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Конор Макгрегор вернулся в октагон впервые с июля 2021-го и начал бой с Максом Холлоуэем ровно так, как от него ждали: с ходу пошёл в атаку прыжковым ударом ногой. Но приземлился неудачно — правое колено подкосилось. Ирландец рухнул на настил и скривился от боли.

Дальше было тяжело смотреть. Он пытался продолжать. Поднимался, снова падал, снова вставал. Холлоуэй, вместо того чтобы добивать, обратился к рефери Майку Белтрану — просил остановить бой. Но Конор требовал драться. Когда он всё же встал в стойку, гаваец нанёс всего один удар по ноге — и Макгрегор, неуверенно шагнув назад, дал понять, что не может продолжать. Белтран прекратил бой на отметке 1:09 первого раунда. Официально — технический нокаут.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн боя.

Врачи, по словам Даны Уайта, подозревают разрыв передней крестообразной связки. Трибуны освистывали объявление результата, а сам победитель выглядел скорее растерянным, чем счастливым.

Давайте поаплодируем Конору Макгрегору/ Вот это зверь. Я там пытался остановить бой, а он всё просил продолжать. Ну что тут скажешь — у него, похоже, подкосились коленки.Максом Холлоуэйпобедитель боя

Тринадцать лет назад, в их первом бою, Макгрегор порвал крестообразную связку — и всё равно домучил Холлоуэя до победы по очкам. Тогда он выиграл на одной ноге. Сегодня история срифмовалась с точностью до диагноза — только на этот раз ирландцу не хватило и минуты. К слову, травмировано другое колено: то, что не ломалось в 2021-м.

Через три дня Макгрегору исполнится 38. Рекорд — 22-7, и лишь одна победа в последних пяти боях.

Конор Макгрегор перед боем
Конор Макгрегор перед боем globallookpress.com
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор globallookpress.com
Макс Холлоуэй до боя
Макс Холлоуэй до боя globallookpress.com
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор globallookpress.com
Макгрегор бросился в атаку в первые же секунды боя
Макгрегор бросился в атаку в первые же секунды боя globallookpress.com
Но упал
Но упал globallookpress.com
И лежал
И лежал globallookpress.com
Но смог выбраться и начать новую атаку
Но смог выбраться и начать новую атаку globallookpress.com
Но неудачное падение и травма
Но неудачное падение и травма globallookpress.com
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор globallookpress.com
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор globallookpress.com
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор globallookpress.com
Бой длился около минуты
Бой длился около минуты globallookpress.com
Конор запросил о прекращении
Конор запросил о прекращении globallookpress.com
Проиграл
Проиграл globallookpress.com
Конор Макгрегор после боя
Конор Макгрегор после боя globallookpress.com
Объятья соперников
Объятья соперников globallookpress.com
Макс Холлоуэй
Макс Холлоуэй globallookpress.com
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор globallookpress.com