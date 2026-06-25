В ночь с 27 на 28 июня состоится турнир UFC Baku. В главном событии вечера в легком весе встретятся Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес

Бои предварительного карда

1. Тахир Абдуллаев в полусреднем весе подерется с Джефферсоном Насименту

2. Бекзат Алмахан в легчайшем весе проведет бой с Джином Мацумото

3. Даниил Донченко в полусреднем весе сразится с Теодором Берггреном

4. Каан Офли в полулегком весе встретится с Хавьером Рейесом

5. Нурсултон Рузибоев в среднем весе подерется с Андреем Пуляевым

6. Абдулрахман Яхьяев в полутяжелом весе проведет бой с Джулиусом Уолкером

7. Фарман Хасанов в полусреднем весе сразится с Эриком Ноланом.

UFC Baku: Fiziev vs Torres — June 27th | Fight Promo

Бои основного карда

Откроет основной кард турнира в Баку поединок в среднем весе между Абусупьяном Магомедовым и Михалом Олексейчуком. Уже на бумаге данное противостояние — это кандидат на лучший бой вечера.

Магомедов дебютировал в UFC очень громко: в 2022-м уложил Дастина Штольцфуса за 19 секунд, после чего промоушен сходу дал ему Шона Стрикленда. Ворваться в чемпионскую гонку не вышло и поражение техническим нокаутом показало реальный уровень Абуса.

Дальше все пошло по синусоиде: три победы, два поражения. В октябре 2025-го в последнем бою обидчиком Магомедова стал Джо Пайфер, выигравший удушающим приемом во втором раунде. Для базового борца то поражение было особенно болезненным.

Что касается соперника, то Олексейчук занимает третье место в истории UFC по количеству досрочных финишей в первом раунде (8). После серии из трех поражений подряд поляк реанимировал карьеру и выдал три последовательные победы. В плане физических кондиций Михал уступает Абусу, однако опыта ему не занимать.

Абусупьян Магомедов globallookpress.com

Следом в октагон выйдут Икрам Алискеров и Брунно Феррейра, чей поединок также пройдет в среднем весе. Оба успели зарекомендовать себя, как около топовые бойцы, борющиеся за место среди 15-ти сильнейших. Алискеров попал в UFC через претендентскую серию Даны Уайта в 2022-м и сразу выдал два досрочных финиша.

После этого получил бой с Робертом Уиттакером на коротком уведомлении в Саудовской Аравии. Австралиец нокаутировал россиянина в первом раунде, и многие тогда поставили на Икраме крест. Но дагестанец вернулся с двумя победами: разбил Андре Муниза и взял верх над Пак Юн Йонгом по очкам.

Феррейра начинал в UFC не менее ярко, нокаутировав соотечественника Грегори Родригеса в первом раунде. Затем поражения от Нурсултона Рузибоева и Абуса Магомедова обнажили дыры в его игре. Правда, рубиться с соперниками вблизи Феррейра не прекратил, выдав серию из трех побед.

В марте 2026-го пыл Брунно охладил тот же Родригес, выигравший в реванше нокаутом. Через 3,5 месяца после той осечки бразилец возвращается в клетку. Мотивация понятна, но проблемы в защите от ударов никуда не делись.

В очередном поединке в рамках наилегчайшего веса сойдутся восьмой и 14-й номера рейтинга Асу Алмабаев и Чарльз Джонсон. Боец из Казахстана попал в UFC в 2023-м и быстро вписался в элиту, добыв 6 побед в семи боях.

Единственное поражение Асу в лиге было нокаутом от Манеля Капа, который сейчас претендует на титул. В ноябре 2025-го на турнире в Катаре Алмабаев задушил Алекса Переза, закрыв ту неудачу.

У Джонсона было 4 поражения в первых шести боях UFC — не тот старт, о котором мечтают. Затем последовала серия из четырех побед, и среди поверженных оказался Джошуа Ван, будущий чемпион дивизиона.

В 2026-м у американца уже два боя: досрочное поражение от Алекса Переза и победа над Бруно Сильвой раздельным решением. Результаты неоднозначные, но недооценивать Чарльза точно не стоит.

Назим Садыхов (слева) globallookpress.com

Далее выступит местный легковес Назим Садыхов, еще недавно шедший на серии из пяти боев кряду без поражений и претендовавший на место в рейтинге. Однако Фарес Зиам разрушил хайп вокруг Назима, нокаутировав его во втором раунде в недавнем бою.

Соперником Садыхова станет вчерашний дебютант Матеус Камильо, который едет в Баку в роли классического злодея. Бразильцы в легком весе традиционно неудобны и непредсказуемы, и Камильо не исключение.

Он приедет с четким намерением испортить праздник хозяину октагона. В UFC Камильо дебютировал с поражения сабмишеном от Габриэля Грина. Зато далее одолел по очкам Вячеслава Борщева, с которым у того же Садыхова была ничья.

В плане навыков и опыта Назим на порядок выше. Правда со стойкостью у него большие проблемы. Его отправляли в нокдаун те же Борщев и Мотта, после чего азербайджанца благополучно финишировал Зиам. Так что определенные шансы на успех есть и у Камильо.

Настало время «Атамана» и Шары Буллета

Рафаэль Физиев globallookpress.com

В со-главном событии встретятся два самых зрелищных средневеса турнира: Шарабутдин Магомедов и Мишель Перейра. Россиянин в предыдущих боях демонстрировал тотальную агрессию и полное пренебрежение к собственной безопасности.

В UFC Шара Буллет выиграл четыре раза подряд с момента дебюта, но затем наткнулся на неудобного Майкла Пейджа и уступил ему единогласным решением. В июле 2025-го вернулся и переиграл по очкам Марка-Андре Баррио.

В плане зрелищности очередной оппонент ни в чем не уступит Магомедову. Перейра уже давно известен своей акробатикой и нестандартными приемами с базой капоэйры. После поражения от Диего Санчеса бразилец стал драться чуть аккуратнее и выдал серию из восьми побед.

Поверив в себя, Мишель вновь вернулся к истокам акробатики и потерпел три поражения. В феврале 2026-го он вырвал победу у Закари Риза раздельным решением, прервав черную полосу.

Есть подозрение, что лучшие годы бразильца уже позади. Талант у него невероятный, только вот дисциплины и выносливости критически не хватает. А тут еще бой на чужой территории.

В главном событии вечера в легком весе сойдутся Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес. Парни в преддверии очной встречи занимают 11-ю и 15-ю строчки в рейтинге. Физиев дебютировал в UFC с поражения.

Затем оформил 6 побед подряд и получил бой с Гейджи, где судьи отдали победу американцу раздельным решением. После того противостояния все пошло не так. Было поражение Гамроту из-за травмы колена и реванш с Гейджи снова не в его пользу.

В июне 2025-го «Атаман», наконец, выиграл у Игнасио Бахамондеса, но в феврале 2026-го его нокаутировал Маурисио Руффи. Так что пока Рафаэлю приходится бороться за свое место в рейтинге с проспектами.

Торрес, с которым предстоит разделить октагон, стремительно ворвался в UFC и сразу выдал 4 досрочных победы. В сентябре 2024-го Игнасио Бахамондес прервал его триумфальный марш. Но в 2025-м Торрес перезагрузился: в марте нокаутировал Дрю Добера, а в декабре и Гранта Доусона.

Мануэль не против продлить свою победную серию и однозначно поборется даже на чужой территории. Опыт, физические кондиции, родные трибуны и техника на стороне Физиева. Однако Рафаэль сейчас слишком нестабилен, поэтому безоговорочным фаворитом назвать его нельзя.