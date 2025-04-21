Курит в день боя и все равно побеждает! О невероятном взлете Карлоса Пратеса в UFC всего за год

Еще год назад об этом парне не знал никто. Но сегодня Карлос Пратес боец уровня топ-15 полусреднего веса UFC. И уже в эти выходные, в ночь с 26 на 27 апреля, бразильца ждет самый большой вызов в его карьере — пятираундовый поединок в Канзасе с восходящей звездой из Ирландии Иэном Гэрри

Карлос Пратес — главный парадокс современного MMA. Бразильский полусредневес, выкуривающий по 8–10 сигарет в день, за год превратился из новичка UFC в одного из самых опасных нокаутеров лиги.

В 2024-м он провел четыре боя. В итоге 4 победы (все нокаутами), 4 бонуса за «Выступление вечера» и 13-е место в рейтинге. И все это без отказа от вредных привычек, которые считаются табу для профессиональных спортсменов.

Его история бросает вызов всем канонам подготовки: Пратес курит перед выходом в октагон, признается в любви к алкоголю и заявляет, что никогда не тренировался «чистым». Но именно эта необычная история и уникальный характер сделали его любимцем фанатов. Уже в ближайшее воскресенье Карлос сразится с Иэном Гэрри в Канзасе.

И самое время вспомнить, как уроженец трущоб Сан-Паулу, воспитанный улицей, смог за год переписать правила игры в UFC.

Сигареты, улица и MMA: правила жизни Пратеса

4 NOCAUTES EM 12 MESES | Todas as lutas de Carlos Prates | UFC Vegas 100

Карлос Пратес начал курить в 12 лет. Сын одинокой матери, целыми днями пропадавший на улицах Сан-Паулу, быстро перенял худшие привычки окружения: сигареты, алкоголь, драки. «В школе было скучно, а на улице — весело. Я даже не думал, что стану бойцом», — признавался бразилец.

В спорт Карлос попал случайно: в 14 лет он записался в секцию тайского бокса, чтобы выплеснуть свою агрессию. Впрочем, к отказу от вредных привычек занятия спортом не привели.

Даже став профессионалом, Пратес не скрывает, что курит до, во время и после тренировок. Попытка бросить обернулась провалом — за неделю без сигарет он набрал 5 кг.

Его образ жизни далек от идеала. Пратес называет себя бойцом, а не спортсменом, подчеркивая любовь к вечеринкам и отказ от ограничений. Однако тренеры команды «Боевые ботаники» смогли направить его энергию в нужное русло.

«Он дисциплинирован в клетке, даже если вне ее позволяет себе слабости», — говорил наставник Пабло Сукупира.

Его прошлое отразилось на стиле боя. Пратес не боится идти в размены, а его удары ногами и коленями напоминают уличные драки. Такой подход принес ему 14 нокаутов при 18-ти победах, 4 из которых пришлись на UFC.

Но как организм выдерживает такие нагрузки? Врачи разводят руками, а сам Пратес шутит, что к 40 годам все изменится. Однако его история словно ставит под сомнение миф о необходимости правильного образа жизни для успеха в спорте.

Год, который изменил все

Нил Мэгни и Карлос Пратес globallookpress.com

Дебют Пратеса в UFC в феврале 2024-го стал настоящим шоком для экспертов. Его первый соперник — опытный Трэвис Джайлз, который провел в лиге уже 7 лет.

Но бразилец, куривший перед выходом в клетку, нокаутировал его во втором раунде и уже тогда получил свой первый бонус в промоушене. Следующий бой против Чарльза Радтке длился еще меньше.

Пратес отправил его в нокаут коленом в печень за полторы минуты. Затем на пути дерзкого новичка встал Ли Цзинлиан, бывший представитель топ-15, никогда не бывавший в нокауте за 15 лет карьеры.

Тем не менее, Карлос омрачил его статистику очередным финишем, добавив третий бонус в свою коллекцию. Кульминацией года стал бой с Нилом Мэгни.

Именитый ветеран, рекордсмен по победам в дивизионе, был снесен на отметке в 4 минуты и 12 первого раунда. Вот так буквально за год Пратес ворвался в топ-15 полусреднего веса, хотя еще в 2023-м дрался в региональных лигах.

Его ключ к успеху заключается в быстрой адаптации уличного стиля к реалиям мирового ММА. Подобные удары ногами с разворота и выстрелы коленями в прыжке сложно предугадать.

Но главное, у Карлоса чемпионский менталитет, и он не боится проиграть. «Я вырос в трущобах. Мне нечего терять, остается только драться», — говорил Пратес на одной из послематчевых пресс-конференций UFC в прошлом году.

Бой с Иэном Гэрри и будущее бразильца

Иэн Гэрри (слева) globallookpress.com

27 апреля в Канзас-Сити Пратес столкнется с самым сложным вызовом в карьере — Иэном Гэрри. Ирландец, идущий седьмым в рейтинге, первый топ-соперник бразильца в UFC. Для вчерашнего новичка это шанс ворваться в первую десятку рейтинга и заявить о титульных амбициях.

Гэрри не менее техничный ударник, едва не победивший в прошлом бою Шавката Рахмонова. Но стиль Пратеса проблема для любого. Он бьет под такими углами, которых нет в учебниках по ММА.

Однако вопросы остаются. Сможет ли он сохранить свою форму, не отказавшись от сигарет и других вредных привычек? Спонсоры уже стучатся в дверь: известный бренд Marlboro предлагал бойцу рекламный контракт, ссылаясь на их сотрудничество с F1.

Но Пратес ответил отказом. А все потому, что лига избегает продвигать бойцов, пропагандирующих чуждые спорту ценности. Однако 4 нокаута за год в лучшем промоушены мира уже заставили замолчать скептиков.

Если Пратес победит Гэрри, его уже не остановить. В таком случае бразилец попадет в топ-7 в полусреднем весе и вправе рассчитывать, как минимум, на претендентский поединок до конца года.