Волкановски и Евлоев, Гейджи vs Пимблетт — какие бои имеют смысл после UFC 314?

Турнир UFC 314 уже завершен. Самое время порассуждать, что дальше ждет главных звезд ивента в Майами

1. Александр Волкановски против Мовсара Евлоева

Александр Волкановски вернул себе пояс в полулегком весе, но его победа над Диего Лопесом оставила больше вопросов, чем ответов. Ветеран действовал осторожно, будто боялся проиграть нокаутом, как в боях с Топурией и Махачевым.

Теперь ему нужен вызов, который подтвердит, что он все еще король дивизиона. Непобежденный Мовсар Евлоев — идеальный кандидат. Россиянин все это время методично побеждал топов, но пока не сталкивался с бойцом уровня Волкановски.

Александр Волкановски globallookpress.com

Эксперты разделились: одни считают, что опыт австралийца станет ключом к победе, другие указывают на его возраст и снижение скорости. Евлоев, в свою очередь, уверен, что Алекс не выдержит его давления.

Однако UFC не спешит с этим боем. Евлоеву не хватает популярности, а Волкановски нужен медийный соперник. Но если организация хочет сохранить спортивную составляющую, этот поединок неизбежен. Интересный нюанс: Волкановски ранее называл Евлоева скучным, но недавно отдал россиянину должное.

«Он опасен, но я знаю, как его побить», — заявил чемпион. Бой может стать проверкой на прочность для обоих или началом заката карьеры Волкановски.

2. Пэдди Пимблетт против Джастина Гейджи

Джастин Гейджи globallookpress.com

Пэдди Пимблетт снова заставил критиков замолчать, финишировав Майкла Чендлера в третьем раунде. Теперь британец хочет боя с Джастином Гейджи, это именно то, что нужно фанатам.

«Хайлайт», несмотря на две победы над Рафаэлем Физиевым, пока не получил титульного шанса. Гейджи известен своими нокаутами, а Пимблетт, в целом, универсальный боец.

Их противостояние будет ярким как в клетке, так и на пресс-конференциях. И UFC вряд ли упустит шанс заработать на этом бою, ведь Джастин и Пэдди умеют продавать поединки.

Проблема лишь в том, что Гейджи может отказаться от битвы с Пимблеттом, если начнет переговоры о титульном противостоянии с Махачевым.

3. Джин Силва против Юсефа Залала

Джин Силва globallookpress.com

Силва после победы удушающим приемом над Брайсом Митчеллом заявил, что готов занять место на троне в полулегком весе. Он уже в топ-15 и логичный следующий шаг — бой с Юсефом Залалом, который идет на победной серии из четырех поединков.

Марокканец на восьмой строчке в рейтинге, он техничен и опасен в стойке. Сильва — мастер досрочных побед, а Залал предпочитает выигрывать по очкам.

Очень интересное противостояние стилистически, где бразилец будет давить на оппонента за счет прессинга, а марокканец работать на дистанции. Победа Силвы однозначно выведет его в топ-5.

UFC заинтересован в этом бое, так как оба бойца молоды и амбициозны. Победитель может получить право вызвать Волкановски или Евлоева. Для Силвы это шанс доказать, что он не просто шоумен, а боец чемпионского калибра.

4. Вирна Яндироба против Чжан Вэйли

Чжан Вэйли globallookpress.com

Вирна Яндироба одержала пятую победу подряд, доминируя над Сяонань Янь в партере на протяжении всех 15-ти минут. Теперь она требует титульного боя в женском минимальном весе против Чжан Вэйли, но UFC пока молчит. Бразильянка уверена: ее время пришло.

«Я готова драться с кем угодно, но на кону должен быть титул», — заявила она после победы на UFC 314. Однако Чжан может выбрать более денежные бои в женском наилегчайшем весе.

Если UFC не договорится с китаянкой, Яндироба может встретиться с кем-либо числа топов в битве за временный титул.

Эксперты сомневаются, что Вирна готова к Чжан. Например, Валентина Шевченко считает, что у Вэйли больше опыта и мощи. И если Вирна ее победит, это станет настоящей сенсацией.

5. Доминик Рейес против Карлоса Олберга

Карлос Олберг globallookpress.com

Доминик Рейес, нокаутировав Никиту Крылова, вернулся в гонку за титул в полутяжелом весе. И почему бы не провести бой против Карлоса Олберга, восходящей звезды с семью победами кряду.

Новозеландец недавно одолел Яна Блаховича и Волкана Оздемира, но это пока что не гарантия титульного поединка. Рейес, в свою очередь, прервал серию из четырех проигрышей и далее оформил 3 ярких нокаута.

Его опыт может стать ключом к успеху в битве против Оберга, полагающегося на работу вторым номером и предпочитающего драться максимально аккуратно. UFC рассматривает этот бой, как тест на прочность для каждого из них.

Победитель получит титульный шанс после реванша Анкалаева и Перейры. Пожалуй, для Рейеса это последняя возможность вернуться в элиту полутяжелого дивизиона.

6. Диего Лопес против Алджамейна Стерлинга или Яира Родригеса

Алджамейн Стерлинг globallookpress.com

Диего Лопес проиграл Волкановски, но остался в топе. Теперь ему нужен бой, который снова приблизит его к статусу претендента. Вариантов здесь два: Алджамейн Стерлинг и Яир Родригес.

Бывший чемпион в легчайшем весе ищет путь к титулу в новом дивизионе. Его стиль, заключающийся в постоянных тейкдаунах, грэпплинге и контроле может стать проблемой для Лопеса.

Битва с Яиром — менее рискованный шаг. UFC больше склоняется к бою Лопес-Родригес, так как оба представляют Мексику, и поединок привлечет латиноамериканскую аудиторию.

В любом случае, Диего теперь придется доказывать, что он достоин места в топ-5. А на таком уровне простых соперников не бывает.