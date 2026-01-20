В блоге Football Manager представили 12 вариантов прохождения продолжительной кампании в режиме карьеры.

С момента мультиплатформенного релиза Football Manager 26 прошло больше двух месяцев, и многие игроки постепенно настраиваются на долгосрочные, обстоятельные кампании в режиме карьеры.

На фоне поиска свежих идей или нового вызова ниже выделены 12 клубов, каждый из которых способен подарить крутой и запоминающийся опыт — будь то богатое историческое наследие, нестандартные структурные проблемы или шанс выстроить проект с фактически с нуля.

«Монако»

«Монако» по праву считается одним из самых продуктивных поставщиков топовых молодых талантов в мировом футболе, что делает его идеальным выбором для тех, кто получает удовольствие от развития перспективной молодежи и формирования состава с ярко выраженной ставкой на собственные ресурсы.

В текущей обойме уже присутствуют Ламин Камара, Магнес Аклиуш и Мика Биерет, а поддержку им оказывают опытные игроки международного уровня — Такуми Минамино, Денис Закария и Тило Керер, Александр Головин.

Ваша задача — слепить из этого энергичного коллектива реальных претендентов на трофеи, вернуть золото внутри страны и предпринять серьезную попытку покорить Лигу чемпионов — турнир, победа в котором в 2004 году ускользнула от «Монако» всего в одном матче.

«Сампдория»

С возвращением лицензии Серии B легендарная домашняя форма «Сампдории» снова представлена в FM26 в оригинальном виде. Клуб пережил свою золотую эпоху в начале 1990-х, однако последующие годы оказались куда более беспокойными и нестабильными.

Избежав вылета в Серию C в последний момент, команда получила шанс начать заново — и теперь пользователи футсима имеют возможность стабилизировать положение «Сампдории» во втором по силе дивизионе Италии и направить ее на путь долгосрочного возрождения.

Возобновление принципиального соперничества с «Дженоа», возвращение в Серию А и последующая борьба за трофеи способны превратить эту кампанию в насыщенный и по-настоящему ценный многосезонный опыт.

«Гамбург»

Долгожданное возвращение «Гамбурга» в Бундеслигу подарило болельщикам неподдельный оптимизм. Сбалансированный состав, в котором сочетаются яркие арендованные игроки и колоссальный опыт Юссуфа Поульсена, в экосистеме FM26 превращаются в прочную основу для воплощения тренерского видения.

Первый и самый важный шаг — закрепиться в высшем дивизионе, тогда как принципиальное противостояние с «Санкт-Паули» обеспечит дополнительный азарт и локальную мотивацию в рамках затяжной игровой сессии.

Добившись стабильности, можно начинать движение к верхним строчкам таблицы и попытаться прервать титульную засуху, которая длится более сорока лет.

«Брентфорд»

С момента выхода в Премьер-лигу «Брентфорд» раз за разом опровергает ожидания скептиков, а его состав по-прежнему идеально заточен под динамичный, контратакующий футбол.

Такие игроки, как Данго Уаттара и Кевин Шаде, придают игре скорость и прямолинейность. Вместе с тем в команде присутствует и ряд развивающихся талантов, среди которых стоит выделить Нейтана Коллинза и Егора Ярмолюка.

Ваша задача — сохранить за клубом репутацию образца грамотной селекции и тактической гибкости, превратив коллектив, привыкший превосходить свой статус, в команду, способную всерьез претендовать на трофеи.

«Эйнджел Сити»

С дебютом Национальной женской футбольной лиги в серии Football Manager, «Эйнджел Сити» предлагает по-настоящему интригующую новую возможность.

Состав этого клуба объединяет перспективную молодежь — включая воспитанницу и одну из главных надежд Жизель Томпсон — с амбициозными новичками вроде Райли Тирнан, Нили Мартин и стремительно прогрессирующей Свейндис Йоунсдоуттир.

Пропустив плей-офф в сезоне 2025 года, команда дает шанс полностью переосмыслить ее облик, вернуть утраченный импульс и выстроить претендента на вершину в лиге, славящейся своей плотностью и высоким уровнем конкуренции.

«Фрайбург»

«Фрайбург» продолжает раз за разом превосходить ожидания в Бундеслиге, в том числе и после ухода многолетнего наставника Кристиана Штрайха.

Пробившись в Лигу Европы трижды за четыре сезона, коллектив из одноименного города сохраняет четкую идентичность, выстроенную на стабильности и продуманной работе с составом.

Работа на «Европа-парк-Штадион» — это перспектива на десятилетие вперед: удержание еврокубковой прописки, соперничество со «Штутгартом» и постепенное приближение клуба к возможности борьбы за первое в истории чемпионство страны.

«Эвертон»

Переезд на совершенно новый стадион в текущем сезоне придает «Эвертону» ощущение перезагрузки и готовности начать путь к былым высотам.

В этом сезоне у ливерпульского середняка собран крепкий состав: Джордан Пикфорд обеспечивает надежность в воротах, а на противоположном конце поля физическую мощь добавляют Бету и Тьерно Барри.

В центре команда располагает креативными исполнителями — Карлосом Алькарасом, Джеком Грилишем, Кираном Дьюзбери-Холлом и Ллиманом Ндиайе, а при стандартах угрозу создают Джейк О’Брайен и Джарред Брантуэйт.

Ваша роль на тренерской скамейке «Хилл Дикинсон» — продолжать поступательное движение клуба вверх по таблице и вернуть его в зону европейских турниров.

«Ванкувер Уайткэпс»

«Уайткэпс» переживают впечатляющий отрезок, в который уместились повторение клубного рекорда по набранным очкам в MLS, очередная победа в Канадском чемпионате, выход в континентальный финал и громкое подписание Томаса Мюллера.

В FM26 вашей задачей станет попытка опереться на этот прочный фундамент и привести команду к стабильному и долгосрочному успеху, лавируя между сложными правилами формирования состава в MLS и удерживая высокий уровень как во внутренних турнирах, так и на международной арене. Одиночного титула в этой кампании будет недостаточно — необходима стратегия с прицелом на годы вперед.

«Брук-Бет Термалика»

Нецеча, самая маленькая деревня, когда-либо принимавшая клуб высшего дивизиона в Европе, делает эту опцию по-настоящему уникальной.

С населением всего в 750 человек и стадионом, заметно превосходящим масштабы местного сообщества, «Термалика» возвращается в польскую Экстраклассу с третьей попытки — после двух быстрых и болезненных вылетов.

Управляя составом, в котором собраны игроки сразу девяти национальностей, вам предстоит выжимать максимум из каждого ресурса, чтобы сохранить прописку в элите и со временем постараться бросить вызов признанным грандам вроде «Леха» из Познани и варшавской «Легии».

«Ньюпорт Каунти»

Ни один клуб не провел столько сезонов подряд в Лиге 2, сколько «Ньюпорт Каунти», и в прошлом году эта серия едва не оборвалась. Сложное начало текущей кампании и смена тренера наглядно подчеркивают масштаб стоящей перед вами задачи.

Стадион «Родни Парейд» давно славится драматичными кубковыми вечерами, и в FM26 ваша цель — превратить атмосферу домашних трибун в реальное преимущество в чемпионате, параллельно прокладывая путь к выходу из четвертого дивизиона и формируя более амбициозное будущее для клуба.

«Эссен»

«Эссен» давно считается одним из главных клубов женской Бундеслиги, превосходящих любые ожидания. Команда стабильно выступает выше своего номинального уровня благодаря акценту на развитие молодежи и выстроенные внутренние трансферные модели.

Работа с «Эссеном» в FM26 требует полного принятия этой философии: выращивание талантов, удержание устойчивых позиций в лиге и постепенное поднятие планки амбиций.

При аккуратном и последовательном развитии клуб способен превратиться в реального претендента на чемпионство и завоевать место в Лиге чемпионов УЕФА среди женщин.

«Ист Килбрайд»

Дебютируя в серии Football Manager, «Ист Килбрайд» предстает одним из самых амбициозных современных клубов Шотландии. Основанный в 2010 году с целью вернуть в одноименный город взрослый футбол, он уже успел добиться заметных успехов — включая четыре титула в Лоуленд Лиге и долгожданное повышение в Шотландскую Лигу 2.

Заявившись в FM26 в статусе одного из фаворитов дивизиона, команда ставит перед вами четкую задачу: оправдать ожидания, превзойти таких соперников, как «Спартанс» и «Клайд», и встать на путь быстрого восхождения по шотландской футбольной пирамиде.