19 июня состоялся релиз очередного файтинга по UFC. В Gaming Bolt дали оценку всем нововведениям и механикам, которые отличают новый проект от предшественника.

Давать оценку игре всегда непросто, когда перед глазами проект с крепко выстроенной механикой, но при этом ему отчаянно не хватает собственных идей, способных вывести серию на новый уровень.

Именно таким оказался EA UFC 6. Во многом игра стала заложницей ожиданий, которые появились после удачного релиза UFC 5. За три года у EA было достаточно времени, чтобы переосмыслить фундамент предыдущей части и превратить новую главу франшизы во что-то действительно выдающееся.

От нее ждали ощутимого шага вперед, а не просто отполированного набора уже знакомых достоинств, из-за которого развитие серии выглядит скорее поступательным, чем по-настоящему эволюционным.

Удалось ли разработчикам добиться этой цели? И да, и нет. Да — потому что заметные улучшения здесь действительно есть, и в отдельные моменты они заставляют поверить, что трехлетнее ожидание было ненапрасным.

Нет — потому что многие проблемы, давно преследующие спортивные симуляторы, никуда не исчезли и по-прежнему остаются частью общего впечатления, со всеми вытекающими последствиями.

Но начать стоит с положительных сторон. И прежде всего это касается боевой системы, которая без всяких оговорок остается одной из самых сильных составляющих EA UFC 6.

EA UFC 6 раскрывается в полной мере именно тогда, когда бойцы оказываются в октагоне — а для файтинга, на который возложены столь серьезные ожидания, это, пожалуй, главный комплимент.

С первых минут внимание привлекает новая система ударов в реальном времени. Каждое попадание ощущается весомым и сопровождается убедительной отдачей, благодаря чему размены ударами приобретают по-настоящему осязаемую тяжесть. Порой кажется, будто каждое точное попадание буквально врезается в кость с пугающей силой.

UFC 6 PS Store

При этом исход таких эпизодов больше не завязан на заранее заготовленные анимационные цепочки, создающие ощущение, что результат определен еще до момента контакта с соперником.

Теперь многое зависит от правильного выбора позиции, чувства дистанции, своевременных уклонов, точности тайминга и, разумеется, действий самого игрока. Именно это обеспечивает поединкам столь необходимую долю достоверности и делает обновленную систему ударов одним из тех элементов, которые действительно можно считать шагом вперед для всей серии.

Особенно хорошо новшество заметно в нокдаунах. Они выглядят и передаются убедительнее, чем когда-либо прежде, а сами поединки стали заметно жестче и менее предсказуемыми.

Многие эпизоды смотрятся настолько натурально, что практически не остается сомнений в том, кто именно привел в движение кулаки и ноги выбранного бойца.

Дополнительную выразительность происходящему придает переработанная система повреждений. Полученный и нанесенный урон теперь читается гораздо лучше, постоянно напоминая о том, как складывается бой.

Кровь постепенно окрашивает покрытие октагона в мрачные тона, а система травм делает происходящее еще реалистичнее, хотя некоторые ее проявления моментами кажутся слегка преувеличенными. Восприятие этого аспекта наверняка будет зависеть от личных предпочтений, но временами механике не помешало бы чуть больше сдержанности.

К сожалению, развитие ударной системы во многом нивелируется работой шкалы выносливости. Запас сил порой расходуется слишком быстро, что заметно влияет на ритм поединков и не всегда идет им на пользу. Назвать это критической проблемой нельзя, однако подобный недостаток встречается достаточно часто, чтобы начать раздражать.

Впрочем, куда более неоднозначные споры наверняка вызовет новая система Flow State. Это одно из крупнейших нововведений в игровом процессе, и именно от отношения к ней во многом зависит степень удовольствия от игры.

UFC 6 PS Store

На бумаге идея выглядит весьма удачной. Каждый боец получает набор уникальных преимуществ, напрямую связанных с его реальным стилем ведения поединка.

Использование сильных сторон постепенно заполняет шкалу Flow Meter, а после ее полного заполнения активируется состояние Flow State. Именно тогда открывается доступ к решающим моментам боя: появляется возможность провести эффектное завершение, переломить неудачно складывающийся поединок или окончательно дожать соперника в ситуации, когда преимущество уже находится на одной стороне.

В результате расправиться с оппонентом становится значительно проще, чем без активации этой механики.

Подобная система подталкивает к тому, чтобы по-разному подходить к каждому бойцу, тем самым добавляя спортсменам индивидуальности и делая каждый матч более самобытным.

Вместе с этим бои обретают отчетливое качество импульса и динамики. Напряженное противостояние постоянно проходит через периоды давления и ответных всплесков активности, благодаря чему происходящее легко увлекает.

Сама по себе идея выглядит любопытно, хотя нетрудно представить, что поклонники более традиционного подхода могут воспринять ее как эффектную уловку, а не как действительно важное нововведение.

Flow State приносит немало удовольствия, однако также подталкивает к несколько искусственному стилю игры. Вместо того чтобы гибко реагировать на действия соперника, возникает соблазн постоянно использовать приемы, максимально соответствующие сильным сторонам выбранного бойца, избегая решений, которые выходят за рамки его привычного арсенала.

В аркадном файтинге такая механика наверняка смотрелась бы идеально, однако в игре, претендующей на роль симулятора реального вида спорта, она временами кажется не совсем уместной.

Если оставить Flow State в стороне, остается борьба в партере, и здесь изменения ощущаются куда менее заметными. Эта часть игрового процесса слишком сильно напоминает то, что предлагала UFC 5.

Она сохранила тот же тяжеловесный ритм и ту же размеренную манеру ведения боя, которые узнаются практически мгновенно.

В партере по-прежнему чувствуется некоторая неуклюжесть темпа, из-за чего происходящее больше напоминает тактическую дуэль с постоянным просчетом действий соперника, чем живую схватку двух бойцов, доведших свое мастерство до предела.

Безусловно, подобная система создает интересную психологическую игру внутри физического противостояния, и это не делает ее плохой. Однако назвать такой подход развитием серии тоже не получается.

Здесь нет серьезных изменений, заслуживающих особых похвал. В лучшем случае борьба в партере остается просто рабочей механикой, а в худшем — вызывает разочарование, особенно если три года спустя хотелось увидеть нечто большее, чем знакомую формулу в слегка обновленном виде.

UFC 6 PS Store

Именно игровой процесс лучше всего объясняет, почему EA UFC 6 оставляет после себя впечатление топовой игры, но не выглядит проектом, ради которого стоило выдерживать столь долгий перерыв между релизами.

И это ощущение распространяется далеко не только на бои — оно заметно и в других аспектах, включая общую подачу и презентацию.

Для такой игры крайне важно передать атмосферу настоящего турнира UFC и тот заряд адреналина, который сопровождает каждый выход в октагон.

В целом с этим файтинг справляется достойно. Выходы бойцов, повторы ключевых эпизодов, работа со светом и стилистика телевизионной трансляции создают именно то ощущение большого спортивного события, которым серия славилась на протяжении многих лет.

Однако без досадных шероховатостей не обошлось, и на фоне столь качественной постановки они становятся особенно заметны.

Далеко не все бойцы достаточно похожи на своих реальных прототипов, а некоторые модели порой страдают от неестественных пропорций тела, которые сразу бросаются в глаза. В сущности игра сопровождается хорошим восприятием, но подобные недочеты ощутимо выбиваются из общей картины.

Не лучшим образом себя проявляет и интерфейс. HUD получился слишком перегруженным для файтинга, где внимание должно быть полностью приковано к сопернику и его попыткам провести атаку или перевести бой в партер.

Наряду с не всегда удачными моделями бойцов это заметно снижает впечатление от общей презентации, хотя сама игра вполне могла бы восприниматься как наиболее выверенная и визуально дорогая во всей серии.

Впрочем, многочисленные игровые режимы во многом компенсируют эти недостатки. В первую очередь стоит отметить Legacy Mode — пожалуй, именно с него лучше всего начинать знакомство с EA UFC 6 тем, кто впервые запускает игру.

Этот режим одновременно выполняет роль сюжетной кампании и подробного обучения. Игрокам предстоит пройти путь Криса Картера, наблюдая за его карьерой через кинематографичные ролики и участвуя не только в поединках внутри октагона, но и в событиях за его пределами.

В истории появляются тренер Томпсон и главный соперник героя Дэнни Лопес, а сама сюжетная линия уделяет немало внимания личным переживаниям и драматическим моментам спортивной карьеры.

Особенно удачно выглядит история семейного наследия Картера, которая сопровождает его путь от региональных турниров по смешанным единоборствам до выступлений в UFC. Этот аспект оказался одним из самых увлекательных.

Вместе с тем Legacy Mode отлично знакомит с ключевыми механиками игры и позволяет спокойно освоить все базовые системы, прежде чем переходить к полноценному режиму карьеры.

В нем появляются многие знакомые элементы: тренировочные лагеря, активное использование социальных сетей, необходимость следить за собственной репутацией в интернете и постепенно развивать карьеру бойца.

Все эти механики органично вплетены в игровой процесс и воспринимаются вполне естественно. В результате режим одинаково полезен как новичкам, так и поклонникам серии, а возможность постепенно открывать новые навыки в различных категориях делает развитие персонажа более глубоким и разнообразным.

Кроме того, Legacy Mode заметно сглаживает переход к полноценной карьере. Благодаря прогрессу, достигнутому во время прохождения этого режима, путь до выступлений в UFC занимает гораздо меньше времени.

Сам режим карьеры тоже получил ощутимый прирост. В нем стало больше свободы выбора, появились дополнительные сюжетные события, переписки в сообщениях и социальных сетях, более продуманные системы тренировок и управления физической формой, а также новые элементы прокачки персонажа.

Все это помогает поддерживать иллюзию подлинной спортивной карьеры, в которой приходится не только подниматься вверх по рейтингу, но и постоянно работать над собственной популярностью, ведь именно она во многом определяет дальнейшее развитие бойца.

UFC 6 PS Store

Все это действительно звучит интересно, однако и здесь EA UFC 6 не удалось избежать одной из самых распространенных проблем спортивных симуляторов. За пределами октагона слишком большая часть игрового времени проходит в бесконечных меню.

Многие активности сводятся к простому выбору вариантов диалога, но подобная система не работает в полную силу, поскольку большинство доступных решений кажутся слишком поверхностными.

Из-за этого возникает ощущение, будто приходится не проживать карьеру бойца, а искать наиболее выгодные комбинации внутри игровых алгоритмов. Вместо естественного развития событий процесс выглядит чересчур механическим.

Еще одним удачным решением стал режим Hall of Legends, который наверняка придется по душе поклонникам UFC. Игрокам предлагают прогуляться по своеобразному музею истории организации, где отдельные залы посвящены легендарным бойцам разных эпох.

В каждом из них расположены специальные бойцовские подиумы, позволяющие перенестись в самые памятные моменты карьеры прославленных спортсменов и лично принять участие в их знаковых поединках.

Сам по себе этот режим едва ли станет причиной купить игру, однако он отлично подходит для того, чтобы ненадолго отвлечься от напряженной карьеры и просто получить удовольствие от воссоздания культовых боев. В конце концов, иногда стоит обратиться к наследию величайших бойцов, чтобы вновь почувствовать вдохновение.

Тем, кто хочет сразу перейти к поединкам, подойдет режим Fight Now. Здесь можно быстро организовать бой, свободно комбинируя настройки, весовые категории и состав участников.

В общих чертах можно сказать, что EA UFC 6 отлично справляется с тем, что для подобного проекта важнее всего — самими поединками. Но вместе с этим игра так и не стала тем революционным продолжением, которого многие ждали. И это особенно обидно, поскольку фундамент у нее действительно крепкий.

Как симулятор смешанных единоборств EA UFC 6 оставляет исключительно приятное впечатление и наверняка подарит немало ярких часов.

Но если рассматривать игру как новую часть одной из самых известных спортивных серий, становится очевидно, что ей не хватает по-настоящему значимых отличий от предшественницы.