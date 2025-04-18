5 побед в UFC и все досрочные. Джин Силва — главная угроза для Волкановски и Евлоева

Многоопытный Брайс Митчелл не стал для Джина Силвы большой проблемой на UFC 314. Бразилец одержал уверенную победу, ворвался в топ-15 полулегкого веса и бросил вызов Волкановски с Евлоевым

Без компромиссов

Силва дебютировал в UFC только год назад, однако уже зарекомендовал себя, как одного из потенциальных участников титульной гонки в полулегком весе. А очередной соперник в лице 13-го номера рейтинга Брайс Митчелл стал для него легкой мишенью.

Америкинец начал бой с активного прессинга, но Силва лишь улыбался, будто играл с оппонентом. Он парировал тейкдауны, уворачивался от ударов и даже позволил себе несколько провокационных жестов, словно проверяя, на что способен Митчелл.

К концу первого раунда Силва перешел в наступление. Его удар пяткой в прыжке едва не отправил визави в нокдаун, а попытка гильотины у сетки заставила зал затаить дыхание.

Джин Силва против Брайса Митчелла globallookpress.com

Брайс вырвался в последний момент, но раунд он проиграл. После перерыва Джин окончательно завладел инициативой. Мощный правый хук, достигнувший челюсти Митчелла, отправил того на канвас.

Пожалуй, именно этот эпизод стал началом конца для американца. Дезориентированный Брайс попытался спастись через клинч, но Сильва был неумолим. Он блокировал каждую попытку тейкдауна, а затем вцепился в шею соперника.

Бразилец стянул Митчелла на канвас, провел удушающий прием и закончил начатое. Рефери остановил бой на отметке в 3 минуты и 52 секунды второго раунда, а Силва одержал пятую досрочную победу подряд в UFC с момента дебюта в прошлом году.

Митчелл признал, что провалился

Брайс Митчелл и Джин Силва globallookpress.com

После поражения Брайс Митчелл не стал искать оправданий. В своих соцсетях он опубликовал честное, хоть и горькое признание:

«Я боролся изо всех сил, но сегодня этого было недостаточно. Он переиграл меня. Я думал, его джиу-джитсу слабее. Ошибся»

Митчелл также поблагодарил фанатов, которые поддерживали его, несмотря на скандалы вокруг прошлых высказываний. Но после такого неконкурентоспособного выступления повисла тень сомнений насчет того, сможет ли Митчелл вернуться в топ-15, который он покинул после UFC 314.

Три поражения в пяти последних боях результат далеко не впечатляющий. Стиль Митчелла, построенный исключительно на борьбе и контроле в партере, выглядит устаревшим на фоне универсальных бойцов вроде Силвы. Брайс словно застрял в 2019 году.

А ведь современный ММА требует гибкости и тактического разнообразия, чего у Митчелла просто нет. Американец пообещал поработать над ошибками. Правда, UFC редко дает шансы нестабильным бойцам с сомнительной репутацией. Возможно, ему предложат очередной поединок с дебютантом или ветераном, но не более.

Интересно, что даже после поражения Митчелл, ранее испытывавший психологические проблемы, не упал духом. На послематчевой пресс-конференции он даже шутил: «Хоть зубы целы!».

Однако теперь их дороги с Силвой разошлись в разные стороны. Джин восходящая звезда, а репутация Брайса, испорченная скандальными интервью, теперь подкреплена еще и спортивными неудачами.

Митчеллу нужно провести серьезную работу над ошибками. Как показал Силва, проблем у американца более, чем предостаточно.

Силва теневая угроза полулегкого веса

Bryce Mitchell vs Jean Silva Full Fight Live Stream HD | UFC 314

Джина Силву после подобного выступления можно назвать потенциальным участником титульной гонки. Чуть больше чем за год у бразильца 5 побед в UFC и все досрочные. Более того, 15 из 16-ти викторий в карьере он добыл нокаутами или сабмишнами.

Главное то, что Джин прогрессирует с каждым боем. Раньше он полагался на грубую силу. Но того же Брайса деклассировал на всех этажах. Он сначала измотал соперника в стойке, а затем добил в партере, хотя все ждали коронных ударов и быстрого нокаута.

После победы Силва заявил, что Волкановски и Евлоев не удержаться долго на вершине полулегкого веса. Бразилец уже вызвал обоих на бой, но UFC вряд ли даст ему такой поединок в ближайшие месяцы.

А вот встреча с пятым номером рейтинга Яиром Родригесом до конца 2025-го вполне реальна, и шансы на успех у Силвы неплохие. Харизма и уверенность бразильца напоминают молодую версию Конора Макгрегора, а умение заканчивать бои досрочно делает его настоящим кошмаром для любого топа в дивизионе.

На сегодняшний день Силва не просто темная лошадка, а боец топ-уровня. Джин сочетает отличную ударную технику, неплохо защищается от борьбы и, самое главное, уверен в себе и в своих действиях.

Если Силва продолжит выступать в том же духе, то титульный бой в следующем году гарантирован. А Волкановски и Евлоеву стоит серьезно готовиться — бразилец идет за их головами.