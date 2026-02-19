ESPN рассказывает, как Алиса Лю прошла путь от раннего ухода и поисков себя до самого невероятного возвращения в фигурном катании за последние десятилетия.

Алиса Лю не стала уходить далеко после того, как получила свои оценки и сошла с подиума Kiss and cry.

В январе она только что вышла на первое место на чемпионате США по фигурному катанию. «Чёрт, это же круто, правда»? — сказала она своим тренерам, демонстрируя разноцветные волосы, напоминающие годичные кольца дерева, и блестящий пирсинг уздечки губы, улыбаясь болельщикам на большом экране.

Оставалась всего одна участница. Сотрудник арены позаботился о том, чтобы у Лю был свободный проход за кулисы — подальше от камер. Но она остановилась, сделав всего несколько шагов.

Вместо того, чтобы скрыться за черной занавеской и исчезнуть из поля зрения зрителей и журналистов, Лю устроилась прямо перед медиа-зоной у бортика. Следующие четыре минуты она стояла, хлопала и громко поддерживала Эмбер Гленн, которая приводила трибуны в восторг.

К концу проката Лю позвала к себе Изабо Левито, занимавшую на тот момент второе место, — и вдвоем они бурно аплодировали, когда Гленн покинула лед.

Алиса Лю и Эмбер Гленн globallookpress.com

В последующие минуты, пока Гленн давала интервью зрителям на арене и ожидала оценок, Лю не могла перестать улыбаться. Гленн уверенно выиграла соревнования, завоевав третий подряд национальный титул. Лю и Левито сразу бросились к ней, чтобы обнять.

«Ты заслужила это», — сказала Лю, прежде чем девушки снова обнялись и, смеясь, решили, что каждая из них по-своему заслужила этот момент.

Сцена получилась такой же уникальной, как и фирменная прическа Лю.

«Думаю, можно сказать, что я тоже следила за соперницами, — рассказала ESPN трехкратная чемпионка США и участница Олимпиады-2014 Эшли Вагнер. — Но я смотрела из-за кулис, чтобы никто не видел мою реакцию. Алиса стоит у борта, потому что ей все равно, как она выглядит со стороны. Она искренне поддерживает Эмбер и то, к чему она стремится. В этом и разница».

Алиса Лю, действующая чемпионка мира, заняла второе место на национальном первенстве, а к концу уик-энда официально вошла в состав сборной США.

Для нее Олимпиада в Милане станет второй в карьере, и именно она вполне может прервать 20-летнюю медальную засуху американок в женском одиночном катании. Но теперь все иначе. И в этот раз 20‑летняя Лю делает все абсолютно по‑своему — честно, открыто и без компромиссов.

Раньше мне нечего было показать в художественном плане. Люди решали, под какую музыку я катаюсь, в какое платье меня одеть, у меня не было никакого контроля. Я даже не знала, кто принимает решения, да и вообще не хотела там быть… Сейчас атмосфера совершенно другая. То, как ко мне относились раньше, и то, как относятся теперь, — это огромная разница. У меня совершенно другая команда, и к себе я тоже отношусь иначе. Я стала старше и усвоила много уроков. Теперь я гораздо лучше умею беречь свое внутреннее спокойствие и понимаю, зачем делаю то, что делаю. Алиса Лю фигуристка

В интернете полно видео с самых ранних соревновательных лет Алисы Лю.

Ее отец, Артур Лю, который впервые поставил дочь на коньки в пятилетнем возрасте в их родном Окленде, штат Калифорния, создал канал на YouTube — он существует до сих пор. Там почти десяток роликов, где 10-летняя Лю выступает на различных соревнованиях среди новичков и юниоров.

Алиса Лю globallookpress.com

Даже человеку без глубоких знаний фигурного катания легко заметить ее очевидный талант и уверенное владение льдом. В каждой программе — крошечная Лю, легко исполняющая прыжки, уверенно скользящая по катку, в сложных костюмах, с блестящими аксессуарами в волосах, под старомодный джаз и свинг — и с неизменной широкой улыбкой.

Эшли Вагнер, завершившая карьеру в 2019 году и работающая комментатором NBC на Олимпиаде, прекрасно помнит, когда впервые увидела Лю. Она не уверена, сколько лет тогда было Алисе и в каком разряде она выступала, но Вагнер пришла поддержать юную фигуристку, с которой тренировалась. И этот день запомнился надолго.

«Я никогда не видела, чтобы ребенок так неудачно откатал на соревнованиях, — вспоминает Вагнер. — Она была просто раздавлена. Это был, без преувеличения, худший прокат в ее жизни».

Но, несмотря на ошибки — а их было немало, — Вагнер в тот день разглядела в Лю нечто особенное. Она повернулась к своему другу Адаму Риппону, участнику Олимпиады‑2018 и нынешнему соведущему подкаста The Runthrough, и сказала, что эта девочка станет выдающейся фигуристкой. А затем подошла и сказала это самой Лю.

«Я сказала ей: Слушай, это был очень тяжелый прокат, но он тебя не определяет. Я не могу дождаться, когда увижу тебя на большой сцене. Я знаю — ты там обязательно будешь», — вспоминает Вагнер.

И совсем скоро Лю действительно там оказалась.

В 12 лет Алиса Лю выступала на юниорском чемпионате США‑2018 — самой младшей участницей турнира. И победила. В произвольной программе она исполнила поразительные семь тройных флипов, причем все — во второй половине проката, чтобы получить бонус к оценкам.

В итоговом протоколе ее преимущество над ближайшей соперницей составило 18 баллов. Это было выступление, которое мгновенно сделало ее звездой.

Алиса Лю globallookpress.com

Лю была слишком юной, чтобы поехать на юниорский чемпионат мира, но это лишь дало ей больше времени для тренировок. Уже к концу года она впервые чисто исполнила тройной аксель на соревнованиях, на Asian Open Trophy, став самой молодой фигуристкой в истории, сумевшей это сделать, и всего лишь четвертой представительницей США.

Вскоре она дебютировала на соревнованиях и с четверным прыжком — элементом, который и сегодня остается редкостью в женском одиночном катании.

Сама Лю не может объяснить, почему в столь юном возрасте стремилась осваивать такие сложные прыжки.

У меня не было какой-то конкретной цели. Когда меня спрашивали о целях я отвечала: «Хочу прыгнуть тройной аксель». Но зачем? Ради чего? Четкого ответа у меня не было. Алиса Лю фигуристка

В 2019 году, в 13 лет, она выиграла свой первый взрослый чемпионат США, став самой молодой чемпионкой страны в истории. Уже на следующий год она стала самой молодой фигуристкой, завоевавшей второй национальный титул.

Казалось, что Лю — главная надежда США на будущую олимпийскую медаль. Но в 2020 году, во время пандемии, начали появляться первые трудности.

Она заняла третье место на юниорском чемпионате мира, а через несколько дней спортивный мир практически остановился: соревнования отменялись, а тренировочный процесс кардинально изменился.

Алиса Лю globallookpress.com

Алиса Лю продолжала кататься, но что-то изменилось. Ей нравилось, что появилось больше свободного времени для других интересов, но изоляция помогла ей лучше понять, что именно делает ее счастливой.

«Социальная составляющая исчезла мгновенно, а я очень общительный человек, — вспоминала Лю. — Я больше не каталась с друзьями. Для меня невероятно важна связь с людьми, и на тренировках, и на соревнованиях. Мне важно чувствовать контакт».

Когда турниры возобновились, Лю, пережившая заметный скачок роста, начала испытывать трудности с более сложными прыжками. На чемпионате США она заняла четвертое место.

В сезоне‑2021/22, первом, когда она получила право выступать на международном взрослом уровне, Лю занимала третье место после короткой программы на чемпионате США, но положительный тест на COVID‑19 вынудил ее сняться перед произвольной. Тем не менее, благодаря предыдущим результатам, ее включили в олимпийскую команду.

На ОИ-2022 в Пекине она заняла шестое место (после дисквалификации Камилы Валиевой) и стала лучшей среди американских фигуристок. Лю рассказывала журналистам, как счастлива была откатать «два чистых проката», и как сильно ей понравилась сама олимпийская атмосфера.

Спустя чуть больше месяца она заняла третье место на ЧМ‑2022. А еще через несколько недель она неожиданно завершила карьеру — без предупреждений и без пафоса. Ей было всего 16 лет.

Алиса Лю на ОИ-2022 в Пекине globallookpress.com

«Эйййй, я здесь, чтобы объявить, что завершаю карьеру в фигурном катании, — написала Лю в посте в социальной сети, который позже был удален. — Я начала кататься в пять лет — получается, около 11 лет на льду, и это были безумные 11 лет. Много хорошего, много плохого, но такова жизнь. Я нашла столько друзей и создала так много прекрасных воспоминаний, которые останутся со мной навсегда».

Она добавила, что собирается посвятить свободное время друзьям и семье, и завершила пост простой фразой: «Я правда рада, что каталась».

Хотя детство Лю было по‑своему уникальным — раннее взросление, почти полное отсутствие обычных подростковых переживаний, — ее следующая глава оказалась… вполне обычной.

Как и многие подростки, она проводила время с друзьями и четырьмя младшими братьями и сестрами, ходила на концерты, получила водительские права и пыталась понять, чем хочет заниматься дальше.

Она поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где начала изучать психологию. А поскольку из‑за плотного графика тренировок у нее почти не было возможности ездить в отпуск, Лю с радостью отправилась в поход к базовому лагерю Эвереста в мае 2023 года вместе с друзьями.

Это путешествие остается самым дорогим ее воспоминанием за время добровольного ухода из фигурного катания. Несколько недель у нее не было мобильной связи — поначалу это стало шоком для человека, который сам себя называл «зависимой от телефона», — но именно это позволило ей полностью погрузиться в общение с людьми рядом.

«Это был невероятно красивый опыт. Он был таким… девчачьим, что ли. Мы были вместе 24/7. Нам приходилось приседать за камнями, чтобы сходить в туалет. Нам было по 17, мы уставали, часто мерзли, но в этом было что‑то почти духовное. Мы вели очень глубокие разговоры, пытались понять друг друга, пытались разобраться в жизни в целом. Честно говоря, этот опыт мне очень помог», — вспоминает Лю.

Алиса Лю globallookpress.com

Если раньше Лю могла определять себя только через фигурное катание, то теперь впервые начала понимать, кто она как человек. «Я не могла бы узнать себя, если бы всю жизнь занималась только чем-то одним», — говорит она.

Свобода вдали от льда помогла Алисе Лю раскрыть творческую сторону и открыть для себя новые увлечения — танцы, музыку, моду. Но вместе с тем она поняла, насколько ей необходимо движение и возможность выплескивать свою безграничную энергию. И во время семейной поездки на горнолыжный курорт она окончательно осознала, где ее настоящее место.

Мне так нравится это чувство. Мне снова нужно тренироваться, уставать. А до гор далеко, туда надо ехать на весь день — слишком хлопотно. Каток ведь рядом. И если катание на лыжах ощущается почти так же, как фигурное катание, почему бы мне просто не вернуться на лед? Надо перестать быть такой упрямой. Алиса Лю фигуристка

Сначала это было просто ради удовольствия.

Алиса Лю globallookpress.com

5 января 2024 года Лю снова вышла на лед — во время обычного массового катания. Ее поразило, как естественно к ней возвращаются движения: двойной аксель, тройной сальхов.

Через две недели она пришла снова. И очень быстро заново влюбилась в фигурное катание. А возможно — по-настоящему впервые. Теперь она видела в нем искусство, способ творческого самовыражения — то, чего раньше никогда не ощущала.

Но если она собиралась возвращаться в спорт, все должно было быть иначе. Все должно было исходить только от нее.

Ее отец был глубоко вовлечен в первый этап ее карьеры, вложил в нее и эмоции, и значительные средства. Но она понимала: чтобы «Алиса 2.0» состоялась, ему придется отойти в сторону. (Когда в недавнем интервью программе 60 Minutes его спросили, задело ли его решение дочери дистанцироваться от него во время возвращения, Артур Лю ответил: «Немного. Все-таки я помог тебе выиграть два чемпионата США».)

Лю связалась с Филипом Ди Гульельмо и Массимо Скали, с которыми уже работала раньше, чтобы узнать, готовы ли они снова тренировать ее. Никому еще не удавалось вернуться на такой уровень после завершения карьеры, и Ди Гульельмо отреагировал максимально прагматично. К тому же, напомним, Артур Лю когда‑то уволил его.

Я привел ей буквально все возможные аргументы, почему этого не стоит делать. И на каждый мой довод у нее находился ответ. Я говорил: «Другие уже пытались — и ничего не получилось». Она отвечала: «Но они все старше меня». Я говорил: «Ладно, но вернуться на чемпионат мира невероятно сложно», а она — «Нет, я смогу». Филип Ди Гульельмо тренер Алисы Лю

В конце концов Ди Гульельмо и Скали согласились и официально вошли в ее команду. Лю, которой тогда было всего 18, сразу дала понять: окончательные решения по поводу карьеры остаются за ней. Если ей нужен выходной — она его берет. Она сама решает, что и когда есть. Она участвует в выборе хореографии, музыки и костюмов. Она — главный человек в своей карьере.

«Теперь я все делаю осознанно, — говорит Лю. — Я гораздо более собранная и устойчивая. Все, что я делаю, я делаю с пониманием, зачем мне это нужно».

Рэйчел Флатт globallookpress.com

Бывшие чемпионки США Грейси Голд и Рэйчел Флатт в последние годы тоже пытались вернуться в спорт после длительных пауз, но так и не смогли восстановить прежний уровень.

Девятикратная чемпионка страны и двукратная олимпийская медалистка Мишель Кван — одна из величайших фигуристок в истории — вынуждена была отказаться от камбэка в 2006‑м из‑за травм.

Саша Коэн, последняя американка, завоевавшая олимпийскую медаль (в 2006 году), пыталась вернуться к Играм-2010 в Ванкувере после четырехлетнего перерыва. Но четвертое место на национальном чемпионате поставило крест на этой мечте, и вскоре она окончательно завершила карьеру.

Дело не в том, что раньше никто не пытался. Просто в фигурном катании есть своя механика, и она невероятно специфична. Есть крошечные, тонко настроенные мышцы, которые очень быстро теряют форму, и чувство прыжка исчезает почти мгновенно. Когда ты делаешь паузу, эти мышцы невозможно тренировать, если ты не прыгаешь, не вращаешься, не прокатываешь программы. Возвращения обычно заканчиваются неудачей. Эшли Вагнер экс-фигуристка

Но все это не остановило Алису Лю. 1 марта 2024 года — меньше чем через два месяца после своего первого выхода на лед — она радостно объявила о возвращении в социальной сети. В конце видеоролика с фрагментами тренировок появилось короткое сообщение: «Сезон 2024/25. Возвращаюсь на лед».

Алиса Лю globallookpress.com

Почти на 18 сантиметров выше, чем в момент своего первого взрослого титула, и с полностью обновленным настроем, Лю официально вернулась к соревнованиям на Budapest Trophy серии в октябре 2024 года.

Прокат был далек от идеала — в произвольной программе она недокрутила тройной тулуп и допустила ошибки на других прыжках, но все равно сумела выиграть турнир.

Спустя три месяца она поразила публику, заняв первое место в короткой программе на чемпионате США. По итогам соревнований она стала второй, уступив Эмбер Гленн после произвольной программы.

На ЧМ в марте, всего через год после официального объявления о возвращении, Лю дала понять всему миру, что она действительно вернулась.

Выйдя на лед перед разминкой, она сделала колесо, а ее взъерошенный хвостит подпрыгивал в такт шагам, и затем откатала два почти безупречных проката, выиграв и короткую, и произвольную программы. Она стала первой американкой, завоевавшей мировой титул с 2006 года.

К концу турнира она невероятным образом превратилась из фигуристки, лишь рассчитывающей на участие в Олимпиаде-2026, в одну из главных претенденток на золото. Многие на арене были потрясены, но, пожалуй, сильнее всех — Грейси Голд, которая понимала этот путь так, как мало кто другой.

«Взять двухлетнюю паузу, вернуться — и вернуться так, чтобы выиграть чемпионат мира… это нечто выдающееся, — сказала Голд после соревнований. — Это действительно невероятная история».

После короткой программы на чемпионате США в январе Лю провела следующий день — или хотя бы его часть — в кресле парикмахерской в Сент‑Луисе.

Алиса Лю globallookpress.com

В 2023 году она завела традицию отмечать каждый новый год «кольцом» в волосах — как годовые кольца у дерева. Теперь Лю решила обновить образ. Она нашла местного колориста, который осветлил и тонировал эти кольца.

Новый стиль мгновенно привлек внимание перед произвольной программой. Позже она объяснила журналистам, что хотела перемен и просто «сделать цвет светлее».

Смена имиджа прямо по ходу турнира — вещь необычная, но для Лю вполне естественная. Помимо новой прически, она представила новую программу, что на соревнованиях такого уровня почти не случается, под музыку Леди Гаги и в платье, мгновенно ставшем вирусным, созданном по мотивам наряда Гаги на VMA‑2009.

В своем стиле Лю позже объявила, что на Олимпиаде не будет катать эту произвольную программу и вернется к постановке под «MacArthur Park».

В спорте, где все держится на традициях, жестких правилах и ожиданиях, Лю нарушает каждое из них. Да, у нее яркие волосы и пирсинг, а ее стиль вне льда и манера говорить больше напоминают скейтбордистку, чем фигуристку, но главное — ее поведение и отношение к делу, которые сразу замечают все вокруг.

Алиса Лю globallookpress.com

На соревнованиях она выглядит расслабленной, независимо от ставок, и делает почти невозможное так, будто это легко. Улыбка, та самая, что видна еще в ее самых ранних видео, не сходит с ее лица. Только теперь она кажется по-настоящему искренней.

«Она потрясающая. Она не чувствует давления, — сказал Брайан Бойтано, олимпийский чемпион‑1988, в подкасте Milan Magic. — Она необычная. Она выходит на старт с такой радостью и легкостью, словно катается во дворе по замерзшему бассейну».

Олимпийская чемпионка 1998 года и нынешний комментатор NBC Тара Липински в подкасте A Touch More добавила, что Лю будто бы невосприимчива к тому, что так часто ломает других спортсменов.

Я не знаю, в чем ее секрет, но кажется, будто она катается внутри маленького пузыря, где просто не существует давления. Она говорит нам: «Я его не чувствую». У нее есть то, что ищет каждый спортсмен — секрет психологической устойчивости. Я всегда шучу: всем фигуристам стоит ей звонить и просить стать их спортивным психологом. Что ты такого делаешь, что можешь так спокойно выдавать максимум под давлением? Тара Липински олимпийская чемпионка 1998 года

Дело не только в том, что на нее не давят ожидания и важность момента. Когда в октябре на этапе Cup of China Лю оступилась на выезде с тройного лутца в произвольной программе, ей пришлось прямо по ходу проката перестраивать план. Для многих это стало бы серьезной проблемой, но Лю лишь оживилась, когда вскоре после выступления ее спросили об этом, и говорила об эпизоде с улыбкой.

У меня СДВГ, и я люблю ситуации, которых не ожидаю. Это дает всплеск дофамина. Мне нравится разбираться с маленькими ошибками. Приходится думать. Да, конечно, на соревнованиях лучше их не делать, но раз уж ошибка произошла, мозг все равно работает — «что дальше?», «где добавить каскад?». Это было даже немного весело, такой небольшой вызов. Алиса Лю фигуристка

В итоге Лю заняла второе место, уступив Эмбер Гленн. Но никакого соперничества вне льда не было. Вместо этого они вместе подхватили тренд под «Beez in the Trap» — Гленн исполнила часть «What’s up?», а Лю примерила образ Ники Минаж образца 2012 года — и затем тепло отзывались друг о друге в прессе.

Их дружба, как и дружба с Изабо Левито, была особенно заметна в Сент-Луисе: они поддерживали друг друга с трибун, шутили и поддразнивали друг друга на пресс-конференциях, которые одновременно выглядели хаотичными и очень искренними.

Грейси Голд и Эшли Вагнер globallookpress.com

Эта атмосфера резко контрастировала с тем, чего многие привыкли ждать от звезд женского фигурного катания. Десятилетиями восприятие спорта формировали внутренние соперничества — от Нэнси Керриган и Тони Хардинг до Тары Липински и Мишель Кван, а также противостояния Эшли Вагнер и Грейси Голд. Многие журналисты прямо отмечали, насколько изменилась атмосфера. И сама Вагнер не могла скрыть, насколько ее вдохновляет происходящее.

Мне кажется, они показывают, что спорт и реальная жизнь могут существовать в разных плоскостях. И это невероятно освежает, особенно для меня, выросшей в условиях жесткого соперничества с Грейси Голд. Мы с ней как масло и вода — мы никогда не были бы подругами, мы всегда были соперницами, и нам никогда не показывали, что может быть иначе… А здесь — три спортсменки, которые открыто остаются собой, поддерживают друг друга и радуются тому, что делает их успешными на льду. Я еще никогда не видела этот спорт таким здоровым. Эшли Вагнер экс-фигуристка

Уже завоевав золото в командном турнире, Алиса Лю может уехать с Зимних Олимпийских игр 2026 в Милане и Кортине с двумя медалями. Но что бы ни произошло на этой неделе, она уже оставила в фигурном катании яркий след.

От вундеркинда до триумфального возвращения и чемпионки мира — к 20 годам Лю успела больше, чем многие за всю жизнь. И сделала это исключительно по-своему, возможно, открыв путь новому поколению фигуристов — более свободному, неортодоксальному, наполненному улыбками, дружбой и искренностью.

Еще одна медаль стала бы отличным аксессуаром, к тому же золото прекрасно сочетается с ее новым цветом волос, но в Милане Лю больше всего волнует вовсе не пьедестал и даже не результаты.