25-28 марта в Праге (Чехия) прошёл чемпионат мира по фигурному катанию 2026 года. LiveSport.Ru подводит итоги турнира, которым завершился один и стартовал следующий олимпийский цикл.

Свободное посещение

Пристально следящие за фигурным катанием знают об особом статусе постолимпийского чемпионата мира. Этот турнир, лишённый значения как главного старта сезона и поставленный в календаре накануне отпуска, зачастую остается без внимания большого числа фигуристов: олимпийских чемпионов и призёров, собирающихся завершить карьеру, желающих поправить здоровье и восстановить силы перед новым сезоном.

Чемпионат мира в Праге не стал исключением. Остается жалеть чешских любителей фигурного катания, которым пришлось целых 33 года ждать проведения в своей стране мирового первенства. По тем или иным причинам от поездки в Чехию в конце марта отказался целый ряд именитых фигуристов:

у мужчин — Михаил Шайдоров, Маттео Риццо, Чха Чжун Хван, Джейсон Браун;

у женщин — Алиса Лью, Луна Хендрикс, Кимми Репонд;

у спортивных пар — Рику Миура и Рюичи Кихара, Сара Конти и Никколо Маччи, Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, Суй Вэньцзин и Хань Цун;

у танцоров на льду — Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Шарлен Гиньяр и Марко Фабри.

Кроме того, Пражский чемпионат стал уже пятым подряд, который провели без отстраненных фигуристов из России и Белоруссии. Причем допуск спортсменов из наших стран до Олимпийских игр никак не сказался на их возможности участвовать в турнирах ISU, и конкретики о шансах на положительные подвижки по этому вопросу в ближайшее время нет. Так что по заветам президента ФФККР Антона Сихарулидзе, нашему фигурному катанию остаётся лишь ждать.

Сильнейшая пара мира снова из Германии

Первый комплект наград на чемпионате мира разыграли спортивные пары. В отсутствие олимпийских чемпионов из Японии главными претендентами на золото остались две другие пары, которые в Милане смогли подняться на пьедестал почета — Метёлкина/Берулава и Хазе/Володин. Короткая программа подтвердила этот расклад — немцы опередили грузин всего на 0,33 балла. И если действующие чемпионы Европы оказались лучше своих соперников по технике (почти на балл), то в части компонентов арбитры отсудили в обратную сторону.

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин isu-skating.com

Всё на свои места расставила произвольная программа. Минерва и Никита допустили лишь одну грубую ошибку — «бабочку» на сольном сальхове. Выполнение остальных элементов на хорошие плюсы и вновь наивысшая вторая оценка позволили немецкой паре с запасом выиграть своё первое золото чемпионата мира (после бронзы 2024 г. и серебра 2025 г.) и привезти его в Германию впервые с 2018 г., когда победили Алена Савченко и Бруно Массо.

Анастасия и Лука, в свою очередь, откатали свой прокат тяжело: падение после выброса, тодес первого уровня, недокруты. В результате они стали четвёртыми по произвольной программе, но запас после первого дня не дал откатиться вниз в итоговой таблице и позволил завоевать первую медаль чемпионата мира.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава isu-skating.com

Отсутствие многих фаворитов должно было привести к неожиданным результатам. Глядя на третье и четвертое места, можно сказать, что так и случилось. Бронзовые медали завоевали канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо, хотя изначально пара, ставшая 8-й в Милане, хотела просто заработать квоты для своей страны на следующий сезон.

С таким же настроем из Японии приехали Юна Нагаока и Сумитада Моригути, которые год назад, заняв 22-е место, не отобрались в произвольную программу, а на Олимпиаде в феврале стали 19-ми. Сейчас же ученики Фёдора Климова расположились на 4-й строчке. Таким образом, канадцы и японцы, по сути, поменялись местами с двумя другими парами, от которых накануне чемпионата мира ждали борьбы за попадание на пьедестал почёта.

Главной спортивной парой США двух последних лет считаются Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, но они пропустили Игры из-за бюрократических проблем. В Праге американцы лишили себя шансов на медали еще в короткой программе, где случились неудачи в прыжках и выбросах. Они же повторились во второй день. Тем не менее, судьи тепло встретили пару по части компонентов, благодаря чему Алиса и Миша повторили прошлогодний результат — 6-е место.

Таких привилегий, как высокой второй оценки, лишена венгерская пара — Мария Павлова и Алексей Святченко. Поэтому чтобы рассчитывать на что-то, им нужно кататься исключительно чисто. А сделать этого венграм не удалось, поэтому они снова остались без медалей.

Отметим хорошее выступление Карины Акоповой и Никиты Рахманина. Короткая программа в исполнении армянской пары стала показательной: она стала 4-й по технике, но 14-й по компонентам. Если бы не сорванная поддержка, то и в произвольной по технике Карина и Никита были бы третьими-четвертыми. Впрочем, для первого в жизни чемпионата мира результат — неплохой. Тем более, Армения получила две квоты для выступления на следующем ЧМ.

Итоговые результаты в соревновании спортивных пар:

1) Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 228,33

2) Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 218,41

3) Лиа Перейра — Треннт Мишо (Канада) — 216,09

4) Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония) — 209,13

5) Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 205,08

6) Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 202,51

Сакамото уходит в статусе легенды

Текущий сезон для Каори Сакамото проходит под знаком завершения профессиональной карьеры. Композиции «Время прощаться» и «Я ни о чем не жалею» выбраны для музыкального сопровождения программ неспроста. Но добиться своей главной цели — выиграть олимпийское золото — японке не удалось из-за обидной ошибки на каскаде. Так что для 25-летней фигуристки чемпионат мира — это шанс взять реванш (прежде всего, у самой себя).

Каори Сакамото isu-skating.com

И она это сделала сполна. На сей раз Каори избежала технических ошибок, поэтому судьям ничто не мешало проводить легенду рекордными баллами за компоненты: 37,89 в короткой (из 40 максимальных) и 78,10 в произвольной (из 80 максимальных). Арбитр из Норвегии так вообще оценил ее произвольную на одни десятки. Сакамото уходит из спорта не олимпийской чемпионкой, но 4-кратной чемпионкой мира. Более титулованными в истории фигурного катания остались 5-кратные Херма Сабо (Австрия), Кэрол Хейсc, Мишель Кван (обе — США) и 10-кратная Соня Хени (Норвегия).

Второе место уверенно заняла соотечественница Каори — Монэ Тиба. Причем, если бы не небольшая помарка на каскаде «тройной лутц — двойной тулуп — двойной риттбергер», то она могла бы по технике даже обыграть Сакамото. Но 20-летняя фигуристка такие космические компоненты получить пока не может (хотя всех других по второй оценке она опередила с запасом).

Монэ Тиба isu-skating.com

Бронза отправилась в Бельгию. Нина Пиндзарроне впервые за долгое время смогла выдать два проката со всеми докрученными прыжками. Это отразилось в баллах, которые стали лучшими у нее в карьере. Однако ей на руку ещё сыграли неудачные выступления двух трикселисток, которые в борьбе за медали изначально котировались более высоко.

Американа Эмбер Гленн., будучи победительницей финала и этапов Гран-При, ни разу не попадала в призовую тройку на ЧМ. Сейчас она была третьей после короткой программы. Да и произвольная началась с отличного трикселя, но четыре последних прыжковых элемента ушли на минус, что отбросило 26-летнюю фигуристку на шестое место.

Эмбер Гленн isu-skating.com

Японка Ами Накаи, которая месяц назад завоевала олимпийскую бронзу, в Праге не повторила успех. Она сорвала оба тройных акселя, что с другими ошибками привело ее на 9-е строчку в итоговом протоколе.

Итоговые результаты в женском одиночном катании:

1) Каори Сакамото (Япония) — 238,28

2) Монэ Тиба (Япония) — 228,47

3) Нина Пиндзарроне (Бельгия) — 215,20

4) Изабо Левито (США) — 206,99

5) Лара Наки Гутманн (Италия) — 205,12

6) Эмбер Гленн (США) — 203,12

Малинин доказал: Милан был досадным исключением

На фоне нескольких сезонов успешного выступления Ильи Малинина большинству наблюдателей было понятно, что его провальный прокат произвольной программы на Олимпиаде был случайным недоразумением. Однако он, как минимум, неслабо ударил по самолюбию 21-летнего фигуриста. Да и потерять былую уверенность после подобного немудрено.

Так что чемпионат мира был для Ильи отличным шансом восстановить свое реноме. И он им воспользовался на все 100. Американец риску в виде четверного акселя предпочел надежность. В том числе поэтому в произвольной программе он зашёл «лишь» на пять квадов. Благодаря этому Малинин выдал два чистых проката, побил личный рекорд по оценкам за короткую (111,29), а в произвольной программе удостоился аж 5 десяток от арбитров из 9 возможных за презентацию.

Таким образом, Илья стал чемпионом мира в третьей раз подряд. Ну а четвертое серебро чемпионатов мира завоевал Юма Кагияма. Таким достижением помимо японца могут похвастаться только два фигуриста в истории: американец Джеймс Грогэн, выступавший в начале 1950-х гг., и канадец Брайан Орсер, который свои медали брал в 1980-х гг.

Юма Кагияма isu-skating.com

После короткой программы Кагияма занимал только шестое место: при заходе на тройной аксель он попал в след от конька на льду, после чего упал и остался без элемента. Эта осечка лишила его, как минимум, 12 баллов и шансов бороться за золото. Юма откатал лучшую в карьере произвольную программу (по крайней мере, по баллам — 212,87), и если бы он повторил свой прокат в олимпийском команднике, то сейчас бы опередил Малинина.

Третьим так же, как и в Италии, стал Шун Сато. Он избежал ошибок, но надбавками и компонентами в произвольной программе при сопоставимой базовой стоимости элементов уступил соотечественнику 20 баллов.

Шун Сато isu-skating.com

Японцы в призовой тройке заняли места Адама Сяо Хим Фа и Александра Селевко. Залогом успеха двух последних в короткой программе была ставка на более легкие, но надежные прыжки. В произвольной же они оба решились на квад-лутц и оба упали с недокрутом в галку, после чего у них в прокате случилась череда ошибок. И если для француза пятое место — больше неудача (ведь мог и в медали попасть), то для эстонца даже такое выступление — лучшее в карьере, благодаря чему он принес своей стране две квоты на следующий ЧМ — теперь поедет вместе с братом.

Ну и нельзя оставить без внимания Стивена Гоголева. 21-летний фигурист в этом сезоне на первых своих главных стартах занял пятое (на ОИ) и четвертое (на ЧМ) места. Для Канады этот результат стал лучшим с 2013 г., когда чемпионом стал Патрик Чан. Думается, что этот парень еще не раз о себе заявит в новом олимпийском цикле.

Итоговые результаты в мужском одиночном катании:

1) Илья Малинин (США) — 329,40

2) Юма Кагияма (Япония) — 306,67

3) Шун Сато (Япония) — 288,54

4) Стивен Гоголев (Канада) — 281,04

5) Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 271,56

6) Александр Селевко (Эстония) — 270,42

Следующие 4 года в танцах без интриги?

Именно этот вопрос приходит на ум после просмотра танцевального турнира в рамках чемпионата мира. Новоиспеченные олимпийские чемпионы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон более чем на 19 баллов опередили ближайших соперников из Канады (Пайпер Гиллес и Поль Пуарье), которые, судя по всему, должны были стать парой номер два в мире.

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон isu-skating.com

Французы на своем первом совместном чемпионате мира всего полтора балла не хватило для обновления мирового рекорда по общей оценке (232,32). Кажется, они могут проиграть только сами, допустив падения, сорвав поддержки или вовсе снявшись с турнира. Даже ошибки судей на них не сказываются: один из арбитров в ритм-танце поставил 4 балла за мастерство катания, хотя его коллеги поставили дуэту 9,50 либо 9,75 баллов.

В то же время чемпионат мира в Праге окончательно утвердил Эмилию Зингас и Вадима Колесника в качестве будущей первой танцевальной пары США. Видимо, американская федерация уже начала работу по их продвижению: юные подопечные Игоря Шпильбанда (ей — 23, ему — 24) в нынешнем сезоне завоевали золото чемпионата четырёх континентов, заняли пятое место на Олимпиаде, а теперь выиграли бронзу чемпионата мира.

Эмилия Зингас и Вадим Колесник isu-skating.com

Изначально на эту медаль претендовали Лайла Фир и Льюис Гибсон, которые год назад уже брали бронзу ЧМ. Сейчас же британцам не хватило всего 0,22 балла. Они вновь, как в течение всего сезона, не обошлись без помарок на твизлах. Но даже с ними Фир и Гибсон могли рассчитывать даже на серебряные медали. Но арбитры усмотрели у представителей Великобритании недопустимый элемент и оштрафовали на два балла, которые стали роковыми. Заговор или ирония судьбы?

Второй чемпионат мира подряд в неординарную ситуацию попадают Оливия Смарт и Тим Дик. Испанцы получают не очень много баллов за короткую программу, но в произвольном танце с постановкой на тему «Дюны» врываются в топ-3. Но по сумме оценок они становятся шестыми-пятыми. Как говорится, им бы ритм-танцы взять и отменить.

Итоговые результаты в танцах на льду: