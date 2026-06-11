15 июня на лужайке перед Белым домом развернется историческое шоу. Букмекеры уверены в фаворитах, но мы нашли семь альтернативных сценариев. Перейра может нокаутировать Гана, Топурия рискует проиграть Гейджи, а Льюис способен отправить в глубокий сон непобежденного проспекта

«Черный зверь» разбудит Хокита

Джош Хокит считается одним из самых ярких проспектов тяжелого веса. У него 9 побед подряд и ни единого поражения в карьере, он давит соперников и наносит больше девяти акцентированных ударов в минуту.

Однако в последнем бою с Кертисом Блэйдсом Хокит пропустил непривычно много. А «Бритва» далеко не нокаутер. Деррик Льюис, напротив, является рекордсменом UFC по количеству нокаутов. Их у «Черного зверя» аж 16.

Деррик Льюис (справа) globallookpress.com

Ему уже 41 год, однако его правая рука не стареет. Льюис не умеет побеждать судейским решением. Он проигрывает 14 минут, ждет ошибку, а затем отправляет соперника в параллельную реальность в самой концовке.

В тяжелом весе одного точного попадания достаточно, чтобы перевернуть любой бой. Коэффициент на победу ветерана составляет 4.37. Это не безумие, а ставка на шальной удар, который в тяжах работает лучше любых стратегий.

О’Мэлли и Захаби не дойдут до решения

Айманн Захаби globallookpress.com

Шон О’Мэлли давно превратился в одну из главных звезд UFC. Он элитный ударник с феноменальным таймингом. Правда, против борцов у него традиционно возникают проблемы. Достаточно вспомнить два поражения от Мераба Двалишвили. Но Айманн Захаби не борец.

Канадец любит драться на руках, предпочитает вязкий темп, клинч и обмены на короткой дистанции. Он прагматичен, осторожен и редко рискует. Именно эта осторожность может его погубить. В последнем бою против Марлона Веры Захаби едва не побывал на канвасе.

А «Чито» и близко не О’Мэлли. «Сахарок» бьет острее, точнее и с куда более неожиданных углов. Шон наносит 5,6 акцентированных ударов в минуту при точности 62%. Букмекеры предлагают тотал меньше 2,5 раундов за 2.88.

Это означает, что бой закончится до середины третьего раунда. О’Мэлли редко брад верх решением. За всю карьеру в UFC у него всего три победы по очкам. Шон будет искать нокаут с первых секунд. Захаби, при всем уважении, не тот парень, который способен выдержать 15 минут против элитного ударника.

Гарсия уложит Лопеса на канвас

Стив Гарсия против Кэлвина Каттара globallookpress.com

Диего Лопес считается универсальным бойцом, проверенным Александром Волкановски и Мовсаром Евлоевым. Он опасен в партере, у него отличное джиу-джитсу, он умеет адаптироваться под любого соперника. Однако в бою с Волкановски Диего пропускал в каждом размене.

Но Алекс не нокаутер, он тактик. А теперь представьте, что на Лопеса идет Стив Гарсия. Американец представляет собой безумного рубаку с семью победами кряду. Он бежит вперед с первых секунд, забрасывает оверхэнды и мидл-кики. Его стиль подразумевает только погоню за финишем.

Если бой останется в стойке, Лопес рискует нарваться на встречный удар. Коэффициент на победу Стива нокаутом составляет 3.50. И такой вариант не выглядит безумием с учетом того, что Гарсия финишировал в стойке шестерых соперников в семи предыдущих встречах.

Спорное решение в бою Никала и Дакаса

#UFCAbuDhabi Pelea Gratis: De Ridder vs Nickal

Бо Никал считается монстром борьбы, трехкратным чемпионом NCAA, чемпионом мира среди юниоров. После единственного поражения в ММА от Рейнье Де Риддера он вернулся злым и голодным до побед.

Хай-кик в бою с Родолфо Виейрой показал, что Никал теперь угроза не только в партере, но и в стойке. Букмекеры дают на его победу коэффициент 1.28, а на соперника 3.89. Однако Кайл Дакас не тот парень, который ломается под давлением.

У него сейчас серия из шести побед подряд. При этом Дакас умеет защищаться от болевых, хорошо работает вторым номером и не стесняется провоцировать соперников на размены. Да, классом он ниже Никала, но просто так сдаваться не собирается. Его победная серия говорит сама за себя.

Никал будет контролировать центр клетки, пытаться переводить Дакаса вниз и наносить урон. Но финишировать визави вряд ли сможет. Судьи в таких боях часто выдают раздельные решения.

Один видит чистое доминирование, другой отдает пару раундов андердогу. Коэффициент на раздельное решение составляет 7.00. Это ставка на бюрократию судейской комнаты, которая в UFC работает безотказно.

Руффи добьет Чендлера в третьем раунде

Маурисио Руффи против Рафаэля Физиева globallookpress.com

После пяти минут в октагоне Майкл традиционно превращается в боксерскую грушу. Его выносливость катастрофически падает с каждым боем. Возраст в 40 лет и накопленный урон берут свое. В последних поединках против Порье и Пимблетта Чендлер сдавал именно к концу второго или началу третьего отрезка.

Маурисио Руффи, напротив, хладнокровный снайпер. Он не лезет под раздачу и не ввязывается в рубку. Маурисио в этой встрече будет выбрасывать джебы, бить лоу-кики и выискивать брешь в защите американца.

В первом раунде он переждет бурю. Во втором начнет перебивать. А в третьем, когда Чендлер выдохнется и будет двигаться по инерции, поймает его на встречном движении. Коэффициент на победу Руффи именно в третьем раунде составляет 6.00.

Перейра нокаутирует Гана в чемпионских отрезках

Алекс Перейра (слева) globallookpress.com

Алекс Перейра считается настоящим киборгом, а о его левом хуке уже давно ходят легенды. Он предпочитает идти вперед и давить, полагаясь исключительно на свою мощь. Сирил Ган является полной противоположностью.

Француз двигается быстро, как средневес, а не тяж, бьет сериями, постоянно меняет углы и не ввязывается в размены. Его защита от ударов составляет 61%. Он пропускает всего 2,33 удара за минуту.

Если бой дойдет до судей, Ган выиграет единогласно. У Перейры есть только один путь к третьему поясу. Это нокаут. Но чтобы его добыть, нужно поймать Гана в углу или у сетки.

Француз туда попадает редко. Он слишком подвижен и умен. Однако Перейра умеет выждать свой момент. Когда Ган начнет уставать, а это точно случится ближе к концу встречи, шанс появится. Коэффициент на победу Перейры нокаутом в 4-5 раундах составляет 5.50.

Гейджи сотворит главную сенсацию вечера

Джастин Гейджи против Пэдди Пимблетта globallookpress.com

Чемпион в легком весе Илия Топурия выиграл в карьере все 17 боев. И накануне турнира в Белом доме у него серия из трех нокаутов подряд в поединках с Александром Волкановски, Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой. Кажется, что Илия выглядит непобедимым.

У него лучший бокс в дивизионе, феноменальный тайминг и черный пояс по БЖЖ. Букмекеры дают на его победу 1.20. Однако давайте посмотрим на ситуацию чуть внимательнее. Грузин многовато пропускает, даже в боях против посредственной оппозиции.

В поединке с середняком Джеем Гербертом Топурия побывал в нокдауне после хай-кика. Примечательно, что тем самым ударом, Джастин Гейджи снес Дастина Порье в их реванше. «Хайлайт» владеет этим приемом блестяще. А по статистике Илия пропускает в среднем по 4 акцентированных удара за минуту.

Джастин всегда бьется до конца. Его недавний апсет в поединке с Пэдди Пимблеттом доказал, что в 37 лет «Хайлайт» еще способен на сенсации. Добавим фактор «своего поля». Белый дом, американский флаг и поддержка соотечественников.

Когда еще творить историю, если не сейчас. Коэффициент на победу Гейджи составляет 4.65. С одной стороны, такой результат может показаться безумием. Но ММА удивительный спорт, и сенсации в последнее время здесь зачастили.