ESPN рассказывает, почему статус главной звезды чемпионата мира в Северной Америке принадлежит Эрлингу Холанну, а не Лионелю Месси или Килиану Мбаппе.

Сложись обстоятельства иначе, и в эту субботу в Майами Эрлинг Холанн мог бы выйти в составе сборной Англии против Норвегии, а не наоборот.

Родившись в Лидсе тем самым летом, когда его отец Альфи сменил «Лидс Юнайтед» на «Манчестер Сити», Холанн получил двойное гражданство. В последние годы Футбольная ассоциация Англии (FA) взяла за правило на самых ранних этапах выходить на контакт с любым игроком, имеющим право выступать за их национальную систему. Однако в случае с Холанном Норвегия сработала на опережение.

«Когда он ворвался во взрослый футбол, он уже вовсю был заигран за норвежские молодежные сборные.

Мы начинаем скаутинг рано, но мы точно не вели его в те времена, когда он еще пешком под стол ходил в Йоркшире, это уж наверняка», — рассказывал в 2020 году бывший главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Мы всегда стараемся отслеживать подобные случаи, но, думаю, в той ситуации Норвегия заиграла его очень рано. Кроме того, мне кажется, что футболисты такого калибра изначально четко понимают, за кого хотят выступать. Он чувствует преданность той стране, за которую играет сейчас, и к этому всегда нужно относиться с огромным уважением», — продолжает Саутгейт.

Когда в 2003 году карьера Альфи Холанна в Англии подошла к концу, семья вернулась обратно в Норвегию. Вскоре после этого Холанн-младший был зачислен в академию скромного клуба «Брюне», а уже к 2015 году вовсю бегал за сборную Норвегии до 15 лет.

Будем честны: у Англии изначально не было ни единого шанса.

Я прожил в Англии три с половиной или четыре года. Но в Норвегии я прожил так долго, что для меня было абсолютно естественно выбрать именно её. Возможно, если бы мой отец поиграл в Англии подольше или что-то в этом роде, я бы стал англичанином — не знаю. Но я норвежец и горжусь этим. Эрлинг Холанн Нападающий сборной Норвегии

Потеря Англии стала колоссальным приобретением для Норвегии. Холанн наколотил 16 голов в европейской квалификации, практически в одиночку вытащив сборную на её первый чемпионат мира за последние 28 лет. И уже здесь, на самом мундиале, он забил семь мячей в четырех матчах. Включая гол в ворота Кот-д'Ивуара, принесший Норвегии первую в истории победу в матче плей-офф ЧМ, и последующий дубль Бразилии, который вывел скандинавов в их первый в истории четвертьфинал.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Есть весомый аргумент в пользу того, что чего бы еще ни добились на этом турнире Лионель Месси, Килиан Мбаппе или Харри Кейн, именно Холанн на данный момент является лучшим игроком чемпионата.

В то время как Месси, Мбаппе и Кейн окружены звездами первой величины, Холанн тащит на себе национальную команду, которая перед стартом турнира занимала скромное 31-е место в рейтинге ФИФА. Из всех восьми сборных, пробившихся в четвертьфинал, у Норвегии самый низкий рейтинг.

Из четырех главных звезд турнира, забивших шесть и более голов к стадии четвертьфиналов, Холанн реже всех касается мяча как в среднем за матч (25.0 касаний против 25.4 у Кейна, 49.2 у Мбаппе до игры Франции с Марокко и 67.0 у Месси), так и в пересчете на результативность. Настоящее влияние Эрлинга на игру раскрывается в том, как мало касаний ему требуется для взятия ворот: в среднем всего 14.3 касания на один гол. Кейну (21.2), Мбаппе (35.1) и Месси (41.9) нужно гораздо больше возиться с мячом, прежде чем отправить его в сетку.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

По данным ESPN Global Sports Research, норвежский гигант превосходит ожидания по метрике xG (4.4 xG при 7 забитых мячах) так же уверенно, как и его конкуренты: Кейн набрал 3.4 xG при 6 голах, Месси — 5.1 при 8 голах, Мбаппе — 4.1 при 7 голах. При этом свои семь мячей Холанн оформил всего с 12 точных ударов в створ ворот.

Дело не только в его магии на футбольном поле, но и в том, насколько форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии заполнил собой все медиапространство на этом турнире. Google даже добавил специальную анимацию на страницу поисковой выдачи: если вбить в поиск «Haaland», внизу экрана появится группа человечков, воссоздающих знаменитое празднование «Гребля викингов» (Viking Row) — они ритмично скользят по экрану под звуки барабанного боя.

Уникальная способность Холанна забивать голы буквально из ничего — это именно то, что выделяет его на фоне остальных и делает Норвегию смертельно опасным соперником, в чем Бразилия уже убедилась на собственном опыте.

Эрлинг Холанн против Габриэла Магальяйнса globallookpress.com

Норвегия сполна воспользовалась тем, что Холанн подошел к турниру в своей лучшей форме. Однако по ходу прошлого сезона бывали моменты, когда казалось, что он приедет в Северную Америку «сырым» и не до конца готовым. В марте Пеп Гвардиола оставил своего звездного нападающего вне заявки на матч Кубка Англии против «Ньюкасла», посчитав, что для форварда будет полезнее потренироваться в Манчестере по индивидуальной программе.

Во время мартовской паузы на матчи сборных тренерский штаб Норвегии также решил, что 25-летнему игроку необходим дополнительный отдых: вместо полноценного участия в двух товарищеских встречах против Нидерландов и Швейцарии его задействовали только в одной. Главный тренер Столе Сольбаккен тогда открыто назвал это «особым отношением», которое последовало вскоре после того, как Холанн выдал безголевую серию длиной в целый месяц во всех турнирах.

В «Манчестер Сити» уже давно выражали обеспокоенность тем, что из-за особенностей строения тела и внушительной мышечной массы Холанну требуется гораздо больше времени, чем обычно, чтобы вернуть былую резкость после травм и мелких повреждений.

Однако уже в апреле, после фирменного гола в матче против «Ливерпуля», где Эрлинг оформил хет-трик, ассистент главного тренера Пеп Лейндерс отметил, что именно такое завершение атак — когда форвард на рывке опережает защитника и вколачивает мяч головой в сетку — сигнализирует о том, что Холанн возвращает свой голевой инстинкт. Тот мяч стал практически точной копией его первого гола в ворота Бразилии на этом ЧМ: легкая обманная прогулка, за которой последовали взрывной рывок и мощнейший удар головой, не оставивший шансов вратарю.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

В прошлом сезоне Холанн отбегал 52 матча на клубном уровне в рамках изнурительной кампании, и тот факт, что он смог подойти к чемпионату мира на столь космическом уровне, — во многом заслуга того, как бережно и профессионально он относится к собственному организму.

Базовым вещам Холанн научился, когда в 16-летнем возрасте уехал из родительского дома, чтобы подписать контракт с «Мольде». Семья помогла ему обустроиться в первые два дня, после чего предоставила парня самому себе. Эрлинг настолько трепетно относится к своему рациону, что лично выбирает стейки, молоко и мед в фермерской лавке неподалеку от Манчестера.

Чтобы быстрее восстанавливаться после матчей, он оборудовал дома ледяную ванну, сауну и камеру для светотерапии красным светом. За три часа до сна по вечерам он обязательно надевает специальные очки, фильтрующие синий свет, чтобы гарантировать себе глубокий и качественный сон.

Каждый его день начинается с чашки кофе с добавлением коллагена, богатого белком завтрака и прогулки. В одном из видеороликов из лагеря сборной Норвегии на этом чемпионате мира партнеры Холанна по команде в шутку подкалывали его за то, насколько строго он соблюдает диету и режим.

«Они вечно ворчат, когда я все это делаю. Но когда я забиваю голы, они сразу затыкаются», — парировал Холанн.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

А забивать голы — это то, что Холанн умеет лучше всего. За три сезона в Англии он наколотил 162 мяча в 198 матчах. За сборную Норвегии на его счету феноменальные 62 гола всего в 54 играх. На этом чемпионате мира он забивает в среднем почти один гол на каждые 14 касаний мяча. Время от времени его критикуют за то, что он слишком мало вовлечен в общекомандную игру, но его общая статистика — 379 голов в 456 матчах на взрослом уровне за клубы и сборную — говорит сама за себя.

«Главное, в чем он по-настоящему хорош — он наводит ужас в штрафной площади. Он не особо участвует в созидании. Мне кажется, он намеренно заставляет защитников расслабиться и поверить, что все под контролем. Но стоит вам хоть на секунду выключиться из эпизода, как он тут же выигрывает у вас этот метр дистанции», — отметил защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр.

Илкай Гюндоган, игравший вместе с Холанном в «Ман Сити» в историческом сезоне-2022/23, когда команда оформила требл, отмечает, что норвежец обладает абсолютно всеми качествами, о которых только может мечтать нападающий.

Люди из ближайшего окружения Холанна также подчеркивают, что за последние два года он заметно повзрослел, особенно после того, как стал отцом, и когда прошлым летом Пеп Гвардиола включил его в капитанский совет «Манчестер Сити» наряду с Бернарду Силвой, Родри и Рубеном Диашем.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Он стал для нас тем самым недостающим элементом мозаики. Мы и так были отличной командой, но чтобы замахнуться на победу в Лиге чемпионов, нам не хватало именно его», — вспоминает Гюндоган переход Холанна из дортмундской «Боруссии» в 2022 году.

«Сочетание его невероятной физической мощи с феноменальной скоростью, голевым чутьем и техническим арсеналом сделало его идеальным решением для нашей линии атаки. С тех пор он стал еще сильнее, и, возможно, прямо сейчас он — лучший нападающий в мире. Защищаться против него невероятно тяжело», — добавил Гюндоган.

На этом чемпионате мира пока ни одна линия обороны так и не смогла его сдержать. В матче против Бразилии он столкнулся со своим главным соперником по Премьер-лиге — защитником «Арсенала» Габриэлем Магальяйнсом — и все равно вышел победителем из этой дуэли. На очереди Англия и встреча с партнерами по «Сити»: Марком Гехи, Джоном Стоунзом и Нико О'Райли. Противостоя Холанну каждый день на тренировках, они прекрасно понимают, какое испытание их ждет.

Возможно, в это воскресенье они отдали бы всё, лишь бы Эрлинг был облачен в белую форму сборной Англии, а не в красные цвета Норвегии. Но сам Холанн ни за что бы это не променял.