The Athletic рассказывает изнутри о стремительном кризисе в ФИФА: еще недавно Джанни Инфантино готовился к спокойному переизбранию, а теперь пытается сохранить власть после скандала вокруг тайной сделки с частными инвесторами.

Громкое объявление должно было прозвучать накануне финала чемпионата мира в отеле Waldorf Astoria в Нью-Йорке. Президент ФИФА Джанни Инфантино собирался представить план по продаже частным инвесторам доли в коммерческих правах на турниры организации. Среди потенциальных инвесторов был Джошуа Кушнер — брат Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

За день до этого Инфантино был в центре внимания вместе с президентом США в Trump Tower. Глава ФИФА назвал ЧМ-2026 «величайшим гуманитарным, социальным и культурным событием, которое когда-либо видело человечество». В зале, полном миллиардеров, представителей большой семьи Трампа и руководителей футбольных федераций, позиции Инфантино казались незыблемыми.

В социальных сетях он написал, что уже заручился поддержкой более 200 из 211 национальных федераций на выборах президента ФИФА в 2027 году. О намерении переизбираться Инфантино объявил еще в апреле, а конфедерации Африки, Азии и Южной Америки единогласно поддержали его кандидатуру.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп globallookpress.com

Чемпионат мира сопровождался скандалами из-за отказов в визах, вмешательства Трампа и многочисленных расследований в разных штатах, связанных с билетной политикой ФИФА. Но турнир принес организации $15 млрд (£11 млрд) выручки — и эта сумма заставила многих недовольных руководством Инфантино притихнуть.

Он был настолько уверен в своих позициях, что завершил турнир без традиционной итоговой пресс-конференции. А в прошлое воскресенье вышел в социальные сети и обрушился на тех, кто пристально следил за его работой и критиковал его руководство. Инфантино обвинил оппонентов в «распространении ненависти» и посоветовал им вместо переживаний о ФИФА «помедитировать, помолиться или посмотреть футбольный матч».

Прошла всего неделя — и теперь президентство Инфантино висит на волоске. Скорость, с которой пошатнулось его положение, поражает.

В пятницу Инфантино объявил об отказе от проекта FIFA Forward Enterprise, но даже это не удовлетворило его самых жестких критиков. УЕФА, назвавший проект «грязной кулуарной сделкой», требует ухода главы ФИФА. В европейской конфедерации заявили, что руководство ФИФА «потеряло доверие не только УЕФА, но и многих других представителей футбольной семьи».

Вскоре к критике присоединилась КОНКАКАФ. Там заявили, что руководство ФИФА «перестало ставить футбол на первое место», и призвали к «всесторонней оценке итогов этого президентства».

По словам многочисленных источников, пожелавших сохранить анонимность, чтобы не навредить своим отношениям с футбольными функционерами, президент КОНКАКАФ и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни всерьез рассматривает возможность бросить вызов Инфантино в борьбе за пост главы организации.

Источники, близкие к Монтальяни, отказались комментировать его планы. Они лишь сообщили, что сейчас он «круглосуточно» занимается реакцией КОНКАКАФ на разразившийся кризис. Кандидатуры на весенние выборы должны быть выдвинуты до ноября. Наверняка появятся и другие претенденты.

Виктор Монтальяни globallookpress.com

По информации высокопоставленных источников в УЕФА, все более вероятным становится сценарий, при котором новый кандидат на смену Инфантино будет представлять не Европу, но получит поддержку европейской конфедерации. УЕФА готов объединиться вокруг единого компромиссного кандидата.

В субботу обозначились и союзники, и противники Инфантино. Его поддержали футбольные ассоциации Катара и Марокко — двух стран, с которыми глава ФИФА в последние годы выстраивал особенно тесные отношения. Катар принимал ЧМ-2022, а Марокко претендует на проведение финала ЧМ-2030. В субботу вечером в поддержку Инфантино выступил и Ливан.

Однако политика ФИФА — это прежде всего игра цифр. В КОНКАКАФ, которая управляет футболом в Северной и Центральной Америке и Карибском регионе, и УЕФА вместе входят 96 национальных федераций — этого недостаточно для большинства.

Чтобы отстранить Инфантино, этим конфедерациям необходимо не только сохранить единство, но и перетянуть на свою сторону страны из регионов, где позиции президента ФИФА значительно сильнее. В первую очередь речь идет об Африке и Южной Америке, а также об Азии и Океании.

В ближайшие дни и недели станет понятно, готов ли Инфантино к затяжной борьбе. Когда в последние дни давление на него усилилось, внутри ФИФА не было никаких признаков того, что президент организации рассматривает возможность отставки. Напротив, обсуждалось, как он может отказаться от своего тайного плана и при этом сохранить пост главы ФИФА. Но вернуть доверие ему становится все сложнее.

Операционный директор ФИФА Кевин Ламур заявил Associated Press, что Инфантино «обманул» сотрудников организации. По его словам, после публичного выступления по этому поводу он будет спать спокойнее — даже если это будет стоить ему работы.

«Это проект одного человека, — сказал Ламур. — Пришло время футбольным руководителям задать себе правильные вопросы и принять правильные решения».

Виктор Монтальяни и Джанни Инфантино globallookpress.com

Европейские функционеры, высоко оценивающие Ламура, который прежде работал в УЕФА, не хотели его отставки: им важно сохранить в ФИФА человека, которого они считают голосом разума.

В пятницу советник Инфантино и бывший президент Федерации футбола США Карлос Кордейро подал в отставку и назвал предложение «плохой сделкой». Впрочем, уход Кордейро, несмотря на сопровождавшее его резкое заявление, возможно, оказался не таким значимым событием, каким выглядел на первый взгляд.

Его главной задачей было помочь обеспечить бесперебойное проведение чемпионата мира в Северной Америке и поддерживать контакты с Белым домом. Поначалу он вообще не получал денег за работу в ФИФА. Состоятельный ветеран инвестиционно-банковской отрасли позднее согласился на зарплату в $200 тысяч в год, которую, по словам его представителя, перечислял в благотворительный фонд.

Как и многие в структуре ФИФА, Кордейро оставался на стороне Инфантино во время некоторых самых спорных решений президента. В первую очередь это касалось агрессивной билетной политики на чемпионате мира и вручения Трампу первой в истории Премии мира ФИФА. Тогда Инфантино поставил перед фактом своих вице-президентов и Совет ФИФА, но никаких последствий для него это не имело.

Отношения Инфантино с генеральным секретарем ФИФА Маттиасом Графстрёмом ухудшились. Источники как внутри организации, так и за ее пределами утверждают, что швед не участвовал в разработке плана по продаже доли и был недоволен тем, что его отстранили от обсуждений.

В течение последнего года решения Инфантино вызывали у Графстрёма все больше недовольства. Несколько руководителей национальных федераций признались, что просто не понимают, как президент ФИФА мог не привлечь генерального секретаря к обсуждению инициативы такого масштаба.

Представитель ФИФА заявил: «ФИФА не комментирует спекуляции относительно внутренних отношений».

Даже если Инфантино удастся удержаться на посту, его возможности проводить реформы и реализовывать дальнейшие амбиции окажутся серьезно ограничены. Всего две недели назад они с Трампом публично шутили о расширении чемпионата мира до 64 сборных — эту идею предложила КОНМЕБОЛ, и Инфантино поддерживает ее все активнее.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино globallookpress.com

Теперь реализовать эту концепцию, против которой ранее выступали УЕФА и КОНКАКАФ, будет еще сложнее. Возникли проблемы и с европейскими клубами: они пришли в ярость, узнав, что часть доходов от турниров ФИФА — в том числе клубного чемпионата мира — может быть продана внешним инвесторам.

Остается неопределенной и ситуация с финансированием организации, участием команд и призовым фондом следующего клубного чемпионата мира. Турнир 2025 года фактически спасла DAZN, заплатившая $1 млрд за права на трансляции. Через несколько месяцев после этого компания, принадлежащая Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF), приобрела долю в вещателе.

Источники, знакомые с ходом переговоров, утверждают, что ФИФА и ведущие европейские клубы пока ни о чем не договорились относительно участия в следующем турнире.

Кроме того, до сих пор не выплачены запланированные $250 млн солидарных выплат клубам, которые не участвовали в турнире 2025 года, — даже формула распределения этих денег еще не определена. Не состоялся и разбор того, что прошло хорошо, а что плохо на турнире в США 12 месяцев назад.

«Челси» — победитель КЧМ-2025 gettyimages.com

Коммерческий отдел ФИФА также столкнулся с обеспокоенностью со стороны спонсоров. По меньшей мере один из них до отказа от проекта рассматривал возможность выступить с публичным заявлением на следующей неделе. Руководители Bank of America, который в последний год выступал спонсором ФИФА на чемпионате мира и клубном чемпионате мира, вероятно, тоже удивились, увидев, что Инфантино пытается заключить сделку с конкурирующим банком JPMorgan Chase.

По мере того как Инфантино все больше отдалялся от руководящей команды ФИФА, наблюдатели во время чемпионата мира отмечали, что президент организации все чаще окружал себя состоятельными друзьями, влиятельными людьми и бывшими футболистами, которые теперь имеют статус «легенд ФИФА».

Более того, The Athletic стало известно от источников, знакомых с ситуацией, что в последнее время Инфантино отправлял некоторых из этих «легенд ФИФА» на предварительные переговоры с финансовыми организациями — знаменитые футболисты должны были произвести впечатление на банкиров.

Многим до сих пор непонятно, зачем Инфантино вообще понадобились внешние инвестиции. Он сам и ФИФА утверждали, что все это делается ради развития мирового футбола. Однако многие не понимают, зачем для этого было выделять коммерческую структуру, ориентированную на получение прибыли, когда у ФИФА и без того есть многомиллиардные резервы.

Обычно бизнес привлекает инвестиции, когда испытывает финансовые трудности или нуждается в средствах для масштабных инфраструктурных проектов. Инфантино же предложил решение, так и не объяснив, какую именно проблему оно должно решить. Поэтому его оппонентам было легко раскритиковать инициативу. Если президент ФИФА хотел увеличить выплаты национальным ассоциациям, организация и так могла это сделать.

Критики Инфантино выдвигали другие версии. В УЕФА обвинили его в том, что он «использует наш спорт для обогащения себя и своих друзей».

Несколько источников утверждают, что Инфантино хотел создать для новой структуры должность по образцу комиссионера американской спортивной лиги — ФИФА это отрицает. По их словам, его также вдохновила способность Трампа выстраивать связи и зарабатывать деньги.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Несколько человек, работавших с Инфантино, рассказывают, что он буквально одержим зарплатами комиссионеров американских спортивных лиг. Те зарабатывают десятки миллионов долларов в год, тогда как доход самого президента ФИФА составляет около $6 млн в год.

В последние годы Инфантино также стремился расширить бренд ФИФА и рассматривал такие идеи, как отели и стадионы под брендом организации.

Он пытался воспроизвести модель, которая годами работала с видеоигрой FIFA: организация фактически давала свое имя и одобрение продукту. Так было до тех пор, пока желание ФИФА получать больше денег ежегодно не привело к разрыву с EA Sports. Теперь компания выпускает игру EA FC уже без участия главной футбольной организации мира.

Подозрения вокруг проекта FIFA Forward Enterprise только усилились, когда стало известно, что фамилия главного внешнего инвестора — Кушнер.

Некоторые высокопоставленные футбольные функционеры втайне были в ярости из-за того, насколько демонстративно Инфантино сближался с Трампом в преддверии чемпионата мира. ФИФА при этом платила семейному бизнесу Трампа за аренду офисных помещений на Манхэттене. Они стиснули зубы и промолчали, когда президент ФИФА вручил Трампу свою Премию мира.

Но новость о том, что Инфантино через JPMorgan договорился фактически заложить будущие доходы ФИФА фонду, принадлежащему члену большой семьи Трампа, изначально была способна взорвать ситуацию.

Не было ни открытого публичного процесса оценки продаваемой доли, ни аукциона, который позволил бы выбрать наиболее подходящего партнера. В презентации JPMorgan, с которой ознакомился The Athletic, говорилось, что ФИФА нужны «миллиарды», чтобы активнее взаимодействовать с болельщиками. Там же утверждалось, что чемпионат мира — в презентации он обозначался просто как «ФИФА» — «недостаточно монетизирован» по сравнению с НФЛ, НБА и АПЛ, особенно с учетом его огромной телеаудитории.

Отношения Инфантино с семьей Кушнеров насчитывают уже почти десятилетие. Они начались еще во время первого президентского срока Трампа, когда США боролись за право провести ЧМ-2026.

Джаред Кушнер тогда возглавлял в Белом доме Управление американских инноваций, которое стало одним из ключевых центров работы над заявкой. Джейсон Миллер, занимавший в то время должность советника Трампа по вопросам СМИ, однажды написал в сообщении, что вся эта работа — «целиком заслуга Джареда».

Джейсон Миллер globallookpress.com

В частности, Кушнер задействовал свои быстро развивавшиеся связи с Саудовской Аравией. Vanity Fair сообщал, что еще летом 2017 года во время визита в страну он «напрямую» попросил наследного принца Мухаммеда ибн Салмана поддержать заявку США.

С аналогичной просьбой он обратился к правящей династии Аль Халифа в Бахрейне. В итоге обе страны проголосовали за совместную заявку США, Канады и Мексики.

Интерес Кушнера к чемпионату мира не исчез и после ухода Трампа из Белого дома в январе 2021 года. Ранее The Athletic рассказывал, что выросший в Нью-Джерси Кушнер помогал координировать финальную кампанию «Метлайф-стэдиум» в борьбе с Джерри Джонсом и «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас, за право принять финал чемпионата мира.

За несколько недель до объявления решения, которое в значительной степени зависело от Инфантино, Кушнер общался с президентом ФИФА и помог организовать важный ужин. На нем также присутствовали губернатор Нью-Джерси Фил Мёрфи и некоторые из самых влиятельных бизнесменов и переговорщиков Нью-Йорка. Эту встречу считают одним из ключевых факторов, позволивших окончательно склонить чашу весов в пользу «Метлайф-стэдиум».

Президент ФИФА также говорил, что именно Джаред Кушнер предложил привлечь Tiffany & Co. к созданию трофея клубного чемпионата мира. В итоге на кубке имя Инфантино выгравировали в двух местах. А жена Кушнера — дочь Трампа Иванка — и их сын Теодор в декабре 2024 года в Майами провели символическую процедуру первого выбора на жеребьевке клубного чемпионата мира.

Джошуа Кушнер, основатель Thrive Capital, возглавлял группу инвесторов, претендовавших на долю в ФИФА gettyimages.com

По данным Financial Times, идея инвестиций в ФИФА со стороны брата Джареда Кушнера Джошуа впервые обсуждалась в прошлом году на конференции Allen & Co в Сан-Вэлли. Там Кушнер и Грег Маффей, бывший руководитель Liberty Media, владеющей «Формулой-1», обсудили концепцию, а затем представили ее Инфантино. Хотя переговоры продолжались почти год, документ с основными условиями сделки был подписан лишь в последние пару недель.

Перспектива инвестиций — и возможного дополнительного заработка для Инфантино — вероятно, отчасти объясняет масштабы коммерциализации чемпионата мира этим летом: турнир мог стать наглядной демонстрацией бизнес-модели для потенциальных инвесторов.

Среди нововведений были паузы на водопой, которые в будущем могут повысить стоимость телевизионных прав благодаря дополнительным рекламным блокам, рекордные цены на билеты, собственная платформа ФИФА, позволяющая организации получать комиссию с перепродажи билетов, а также шоу в перерыве финального матча.

Похоже, Инфантино также проникся американским подходом, согласно которому особенно важно обеспечить присутствие звезд на поле. ФИФА проявила гибкость в трактовке собственных правил, чтобы «Интер Майами» Лионеля Месси смог сыграть на прошлогоднем клубном чемпионате мира. А Криштиану Роналду и Фоларин Балоган оказались среди футболистов, чьи дисквалификации были приостановлены, чтобы они смогли принять участие в ЧМ-2026. Сам Инфантино настаивает, что никак не участвует в дисциплинарных процедурах.

В итоге объявление о предполагаемых инвестициях Кушнера отложили до окончания финального уик-энда чемпионата мира. Однако один из источников утверждает, что во время финала Инфантино уже рассказывал состоятельным друзьям об основных деталях проекта. Некоторые считают, что именно тогда круг посвященных начал расширяться и информация в итоге просочилась наружу.

Источник, близкий к компании Кушнера Thrive Capital, утверждает, что решение отложить объявление принял Инфантино. При этом ожидалось, что проект официально представят в течение минувшей недели.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Но в результате Инфантино потерял контроль над информационной повесткой и самим запуском проекта. Во вторник утром две британские газеты — The Times и Financial Times — раскрыли детали сделки, фактически бросив гранату в тщательно готовившуюся презентацию.

Несколько самых доверенных советников Инфантино по работе со СМИ после изнурительного чемпионата мира находились в отпуске. ФИФА, Thrive и JPMorgan привлекли лондонскую консалтинговую компанию, чтобы помочь с публичным представлением проекта. При этом КОНКАКАФ и Кордейро пользовались услугами одного и того же британского консультанта по связям с общественностью.

Все это превратилось в полномасштабную публичную битву за будущее футбола.

УЕФА выпустила несколько заявлений и созвала экстренное совещание. Президент организации Александер Чеферин — давний оппонент Инфантино, который в последние годы выступал против практически всех ключевых инициатив главы ФИФА.

Вице-президент УЕФА Лора Макаллистер выступала на встрече четвертой. По словам присутствовавших в зале источников, именно она первой заговорила о том, что делать дальше, и первой подняла вопрос о необходимости бойкота. Идея сразу получила поддержку.

Президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс, в свою очередь, подняла вопрос о возможных сценариях дальнейших действий и необходимости действовать строго по процедуре — например, потенциально созвать экстренное совместное заседание представителей УЕФА и Совета ФИФА.

Лизе Клавенесс gettyimages.com

Всего на встрече выступили 33 человека. Никто не предложил взять дополнительное время на раздумья или согласиться на деньги, которые предлагала ФИФА. Все были единодушны.

«Каждый, кто взял слово, сказал, что это неприемлемо, — заявила Клавенесс на пресс-конференции в пятницу. — Использовалось слово "шантаж"».

По ее словам, федерации считали, что Инфантино оказывает на них чрезмерное давление, отведя всего 53 дня на одобрение плана. Руководство УЕФА хочет, чтобы национальные ассоциации отозвали ранее направленные письма в поддержку переизбрания Инфантино на новый срок. Хотя у некоторых наверняка возникнет вопрос, почему им потребовалось столько времени, чтобы набраться смелости.

Члены КОНКАКАФ провели собственное многочасовое совещание в среду днем. В начале разговора участникам пришлось объяснить саму концепцию инвестиций со стороны частного капитала, но затем сформировалось общее мнение: при рассмотрении инициативы такого масштаба ФИФА не соблюдала стандартные процедуры корпоративного управления.

Страны КОНКАКАФ сильно различаются по размеру и уровню благосостояния — от США и Мексики до Гаити и Суринама. Но и они отвергли предложение, недоумевая из-за недостатка информации и не понимая, зачем вообще продавать долю в чемпионате мира.

Позиция Мексики выглядела несколько мягче: позднее ее федерация выпустила отдельное заявление, которое не исключало возможности обсуждения самой концепции.

Теперь Инфантино ждет борьба на следующих выборах. Некоторые функционеры полагают, что он может попытаться выплатить федерациям обещанные $20 млн из уже имеющихся доходов и резервов ФИФА. Однако УЕФА и КОНКАКАФ стремятся сохранить контроль над ситуацией.

В субботу обе конфедерации выпустили заявления, в которых сообщили, что намерены работать с другими конфедерациями над распределением между национальными ассоциациями средств, которые уже находятся на банковских счетах ФИФА.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Представитель главной футбольной организации мира заявил, что ФИФА «изложила свою позицию в заявлениях, опубликованных в предыдущие дни», и не будет комментировать «спекуляции относительно конкретных кандидатов на пост президента».

На вопрос о плане Инфантино в ФИФА добавили, что «ответственность и степень участия соответствующих органов ФИФА, принимающих решения, определены уставом и нормативной базой организации».

По ходу недели дверь для Виктора Монтальяни открывалась все шире. Его уже давно называют одним из возможных преемников Инфантино, но прежде все ожидали, что это произойдет после 2031 года. Если Инфантино переизберут, тогда завершится его четвертый и последний разрешенный срок. Теперь же смена президента может произойти уже в следующем году.

Положение Инфантино становится все более шатким, и он лихорадочно пытается заручиться публичной поддержкой, чтобы сохранить свой статус. Он будет рассчитывать на верность Африки и Южной Америки — обе конфедерации на этой неделе хранили молчание. При этом его будущее может зависеть от того, как разделятся азиатские федерации — на сторонников и противников действующего президента.

Джанни Инфантино и Виктор Монтальяни globallookpress.com

В апреле на конгрессе ФИФА в Ванкувере Монтальяни произнес речь, некоторые фразы из которой присутствующие восприняли как выпады в адрес Инфантино. После событий этой недели они звучат еще более актуально.

Когда руководство служит спорту, а не самому себе, невозможное становится возможным. Лидерство — это служение. Виктора Монтальяни кандидат на пост президента ФИФА

Очень скоро станет понятно, хотят ли 211 национальных федераций ФИФА, чтобы эту службу взял на себя именно он.