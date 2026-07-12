Конор Макгрегор вернулся в октагон впервые с июля 2021-го и начал бой с Максом Холлоуэем ровно так, как от него ждали: с ходу пошёл в атаку прыжковым ударом ногой. Но приземлился неудачно — правое колено подкосилось. Ирландец рухнул на настил и скривился от боли.

Дальше было тяжело смотреть. Он пытался продолжать. Поднимался, снова падал, снова вставал. Холлоуэй, вместо того чтобы добивать, обратился к рефери Майку Белтрану — просил остановить бой. Но Конор требовал драться. Когда он всё же встал в стойку, гаваец нанёс всего один удар по ноге — и Макгрегор, неуверенно шагнув назад, дал понять, что не может продолжать. Белтран прекратил бой на отметке 1:09 первого раунда. Официально — технический нокаут.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн боя.

Врачи, по словам Даны Уайта, подозревают разрыв передней крестообразной связки. Трибуны освистывали объявление результата, а сам победитель выглядел скорее растерянным, чем счастливым.

Давайте поаплодируем Конору Макгрегору/ Вот это зверь. Я там пытался остановить бой, а он всё просил продолжать. Ну что тут скажешь — у него, похоже, подкосились коленки. Максом Холлоуэй победитель боя

Тринадцать лет назад, в их первом бою, Макгрегор порвал крестообразную связку — и всё равно домучил Холлоуэя до победы по очкам. Тогда он выиграл на одной ноге. Сегодня история срифмовалась с точностью до диагноза — только на этот раз ирландцу не хватило и минуты. К слову, травмировано другое колено: то, что не ломалось в 2021-м.

Через три дня Макгрегору исполнится 38. Рекорд — 22-7, и лишь одна победа в последних пяти боях.

Конор Макгрегор перед боем globallookpress.com

Конор Макгрегор globallookpress.com

Макс Холлоуэй до боя globallookpress.com

Конор Макгрегор globallookpress.com

Макгрегор бросился в атаку в первые же секунды боя globallookpress.com

Но упал globallookpress.com

И лежал globallookpress.com

Но смог выбраться и начать новую атаку globallookpress.com

Но неудачное падение и травма globallookpress.com

Конор Макгрегор globallookpress.com

Конор Макгрегор globallookpress.com

Конор Макгрегор globallookpress.com

Бой длился около минуты globallookpress.com

Конор запросил о прекращении globallookpress.com

Проиграл globallookpress.com

Конор Макгрегор после боя globallookpress.com

Объятья соперников globallookpress.com

Макс Холлоуэй globallookpress.com