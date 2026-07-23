За несколько часов до первой презентации FC 27 собрали все, что уже известно о следующей части футбольного симулятора EA.

На протяжении десятилетий EA FC безраздельно удерживает лидерство в жанре футбольных симуляторов, и во многом этим успехом серия обязана внушительному портфелю официальных лицензий. Теперь же компания наконец готова приоткрыть завесу над следующей главой франшизы.

Чемпионат мира уже позади, а значит, EA постепенно наращивает темп рекламной кампании FC 27. Слухов вокруг игры становится все больше, однако некоторые детали уже получили официальное подтверждение — в частности, стало известно, кто украсит обложку нового футсима и когда состоится премьера первого геймплейного трейлера.

Одни считают, что серия никогда не была настолько хороша, как сейчас: этому способствуют разделение на соревновательный и реалистичный стили игры, появление динамических испытаний в режиме Manager Career и небольшие, но важные изменения в Ultimate Team, реализованные в FC 26.

Другие же уверены, что франшизе необходимы куда более радикальные перемены. Поскольку релиз FC 27 ожидается уже совсем скоро, мы собрали все, что известно об игре на данный момент.

Когда может выйти EA Sports FC 27?

С этим вопросом все довольно просто. Начиная с середины 2000-х, когда состоялся релиз FIFA 06, EA неизменно выпускает новую часть своего футбольного симулятора в последнюю пятницу сентября.

Если компания не изменит сложившейся традиции, FC 27 поступит в продажу 25 сентября 2026 года. Как правило, владельцы издания Ultimate, оформившие предзаказ, получают неделю раннего доступа. В этот раз он может стартовать 17 сентября.

На данный момент нет никаких признаков того, что EA собирается отказаться от привычного графика.

Когда состоится анонс EA Sports FC 27?

FC 27 уже получила официальное подтверждение. Одновременно стало известно, что лицом Ultimate Edition станет Килиан Мбаппе. Он же украсит и обложку стандартного издания.

Кроме того, в EA сообщили, что первый геймплейный трейлер будет представлен уже в этот четверг, 23 июля, в 18:57 по Москве .

Кто станет лицом EA Sports FC 27?

Несмотря на многочисленные слухи, согласно которым обложку стандартного издания должен был украсить Джуд Беллингем, а лицом Ultimate Edition называли Криштиану Роналду, EA сделала другой выбор. Главной звездой обеих версий FC 27 стал нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе.

Килиан Мбаппе на обложке FC 27 EA

Хоть сборная Франции и завершила чемпионат мира 2026 года лишь на четвертом месте, сам Мбаппе провел выдающийся турнир. Форвард забил 10 мячей, завоевал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир соревнования, а также стал самым результативным игроком в истории чемпионатов мира. Теперь на его счету 22 гола — на один больше, чем у Лионеля Месси. И все это в 27 лет.

Впервые оказаться на обложке EA Sports FC — по-настоящему особенный момент для меня. Для меня большая честь продолжить многолетнее сотрудничество с этой серией уже в новой главе ее истории, встав в один ряд с футболистами, которые помогли сделать ее такой, какой мы знаем ее сегодня. С нетерпением жду, когда все смогут опробовать FC 27. Килиан Мбаппе

Напомним, что француз уже появлялся на обложках футбольных симуляторов EA. В последний раз это произошло в FIFA 23 — заключительной игре серии, выпущенной во времена действия лицензии FIFA. Кроме того, Мбаппе станет лицом и мобильной версии игры — EA Sports FC Mobile.

Что нового в FC 27?

На момент публикации EA еще не раскрыла подробности о новых возможностях FC 27, однако главным предметом обсуждений остается потенциальное появление полноценного открытого мира. По слухам, новый режим получит название The Grounds.

Если информация подтвердится, The Grounds будет построен по тому же принципу, что и аналогичный режим в серии NBA 2K. Игроки смогут свободно перемещаться по открытому пространству, участвовать в различных мини-играх и постепенно развивать собственного футболиста.

По имеющимся данным, EA уже проводила внутреннее тестирование этой механики, однако официального подтверждения пока не последовало.

FC 27 EA

Среди других возможных нововведений называют переработанную систему повторов, которая позволит гораздо удобнее разбирать собственные матчи и анализировать игровые действия.

Кроме того, в игре могут появиться динамические погодные условия. Иными словами, встреча сможет начаться при ясной погоде, а после перерыва на поле пойдет дождь, что напрямую повлияет на поведение мяча и характер игры.

Во всем остальном поклонников серии, вероятнее всего, ждет привычный набор ежегодных улучшений: обновленная графика, актуальные составы команд, небольшие изменения игрового процесса, доработки Ultimate Team, режима карьеры и «Клубов», а также множество менее заметных, но полезных улучшений, повышающих общий комфорт игры.

«Пасхалки» открытого мира

После презентации обложки Ultimate Edition, снимок для которой подготовил фотограф Гэбриел Мозес, EA представила и оформление стандартного издания.

Килиан Мбаппе — главный герой релиза 2026 года, однако внимание привлекает не только сам французский форвард. Фон обложки, судя по всему, наполнен намеками на ключевую новинку FC 27, которая наконец может поставить точку в многолетних слухах.

Если присмотреться к деталям, можно заметить целую россыпь пасхалок. Среди них — рекламный щит с надписью «Visit The Grounds», а также возвращение культового персонажа Алекса Хантера.

Открытый мир FC 27 EA / LiveSport.Ru

Отдельные районы вдохновлены такими городами, как Париж, Лондон и Буэнос-Айрес, а среди узнаваемых арен можно разглядеть

«Парк де Пренс», «Уэмбли» и «Бомбонеру».

Если эти ожидания оправдаются, EA FC впервые обзаведется полноценным интерактивным общественным пространством, где игроки смогут не только проводить матчи, но и взаимодействовать друг с другом. К текущему моменту эта идея выглядит одной из самых интригующих в рамках грядущей части серии.

На каких платформах выйдет FC 27?

Согласно новому сообщению авторитетного инсайдерского издания Dealabs, FC 27 готовится к релизу на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC, PS4, Xbox One, а также первой Nintendo Switch.

Если эта информация подтвердится, переходить на консоли нового поколения ради FC 27 не придется — игра останется доступна и владельцам устройств предыдущего поколения.