли взлетели просто до небес. 24-летний итальянец пробился в свой первый в карьере финал турнира Большого шлема на Ролан Гаррос, где уступил Звереву лишь по итогам пятисетового триллера. А еще в феврале он забрал титул на «пятисотнике» в Мексике.

В другой группе 22-летний Фис готов доказать, что оказался здесь не случайно, увенчав собственный прорывной сезон. Даже несмотря на несколько пауз из-за травм по ходу года, француз сумел завоевать крупнейший титул в своей карьере на «Мастерсе» в Цинциннати, а также взял трофей на турнире категории ATP 500 в Барселоне. В воскресенье Фис стартует матчем против Шелтона — это будет их первая очная встреча с 2024 года.