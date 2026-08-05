The Athletic рассказывает, как выбирают президента ФИФА и какие механизмы могут помешать Джанни Инфантино спокойно переизбраться на третий полноценный срок.

Заключительная речь Джанни Инфантино на Конгрессе ФИФА-2026 в Ванкувере подтвердила то, что и без того казалось неизбежным. В следующем году он намерен вновь баллотироваться на пост президента главного руководящего органа мирового футбола. Причем все присутствовавшие в зале исходили из того, что конкурентов у него не будет и Инфантино спокойно пойдет на третий и последний полноценный срок — до 2031 года.

«Путешествие продолжается!» — бодро подытожил Инфантино в апреле в одном из своих бесконечных постов в социальной сети.

Тогда будущее ФИФА казалось вполне предсказуемым. А сейчас? Уже не очень.

За последнюю неделю почва под ногами Инфантино начала уходить после провальной попытки продать инвестиционному фонду 21% коммерческого и турнирного бизнеса ФИФА. УЕФА, руководящий орган европейского футбола, оказался среди тех, кто публично заявил об утрате доверия к президенту ФИФА.

От Инфантино также начали отворачиваться союзники и советники — они больше не готовы поддерживать оказавшегося под огромным давлением главу организации.

Теперь уже совсем не очевидно, что в следующем году Инфантино ждет легкое переизбрание без единого соперника. Выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта — и внезапно их исход выглядит куда менее предсказуемым.

Как часто в ФИФА меняется президент?

Очень редко.

С тех пор как в 1904 году первым президентом ФИФА стал французский журналист Робер Герен, организацию возглавляло совсем немного людей. Инфантино — лишь девятый президент в истории ФИФА и всего третий с 1970-х годов. До него Жоао Авеланж и Йозеф Блаттер на двоих провели на этом посту более 40 лет.

Жоао Авеланж и Йозеф Блаттер globallookpress.com

Именно падение Блаттера на фоне многочисленных обвинений в коррупции (комитет по этике самой ФИФА признал его виновным в нарушении этических норм) привело к тому, что в 2016 году организация ограничила срок пребывания президента у власти 12 годами. В том же году ФИФА возглавил бывший генеральный секретарь УЕФА Инфантино, пришедший с масштабными планами.

При этом Инфантино удалось обойти это ограничение: он утверждает, что его первый трехлетний срок не должен учитываться в лимите из 12 лет и трех сроков. Поэтому в случае переизбрания следующей весной он сможет в общей сложности провести во главе ФИФА 15 лет.

Президентские выборы в ФИФА проходят раз в четыре года — на Конгрессе, следующем за мужским чемпионатом мира. Выборы состоялись в 2019-м и 2023-м, но показательным для уровня поддержки Инфантино стало то, что национальным ассоциациям в обоих случаях даже не пришлось голосовать. Поскольку других кандидатов не было, переизбрание Инфантино утверждалось путем аккламации — без проведения голосования он получал еще четыре года во главе ФИФА.

Чтобы увидеть, как демократический механизм ФИФА работает при настоящей конкурентной борьбе, нужно вернуться в 2016 год. Тогда Инфантино одержал свою первую победу, обойдя четырех соперников в борьбе за пост преемника Блаттера на внеочередном Конгрессе ФИФА в Цюрихе.

Инфантино объявил о выдвижении после того, как Мишеля Платини отстранили от выборов из-за обвинений в коррупции. Его соперниками стали принц Али бин Аль-Хусейн, шейх Салман бин Ибрахим Аль Халифа, Жером Шампань и Токио Сексвале.

Шейх Салман поздравляет Джанни Инфантино с победой на президентских выборах в 2016 году globallookpress.com

Во втором туре Инфантино удалось набрать необходимое количество голосов и победить первоначального фаворита шейха Салмана, который сейчас занимает пост вице-президента ФИФА и входит в Совет организации.

До событий последней недели позиции президента казались абсолютно незыблемыми.

Как проходят выборы?

Процесс выборов президента ФИФА фактически растягивается на целый год — от одного Конгресса организации до следующего.

Любой желающий баллотироваться должен в течение как минимум двух из предыдущих пяти лет «вести активную деятельность в футбольных ассоциациях», а также пройти проверку на соответствие требованиям, которую проводит специальный комитет ФИФА. Но самое важное — до установленного срока кандидат должен заручиться официальной поддержкой как минимум пяти национальных ассоциаций. В этом году дедлайн приходится на 18 ноября.

Джанни Инфантино globallookpress.com

При этом каждая ассоциация может поддержать только одного кандидата. Важная деталь на фоне того, что в последние дни несколько стран, включая Уэльс и Англию, демонстративно отказались поддерживать Инфантино. Особенно если вспомнить, что еще в начале этого года он утверждал: перед следующими выборами поддержку ему пообещали 200 из 211 национальных ассоциаций.

Поддержка пяти ассоциаций позволяет кандидату вступить в борьбу, но в реальности для победы над Инфантино потребуется гораздо больше.

Согласно уставу ФИФА, если в выборах участвуют два кандидата, для победы необходимо получить простое большинство — более 50% голосов. То есть заручиться поддержкой 106 из 211 ассоциаций. При этом голос каждой страны имеет одинаковый вес: Испанская футбольная федерация обладает ровно тем же влиянием, что и федерация Сейшельских Островов, а голос Аргентины весит столько же, сколько голос Арубы.

Забота об интересах небольших футбольных стран была одним из способов, с помощью которых Инфантино укреплял свою популярность. Но теперь недовольство сразу трех конфедераций создает для него новую проблему.

УЕФА, объединяющий ассоциации с 55 голосами, выступил против Инфантино. Азиатская футбольная конфедерация (АФК, 46 голосов) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ, 35) также раскритиковали планы действующего президента, от которых теперь уже отказались.

Голосов этих трех конфедераций теоретически достаточно, чтобы лишить Инфантино поста. Но нет никаких гарантий, что все входящие в них ассоциации проголосуют одинаково. Например, Катар, входящий в АФК, за последние 72 часа заявил, что «полностью поддерживает» Инфантино.

Победа на президентских выборах обычно строится на постепенном привлечении поддержки внутри конфедераций, однако само голосование проходит тайно, поэтому никакого гарантированного голосования единым блоком нет. В 2016 году шейх Салман публично заручился поддержкой азиатской и африканской конфедераций — теоретически это более 100 ассоциаций, — но в реальности так и не набрал больше 88 голосов.

Виктор Монтальяни — кандидат на пост президента ФИФА globallookpress.com

Если в выборах участвуют более двух кандидатов, в первом туре для победы требуется большинство в две трети голосов. Если его никто не получает, проводятся следующие раунды, пока число претендентов постепенно не сократится. В 2016 году Инфантино потребовалось два тура: во втором он получил 115 голосов, чего оказалось достаточно для победы.

Теперь у потенциального соперника Инфантино есть 16 недель, чтобы заручиться необходимой поддержкой до окончания срока регистрации кандидатов. The Athletic сообщает, что президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни всерьез рассматривает возможность бросить вызов Инфантино — это может стать первой реальной конкуренцией для него более чем за десятилетие.

Когда пройдут следующие выборы президента?

На Конгрессе ФИФА-2026 в апреле официально объявили, что следующие президентские выборы состоятся 18 марта 2027 года в Марокко. На них определится, кто будет руководить ФИФА в преддверии юбилейного чемпионата мира 2030 года, который пройдет в шести странах на трех континентах. Однако обстоятельства еще могут изменить эти планы.

Инфантино переизбран президентом ФИФА на Конгрессе в Кигали 16 марта 2023 года globallookpress.com

Выбор Марокко местом проведения голосования считался особенно важным, поскольку страна рассчитывает принять финал ЧМ-2030, опередив в этой борьбе одного из хозяев турнира и действующего чемпиона мира — Испанию.

Это также было важно для Инфантино, который традиционно пользовался серьезной поддержкой КАФ — руководящего органа африканского футбола. Предыдущие выборы президента ФИФА в 2023 году прошли в столице Руанды Кигали, где Инфантино был переизбран путем аккламации.

Однако теперь планы провести выборы в марте оказались под угрозой.

Экстренное заседание Совета ФИФА может быть созвано при одном из двух сценариев.

Первый — если большинство из 37 членов Совета разочаруется в руководстве Инфантино. Второй — и, возможно, более вероятный: внеочередной Конгресс может быть созван, если этого потребует пятая часть национальных ассоциаций. Одной только УЕФА хватит голосов, чтобы инициировать такой процесс, который потенциально может привести к вотуму недоверия президенту ФИФА.

Десять лет назад именно внеочередной Конгресс привел Инфантино к власти. Может ли теперь другой внеочередной Конгресс эту власть у него отнять?

Ближайшие дни и недели покажут, куда повернет эта история. Но одно уже очевидно: следующие выборы ФИФА больше не выглядят для Инфантино такой формальностью, какой казались совсем недавно.