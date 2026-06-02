В преддверии главного футбольного события лета Sports Interactive выпустила обновление для Football Manager 26, добавив в игру международный режим. В But Why Tho рассказали о контенте, который заехал в симулятор с последним патчем.

Спустя месяцы томительного ожидания Sports Interactive выпустила обновление, возвращающее в Football Manager 26 международный футбол, тем самым закрыв, пожалуй, самый заметный пробел, оставшийся после релиза симулятора в ноябре 2025 года.

До старта чемпионата мира остаются считаные недели, и обновление World Cup Update 26.3.1 уже доступно на ПК (Steam, Epic Games Store и Microsoft Store), Xbox и PlayStation, как и FM26 Touch для Apple Arcade, а также FM26 Mobile в каталоге Netflix. Версия FM26 Touch для Nintendo Switch появится в ближайшее время.

Появления международного менеджмента в FM26 поклонникам пришлось ждать довольно долго. На старте продаж этот режим отсутствовал: Sports Interactive открыто признала, что его версия в Football Manager 2024 не смогла по-настоящему увлечь аудиторию. По статистике, к нему обращались лишь 5,6% игроков.

Если учесть отмену Football Manager 25 и масштабную перестройку серии, вызванную переходом на движок Unity, решение временно отказаться от режима вместо того, чтобы выпускать недоработанную версию выглядело вполне оправданным.

В Sports Interactive обещали, что возвращение международного футбола будет сопровождаться серьезным обновлением механик и официальной лицензией FIFA. И именно с этим обновлением разработчики начинают воплощать эти планы в жизнь.

World Cup Update: что нового?

Ключевым нововведением стала официальная лицензия чемпионата мира-2026, появившаяся благодаря многолетнему партнерству между Sports Interactive и ФИФА, о котором стороны объявили в октябре 2025 года.

Для серии это, безусловно, мощный этап в ее развитии. За более чем двадцать лет существования Football Manager ничего подобного в истории франшизы еще не происходило.

Соглашение охватывает сразу несколько крупнейших турниров под эгидой ФИФА, включая грядущий ЧМ, женский чемпионат мира и клубный чемпионат мира. На практике это означает более глубокий уровень погружения в атмосферу международного футбола.

В дни матчей это означает официальную картинку трансляций, фирменные заставки, аутентичные протоколы составов, лицензированный мяч Adidas Trionda и новая церемония вручения трофея. Прежде Football Manager еще никогда не предлагал столь детализированную презентацию турниров на уровне национальных сборных.

Новая опция быстрого старта в главном меню перенесет вас прямо в кампанию ЧМ-2025, начинающуюся 11 мая — с двумя заключительными товарищескими матчами, которые помогут окончательно определиться с составом и внести последние коррективы.

В одном из предстоящих обновлений разработчики добавят еще одну контрольную дату — начало июня. Этот вариант подойдет тем, кто желает окунуться в атмосферу турнира, запустив кампанию непосредственно перед первым официальным матчем — уже с утвержденной заявкой из 26 футболистов.

Возможность совмещать работу в клубе и национальной сборной при этом никуда не исчезла. Если выбрать один из специальных сценариев чемпионата мира, игра в фоновом режиме прокрутит клубный сезон до нужного момента, после чего управление перейдет к международной кампании.

Существующие сохранения из FM23 и FM24 можно без проблем перенести в новую версию режима. Более того, если вы уже успели провести немало времени в сохранении FM26, начинать все заново не придется — режим встраивается в ваш текущий файл.

Обновление не ограничивается одним ЧМ

Сами инструменты управления претерпели коренную переработку. Новая система предварительной заявки позволяет вызывать более широкий круг игроков, прежде чем сузить его до окончательного состава. Такой подход гораздо точнее отражает реальную работу тренеров национальных команд в преддверии крупных международных соревнований.

С этим процессом теперь напрямую связан и обновленный планировщик состава, тогда как раздел национального шорт-листа был полностью переработан по образцу клубного аналога.

Появилось и новое окно отслеживания игроков. С его помощью можно анализировать не только текущую форму футболистов в клубах, но и их ожидания относительно роли в сборной. Одни рассчитывают выходить в старте, другие, напротив, даже не надеются получить вызов.

Еще одним полезным дополнением стали направления скаутинга. По своей механике они работают так же, как и направления рекрутинга на клубном уровне.

С их помощью скауты смогут находить футболистов с двойным гражданством, которые готовы сделать выбор в пользу вашей сборной, а также перспективных игроков, находящихся вне поля зрения национальной команды.

С тактической точки зрения, тренировка «Подготовка к матчу» позволяет устанавливать приоритеты при владении мячом, при потере мяча и при стандартных положениях перед каждой игрой.

Впервые в истории серии тренеры сборных получили возможность приглашать в штаб специалистов по стандартным положениям, а «Центр данных» теперь предоставляет командную аналитику для международных сборных, позволяя глубже оценивать эффективность игры и принимать более взвешенные решения.

Не обошлось и без менее заметных, но крайне полезных изменений. Разработчики скорректировали внутреннюю систему восстановления и физического состояния футболистов, благодаря чему игроки должны лучше переносить плотный календарь международных турниров.

Возможно, это не самое громкое новшество, но его наверняка оценят те, кому хоть раз приходилось наблюдать, как условный лидер полузащиты получает повреждение в самый неподходящий момент — где-нибудь на стадии четвертьфинала.

Женские сборные — теперь в FM

Последнее обновление стало значимым шагом в направлении женского футбола в Football Manager. Впервые в истории серии игроки получили возможность возглавить национальные женские сборные.

Учитывая, что женский клубный футбол дебютировал лишь в FM26, столь быстрое расширение этого направления — с прицелом на международный уровень — выглядит убедительным жестом со стороны Sports Interactive.

Впрочем, не все элементы обновления готовы в полной мере. На момент выхода патча пользователям доступны 47 из 48 сборных, квалифицировавшихся на чемпионат мира 2026 года. Судьба последней команды пока остается предметом переговоров, однако разработчики обещают поделиться дополнительной информацией позднее.

Продолжается и работа над лицензированием экипировки. По этой причине часть национальных команд пока использует стандартные комплекты форм, которые будут заменены официальными вариантами после всех необходимых согласований.

Перед стартом турнира в США, Канаде и Мексике Sports Interactive выпустит еще один апдейт. Вместе с ним в игру добавят оставшиеся лицензированные экипировки и финальные заявки всех участников турнира, состоящие из 26 футболистов.