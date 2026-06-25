Goal.com рассказывает историю испытаний и чудесного превращения Дениза Ундава в определяющего нападающего «Бундестима» на ЧМ-2026.

До конца матча в Торонто оставалось ещё более получаса, но болельщики сборной Германии уже увидели достаточно. Их команда уступала Кот-д’Ивуару со счётом 0:1 и испытывала огромные трудности, пытаясь взломать оборону «Слонов». Поэтому трибуны начали скандировать имя Дениза Ундава.

В глазах фанатов настало время для главного джокера «Бундестима» — и Юлиан Нагельсман согласился с этим. На 60-й минуте захватывающего матча группы E ЧМ-2026 тренер выпустил на поле Ундава, Надима Амири и Джейми Левелинга. Не прошло и восьми минут, как Амири выполнил великолепную подачу с правого фланга, а Ундав эффектным ударом с лёта отправил мяч в сетку.

Форвард отличился ещё раз уже в компенсированное время, принеся Германии полноценные три очка. На этот раз он сначала великолепно обработал резкую передачу Феликса Нмечи в штрафную, а затем продемонстрировал уже ставшее его фирменным хладнокровное завершение атаки.

Радость сборной Германии после второго гола Ундава Кот-д'Ивуару globallookpress.com

Этот гол стал для него третьим в двух матчах чемпионата мира, в которых он выходил на замену, поэтому после финального свистка его имя вновь гремело по всему стадиону.

И он не мог сдержать смех, потому что всё происходящее казалось совершенно сюрреалистичным. В 29 лет невысокий и коренастый нападающий, которого ещё ребёнком отчислили из академии «Вердера», внезапно стал объектом сравнений с Гердом Мюллером со стороны Лотара Маттеуса. Как такое вообще возможно? Даже у самого Ундава не было ответа.

«Честно говоря, понятия не имею, — признался Ундав. — Я просто оказываюсь в нужном месте в нужное время».

Однако ему не всегда так везло.

Слишком много, слишком рано?

После того, как «Вердер» отказался от него из-за слишком маленького роста, Ундав в подростковом возрасте даже некоторое время работал на заводе, параллельно скитаясь по клубам третьего и четвёртого дивизионов немецкого футбола. Лишь позже ему удалось по-настоящему закрепиться в профессиональном футболе — уже в Бельгии.

Поэтому переход в «Брайтон» в 2022 году вполне мог показаться случаем из серии «слишком много и слишком рано» для игрока, который до этого провёл лишь один по-настоящему результативный сезон в бельгийской лиге в составе «Юнион Сен-Жиллуаз» (26 голов в 39 матчах).

Талант был очевиден. На «Амексе» ходили разговоры, что Ундав — лучший прирождённый бомбардир в клубе, где также выступали Дэнни Уэлбек, Леандро Троссар и Эван Фергюсон. Однако проблема заключалась в том, что немец — невероятно популярный среди партнёров по команде благодаря своему характеру — словно не мог перенести на матчи АПЛ то, что регулярно показывал на тренировках.

«Я верю в Дениза»

Форвард всё же отличился в матче четвертьфинала Кубка Англии против «Гримсби» 19 марта 2023 года, однако этот гол стал для него лишь третьим в клубе. Многие отмечали, что неслучайно все три его мяча были забиты командам из низших дивизионов. Казалось, что нападающий выступает на одну-две ступени выше своего реального уровня.

Ундав во время выступлений за «Брайтон» globallookpress.com

Например, в своём первом матче в основе против «Борнмута» 4 февраля 2023 года он не реализовал три отличных шанса всего за 15 минут. Тем не менее, Роберто Де Дзерби ни на секунду не сомневался, что Ундав обладает качествами, необходимыми для успеха на самом высоком уровне.

«Я очень доверяю ему, — сказал тогдашний главный тренер "Брайтона" после разгромной победы над "Гримсби" (5:0). — Я верю в Дениза. У него огромный потенциал, и я хочу видеть от него ещё больше».

Большое «сожаление» «Брайтона»

Вера Де Дзерби в Ундава в конечном итоге оправдалась: форвард забил пять мячей в последних восьми матчах сезона за «Брайтон», включая гол в победной игре над «Арсеналом» (3:0) на «Эмирейтс». Со стороны казалось, что он наконец преодолел трудный период и вышел на новый уровень — и сам немец чувствовал то же самое.

«Я понял, что действительно важно в футболе, — говорил он позже о своих последних неделях в "Брайтоне" под руководством Де Дзерби. — Нужно работать на команду, даже если приходится делать рывки, которые иногда кажутся бессмысленными. Мне потребовалось три или четыре месяца, чтобы это осознать. После этого я внезапно стал гораздо полезнее и эффективнее для команды».

Поэтому стало неожиданностью, когда перед следующим сезоном Ундаву разрешили перейти в «Штутгарт» на правах аренды. Однако приход Жоау Педру явно сулил меньше игрового времени для форварда, и потому, как выразился Де Дзерби, клуб отпустил его «с некоторым сожалением».

«В прошлом сезоне Дениз сыграл ключевую роль в достижении наших целей, — признал итальянский специалист. — Но он заслуживает шанс регулярно выходить на поле».

И Ундав воспользовался им сполна.

Блистая в «Штутгарте»

По итогам сезона 2023/24 сразу пять игроков «Штутгарта» попали в заявку сборной Германии на чемпионат Европы — клубный рекорд. Неудивительно, что одним из них стал Дениз Ундав.

Дениз Ундав globallookpress.com

Он образовал великолепную связку в атаке с Серу Гирасси, забив 18 мячей и отдав 9 ассистов. Благодаря их игре швабы сенсационно завоевали путёвку в Лигу чемпионов впервые за 14 лет, заняв второе место в Бундеслиге вслед за «Байером». Это стало лучшим результатом клуба с 2007 года, когда команда выиграла чемпионство.

Поэтому, несмотря на попытки преемника Де Дзерби в «Брайтоне», Фабиана Хюрцелера, убедить Ундава вернуться в Англию, сам игрок не собирался этого делать и в августе 2024 года окончательно перешёл в «Штутгарт».

Сумма трансфера составила 32,6 млн евро, что стало рекордной покупкой в истории швабов. Однако спортивный директор клуба Фабиан Вольгемут не сомневался, что эти деньги потрачены не зря — и оказался абсолютно прав.

Возвращение в сборную Германии

Несмотря на то, что в своём первом сезоне после полноценного перехода в «Штутгарт», а также в начале следующего сезона Ундаву мешали небольшие травмы, в марте этого года он сумел вновь пробиться в состав сборной Германии. Это произошло после того, как он пропустил всю квалификацию к чемпионату мира, но великолепная форма на клубном уровне не оставила выбора тренерскому штабу.

В сезоне 2025/26 нападающий забил 25 голов и отдал 14 ассистов во всех турнирах за команду Себастьяна Хёнесса. Больше результативных действий в Германии совершили только трио форвардов «Баварии» — Гарри Кейн, Майкл Олисе и Луис Диас. Ундав помог «Штутгарту» вновь пробиться в Лигу чемпионов благодаря четвёртому месту в Бундеслиге, а также выйти во второй подряд финал Кубка Германии.

Когда ему снова представился шанс проявить себя в сборной, много времени для этого не понадобилось. Выйдя на замену в товарищеском матче против Ганы, он забил победный мяч на 88-й минуте. Затем последовали ещё два гола в контрольной игре против Финляндии в рамках подготовки к ЧМ-2026, после чего всё громче стали звучать призывы включить его в основу Германии на первый матч мундиаля против Кюрасао.

Однако Нагельсман не поддался этому давлению. Он по-прежнему считал, что Ундав наиболее эффективен, когда выходит на замену против уставших соперников и получает больше свободного пространства для своих рывков и завершения атак.

Тренер высказывал эту мысль как до, так и после матча с Ганой, хотя делал это порой неуклюже и в выражениях, которые можно было счесть несколько неуважительными. Позже он извинился перед форвардом. Тем не менее, теперь становится почти невозможно оставлять самого результативного и находящегося в лучшей форме нападающего Германии вне стартового состава.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Должен ли суперджокер Германии выходить с первых минут?

В конце концов, на этом чемпионате мира на счету Ундава уже не только три забитых мяча (а всего — девять голов в 11-ти матчах за сборную), но и два ассиста. И всё это при том, что он провёл на поле лишь 56 минут.

Поэтому всё чаще звучат мнения, что это не просто самый инстинктивный и хладнокровный бомбардир в составе Германии, но и как раз тот центральный нападающий, которого давно не хватает атакующей линии, переполненной креативными игроками.

Таким образом, перед матчем с Эквадором в четверг Нагельсману предстоит принять непростое решение: выпустить многогранного Ундава с первых минут вместо Кая Хаверца или другой звезды сборной, либо продолжить использовать его в роли суперджокера.

«Мы обсудим оба варианта, в том числе и с самим Денизом, — рассказал главный тренер Германии. — Можно сказать: "Зачем нарушать его ритм? Он дважды выходил на замену и оба раза забивал". Но можно посмотреть на это и иначе: "Он показывает такую игру, что заслуживает места в основе"».

В любом случае для Нагельсмана это скорее приятная проблема. А для самого Ундава происходящее по-прежнему выглядит удивительной и почти невероятной историей. Ещё чуть больше трёх лет назад он не мог регулярно забивать за «Брайтон» в АПЛ. Теперь же он не может перестать забивать за Германию на чемпионате мира.

«Я получаю от этого удовольствие, — признался этот невероятно симпатичный публике и весьма неожиданный претендент на "Золотую бутсу". — Просто стараюсь впитывать каждый момент».

И неудивительно. Его путь действительно был долгим и непростым, и он имеет полное право гордиться тем, чего достиг.

«Думаю, мне пришлось преодолеть множество препятствий, — сказал форвард в интервью DW. — Именно это сделало меня мужчиной».

И человеком, чьё имя сегодня на чемпионате мира звучит на устах каждого немецкого болельщика.