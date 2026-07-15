Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Предстоящие дни принесут фанатам единоборств россыпь ярких противостояний. Фанатов ММА ждут разборки на ACA 205 в Казахстане, титульный реванш PFL в США и статусная схватка бывших чемпионов UFC

Конфликт Резникова и Гаджиева обещает искры в клетке

На ACA 205 17 июля пройдет принципиальный поединок легковесов Артема Резникова и Заура Гаджиева. Отношения бойцов накалены до предела после нескольких стычек на медиа-мероприятиях.

Теперь им предстоит перенести личную вражду в клетку и закрыть конфликт по правилам ММА.
Резников подходит к встрече на спаде, уступив в пяти из семи последних боев.

Артем Резников
Артем Резников globallookpress.com

В феврале Артем проиграл Юсупу-Хаджи Зубариеву решением судей, а его профессиональный рекорд составляет 26-11. Опытному борцу жизненно необходимо переломить неудачную серию и вернуть былые позиции.

Гаджиев, напротив, набрал хороший ход и идет на серии из двух побед в промоушене. В январе Заур одолел Вадима Огаря единогласным вердиктом. Молодой боец намерен воспользоваться кризисом оппонента и закрепиться в топ-15.

В этом сражении агрессивная рубка начнется с первых секунд. Учитывая агрессивный стиль обоих, кислород в поздних раундах парням вряд ли понадобится. Все может закончиться до экватора.

Силва будет защищать пояс против Ондара

АСА 100 Магомед Бибулатов — Жозель Силва

В со-главном событии ACA 205 чемпион легчайшего веса Жосиель Силва встретится с Ренатом Ондаром. Бразилец завоевал пояс в феврале 2025 года, нокаутировал Олега Борисова, а его последний бой с Подлесным признали несостоявшимся. Силва (23-7) сейчас находится в отличной форме и неспроста является чемпионом.

Его соперник Ренат Ондар подходит к главному бою в карьере на внушительной серии из шести побед подряд. Ондар славится отличной выносливостью и умением уверенно забирать бои по очкам.

Силва в отличие от россиянина дерется менее прагматично. Он держит высокий темп от первой и до последней секунды, проводя уже четвертый титульник с начала прошлого года.

Однако легкой прогулки у чемпиона точно не будет. Ондар уже показал высочайший уровень, одолев ранее Курбана Гаджиева и Осимхона Рахмонова. Просто так россиянин точно не сдастся.

А значит, нас ждет интригующая дуэль двух высококлассных бойцов, готовых рубиться все 25 минут. Исход поединка во многом зависит от того, сможет ли Ондар пережить стартовый натиск и навязать чемпиону свой вязкий и изматывающий рисунок боя.

Гасанов доставит Магомедову немало проблем

Муслим Магомедов 🇷🇺 🆚 Адлан Ибрагимов 🇷🇺

Возглавит вечер в Казахстане титульный бой в полутяжелом весе между Муслимом Магомедовым и Эльмаром Гасановым. Непобежденный чемпион Магомедов (16-0) в прошлом поединке брутально нокаутировал Адлана Ибрагимова, вернув себе пояс.

Эльмар Гасанов заслужил свой шанс благодаря яркой серии из пяти побед подряд. На счету 30-летнего претендента 12 побед при одном поражении в ММА, а в декабре он одолел по очкам Фаридуна Одилова. Эльмар закрепился на второй строчке рейтинга и жаждет забрать титул.

Спортсмены долго тренировались вместе, поэтому подготовить сюрпризы друг другу будет сложно. Зрителей ждет вязкое и плотное противостояние, где ключевую роль сыграют малейшие детали.

Главный бой ACA 205 станет настоящей проверкой на прочность для двух лучших полутяжеловесов лиги.

Реванш за временный пояс PFL: Эблин против Касанганая

Джонни Эблин (слева)
Джонни Эблин (слева) globallookpress.com

В главном событии PFL Austin 19 июля пройдет реванш Джонни Эблина и Импы Касанганай за временный пояс в среднем весе. Поединок организован из-за травмы действующего чемпиона Ван Стиниса, и для каждого из парней это большой шанс ворваться в титульную гонку.

В их первой очной встрече Эблин вырвал победу раздельным решением. Теперь же Джонни хочет вернуть утраченное лидерство после прошлогоднего поражения от Ван Стиниса, которое стало для него первым в профессиональной карьере.

В предыдущем бою бывший чемпион легко переиграл Брайана Баттла, доказав высокий уровень борьбы. Эблин здорово контролирует оппонентов на настиле, перерабатывая их все пять раундов.

Импа Касанганай подходит к реваншу с рекордом 20-6 и статусом триумфатора Гран-при PFL в 2023 году. После возвращения в средний вес Касанганай набрал отличный ход, нокаутировав Эндрю Санчеса и Далтона Росту. Импа горит желанием взять реванш у своего бывшего оппонента.

Их первая дуэль подарила фанатам настоящую драму, где Эблин находился в шаге от поражения. Касанганай явно извлек уроки и теперь лучше готов к борьбе оппонента, так что второй бой, возможно, станет еще более богатым на события.

Каннонир отдан на растерзание Данкану

Джаред Каннонир
Джаред Каннонир globallookpress.com

В со-главном бою UFC Fight Night 281 19 июля в Сакраменто столкнутся топовые средневесы Джаред Каннонир и Кристиан Лерой Данкан. 42-летний американец (18-9) занимает 11-ю строчку и пытается закрыть поражение от Майкла Пэйджа. В последних четырех боях Джаред уступил трижды.

А вот 30-летний Данкан (14-2), напротив, пребывает в великолепных кондициях, занимая 13-ю строчку в рейтинге. Британец идет на серии из четырех побед, в марте в предыдущем поединке он разгромил Романа Долидзе на домашнем турнире в Лондоне.

Кристиан невероятно опасен в стойке. За карьеру он оформил 10 уже нокаутов, регулярно финишируя соперников в 1-2 раундах. Каннониру придется максимально непросто против молодого и габаритного английского нокаутера.

Данкан превосходит ветерана в скорости и антропометрии, однако колоссальный опыт Джареда в боях с элитой оставляет ему хорошие шансы. Встреча двух столь ярких ударников вряд ли дойдет до вердикта судей.

Каннонир славится тяжелым коронным оверхедом. Данкан, в свою очередь, умело пользуется ошибками соперника, наказывая их за малейшую оплошность.

Нестандартная стойка Дю Плесси или опыт Усмана?

Камару Усман
Камару Усман globallookpress.com

Главным украшением турнира UFC станет разборка бывших чемпионов — Дрикуса Дю Плесси и Камару Усмана, чей поединок пройдет в категории до 84 кг.

Дю Плесси возвращается в октагон после поражения от Хамзата Чимаева по очкам в битве за титул в среднем весе. До этого южноафриканец (23-3) шел на серии из девяти побед подряд в лиге, побив таких звезд, как Уиттакер, Тилл, Адесанья и Стрикленд.

Его очередной соперник Камару Усман (21-4) пытается окончательно реанимировать карьеру в среднем весе. Бывший доминирующий король полусреднего дивизиона в предыдущем бою прервал неудачную полосу из трех поражений, уверенно переиграв Хоакина Бакли за счет навыков борьбы.

Для Дю Плесси этот бой — последний шанс вернуться в титульную гонку с учетом высочайшей конкуренции в дивизионе. Дрикус невероятно силен физически и очень опасен в стойке за счет нестандартной техники, но он традиционно испытывает проблемы с топовыми борцами.

Усман наверняка попытается затащить южноафриканца в партер, измотав его на нижнем этаже.
Победитель данного противостояния сделает огромный шаг к бою за пояс, а поражение отбросит любого далеко назад.

В этом поединке ожидается напряженная тактическая дуэль, где решающую роль сыграют выносливость и бойцовский интеллект.