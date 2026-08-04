Первый турнир UFC в Сербии завершился для бывшего чемпиона в полутяжелом весе Яна Блаховича тотальным провалом. Навахо Стирлинг закончил эру поляка одним ударом, поставив под вопрос будущее 43-летнего ветерана в ММА

Один удар и Блахович в нокауте

В со-главном событии турнира UFC Fight Night 283 в сербском Белграде 1 августа 2026 года состоялась очередная битва поколений. Разница между соперниками составляла внушительные 15 лет, что придавало поединку особый подтекст.

Бывший чемпион полутяжелого дивизиона Ян Блахович вышел в октагон против дерзкого проспекта Навахо Стирлинга. Старт поединка получился весьма бодрым и заставил фанатов польского ветерана на секунду поверить в успех.

Блахович поймал молодого соперника точным джебом и буквально посадил его на колено. Стирлинг был ненадолго потрясен, а по лицу сразу же потекла кровь. Поляк попытался закрепить преимущество, навязав плотную борьбу в клинче у сетки.

Ян Блахович и Навахо Стирлинг globallookpress.com

Однако новозеландец быстро пришел в себя, продемонстрировав потрясающую выдержку и холодный расчет. Навахо пережил штурм, взял инициативу в свои руки и провел идеальную атакующую комбинацию. Мощнейший кросс с правой застал Яна врасплох и отправил его в тяжелый нокдаун.

Бывший чемпион рухнул на канвас, оказавшись в абсолютно беспомощном положении. Стирлинг мгновенно бросился за добиванием, не оставив опытному оппоненту ни единого шанса на спасение.

Новозеландец обрушил на Блаховича град жесточайших ударов локтями и прямых сверху. Рефери Марк Годдард был вынужден вмешаться и остановить избиение на отметке 2:56 первого раунда. Польский ветеран потерпел первое за 7,5 лет поражение нокаутом.

UFC наконец убрал неудобного Блаховича

Блахович после поражения от Стирлинга globallookpress.com

Промоушен уже давно пытался окончательно выбить Блаховича из титульной гонки, используя его в качестве гейткипера. Руководство UFC регулярно сводило поляка с молодыми звездами, надеясь на смену поколений. Посудите сами: скандальная ничья с Анкалаевым, спорные решения с Перейрой, Олбергом и Гуськовым.

Каждое выступление Яна превращалось в головную боль для матчмейкеров. Несмотря на солидный возраст в 43 года, поляк продолжал оставаться невероятно коварным и опасным оппонентом. В течение последних четырех лет его откровенно списывали со счетов, но он постоянно давал конкурентные бои.

До поединка в Белграде Ян не знал явных поражений, удерживая четвертую строчку в рейтинге. Он регулярно забирал раунды у бойцов чемпионского калибра. Однако против законов природы и возраста спортивная удача оказалась бессильна. В итоге неудобный для лиги ветеран окончательно списан со всех счетов и вычеркнут из топ-5.

UFC получил идеальный сценарий, о котором боссы промоушена мечтали несколько лет. Молодая кровь взяла верх над ветераном без помощи судейских записок и спорных вердиктов. Конец эпохи наступил максимально убедительно, жестко и без лишних вопросов.

Закат легендарной польской мощи

Исраэль Адесанья против Яна Блаховича globallookpress.com

Теперь для Яна Блаховича пришло время принять тяжелое решение и официально завершить карьеру. Статистика ветерана выглядит удручающе: всего одна победа за последние четыре года, да и та из-за травмы Ракича. Серия 0-3-2 четко дает понять, что пик польского бойца остался далеко позади.

Дальнейшие выступления принесут ему лишь новые неудачи. Руководство промоушена больше не даст Блаховичу удобных соперников для красивого ухода из спорта. Его продолжат бросать на растерзание голодным проспектам, которым нужно громкое имя в послужном списке.

Из топ-5 полутяжелого дивизиона Ян выпал навсегда. А значит, путь к повторному завоеванию чемпионского пояса закрыт. Главная проблема ветерана заключается в стремительной потере скорости, реакции и выносливости.

После перенесенных операций на колене и плечах Блахович заметно замедлился в октагоне. Молодые атлеты легко читают его задумки и перебивают на средней дистанции. Опыт уже не перекрывает физические изъяны и накапливающийся урон.

Фанаты на трибунах в Белграде стали свидетелями окончательного заката той самой знаменитой легендарной польской мощи в UFC. Блахович построил выдающуюся карьеру, доказав, что вопреки всем прогнозам можно стать чемпионом мира.

Он дарил фанатам яркие нокауты и устраивал запоминающиеся рубки в клетке. Но сейчас самое время уйти, сохранив здоровье и наследие.

Навахо Стирлинг — новая угроза для дивизиона

Навахо Стирлинг globallookpress.com

Одним из главных героев прошедшего турнира в Белграде безусловно стал непобежденный Навахо Стирлинг. Новозеландец принял поединок всего на двухнедельном уведомлении, сильно рискуя. Навахо с честью выдержал тяжелейшее испытание, доказав готовность биться на элитном уровне.

Этот триумф моментально превратил его из проспекта в топ-бойца. Стирлинг одержал шестую победу в UFC и довел свой профессиональный рекорд до 11-0. Он сходу врывается в топ-5 полутяжелого веса, обогнав целый ряд именитых претендентов.

Победить бывшего чемпиона ярким нокаутом в первом раунде — лучший перфоманс для взлета. Громкое имя Блаховича в послужном списке гарантирует Навахо участие в масштабных поединках.

Сам Стирлинг сразу после боя вызвал Халила Раунтри. Также в качестве потенциальных оппонентов для него рассматриваются Пауло Коста и Магомед Анкалаев. Лига явно воспользуется моментом, чтобы раскрутить нового потенциального претендента.

Полутяжелый дивизион получил свежую кровь в лице атлетичного, дерзкого и зрелищного ударника. Без громких афиш и мейн-ивентов Стирлинг точно не останется в ближайшие годы.