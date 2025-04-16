Волкановски и Евлоев, Гейджи vs Пимблетт — какие бои имеют смысл после UFC 314?

1. Александр Волкановски против Мовсара Евлоева
Александр Волкановски вернул себе пояс в полулегком весе, но его победа над Диего Лопесом оставила больше вопросов, чем ответов. Ветеран действовал осторожно, будто боялся проиграть нокаутом, как в боях с Топурией и Махачевым.
Теперь ему нужен вызов, который подтвердит, что он все еще король дивизиона. Непобежденный Мовсар Евлоев — идеальный кандидат. Россиянин все это время методично побеждал топов, но пока не сталкивался с бойцом уровня Волкановски.
Эксперты разделились: одни считают, что опыт австралийца станет ключом к победе, другие указывают на его возраст и снижение скорости. Евлоев, в свою очередь, уверен, что Алекс не выдержит его давления.
Однако UFC не спешит с этим боем. Евлоеву не хватает популярности, а Волкановски нужен медийный соперник. Но если организация хочет сохранить спортивную составляющую, этот поединок неизбежен. Интересный нюанс: Волкановски ранее называл Евлоева скучным, но недавно отдал россиянину должное.
«Он опасен, но я знаю, как его побить», — заявил чемпион. Бой может стать проверкой на прочность для обоих или началом заката карьеры Волкановски.
2. Пэдди Пимблетт против Джастина Гейджи
Пэдди Пимблетт снова заставил критиков замолчать, финишировав Майкла Чендлера в третьем раунде. Теперь британец хочет боя с Джастином Гейджи, это именно то, что нужно фанатам.
«Хайлайт», несмотря на две победы над Рафаэлем Физиевым, пока не получил титульного шанса. Гейджи известен своими нокаутами, а Пимблетт, в целом, универсальный боец.
Их противостояние будет ярким как в клетке, так и на пресс-конференциях. И UFC вряд ли упустит шанс заработать на этом бою, ведь Джастин и Пэдди умеют продавать поединки.
Проблема лишь в том, что Гейджи может отказаться от битвы с Пимблеттом, если начнет переговоры о титульном противостоянии с Махачевым.
3. Джин Силва против Юсефа Залала
Силва после победы удушающим приемом над Брайсом Митчеллом заявил, что готов занять место на троне в полулегком весе. Он уже в топ-15 и логичный следующий шаг — бой с Юсефом Залалом, который идет на победной серии из четырех поединков.
Марокканец на восьмой строчке в рейтинге, он техничен и опасен в стойке. Сильва — мастер досрочных побед, а Залал предпочитает выигрывать по очкам.
Очень интересное противостояние стилистически, где бразилец будет давить на оппонента за счет прессинга, а марокканец работать на дистанции. Победа Силвы однозначно выведет его в топ-5.
UFC заинтересован в этом бое, так как оба бойца молоды и амбициозны. Победитель может получить право вызвать Волкановски или Евлоева. Для Силвы это шанс доказать, что он не просто шоумен, а боец чемпионского калибра.
4. Вирна Яндироба против Чжан Вэйли
Вирна Яндироба одержала пятую победу подряд, доминируя над Сяонань Янь в партере на протяжении всех 15-ти минут. Теперь она требует титульного боя в женском минимальном весе против Чжан Вэйли, но UFC пока молчит. Бразильянка уверена: ее время пришло.
«Я готова драться с кем угодно, но на кону должен быть титул», — заявила она после победы на UFC 314. Однако Чжан может выбрать более денежные бои в женском наилегчайшем весе.
Если UFC не договорится с китаянкой, Яндироба может встретиться с кем-либо числа топов в битве за временный титул.
Эксперты сомневаются, что Вирна готова к Чжан. Например, Валентина Шевченко считает, что у Вэйли больше опыта и мощи. И если Вирна ее победит, это станет настоящей сенсацией.
5. Доминик Рейес против Карлоса Олберга
Доминик Рейес, нокаутировав Никиту Крылова, вернулся в гонку за титул в полутяжелом весе. И почему бы не провести бой против Карлоса Олберга, восходящей звезды с семью победами кряду.
Новозеландец недавно одолел Яна Блаховича и Волкана Оздемира, но это пока что не гарантия титульного поединка. Рейес, в свою очередь, прервал серию из четырех проигрышей и далее оформил 3 ярких нокаута.
Его опыт может стать ключом к успеху в битве против Оберга, полагающегося на работу вторым номером и предпочитающего драться максимально аккуратно. UFC рассматривает этот бой, как тест на прочность для каждого из них.
Победитель получит титульный шанс после реванша Анкалаева и Перейры. Пожалуй, для Рейеса это последняя возможность вернуться в элиту полутяжелого дивизиона.
6. Диего Лопес против Алджамейна Стерлинга или Яира Родригеса
Диего Лопес проиграл Волкановски, но остался в топе. Теперь ему нужен бой, который снова приблизит его к статусу претендента. Вариантов здесь два: Алджамейн Стерлинг и Яир Родригес.
Бывший чемпион в легчайшем весе ищет путь к титулу в новом дивизионе. Его стиль, заключающийся в постоянных тейкдаунах, грэпплинге и контроле может стать проблемой для Лопеса.
Битва с Яиром — менее рискованный шаг. UFC больше склоняется к бою Лопес-Родригес, так как оба представляют Мексику, и поединок привлечет латиноамериканскую аудиторию.
В любом случае, Диего теперь придется доказывать, что он достоин места в топ-5. А на таком уровне простых соперников не бывает.