Вечное и мудрое предупреждение дяди Бена «с большой силой приходит большая ответственность», адресованное Питеру Паркеру, он же Человек-паук, вполне применимо и к Ламину Ямалю — реальному футбольному «сверхчеловеку», который находится лишь в начале своего пути.

В свои 18 лет вундеркинд «Барселоны» уже добился большего, чем большинство игроков могут даже мечтать, и сегодня его воспринимают как главный символ качества, на котором строятся амбиции каталонского клуба вернуть себе статус лучшего клуба Европы.

Подобно бессмертному Лионелю Месси, Ямаль получает особое отношение. «Барселона» верит, что именно он будет делать разницу, в том числе в ключевых матчах. При первой же возможности партнеры отдают мяч Ламину — в надежде, что случится что-то магическое.

Ямаль принял эту ответственность достойно, нередко демонстрируя зрелость, которая не соответствует его возрасту. Однако он не должен в одиночку сражаться со всем миром, а именно такое впечатление складывается, когда смотришь на игру «Барсы» в этом году. Предел есть даже у его огромного таланта.

Неизбежно будут дни, когда у Ямаля что-то не будет получаться, и именно тогда другие звезды «Барселоны» обязаны выходить на первый план. Но в последнее время они разочаровывающе далеки от своего уровня. После провальной недели команда Ханси Флика всерьез рискует потерять шансы на победу в Ла Лиге и Кубке Испании, а мечты о триумфе в Лиге чемпионов так и останутся мечтами, если в ближайшее не устранить недочеты.

Безусловно, значительная часть ответственности лежит на тренере: рискованная тактика Флика по-прежнему оставляет оборону уязвимой. Однако растущее давление на Ямаля становится не менее серьезной проблемой. Ламин выглядит психологически истощенным — и это абсолютно объяснимо.

Перед решающим отрезком сезона такие сигналы должны стать тревожным звонком.

Накопившаяся усталость

В сезоне-2025/26 Ямаль принял участие в 28 голах в 32 матчах за «Барселону», причем восемь из них пришлись на период после Нового года. В определенные моменты можно смело сказать, что именно он тащил команду, особенно в важном матче Лиги чемпионов против «Копенгагена», в непростой домашней игре с «Овьедо» в Ла Лиге и против «Альбасете» в четвертьфинале Кубка Испании.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Но удерживать такой уровень постоянно было почти невозможно. Забив в в матче с «Мальоркой» (3:0), Ямаль за 12 минут до финального свистка сам попросил замену — усталость стала слишком заметной.

Несмотря на то что Ханси Флик позже подчеркивал необходимость аккуратно управлять игровым временем талантливого вингра, Ямаль провел без замен оба последних матча команды, начиная с первой встречи полуфинала Кубка Испании против «Атлетико».

Но даже там он продолжал работать на пределе: три ключевые передачи, пять успешных обводок подряд, шесть возвратов мяча, 13 выигранных единоборств. Однако все усилия оказались напрасными — «Атлетико» не позволил ему приблизиться к опасным зонам. Команда Диего Симеоне одержала убедительную победу со счетом 4:0, безжалостно воспользовавшись высокой линией обороны Флика.

Теперь действующим обладателям трофея нужен чудо-камбэк в ответной встрече на «Камп Ноу».

Кошмар

В понедельник «Барса» отправилась в Жирону на каталонское дерби, и главный тренер хозяев Мичел открыто заявил, что собирается воспользоваться рецептом Диего Симеоне по нейтрализации Ямаля.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Их правый фланг — одно из их главных оружий из-за Ламина Ямаля. Его очень трудно остановить, потому что теперь, помимо индивидуального мастерства, он также обладает шикарным пасом», — сказал Мичел.

Большинство дриблеров испытывают сложности с тем, чтобы видеть поле и выполнять передачу или навес, но Ламину достаточно дать полшага пространства — и он сразу сделает опасный пас. Он может отдать передачу внешней стороной стопы, может выполнить навес. А если подойти слишком близко — он обыграет. Мы говорим об игроке, который меняет ход матча. Я не хочу раскрывать детали, но очевидно, что способ давления имеет решающее значение. Нужно усложнить Ямалю жизнь на поле. Мичел Главный тренер «Жироны»

В полной мере задушить его «Жироне» всё же не удалось: Ямаль нанес семь ударов по воротам и создал четыре момента — больше, чем кто-либо в том матче.

Однако это не помешало хозяевам одержать историческую победу, которая лишила «Барселону» лидерства в Ла Лиге. И в этой игре Ямаль не соответствовал своим стандартам.

Несмотря на всю активность, в финальной трети ему не хватало привычного хладнокровия. Он потерял мяч 24 раза и угодил в штангу, пробивая пенальти при счете 0:0. Ямаль выглядел измотанным: решения принимались медленнее, исполнение было неровным.

После финального свистка это косвенно подтвердил Боян Кркич-старший, хорошо осведомленный о ситуации в клубе, поскольку его сын сейчас работает в «Барселоне» координатором и связующим звеном по футбольным вопросам.

«Ламин играл с температурой и на медикаментах. Перед матчем у него болел живот, он плохо себя чувствовал», — сказал он в эфире Cadena SER.

Остальным пора прибавлять

Очевидно, Флик понимал, что не может позволить себе дать Ямалю передышку: Рафинья только-только вернулся после травмы, а главный созидатель команды Педри по-прежнему восстанавливается после проблем с подколенным сухожилием.

Рафинья globallookpress.com

Однако тренеру «Барселоны» достаточно было взглянуть на статистику, чтобы понять: постоянно нагружать Ямаля — это весьма контрпродуктивное решение. Когда он не в форме или действует вполсилы, команда начинает буксовать.

В нынешнем сезоне «Барса» проиграла четыре из девяти матчей, в которых Ямаль не отметился ни голом, ни результативной передачей, в том числе «Пари Сен-Жермен» и в гостях «Реалу», где он играл, превозмогая дискомфорт из-за хронической пубалгии.

Флику необходимо гораздо больше выжимать из игроков второго плана, если он хочет изменить эту тенденцию.

Ферран Торрес — единственный футболист «Барселоны», у которого больше голов во всех турнирах, чем у Ямаля (16 против 15). И сам по себе этот факт говорит о чрезмерной зависимости команды от 18-летнего вингера. Во многом это следствие затянувшихся физических проблем Рафиньи: у бразильца всего 12 результативных действий после 13 пропущенных матчей.

В прошлом сезоне, когда «Барса» оформила внутренний требл, Рафинья по влиянию на игру был сопоставим с Ямалем. Его отсутствие создало креативную пустоту, которую Ламин не в состоянии закрыть в одиночку. А при том, что Роберт Левандовский всё чаще выходит лишь на замену, Маркус Рашфорд, Дани Ольмо и Фермин Лопес обязаны гораздо чаще демонстрировать свою лучшую игру. Нельзя каждый раз перекладывать ответственность на плечи 18-летнего игрока.

Обратная сторона стремительного взлета

Ямаль рискует попросту выгореть. На фоне бесконечных сравнений с Месси многие забыли, что икона «Барселоны» не сразу раскрыл весь свой потенциал. После прорыва в 2004 году он поначалу оставался в тени Роналдиньо и Самуэля Это’о.

Ханс-Дитер Флик и Ламин Ямаль globallookpress.com

От Месси не ждали, что он будет в одиночку решать исход матчей, пока в 2008-м не пришел Пеп Гвардиола и не построил команду вокруг невысокого аргентинца.

Цифры лишь подчеркивают разницу. За первые два полноценных сезона в основе «Барсы» Месси провел всего 34 матча. Ямаль же с момента дебюта в 15 лет уже успел сыграть уже 103 матча!

Ламин стал безоговорочным талисманом команды куда быстрее, чем восьмикратный обладатель «Золотого мяча».

У такого молниеносного успеха есть и побочные эффекты, в том числе соблазны вне поля. Ямаль уже столкнулся с этим после своей роскошной вечеринки по случаю 18-летия. Временами у него проявлялись и характерные признаки завышенного эго, особенно когда перед первым Эль-Класико в этом сезоне он обвинил принципиального соперника, «Реал», в том, что тот «всегда ворует и жалуется». Эти слова лишь повесили на него дополнительную мишень и в итоге сыграли против «Барселоны».

Впрочем, всё это естественно для столь молодого игрока. Ямаль будет ошибаться, учиться и взрослеть. Задача «Барселоны» — сделать этот процесс менее болезненным. В первую очередь, дозировать нагрузку в период, когда плотность календаря угрожающе растет и может затормозить его развитие.

Флик обязан сдержать свое обещание бережнее относиться к Ямалю, иначе риск потери уверенности — и даже серьезной травмы — станет вполне реальным.

Необходимость адаптации

Одна из вещей, которая действительно могла бы облегчить жизнь Ямалю, — это решение хронических проблем «Барселоны» в обороне.

Философия Флика «забивать больше всех» работает, когда Ямаль и партнеры находятся на пике формы. Но как только уровень игры проседает, действующие чемпионы Испании становятся уязвимее любого другого топ-клуба.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Одержимость Флика территориальным контролем заставляет линию защиты подниматься практически к центральной линии поля — и потому ее слишком легко вскрывают. Высокий прессинг дает сбои, в центре регулярно случаются провалы, особенно после того, как из-за травмы подколенного сухожилия выбыл Педри.

Давно отсутствующего Гави тоже не хватает — Френки де Йонг и Дани Ольмо, как показала практика, не образуют гармоничную связку.

И это не новая проблема. В прошлом сезоне «Барса» вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала после контратакующего мастер-класса от «Интера». В октябре команда Флика проиграла с разгромным счетом «Севилье» после столь же наивной игры. Январская аренда Жоау Канселу ничего принципиально не изменила: «Барселоне» требуется полноценная перестройка обороны и полузащитник-разрушитель уровня Родри.

К сожалению, финансовое положение клуба не позволяет легко решить эти проблемы. А значит, Флику необходимо адаптироваться и лучше использовать сильные стороны текущего состава.

Пау Кубарси, Алехандро Бальде и Жерар Мартин слишком неопытны для текущей схемы. Эрик Гарсия больше подходит для начала атак, чем для постоянных рывков вперед, Рональд Араухо испытывает трудности с позиционной дисциплиной, а лучшие качества Жюля Кунде продолжают теряться в неестественной для него роли правого защитника.

У «Барселоны» по-прежнему есть узнаваемая игровая идентичность, но из-за упрямства Флика команда, возможно, даже регрессирует. Ее матчи всё чаще напоминают баскетбол без ощущения контроля, а команду постепенно накрывает усталость.

Сохранить Ямаля — здоровым и счастливым

Тем не менее Флик, вероятно, продолжит верить в свою звездную линию атаки. Рафинья уже вернулся в строй, Педри, как ожидается, восстановится к домашнему матчу с «Леванте» в воскресенье, а Маркус Рашфорд тоже должен быть доступен после незначительной травмы колена. Всё это должно помочь «Барселоне» избежать третьего поражения подряд — сценария, который неминуемо спровоцировал бы полноценный кризис, особенно с учетом того, что команда уже отстает от «Мадрида» на два очка.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Леванте» набрал всего одно очко в последних четырех матчах и идет 19-м, балансируя на грани вылета. Если и есть идеальный момент, чтобы дать Ямалю передышку, то это именно он. Флику необходимо подвести его в хорошей форме к гостевому матчу с «Вильярреалу» и к ответной игре с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании пять дней спустя. Ситуацию еще можно спасти, учитывая нестабильность «матрасников». А дальше — плей-офф Лиги чемпионов в середине марта.

Сохранение Ямаля в оптимальной форме и хорошем настроении должно стать главным приоритетом клуба. То, что многие уже называют его лучшим игроком мира, не означает, что он обязан быть центральной фигурой в каждом матче.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте наверняка разделяет эту позицию, думая о чемпионате мира 2026 года.

Что особенно подкупает, так это то, что новый герой «Барселоны» сам не стремится постоянно быть главным действующим лицом.

Моя цель — не побить все рекорды, не забить миллион голов и не сыграть миллион матчей. Я спортсмен, который хочет получать удовольствие. Надеюсь, дети захотят быть похожими на меня. В конце концов, главная задача — чтобы люди получали удовольствие и видели немного шоу в футболе. Ламин Ямаль Вингер «Барселоны»ь

Пока Ямаль наслаждается игрой, зрители будут и дальше следить за его шоу. Задача «Барселоны» — сделать так, чтобы его улыбка не исчезла под тяжестью чрезмерных ожиданий.