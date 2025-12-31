GOAL подводит итоги безумного 2025-го, рассказывая о главных героях и неудачниках.

Новый год уже на пороге, 2025-й вот-вот уйдет в историю. Каким он запомнится футбольному миру? Безусловно, для некоторых игроков, тренеров и клубов этот год стал незабываемым.

«Пари Сен-Жермен», например, наконец-то выиграл Лиги чемпионов. Это стало результатом разумной смены стратегии владельцев клуба, которые перешли от скупки суперзвезд к инвестированию миллионов в молодых игроков.

«Барселона» тоже были близки к большому успеху: каталонцы оступились в Лиге чемпионов, проиграв «Интеру» в, пожалуй, лучшем полуфинальном противостоянии в истории. Но сине-гранатовые снова вернули себе статус суперсилы благодаря Ламину Ямалю и высокой линии обороны Ханси Флика.

В других частях света «Фламенго» покорил и Бразилию, и Южную Америку, Лионель Месси стал полноправным хозяином МЛС, а женская сборная Англии удержала корону чемпионок Европы, совершая одно чудесное спасение за другим.

«Ливерпулю» было куда проще: они уверенно завоевали рекордный 20-й титул чемпионов Англии. «Бавария» вернула себе гегемонию в Германии после унижения от «Байера» в 2024-м, а Антонио Конте вновь сотворил свою фирменную магию, приведя «Наполи» к четвертому Скудетто.

Очевидно, было и множество других тем для обсуждения — и далеко не все из них позитивные.

Ниже — рассказ о главных победителях неудачниках футбольного 2025 года.

Победитель: Гарри Кейн

Спустя считанные минуты после того, как 4 мая «Бавария» стала чемпионом Бундеслиги, Гарри Кейн выложил в соцсетях эмодзи кубка на черном фоне. Слова были излишни. Все знали, что это значит: проклятие снято. После 694 матчей на клубном уровне и за сборную Кейн наконец-то мог назвать себя чемпионом.

«Это невероятное чувство. Мы проделали огромную работу в течение сезона, отдавали себя полностью физически и ментально. Это особенный клуб. К тому же это первый трофей в моей карьере, поэтому вкус победы особенно сладок», — сказал позже Кейн.

Гарри Кейн globallookpress.com

Голы Кейна помогли «Баварии» отобрать немецкую корону у леверкузенского «Байера»: бывший форвард «Тоттенхэма» забил 26 мячей в 31 матче Бундеслиги.

Но самое удивительное, что в текущем сезоне он играет еще лучше, в среднем забивая больше гола за игру во всех турнирах. Это значит, что он вполне может рассчитывать на новые крупные трофеи. Теперь Кейн играет с еще большей уверенностью и, кажется, с меньшим давлением на плечах, чем когда-либо прежде.

И действительно, «Бавария» выдала мощный старт, и, что еще важнее для Кейна, команда Венсана Компани в этом сезоне выглядит серьезным претендентом на победу в Лиге чемпионов. А учитывая, что Англия входит в число фаворитов предстоящего чемпионата мира, 2026-й может стать годом трофейного изобилия для игрока, над которым столько лет безжалостно смеялись из-за досадного отсутствия титулов.

Неудачник: трофейные засухи

В 2025-м не только Кейн прервал свою бестрофейную серию. Несколько клубов также положили конец мучительному ожиданию титулов. Конечно, некоторые истории получились более романтичными, чем другие.

«Ньюкасл», например, поддерживается Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF), но сложно было не порадоваться за их болельщиков, когда «сороки» сенсационно обыграли «Ливерпуль» Арне Слота и завоевали Кубок лиги. «Ньюкасл» поднял над головой свой первый трофей за 70 лет.

Два месяца спустя «Уэмбли» стал свидетелем еще более грандиозного шока: «Кристал Пэлас» сотворил монументальную сенсацию, обыграв могучий «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии благодаря единственному голу Эберечи Эзе.

«Кристал Пэлас» — победитель Кубка Англии в сезоне 2024/2025 globallookpress.com

«Мы заслужили это, потому что эти люди просто невероятны: фанаты, история, времена, когда нам отказывали в успехе. Это было наше время. Мы чувствовали, что это наш момент», — восторгался председатель «Пэлас» Стив Пэриш после того, как клуб завоевал свой первый трофей в истории.

Четыре дня спустя «Тоттенхэм» избавился от своего клейма неудачников (по крайней мере, на какое-то время), обыграв собратьев по несчастью из Премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед» — в «Эль Крапико», также известном как финал Лиги Европы.

В Бельгии «Юнион» выиграл свой 12-й чемпионский титул (но при этом первый за 90 лет) после удивительного возрождения под присмотром владельца «Брайтона» Тони Блума. А нидерландский «Гоу Эхед Иглз» завоевал свой первый в истории Кубок Нидерландов благодаря фантастическим сейвам вратаря Яри де Бюссе в серии пенальти против АЗ.

«Арминия» из Билефельда едва не сотворила нечто поистине историческое в Германии, но в итоге чемпионы третьей Бундеслиги уступили в финале Кубка Германии «Штутгарту», который выиграл первый трофей за 18 лет. А вот «Болонье» удалось довести дело до конца в финале Кубка Италии: Винченцо Итальяно срежиссировал великолепную победу над «Миланом», принеся «россоблу» первый трофей с 1974 года. Этот успех был особенно сладок для тренера, который до этого проиграл два финала Лиги конференций подряд с «Фиорентиной».

«У нас были некоторые трудности в начале. Но с тех пор мы становились все сильнее и сильнее, и как личности, и как команда. А теперь позвольте мне пойти и отпраздновать, потому что это невероятно! », — сказал Итальяно после победы над «Миланом» в финале кубка.

Шотландия, тем временем, подарила двух сенсационных победителей кубков за два сезона: «Абердин» и «Сент-Миррен» прервали засухи, длившиеся более десяти лет. «Донс» подняли Кубок Шотландии в мае, а «Баддис» завоевали Кубок лиги в декабре. Жертвой апсета в обоих случаях стал «Селтик»!

Победитель: Сарина Вигман

После до смешного драматичной победы сборной Англии над Италией в полуфинале Евро-2025 Сарина Вигман пошутила: «Однажды мы снимем об этом фильм! ».

Впрочем, чтобы полностью отдать должное успешной защите титула «Львиц», потребовалась бы целая трилогия — сюжетных поворотов там было больше, чем в голливудском триллере.

Сарина Вигман globallookpress.com

Вся кампания, как призналась сама Вигман, была чистым «хаосом» от начала до конца. Англия оправилась от безвольного поражения от Франции в матче открытия и каким-то образом подняла трофей, несмотря на то, что вела в счете всего одну минуту во всех трех играх плей-офф.

Футболистки, безусловно, заслуживают огромной похвалы за то, что постоянно находили в себе силы отыгрываться. Но известная своим хладнокровием Вигман, несомненно, является главной причиной того, почему «Львицы» превратились из неудачниц в двукратных чемпионок Европы.

Как сказала полузащитница Кира Уолш: «Это имеет огромное значение, когда на 95-й минуте ты проигрываешь 0:1, смотришь на бровку, а она абсолютно спокойна. Это говорит о ней как о тренере очень многое».

Неудачник: сборная Италии

В преддверии отборочного матча чемпионата мира против Норвегии в ноябре Дженнаро Гаттузо выразил разочарование тем фактом, что в Европе только победители групп выходят в финальную часть напрямую, а занявшим вторые места приходится довольствоваться местом в стыковых матчах.

«У нас 18 очков, шесть побед, и нам все равно предстоит сыграть еще два матча, чтобы пройти отбор. Это кажется неправильным», — жаловался главный тренер сборной Италии.

Дженнаро Гаттузо globallookpress.com

Однако, хотя в распределении квот на чемпионат мира и есть неоспоримые изъяны, лучше бы Гаттузо промолчал. Второе подряд унизительное поражение от Норвегии подчеркнуло: Италии повезло, что она вообще сохраняет шансы попасть на турнир в Северной Америке.

Напомним, Лучано Спаллетти был уволен после разгрома в Осло (но странным образом ему позволили руководить командой в игре против Молдовы три дня спустя). И хотя при Гаттузо результаты улучшились, «Скуадра Адзурра» пережила еще более позорную капитуляцию во втором тайме ответного матча на «Сан-Сиро» в ноябре.

Можно сказать, что жребий плей-офф был благосклонен к Италии: они должны проходить Северную Ирландию в полуфинальном противостоянии в Бергамо 26 марта. Однако, если они пройдут дальше, им предстоит встретиться либо с Уэльсом в Кардиффе, либо с Боснией и Герцеговиной в Зенице — и это будет тяжелым испытанием для нации, оцепеневшей от ужаса при мысли о пропуске третьего чемпионата мира подряд.

Как сказал победитель ЧМ-2006 Даниэле Де Росси: «Разрыв между большими футбольными нациями Европы и остальными сократился. Раньше "десяткой" сборной соперника был Франческо Тотти, Алессандро Де Пьеро или Роберто Баджо. А теперь вы играете с Норвегией и противостоите сильнейшему нападающему в мире или двум сильнейшим вингерам мира. Мы должны признать, что сегодня есть сборные сильнее Италии, которые не были таковыми 20 лет назад».

Вопрос только в том, почему? Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина признает, что весь подход к подготовке молодежи нужно менять, но также указывает на тот факт, что в Серии А играют всего 97 футболистов, имеющих право выступать за сборную.

Когда в интервью Corriere dello Sport его спросили, стали ли топ-клубы Италии фактически «врагами» сборной, Гравина не стал увиливать: «Объективно — да, даже если непреднамеренно. Каждый клуб преследует свои интересы».

И если это не изменится, результаты Италии тоже останутся прежними. На данном этапе кажется, что всю структуру итальянского футбола нужно снести и отстроить заново. Даже если им удастся пролезть на чемпионат мира через черный ход.

Победитель: Криштиану Роналду

Если не считать того, что Лига наций УЕФА дает странам альтернативный путь на чемпионаты мира и Европы, это не особо важный турнир. Однако для Криштиану Роналду победа в финале этого турнира значила буквально всё.

Через год после того, как он плакал из-за своих неловких попыток забить на Евро-2024, суперзвездный форвард вернулся в Германию, чтобы привести Португалию ко второму титулу. Триумф в Лиге наций не только спас Роберто Мартинеса от увольнения, но и оправдал сомнительное решение Роналду продолжать выступления за сборную вопреки растущему количеству доказательств того, что он на самом деле тянет «Селесао» назад.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Какая радость! Побеждать с Португалией всегда по-особенному. У меня много клубных титулов, но нет ничего лучше, чем победа со сборной. Это слезы счастья. Это выполненный долг и огромная радость. Когда говорят о Португалии, это всегда особое чувство. Быть капитаном этого поколения — источник гордости. Выиграть титул — это всегда вершина в национальной команде», — сказал Роналду, комментируя победу Португалии в Лиге наций.

Теперь взгляд Роналду твердо устремлен на то, чтобы наконец-то оставить серьезный след на чемпионате мира. И его надежды на это подкрепило скандальное решение ФИФА отменить два последних матча обязательной трехматчевой дисквалификации, которую он получил за удаление за агрессивное поведение в отборочном матче против Ирландии в ноябре.

Учитывая, что «Аль-Наср» также разрывает Саудовскую Про-лигу, действительно возникает ощущение, что звезды сходятся для того, чтобы Роналду красиво ушел со сцены в 2026 году.

Неудачник: Винисиус Жуниор

У Винисиуса Жуниора, несомненно, были очень веские основания претендовать на «Золотой мяч» в 2024 году, когда он привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов.

Однако отказ даже посетить церемонию в Париже после того, как он узнал, что Родри обошел его в голосовании, ужасно отразился на репутации бразильца.

Винисиус Жуниор и Хаби Алонсо globallookpress.com

И все же поначалу казалось, что Винисиус может вернуться еще более сильным после неприятного удара по его хрупкому эго. «Сделаю это в 10 раз лучше, если придется. Они не готовы», — поклялся он в социальных сетях.

Однако в этом году Винисиус даже не рассматривался в числе претендентов на «Золотой мяч». Его резкий спад во второй половине прошлого сезона стал большой проблемой для мадридского «Реала», неоднократно униженного оформившей внутренний требл «Барселоной».

Его перспективы на 2026 год тоже выглядят не слишком радужно: после того как Карло Анчелотти буквально сдувал с него пылинки, Винисиус крайне негативно отреагировал на методы его куда более требовательного преемника Хаби Алонсо.

Предпринимались всевозможные попытки оправдать его капризную реакцию на замену в концовке Эль-Класико в октябре. Но это была лишь очередная истерика в длинной череде выходок игрока, который олицетворяет чувство вседозволенности, которым славится «Реал».

Теперь Винисиусу остается лишь молиться, чтобы «Мадрид» уволил Алонсо как можно скорее. Потому что если этого не произойдет, то, скорее всего, именно капризному бразильцу укажут на дверь. Есть ощущение, что он стал приносить больше проблем, чем пользы.

В 2025-м Винисиус забил всего восемь мячей в 34 матчах Ла Лиги и лишь один гол в Лиге чемпионов с начала плей-офф прошлого сезона. Финальным аккордом в календарном году стал свист в его адрес от верных фанатов на «Бернабеу», когда он уходил с поля, продлив свою безголевую серию до 14 матчей.

Всё это выглядит очень печально, поскольку в плане зрелищности вряд ли кто-то может превзойти Винисиуса, когда он в оптимальной форме. Не стоит забывать и о том, как он стал вдохновляющим символом сопротивления, смело бросив вызов расизму в Испании. Однако, если церемония вручения «Золотого мяча» 2024 года должна была ознаменовать восхождение Винисиуса на вершину профессии, то теперь есть вполне реальный страх, что она стала началом спада в стиле Неймара.

Победитель: Усман Дембеле

Усман Дембеле — обладатель «Золотого мяча». Это до сих пор звучит немного странно. Конечно, у него всегда был талант. То, что Дембеле — особенный игрок, стало ясно с момента, как он ворвался на сцену Лиги 1 в составе «Ренна» в 2015 году. Но большинство поставило крест на том, что Дембеле когда-либо возьмется за ум, задолго до того, как он закрепил за собой статус худшего трансфера в истории «Барселоны», покинув каталонский клуб ради «ПСЖ» при весьма скандальных обстоятельствах два года назад.

Однако игра Дембеле в первой половине 2025 года была просто феноменальной: французский вингер расцвел в роли центрального нападающего при Луисе Энрике, пока «ПСЖ» мчался к историческому треблу.

Роналдиньо и Усман Дембеле globallookpress.com

Действительно ли Дембеле заслужил «Золотой мяч» — вопрос, конечно, дискуссионный; он точно не был самым стабильным игроком «ПСЖ» в прошлом сезоне. Но никто не может отрицать, что его победа стала удивительной историей искупления. И трудно было не растрогаться при виде плачущего Дембеле, который благодарил тех, кто помог ему реанимировать карьеру, стоя на сцене в Париже 22 сентября рядом со своей матерью Фатиматой.

«То, что я сейчас пережил — это исключительно, у меня нет слов. Я немного нервничаю. Выиграть этот трофей непросто, а получить его из рук Роналдиньо, легенды футбола, — это нечто особенное. Я хочу поблагодарить "ПСЖ", который пришел за мной в 2023 году. Это невероятная семья. Президент Нассер Аль-Хелаифи мне как отец. Также хочу поблагодарить весь персонал и тренера, который был ко мне исключительно добр, он тоже мне как отец, и всех моих партнеров по команде.

Мы выиграли практически всё вместе. Вы поддерживали меня и в хорошие, и в трудные времена. Этот индивидуальный трофей — награда, которую выиграла команда», — признался Дембеле.

И, возможно, эта последняя фраза точно объясняет, почему Дембеле наконец удалось реализовать свой огромный потенциал. В 28 лет он наконец-то всё понял.

Неудачник: Александер Исак

Переход Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 125 млн фунтов стал не только самым дорогим трансфером лета, но и самым скандальным. Постыдно отказавшись играть за «сорок», чтобы продавить трансфер в «Ливерпуль», швед доказал, что он настоящий «страйкер» (в англ. игра слов: striker — нападающий и striker — забастовщик) во всех смыслах этого слова, вызвав понятную ярость болельщиков на «Сент-Джеймс Парк».

И хотя Исака справедливо критиковали за саботаж, он настаивал, что не все видели «полную картину».

«Я не хочу вдаваться в детали или слишком много говорить об этой ситуации. Это перевернутая страница. Но у меня никогда не было никаких проблем», — сказал он сразу после подписания контракта с «Ливерпулем».

Александер Исак globallookpress.com

К несчастью для Исака, «Ливерпуля» и, конечно, сборной Швеции, с момента перехода его не перестают преследовать проблемы. 26-летний игрок явно расплачивается за отсутствие нормальной предсезонки: есть ощущение, что проблема с бедром, выбившая его на несколько недель в ноябре, также стала следствием его плохой физической формы.

В итоге к Исаку не было почти никакого сочувствия. Даже многие поклонники «Ливерпуля» начали разочаровываться в нем и задаваться вопросом, почему его иногда ставят в состав вместо Юго Экитике, который, в отличие от шведа, фантастически начал свою карьеру на «Энфилде».

Ситуацию усугубила новая травма, из-за которой Исак пропустит несколько месяцев. Это означает, что его дебютный сезон «Энфилде» можно считать полностью провальным.

Исак, безусловно, проверенный игрок на уровне Премьер-лиги, поэтому он еще может доказать свою ценность. Но на данный момент он выглядит даже хуже, чем Дарвин Нуньес, и самое печальное, что винить в этом он может, пожалуй, только самого себя.

Победители: английские спецы по стандартам

Чуть больше года назад возле стадиона «Эмирейтс» появился мурал, прославляющий работу тренера «Арсенала» по стандартам Николя Жовера. В то же самое время команду Микеля Артеты уничижительно называли «новым Сток Сити» из-за количества голов, которые они забивали с угловых и штрафных.

Однако теперь уже никто не смеется, потому что стандарты «Арсенала» стали серьезной проблемой для соперников. Угроза в воздухе, исходящая от таких игроков, как Габриэл Магальяйнс, вкупе с практически неберущимися подачами Деклана Райса и Букайо Сака — одна из главных причин, почему «канониры» сейчас возглавляют таблицу Премьер-лиги.

Букайо Сака globallookpress.com

Также теперь кажется, что Артета был на шаг впереди всех. Он видел, в каком направлении движется Премьер-лига, потому что многие другие команды сейчас придают стандартным положениям больше значения, чем когда-либо прежде. В то время как такие клубы, как «Ливерпуль», страдают из-за неумения справляться с ними.

Действительно, в текущей кампании наблюдается значительный рост голов со стандартов (а также тревожное падение количества голов с игры). Вошли в моду даже длинные вбрасывания (ауты) — впервые со времен расцвета Рори Делапа.

Такими темпами, возможно, не за горами тот день, когда еще один специалист по стандартам получит свой собственный мурал возле стадиона Премьер-лиги.

Неудачник: «Аякс»

В конце марта лидер Эредивизи «Аякс» приехал в Эйндховен и обыграл идущий вторым ПСВ (2:0), благодаря чему оторвался на девять очков за семь туров до конца. Что касалось игроков ПСВ, то чемпионская гонка была окончена. Ноа Ланг заявил, что им нужно просто сосредоточиться на том, чтобы финишировать вторыми и получить прямую путевку в Лигу чемпионов. Люк де Йонг тем временем отметил, что ни одна команда никогда не разбазаривала такое преимущество за столь малое количество игр. Именно поэтому крах «Аякса» был настолько поразительным.

«Аякс» globallookpress.com

После еще двух побед, над «Бредой» и «Виллем II», амстердамский клуб к концу апреля оказался в еще более выгодном положении: для чемпионства им нужно было набрать всего семь очков в последних пяти матчах. Они набрали лишь пять. Три из них пришлись на заключительный тур, когда они обыграли дома «Твенте» — результат, который уже ничего не решал, так как ПСВ победил «Спарту» из Роттердама и выиграл чемпионат с перевесом в одно очко благодаря своей седьмой победе подряд.

В «Аяксе», по понятным причинам, были раздавлены таким коллапсом. Франческо Фариоли пытался искать позитив, указывая на прогресс команды, которая сезоном ранее финишировала пятой. Но итальянский тренер ушел всего через несколько дней, сославшись на разногласия с клубом по поводу «видения и сроков развития». Джордан Хендерсон также покинул команду, перейдя в «Брентфорд».

Неудивительно, что с тех пор дела пошли еще хуже: преемник Фариоли, Джон Хейтинга, был уволен в ноябре, а «Аякс» сейчас занимает третье место в Эредивизи — с позорным отставанием в 16 очков от лидера ПСВ — и находится в двух строчках от дна таблицы Лиги чемпионов.

Они выиграли свой последний еврокубковый матч в 2025-м. Пожалуй, единственный позитив для «Аякса» в том, что 2026 год вряд ли может быть болезненнее, чем 2025-й.

Победитель: Клои Келли

Необходимость бить решающий пенальти в финале чемпионата Европы превратила бы большинство людей в дерганый комок нервов. Но только не Клои Келли.

«Я была спокойна. Я была собрана и знала, что отправлю мяч в сетку». Все остальные тоже это знали. К тому моменту, как Англия довела дело до пенальти в матче против Испании на Евро-2025, вокруг Келли витала аура неизбежности успеха.

Клои Келли globallookpress.com

Несмотря на то, что Вигман отводила ей лишь эпизодическую роль, нападающая «Арсенала» стала главной звездой шоу в Швейцарии. Выйдя на замену, она спасла свою команду от вылета в четвертьфинале против Швеции двумя ассистами, а затем забила победный гол на 119-й минуте в ворота Италии в полуфинале.

Героические подвиги Келли выглядят еще более примечательными, учитывая тот факт, что в начале 2025 года она оказалась практически в полной изоляции в «Манчестер Сити», и были серьезные сомнения, попадет ли она вообще в заявку Англии на Евро.

«После финального свистка было много слез, особенно когда я увидела свою семью, потому что именно эти люди помогли мне пройти через те тяжелые темные моменты.

Эту историю можно рассказывать тем, кто переживает нечто подобное: тяжелые времена не длятся вечно. Буквально за углом был финал Лиги чемпионов — мы выигрили его. Потом финал Евро — тоже выиграли. Спасибо всем, кто списал меня со счетов, я вам благодарна! », — сказала 27-летняя футболистка.

Неудачник: Эндж Постекоглу

В 2025 году Эндж Постекоглу вошел в историю . Он сделал то, что не удалось Маурисио Почеттино, Жозе Моуринью, Антонио Конте и многим другим тренерам — выиграл трофей «Тоттенхэмом», хроническим неудачником. И, как австралиец по сути и обещал, сделал это в своем втором сезоне в клубе.

Однако к середине октября репутация Постекоглу лежала в руинах: всего за пять месяцев он был уволен не только из «Тоттенхэма», но и из «Ноттингем Форест».

Эндж Постекоглу globallookpress.com

60-летний специалист чувствовал, что с ним обошлись крайне несправедливо. Он безумно гордился триумфом «шпор» в Лиге Европы в мае и считал, что заслужил продолжить работу с командой.

Постекоглу также был невероятно расстроен тем, что ему дали не более шести недель, чтобы исправить ситуацию на «Сити Граунд», и, вероятно, в чем-то он был прав.

Однако всех тренеров судят по результатам, а у Постекоглу в этом году они были чудовищными. Он одержал всего четыре победы с «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге во второй половине прошлого сезона (который завершился клубным антирекордом в 22 поражения) и не добился ни одной победы в восьми матчах во главе «Форест».

Постекоглу был справедливо взбешен тем, как СМИ окрестили его «тренером-неудачником», которому «повезло» получить еще одну работу в АПЛ после увольнения из «Тоттенхэма». Но теперь будет большим сюрпризом, если мы снова увидим его в Премьер-лиге.

Победитель: Филипе Луис

29 ноября «Фламенго» стал самым титулованным бразильским клубом в истории Кубка Либертадорес, обыграв в Лиме соотечественников из «Палмейраса» со счетом 1:0 и завоевав свой четвертый трофей. Четыре дня спустя клуб из Рио с тем же счетом победил «Сеару» и выиграл Серию А.

«Через несколько лет игроки поймут, чего они достигли. Они вечны! », — сказал журналистам главный тренер «Фламенго» Филипе Луис. Впрочем, его собственные достижения тоже, скорее всего, будут называть легендарными.

Филипе Луис globallookpress.com

Бывший левый защитник сборной Бразилии завершил игровую карьеру только в 2023 году и тренировал «Фламенго» U-20, когда в сентябре прошлого года его попросили заменить Тите на посту главного тренера основной команды. С тех пор он фактически «прошел» бразильский футбол: до того, как срежиссировать сенсационный дубль (Серия А + Либертадорес), он уже выиграл Кубок Бразилии, Суперкубок Бразилии и Лигу Кариока.

Похоже, возвращение экс-защитника «Атлетико» Мадрид в Европу в качестве тренера — всего лишь вопрос времени. 40-летний специалист уже привлек внимание некоторых топ-клубов атакующей тактикой, которую он использовал во время захватывающего похода «Фламенго» до 1/8 финала клубного чемпионата мира. Этот путь включал знаковую победу над еще одной его бывшей командой — «Челси».

Неудачник: «Фиорентина»

Драматичное падение «Фиорентины» стало одной из главных историй 2025 года. В это же время в прошлом году «фиалки» боролись за попадание в четверку лучших Серии А. Сегодня они дерутся за выживание.

Хотя «Фиорентине» в итоге не удалось пробиться в Лигу чемпионов, что вызвало шквал критики в адрес Раффаэле Палладино, он все же вывел команду в еврокубки с шестого места. Это был лучший результат клуба в Серии А за девять лет. Поэтому никого не удивило подписание нового контракта с тренером до 2027 года.

Раффаэле Палладино globallookpress.com

Однако Палладино сенсационно расстался с тосканцами менее чем через месяц после слухов о разногласиях со спортивным директором Даниэле Праде — человеком, которого ультрас клуба считали главным виновником многолетних неудач. Фанаты не только вывешивали баннеры с требованием «убираться вон» из Флоренции, но и расклеили возле стадиона «Артемио Франки» стикеры, изображающие голову Праде на теле свиньи, с подписью «Уходи».

Он наконец ушел 1 ноября, на фоне худшего в истории старта клуба в Серии А. Всего через несколько месяцев Стефано Пиоли, преемник Палладино, был уволен, оставив «Фиорентину» на дне таблицы с жалкими четырьмя очками в активе.

К несчастью для «фиалок», токсичная атмосфера вокруг клуба за это время никуда не делась. Под руководством Паоло Ваноли они выиграли лишь один матч чемпионата, а сам тренер открыто признал, что игроки, похоже, не готовы к борьбе за выживание.

«У нас еще есть январское трансферное окно. Мы посмотрим игрокам в глаза и попрощаемся с теми, кто не хочет сражаться», — сказал Ваноли.

К несчастью для Ваноли, его, скорее всего, уволят еще до того, как новый спортивный директор Фабио Паратичи потратит хоть какие-то деньги на новичков. Воскресное поражение от конкурентов по подвалу таблицы из «Пармы» превращает неожиданную борьбу «Фиорентины» за выживание в безнадежное дело.

Победители: Скотт Мактоминей и изгои из «МЮ»

В последние годы «Олд Траффорд» прослыл кладбищем для хороших футболистов. Однако звездные игроки, испытывающие трудности, вполне могут реанимировать свои карьеры в других местах.

Лучший пример — это, очевидно, Скотт Мактоминей. Большинство фанатов «Манчестер Юнайтед» не имели ничего против решения клуба продать универсального полузащитника, которого списали как «недостаточно подходящего» для команды с амбициями на большие трофеи.

Менее чем через год после перехода в «Наполи» Мактоминей был признан MVP Серии А, вдохновив команду на их всего лишь четвертое Скудетто в истории.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Шотландец завершил год абсолютно сенсационным голом ударом через себя в решающем матче квалификации чемпионата мира за сборную против Дании.

Как и Мактоминей, Расмус Хейлунн сейчас наслаждается жизнью в Неаполе: датчанин уже забил за «Наполи» в чемпионате Италии больше, чем за «Юнайтед» в прошлом сезоне, и помог своему новому клубу выиграть трофей. «Вот как выглядит отличное решение! », — написал он под своим фото с Суперкубком Италии.

Тем временем в Испании Маркус Рэшфорд вдохнул новую жизнь в свою карьеру в сборной Англии, перейдя в «Барселону». А Антони вернулся в состав сборной Бразилии во время сверхуспешной аренды в «Бетис» в прошлом сезоне (летом севильцы выкупили вингера).

Мораль всех этих историй успеха проста: Кобби Мейну нужно бежать с «Олд Траффорд», как только откроется январское трансферное окно!

Неудачники: Тренеры «Манчестер Юнайтед»

Для тренеров «Манчестер Юнайтед» — бывших и нынешних — год выдался не самым удачным. Начнем с того, что нынешний хозяин «Олд Траффорд», Рубен Аморим, продолжает обманывать ожидания. В этом сезоне мы, возможно, и видели проблески того, чего пытается добиться португалец, но его общая статистика за календарный год выглядит абсолютно чудовищно. Нужно быть смельчаком, чтобы поставить на то, что экс-тренер «Спортинга» выведет «красных дьяволов» в Лигу чемпионов.

Соотечественник Аморима, Жозе Моуринью, долгое время славился тем, что делал оборону своих команд почти непроходимой. Но больше не кажется, что 62-летний специалист все еще «Особенный»: «Фенербахче» уволил его за непопадание в Лигу чемпионов. Самое забавное в его увольнении то, что «Бенфика» — команда, выбившая «Фенер», — в итоге наняла Моуринью на место Бруну Лаже после слабого старта «орлов» в основной стадии турнира.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Моуринью тут же заявил, что «Бенфика» лучше подходит тренеру его масштаба, хотя даже он признал: всегда верил, что если и вернется работать в Португалию, то только ради сборной.

И все же Моуринью хотя бы снова при работе. Уле-Гуннар Сульшер был уволен всего через семь месяцев после назначения на пост главного тренера «Бешикташа» и сейчас проводит время, рассказывая о том, как он мог бы вернуть «Юнайтед» былую славу, если бы клуб подписал всех игроков, которых он просил.

Однако мучения Сульшера в Стамбуле — ничто по сравнению с тем, что пережил Эрик тен Хаг в леверкузенском «Байере». Нидерландец надеялся восстановить свою репутацию на «Бай-Арене», но теперь она разорвана в клочья. Тен Хага уволили всего после двух туров на фоне заявлений о том, что он умудрился настроить против себя «все департаменты, инстанции и игроков» за считанные недели.

Поэтому Аморим будет молиться, чтобы у него получилось исправить ситуацию в «Юнайтед», ведь тренеры, похоже, не получают от ухода с «Олд Траффорд» такой выгоды, как игроки.

Победитель: Проект «Интер Майами»

Коммерческий директор клуба Хави Асенси назвал триумф «Интер Майами» в Кубке МЛС «чудом». И хотя это может быть небольшим преувеличением, учитывая количество денег, влитых во франшизу за эти годы, эта история все равно впечатляет.

Все началось, конечно же, с Саймона Фуллера — человека, стоявшего за Spice Girls и шоу Pop Idol. Во время переговоров о переходе Дэвида Бекхэма в клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году Фуллеру пришла в голову гениальная идея: включить в контракт полузащитника пункт, который позволил бы его клиенту приобрести новую франшизу (команду расширения) всего за 25 млн долларов (19 млн фунтов). Тринадцать лет спустя — и через пять лет после своего первого матча в МЛС — «Интер Майами» стал чемпионом лиги и командой, известной во всем мире. Все благодаря «Бренду Бекхэма», который смог заманить во Флориду величайшего игрока в истории футбола.

Лионель Месси globallookpress.com

Невозможно переоценить влияние Лионеля Месси на поле и за его пределами с момента его приезда летом 2023 года. Чемпион мира поднял посещаемость по всей МЛС и увеличил рейтинги трансляций, попутно бив один рекорд за другим во время восхождения «Майами» на вершину американского футбола.

«Прекрасный, эмоциональный момент для нас, для людей Майами — достичь этой цели. Это, так сказать, совсем новый клуб. Когда мы играли раньше, нам посчастливилось выиграть трофей [Кубок лиг], но настоящей целью была победа в МЛС и вершина американской лиги, и, к счастью, мы этого добились», — сказал Месси после декабрьской победы над «Ванкувер Уайткэпс» (3:1).

Было ли это настоящим чудом? Возможно, нет. Но когда Бекхэм назвал это «невероятным путешествием», с ним было невозможно не согласиться.

Неудачница: Мэри Ирпс

На фоне шумихи, вызванной критикой в адрес Ханны Хэмптон и Сарины Вигман в ек автобиографии, Мэри Ирпс настаивала: «Я писала эту книгу не для того, чтобы кого-то унизить или очернить в какой-либо форме». Возможно, и нет — но именно так это было воспринято.

В книге «All In» («Ва-банк») Ирпс рассказала, что обвинила Вигман в поощрении «плохого поведения», когда та вернула в состав сборной Англии в 2023 году ранее «вносящую разлад и ненадежную» Хэмптон. При этом Мэри не стала вдаваться в детали ситуации, что выглядело довольно иронично, учитывая название книги.

Впрочем, в каком-то смысле точные детали инцидента не имели значения. По мнению большинства бывших «Львиц», готовых говорить на эту щекотливую тему, Ирпс нарушила негласный кодекс внутри команды, просто вынеся сор из раздевалки на публику.

Более того, если точная природа «плохого поведения» действительно не стоила того, чтобы её раскрывать, возможно, ей вообще стоило промолчать? Ирпс утверждала, что просто честно изложила события, которые привели к ее шокирующему завершению карьеры в сборной накануне Евро-2025. И, как у одной из ключевых фигур в росте популярности женского футбола в Англии, у нее, безусловно, было на это право.

«Люди могут воспринимать одну и ту же ситуацию по-разному. Здесь нет героев и злодеев, просто разные точки зрения — несколько вещей могут быть правдой одновременно», — сказала позже Ирпс.

И в чем-то она права. Иногда вдохновляющие победители могут в итоге выглядеть как настоящие неудачники.

Победитель: Арне Слот

За последний год Арне Слот пережил больше эмоций, чем большинство тренеров испытывают за всю карьеру. Сначала были радость и гордость от того, что он привел «Ливерпуль» ко второму в истории титулу Премьер-лиги, причем досрочно — за четыре тура до финиша. Это лишь подчеркнуло, насколько великолепно он справился с давлением, став преемником легендарного Юргена Клоппа.

Совсем недавно ему пришлось иметь дело с Мохаммедом Салахом, который обвинил его в том, что тот его «подставил» (дословно: «бросил под автобус»), якобы сделав человека, ответственного за чемпионский успех прошлого сезона, козлом отпущения на фоне проблем «красных» в текущем сезоне.

Вернув Салаха в состав на игру против «Брайтона» 13 декабря, Слот попытался подвести черту под этим делом. И хотя их отношения явно остаются натянутыми, похоже, что египтянин, по крайней мере, вернется в «Ливерпуль» после Кубка африканских наций.

Конечно, дело Салаха — и пристальное внимание к его позиции и методам управления людьми, которое за этим последовало, — меркнет по сравнению с тем, через что Слот и его игроки прошли летом.

Диогу Жота и Арне Слот globallookpress.com

Всего через несколько недель после того, как 130 человек пострадали из-за Пола Дойла, въехавшего на машине в толпу фанатов на Уотер-стрит во время чемпионского парада, «Энфилд» накрыло чувство опустошения из-за смерти Диогу Жоты.

3 июля любимый всеми португальский форвард, который только недавно женился и возвращался к предсезонным тренировкам, погиб вместе со своим братом Андре Силвой в автокатастрофе в Испании. Его гибель повергла в шок весь футбольный мир.

Слот справился с этой поистине трагической ситуацией настолько хорошо, насколько мог, всегда говоря о смерти Жоты с достойной похвалы выдержкой и красноречием.

Сможет ли «Ливерпуль» переломить ход сезона в новом году — покажет время. Но что бы ни случилось, человеческое тепло и самообладание тренера, несомненно, помогли клубу пережить один из самых тяжелых периодов в его истории.

Неудачники: хейтеры футбола сборных

В футболе мало людей, раздражающих больше, чем те, кто постоянно ноет по поводу перерывов на матчи сборных. В сентябре Каве Солхекол из Sky Sports выступил от имени этой относительно небольшой, но очень громкой группы узколобых и эгоистичных личностей, задав вопрос: «Почему наше наслаждение футболом прерывается ради чего-то скучного? ».

Справившись с первоначальным недоверием и яростью, вызванными столь поразительно высокомерным заявлением, к человеку, который считает международный футбол «скучным», нельзя было испытать ничего, кроме жалости.

Ничто из произошедшего в клубном футболе в этом году не сравнится с драматизмом ноябрьской международной паузы. Это были чистые эмоции от начала и до конца.

Ирландия обеспечила себе место в стыковых матчах квалификации ЧМ-2026, сначала обыграв Португалию в Дублине, а затем ошеломив Венгрию в Будапеште голом Троя Парротта на последней секунде.

Трой Парротт globallookpress.com

«Я говорил после матча с Португалией, что из этого и сотканы мечты, но я не думаю, что в моей жизни когда-нибудь будет ночь лучше этой. Это сказка. О таком даже мечтать нельзя. Честно, у меня нет слов, чтобы описать эмоции прямо сейчас. Это слезы радости. Я впервые плачу за многие годы», — признался Паррот.

Энди Робертсон также был переполнен эмоциями, думая о своем безвременно ушедшем друге Жоте, после того как ему удалось осуществить их общую мечту — вывести Шотландию на чемпионат мира впервые с 1998 года. «Он пропустил Катар из-за травмы, а я пропустил, потому что Шотландии там не было. Так что я знаю: сегодня вечером он где-то там, улыбается, глядя на меня», — сказал Робертсон.

Тем временем выход Гаити в финальную часть ЧМ-2026 принесла радость многострадальному народу: Себастьен Минье сумел вывести «Гренадеров» на их второй в истории чемпионат мира (и первый с 1974 года), несмотря на невозможность даже ступить на землю карибской страны из-за продолжающегося конфликта, который вынудил 1,3 миллиона человек покинуть свои дома.

«Возвращение на главную футбольную сцену — для Гаити это фантастика», — сказал французский тренер репортеру на Кюрасао (где сборная Гаити была вынуждена проводить свои домашние матчи) после решающей победы над Никарагуа.

Квалификация самого Кюрасао стала еще более примечательной: они героически удержали ничью с Ямайкой, благодаря чему «Синяя волна» стала самой маленькой нацией, когда-либо выходившей в финальную часть.

«Это невозможное, ставшее возможным. Это буквально невозможно для такого маленького острова с населением в 150 000 человек. И теперь отправиться на главную вершину футбола — это невероятно», — сказал вингер Кенджи Горре.

И в этом главная суть: почти для каждого человека, который играет в футбол или следит за ним, чемпионат мира — это высшая цель. Вот почему Месси все еще ведет за собой Аргентину, и почему Роналду говорит, что играл бы только за Португалию, если бы мог.

Поэтому, хотя футбол сборных может быть скучным для некоторых болельщиков в Англии, для миллионов остальных людей по всему миру нет ничего масштабнее или лучше. Как сказал Парротт после того, как ввел целую страну в экстаз: «Вот ради чего мы играем в футбол». И именно поэтому мы все до сих пор его смотрим.