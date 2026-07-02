Грузинская «кардиомашина» Двалишвили, наводящий ужас «Нигерийский кошмар», непобежденный «Борз» и ряд других звезд UFC зачастую выигрывали еще до выхода в октагон. Однако в карьере каждого сегодняшнего героя случился переломный момент, после которого аура непобедимости испарилась

«Беспощадный» остановил грузинскую Машину

Грузинский феномен Мераб Двалишвили подходил к концу 2025 года с серией из 14-ти побед и тремя успешными защитами титула за 8 месяцев. Он разобрал Шона О'Мэлли, Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена так, будто они были любителями. В планах стояла четвертая защита за один календарный год — достижение, которое навсегда вписало бы его имя в историю.

Соперником стал Петр Ян, которого Мераб уже побеждал в 2023-м со счетом 5:0 по раундам. Тогда россиянин выглядел бледной тенью себя прежнего, и мало кто сомневался в очередной победе чемпиона легчайшего веса.

Однако Ян очень хорошо подготовился и сразу перечеркнул все прогнозы. Он не позволил Двалишвили навязать свою борьбу, а во втором раунде начал методично разбивать грузина в стойке. К финальному гонгу Петр выиграл минимум четыре отрезка из пяти, оформив главную сенсацию года.

Тот бой разрушил «Машины». Теперь грузину предстоит переосмыслить тактику, ведь Ян показал, что даже столь невероятный борцовский прессинг можно нейтрализовать.

Легендарный хай-кик «Рокки» в голову Усмана

Камару Усман (справа) globallookpress.com

«Нигерийский кошмар» был воплощением доминирования в полусреднем весе — 15 побед подряд и пять защит титула без единого спорного решения. Его борьба и давление ломали всех, от Тайрона Вудли до Хорхе Масвидаля.

Камару Усман казался неуязвимым роботом, который просто перемалывает оппонентов раунд за раундом. 20 августа 2022 года он встретился с Леоном Эдвардсом, шедшим на серии из восьми боев без поражений.

«Рокки» считался серьезным андердогом, ведь его ударный стиль против борцовской базы Усмана выглядел как заведомо проигрышный расклад. Четыре с половиной раунда все шло по сценарию чемпиона — контроль, тейкдауны и преимущество в партере.

Но за минуту до конца пятого отрезка Эдвардс выкинул хай-кик, который пришелся точно в голову Камару. Усман рухнул с открытыми глазами, а добивающие удары поставили жирную точку в его доминировании. Этот нокаут стал одним из самых шокирующих в истории лиги и навсегда сбил ауру с непотопляемого борца.

После того поражения Усман так и не смог вернуть пояс, сначала проиграв в реванше Эдвардсу по очкам, а потом и Хамзату Чимаеву. Эпоха закончилась мгновенно, великолепная серия превратилась в воспоминание.

Самоуверенность и травма «Паука»

Anderson Silva vs Chris Weidman 2 Full Fight Full HD

Андерсон Силва был первым бойцом в UFC, кто по-настоящему обрел ауру непобедимости. Его футворк, уклоны и контрудары казались магией, а победы над Чейлом Сонненом и Витором Белфортом вошли в золотой фонд ММА.

Силва шел на серии из 16-ти побед и имел 10 защит титула — рекорд, к которому долго никто не мог приблизиться. 6 июля 2013 года против него вышел Крис Вайдман — непобежденный американец с неплохим борцовским прошлым.

Большинство экспертов списывали его со счетов, ведь Силва всегда легко расправлялся со всеми соперниками, а борьба Вайдмана еще не была проверена на топ-уровне. Бразилец, как обычно, опустил руки, кривлялся и провоцировал визави.

В итоге во втором раунде «Паук» встретил лицом точный левый прямой от Вайдмана и рухнул на настил. Последовавшее добивание поставило крест на его чемпионской эре в среднем весе, а реванш обернулся переломом ноги с долгим восстановлением.

После двух поражений от Криса Силва уже никогда не был прежним, превратившись из виртуоза в возрастного ветерана, проигравшего в пяти из шести следующих боях.

«Тарзан» приручил чеченского «Борза»

Шон Стрикленд против Хамзата Чимаева globallookpress.com

В июле 2020-го Хамзат Чимаев дебютировал в UFC в статусе непобежденного проспекта. Он уничтожал соперников в первом же раунде, а его борьба казалась нечеловеческой. Все ждали, что Чимаев быстро заберет пояс и станет новой суперзвездой лиги.

Поэтапно пройдя Бернса, Усмана, Уиттакера и Дю Плесси «Борз» добрался до пояса в среднем весе. В главном событии UFC 328 он встретился с Шоном Стриклендом, которого многие считали проходным соперником.

Логика была простой: Чимаев разобрал Дрикуса Дю Плесси, а сам Дрикус дважды побеждал Шона, а значит, с американцем проблем не будет. Первый раунд подтвердил эти ожидания — Хамзат легко перевел Шона и контролировал его на земле.

Но уже со второго отрезка Чимаев начал уставать. Стрикленд почувствовал это. Сначала он заблокировал тейкдаун Хамзата, накрыл его сверху и контролировал на настиле до конца раунда. А уже в третьем отрезке начал работать джебом, перебивая оппонента. К финалу боя Шон переработал соперника в стойке и забрал победу раздельным решением.

Это поражение дало огромную трещину в ауре Чимаева, который всегда выглядел непобедимым монстром. Хамзат показал, что у него есть слабые места — проблемы с функциональной подготовкой и защитой от ударов. Теперь его перспективы уже не кажутся такими радужными, а каждый следующий бой будет проверкой на прочность.

И снова не обошлось без Стрикленда

Энтони Эрнандес против Шона Стрикленда globallookpress.com

История Энтони Эрнандеса — классический случай, когда перспективный проспект теряет ауру непобедимости перед самим входом в элиту. Американец собрал серию из восьми побед подряд в среднем весе, разобрав таких крепких бойцов, как Роман Копылов, Роман Долидзе и Брендан Аллен.

Его борьба и бесконечное кардио навевали сравнения с Мерабом Двалишвили, только в среднем весе. 22 февраля 2026 года он вышел на бой против Шона Стрикленда, который к тому моменту уже потерял пояс и считался ветераном на спаде. Все были уверены, что Эрнандес легко переработает бывшего чемпиона и встретится в титульнике с Чимаевым.

Но Шон вышел с четким планом: не дать себя бороть в первых раундах и навязать жесткий обмен. «Тарзан» выдержал стартовый натиск, а в третьем отрезке перехватил инициативу и забил Эрнандеса у сетки. Это было показательное избиение, прервавшее серию Энтони.

Так Стрикленд убрал с дороги опасного проспекта, вышел на титульник, побил Чимаева, разрушив ауру непобедимости сразу у двух топовых борцов за несколько месяцев.

«Пуля», стрельнувшая холостым

Валентина Шевченко globallookpress.com

Королева наилегчайшего веса UFC Валентина Шевченко была живой легендой: семь защит титула, девять побед подряд и репутация самой доминирующей чемпионки в истории. Ее ударная техника, тайминг и борьба ставили соперниц в тупик, а каждый бой проходил под ее диктовку. Казалось, что в дивизионе у Шевченко вообще нет равных.

4 марта 2023 года ей противостояла мексиканка Алекса Грассо, шедшая на серии из четырех побед. Коэффициенты на ее победу доходили до 7.00, и никто не воспринимал Алексу, как реальную угрозу для чемпионки. Но Грассо проделала огромную работу над боксом и подошла к бою в идеальной форме.

С первых раундов мексиканка удивила своей точностью и остротой — она перебивала Шевченко в стойке, а Валентина выглядела растерянной. В четвертом отрезке «Пуля» перевела бой в партер, но допустила ошибку, позволив сопернице выйти за спину.

Алекса мгновенно воспользовалась подарком, перекрыв Валентине кислород и вырвав победу сабмишеном. Позже Шевченко взяла реванш в трилогии и вернула пояс, но тот проигрыш навсегда остался темным пятном в ее карьере.

Крах легендарной Ронды Роузи

Ронда Роузи и Джина Карано globallookpress.com

Американка была самой грозной женщиной в ММА в первой половине 2010-х: шесть защит титула и ни одного конкурентного боя. Она сметала соперниц за счет базы дзюдо, делая с ними на настиле все, что хочет. Ронда часто выигрывала фирменным рычагом локтя, не оставляя девушкам напротив ни малейшего шанса.

Роузи стала иконой, вокруг которой UFC выстроил целый женский дивизион. 14 ноября 2013 года она вышла на очередную защиту против Холли Холм, бывшего профессионального боксера с девятью боями в ММА. Коэффициент на победу Холм был около 11.00, и никто, даже самые смелые фанаты, не верили в апсет.

Но Холли с первых секунд принялась разбивать Роузи в стойке, не дав ей ничего сделать в борьбе. Ронда прямолинейно шла вперед в надежде войти в клинч и оформить перевод, но каждый раз натыкалась на точные джебы и кроссы.

Во втором раунде Холм выбросила хай-кик, который пришелся точно в голову. Ронда потеряла равновесие и рухнула на спину, а последующее добивание поставило жирную точку. Это был главный апсет в истории UFC — непобедимая Роузи была нокаутирована.

Спустя год она попыталась вернуться в октагон, но новая чемпионка женского легчайшего веса Аманда Нуньес и вовсе расправилась с ней за 48 секунд. Больше Ронда в UFC не выступала никогда!