Предстоящие дни принесут фанатам единоборств россыпь ярких противостояний. Фанатов ММА ждут разборки на ACA 205 в Казахстане, титульный реванш PFL в США и статусная схватка бывших чемпионов UFC

Конфликт Резникова и Гаджиева обещает искры в клетке

На ACA 205 17 июля пройдет принципиальный поединок легковесов Артема Резникова и Заура Гаджиева. Отношения бойцов накалены до предела после нескольких стычек на медиа-мероприятиях.

Теперь им предстоит перенести личную вражду в клетку и закрыть конфликт по правилам ММА.

Резников подходит к встрече на спаде, уступив в пяти из семи последних боев.

Артем Резников globallookpress.com

В феврале Артем проиграл Юсупу-Хаджи Зубариеву решением судей, а его профессиональный рекорд составляет 26-11. Опытному борцу жизненно необходимо переломить неудачную серию и вернуть былые позиции.

Гаджиев, напротив, набрал хороший ход и идет на серии из двух побед в промоушене. В январе Заур одолел Вадима Огаря единогласным вердиктом. Молодой боец намерен воспользоваться кризисом оппонента и закрепиться в топ-15.

В этом сражении агрессивная рубка начнется с первых секунд. Учитывая агрессивный стиль обоих, кислород в поздних раундах парням вряд ли понадобится. Все может закончиться до экватора.

Силва будет защищать пояс против Ондара

АСА 100 Магомед Бибулатов — Жозель Силва

В со-главном событии ACA 205 чемпион легчайшего веса Жосиель Силва встретится с Ренатом Ондаром. Бразилец завоевал пояс в феврале 2025 года, нокаутировал Олега Борисова, а его последний бой с Подлесным признали несостоявшимся. Силва (23-7) сейчас находится в отличной форме и неспроста является чемпионом.

Его соперник Ренат Ондар подходит к главному бою в карьере на внушительной серии из шести побед подряд. Ондар славится отличной выносливостью и умением уверенно забирать бои по очкам.

Силва в отличие от россиянина дерется менее прагматично. Он держит высокий темп от первой и до последней секунды, проводя уже четвертый титульник с начала прошлого года.

Однако легкой прогулки у чемпиона точно не будет. Ондар уже показал высочайший уровень, одолев ранее Курбана Гаджиева и Осимхона Рахмонова. Просто так россиянин точно не сдастся.

А значит, нас ждет интригующая дуэль двух высококлассных бойцов, готовых рубиться все 25 минут. Исход поединка во многом зависит от того, сможет ли Ондар пережить стартовый натиск и навязать чемпиону свой вязкий и изматывающий рисунок боя.

Гасанов доставит Магомедову немало проблем

Муслим Магомедов 🇷🇺 🆚 Адлан Ибрагимов 🇷🇺

Возглавит вечер в Казахстане титульный бой в полутяжелом весе между Муслимом Магомедовым и Эльмаром Гасановым. Непобежденный чемпион Магомедов (16-0) в прошлом поединке брутально нокаутировал Адлана Ибрагимова, вернув себе пояс.

Эльмар Гасанов заслужил свой шанс благодаря яркой серии из пяти побед подряд. На счету 30-летнего претендента 12 побед при одном поражении в ММА, а в декабре он одолел по очкам Фаридуна Одилова. Эльмар закрепился на второй строчке рейтинга и жаждет забрать титул.

Спортсмены долго тренировались вместе, поэтому подготовить сюрпризы друг другу будет сложно. Зрителей ждет вязкое и плотное противостояние, где ключевую роль сыграют малейшие детали.

Главный бой ACA 205 станет настоящей проверкой на прочность для двух лучших полутяжеловесов лиги.

Реванш за временный пояс PFL: Эблин против Касанганая

Джонни Эблин (слева) globallookpress.com

В главном событии PFL Austin 19 июля пройдет реванш Джонни Эблина и Импы Касанганай за временный пояс в среднем весе. Поединок организован из-за травмы действующего чемпиона Ван Стиниса, и для каждого из парней это большой шанс ворваться в титульную гонку.

В их первой очной встрече Эблин вырвал победу раздельным решением. Теперь же Джонни хочет вернуть утраченное лидерство после прошлогоднего поражения от Ван Стиниса, которое стало для него первым в профессиональной карьере.

В предыдущем бою бывший чемпион легко переиграл Брайана Баттла, доказав высокий уровень борьбы. Эблин здорово контролирует оппонентов на настиле, перерабатывая их все пять раундов.

Импа Касанганай подходит к реваншу с рекордом 20-6 и статусом триумфатора Гран-при PFL в 2023 году. После возвращения в средний вес Касанганай набрал отличный ход, нокаутировав Эндрю Санчеса и Далтона Росту. Импа горит желанием взять реванш у своего бывшего оппонента.

Их первая дуэль подарила фанатам настоящую драму, где Эблин находился в шаге от поражения. Касанганай явно извлек уроки и теперь лучше готов к борьбе оппонента, так что второй бой, возможно, станет еще более богатым на события.

Каннонир отдан на растерзание Данкану

Джаред Каннонир globallookpress.com

В со-главном бою UFC Fight Night 281 19 июля в Сакраменто столкнутся топовые средневесы Джаред Каннонир и Кристиан Лерой Данкан. 42-летний американец (18-9) занимает 11-ю строчку и пытается закрыть поражение от Майкла Пэйджа. В последних четырех боях Джаред уступил трижды.

А вот 30-летний Данкан (14-2), напротив, пребывает в великолепных кондициях, занимая 13-ю строчку в рейтинге. Британец идет на серии из четырех побед, в марте в предыдущем поединке он разгромил Романа Долидзе на домашнем турнире в Лондоне.

Кристиан невероятно опасен в стойке. За карьеру он оформил 10 уже нокаутов, регулярно финишируя соперников в 1-2 раундах. Каннониру придется максимально непросто против молодого и габаритного английского нокаутера.

Данкан превосходит ветерана в скорости и антропометрии, однако колоссальный опыт Джареда в боях с элитой оставляет ему хорошие шансы. Встреча двух столь ярких ударников вряд ли дойдет до вердикта судей.

Каннонир славится тяжелым коронным оверхедом. Данкан, в свою очередь, умело пользуется ошибками соперника, наказывая их за малейшую оплошность.

Нестандартная стойка Дю Плесси или опыт Усмана?

Камару Усман globallookpress.com

Главным украшением турнира UFC станет разборка бывших чемпионов — Дрикуса Дю Плесси и Камару Усмана, чей поединок пройдет в категории до 84 кг.

Дю Плесси возвращается в октагон после поражения от Хамзата Чимаева по очкам в битве за титул в среднем весе. До этого южноафриканец (23-3) шел на серии из девяти побед подряд в лиге, побив таких звезд, как Уиттакер, Тилл, Адесанья и Стрикленд.

Его очередной соперник Камару Усман (21-4) пытается окончательно реанимировать карьеру в среднем весе. Бывший доминирующий король полусреднего дивизиона в предыдущем бою прервал неудачную полосу из трех поражений, уверенно переиграв Хоакина Бакли за счет навыков борьбы.

Для Дю Плесси этот бой — последний шанс вернуться в титульную гонку с учетом высочайшей конкуренции в дивизионе. Дрикус невероятно силен физически и очень опасен в стойке за счет нестандартной техники, но он традиционно испытывает проблемы с топовыми борцами.

Усман наверняка попытается затащить южноафриканца в партер, измотав его на нижнем этаже.

Победитель данного противостояния сделает огромный шаг к бою за пояс, а поражение отбросит любого далеко назад.

В этом поединке ожидается напряженная тактическая дуэль, где решающую роль сыграют выносливость и бойцовский интеллект.