The Athletic рассказывает о пути «Арсенала» к финалу Лиги чемпионов, причинах поражения от «ПСЖ» и планах Микеля Артеты на будущее.

Снова второе место. Но на этот раз все ощущается иначе.

«Арсенал» завершил сезон в статусе серебряного призера Лиги чемпионов, уступив в самой жестокой и болезненной манере — в серии пенальти.

Теперь перед командой стоит задача превратить эту боль в источник роста, извлечь уроки из поражения и сократить оставшееся расстояние до вершины — стать командой, чье превосходство невозможно будет отрицать. И есть все основания полагать, что это возможно: подобный путь лондонцы уже проделали в АПЛ.

Если Микель Артета и разбирается в чем‑то особенно хорошо, так это в умении поднять боевой дух игроков и вдохновить их на новые свершения. Уже через несколько минут после финального свистка главный тренер «Арсенала» на послематчевой пресс-конференции говорил о своем стремлении помочь команде «выйти на новый уровень».

Поражение от «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти не должно затмить впечатляющий сезон «Арсенала». Клуб прервал 22-летнее ожидание чемпионского титула и лишь во второй раз в своей истории добрался до финала Лиги чемпионов. Команда уступила выдающемуся сопернику и сделала это с минимально возможной разницей.

«На самом высоком уровне всегда нужна хотя бы капля удачи», — говорил Джош Кронке в интервью The Athletic на прошлой неделе. В Будапеште этой удачи у «Арсенала» не оказалось.

Но стоит напомнить, что «Арсенал» вернулся в Лигу чемпионов только в 2023 году. С тех пор прогресс был стремительным. За весь нынешний розыгрыш турнира «Арсенал» уступал в счете лишь 43 минуты. Команда доказала свою европейскую состоятельность и, возможно, получила важный опыт того, что требуется для покорения континента.

И этот успех не случаен. Хотя основное внимание клуба естественным образом было сосредоточено на АПЛ, в «Арсенале» также уделяли большое значение задаче завоевать первый крупный европейский трофей более чем за 30 лет.

Для подготовки этого материала о пути «Арсенала» к финалу Лиги чемпионов источники говорили на условиях анонимности, чтобы сохранить рабочие отношения.

После прошлогоднего поражения от «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Лиги чемпионов руководство «Арсенала» пришло к единому выводу. Анализ двух матчей показал, что решающим фактором в итоге стала глубина состава.

Достаточно было взглянуть на скамейки запасных обеих команд. В ответной встрече «ПСЖ» выпустил на поле таких игроков, как Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш. В запасе «Арсенала» находились молодые Нейтан Батлер-Ойедеджи и Джек Генри-Фрэнсис.

Скептическое отношение Артеты к своим вариантам косвенно подтверждает и тот факт, что сразу пять футболистов из той заявки — Нето, Киран Тирни, Александр Зинченко, Жоржиньо и Рахим Стерлинг — впоследствии покинули клуб.

Ответом «Арсенала» стало активное летнее трансферное окно, в ходе которого команда пополнилась восемью игроками для первой команды. Шестеро из них приняли участие в финале в Будапеште, а грамотное использование замен позволило лондонцам сохранять конкурентоспособность против более свежего и менее измотанного «ПСЖ».

В течение нескольких недель после выхода в финал Артета и его тренерский штаб тщательно изучали три матча против «ПСЖ» прошлого сезона. Несмотря на итоговое поражение от французского чемпиона, просмотр этих встреч внушил команде серьезный оптимизм.

Игроки и тренеры убедились, что противостояние с парижанами не является неразрешимой задачей, а учитывая значительный прогресс команды за последний год, разрыв между соперниками должен был стать еще меньше. Так и произошло: судьбу финала в итоге решила серия пенальти.

Несколько лет назад в «Арсенале» пересмотрели систему бонусов. Основные премиальные были максимально ориентированы на достижение главных целей клуба — победы в АПЛ и Лиге чемпионов. В большинстве контрактов предусмотрен лишь небольшой бонус за триумф в Кубке Англии, тогда как за победу в Кубке лиги выплаты не предусмотрены вовсе.

Успехи команды в нынешнем сезоне принесли клубу значительные финансовые дивиденды. Победа в АПЛ обеспечила «Арсеналу» около 199 миллионов фунтов призовых в сезоне-2025/26. Выход в финал Лиги чемпионов и статус вице-чемпиона турнира гарантировали еще примерно 125 миллионов фунтов. И это без учета дополнительных доходов от коммерческих соглашений, стоимость которых неизбежно возрастет после завоевания чемпионского титула в Англии.

Хотя публично Артета сохранял сдержанность, люди, знакомые с подготовкой команды к финалу, утверждают, что в частных разговорах тренер был убежден: лучший шанс на успех — использовать импульс и позитив от чемпионства.

После церемонии награждения на «Селхерст Парк» игроки и сотрудники клуба вместе со своими семьями отправились на празднование в лондонский район Мейфэр. В своей речи, фрагмент которой позже разошелся по социальным сетям, Артета заявил всем присутствующим: «В субботу мы станем чемпионами Европы».

«Арсенал» вылетел из аэропорта Лутон в Будапешт в четверг, 28 мая, после чего команда разместилась в отеле Hilton. В преддверии финала игроки получали слова поддержки от известных бывших футболистов клуба.

Среди тех, кто обратился к команде с мотивирующими посланиями, были Тьерри Анри и Патрик Виейра. На «Пушкаш Арене» присутствовали и несколько знаковых фигур из недавнего прошлого «Арсенала». Эду, занимавший должности технического, а затем спортивного директора клуба с 2019 по 2024 год, посетил оба полуфинальных матча и финал.

Вместе со своей семьей на игре присутствовал и Тим Льюис — бывший исполнительный вице-председатель клуба и давний болельщик «Арсенала». На трибунах был и Арсен Венгер, легендарный наставник лондонцев, который руководил командой в ее предыдущем финале Лиги чемпионов в 2006 году. Перед стартовым свистком он обменялся рукопожатиями со Стэном и Джошем Кронке.

В клубе были особенно довольны победой на общем этапе турнира, поскольку место в первой двойке гарантировало проведение ответных матчей всех стадий плей-офф на домашнем стадионе. Это нововведение было внедрено перед сезоном-2025/26 и сыграло «Арсеналу» на руку.

Лондонцы сумели максимально использовать преимущество своего поля, создавая на решающие ответные встречи особенную атмосферу. Огромные тифо стали важной частью «ощущения большого матча».

Перед ответным четвертьфиналом против «Спортинга» Артета пригласил фанатский комитет, отвечавший за создание тифо, в тренировочный центр в Лондон Колни. Болельщики смогли посетить тренировку команды и пообщаться с главным тренером. Даже накануне столь важного матча Артета нашел время, чтобы отметить вклад преданных поклонников клуба.

Команда Артеты показывала свой лучший футбол именно в Лиге чемпионов, где соперники зачастую оставляли больше свободного пространства. Убедительные победы над «Атлетико» и «Баварией» укрепили веру внутри коллектива в то, что сезон может стать успешным как на внутренней арене, так и в Европе.

Благодаря уверенной игре на общем этапе заключительный матч против «Кайрата» из Алма-Аты фактически не имел для «Арсенала» турнирного значения. Дисквалификация Деклана Райса позволила полузащитнику получить вынужденную передышку, хотя даже накануне встречи он тренировался с привычной для себя максимальной интенсивностью.

Лондонцы воспользовались ситуацией, чтобы предоставить игровое время резервному вратарю Кепе Аррисабалаге. Как и всегда в подобных вопросах, Артета советовался с тренером голкиперов Иньяки Каньей.

Канья последовательно выступал за то, чтобы все три вратаря получали практику в первой команде. Показательно, что третий номер Томми Сетфорд вышел на замену на 87-й минуте матча четвертого раунда Кубка Англии против «Уигана».

По ходу сезона эта группа голкиперов — вместе с Каньей и еще одним тренером Терри Мейсоном — превратилась в по-настоящему сплоченный коллектив. В какой-то момент они даже организовали специальный совместный ужин для вратарей в итальянском ресторане Per Tutti в Сент-Олбансе, куда также пригласили молодых Алексея Рохаса и Джека Портера.

Однако в финале места для сентиментальности не осталось: в стартовом составе вышел Давид Райя.

Примечательно, что испанец стал первым основным вратарем «Арсенала», сыгравшим в финале крупного турнира, со времен Войцеха Щенсного в финале Кубка английской лиги против «Бирмингема» в 2011 году. После той встречи клуб неизменно доверял место в воротах резервным голкиперам во всех больших финалах — включая финал Кубка лиги против «Манчестер Сити» в марте.

Джош Кронке присутствовал на матче против «Кайрата». Его январская поездка в Англию также позволила ему поставить подпись под новым контрактом Букайо Сака — о чем официально объявили в феврале.

Джош Кронке был рядом с командой на протяжении всей кампании в Лиге чемпионов, хотя и не на каждом матче. Он посетил обе полуфинальные встречи против «Атлетико», а перед первой игрой в Мадриде выступил перед футболистами в гостинице команды. На финал в Будапешт прибыла уже все семья Кронке.

Перед открытой тренировкой в пятницу член совета директоров клуба Бен Уинстон вместе с игроками вышел из подтрибунного помещения на поле «Пушкаш Арены», чтобы оценить состояние газона. В 2006 году Уинстон ездил на финал Лиги чемпионов в качестве болельщика «Арсенала», а теперь входит в руководство клуба, определяющее его стратегическое развитие.

Вечером в пятницу Уинстон посетил шаббатний ужин, специальным гостем которого стал бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ. Ивуариец был одним из многих участников финала Лиги чемпионов 2006 года, приехавших в Будапешт. Клуб направил приглашения всем футболистам той команды, которая в последний раз до нынешнего сезона играла в финале главного еврокубка.

К решающему матчу «Арсенал» подошел практически без кадровых потерь. Единственным игроком, который был полностью исключен из числа возможных участников финала, стал защитник Бен Уайт, хотя он все равно отправился в Будапешт вместе с командой.

Особую радость в клубе вызвало возвращение в строй Микеля Мерино и Юрриена Тимбера. Когда в январе Мерино получил перелом стопы, финал Лиги чемпионов — а затем и чемпионат мира — стали для него четкими ориентирами в процессе восстановления.

Испанец столкнулся с крайне редким повреждением — стрессовым переломом в нетипичной области стопы. Сотрудники клуба были впечатлены тем, с каким упорством и самоотдачей полузащитник работал ради того, чтобы успеть восстановиться к финалу в Будапеште.

Возвращение Тимбера проходило особенно осторожно. Сложная травма паха вывела защитника из строя на длительный срок. На фоне приближающегося чемпионата мира и сам игрок, и клуб прекрасно понимали риски, связанные с возможным рецидивом. В итоге Тимбер вернулся к тренировкам лишь за неделю до финала.

Хотя на предматчевой пресс-конференции Артета заявил, что защитник готов выйти в стартовом составе, внутри команды понимали: скорее всего он начнет матч на скамейке. Тем не менее само его присутствие в заявке стало серьезным эмоциональным импульсом для команды и добавило «ПСЖ» еще одну возможную головоломку при подготовке к матчу.

Артета также сделал все возможное, чтобы его футболисты подошли к встрече такого масштаба в оптимальном состоянии. Постепенное возвращение Кая Хаверца во второй половине сезона изначально строилось с прицелом на решающие матчи.

Решение выпустить немца сразу после перерыва в заключительном туре АПЛ против «Кристал Пэлас» стало своеобразным сигналом: Артета рассчитывает на него в финале. Хаверц оправдал доверие тренера, вырвавшись на свободное пространство и мощным ударом под перекладину открыв счет.

Несмотря на исключительный статус финала, Артета сохранил привычные командные ритуалы подготовки — вплоть до традиционной предматчевой прогулки. Главный тренер «Арсенала» не скупился на похвалу в адрес «ПСЖ» и Луиса Энрике.

На мой взгляд, это лучшая команда мира. То, что они умеют делать с мячом, их индивидуальные действия — ничего подобного я раньше не видел. Микель Артета главный тренер «Арсенала»

В этих словах, возможно, скрывается подсказка относительно следующего этапа развития «Арсенала». Как и год назад, нынешнее поражение может стать важным уроком. Когда Артету спросили, хочет ли он перенять стиль «ПСЖ», он ответил утвердительно.

Да, конечно. И такой уровень индивидуального мастерства тоже. Но еще необходимо подходить к решающим матчам, имея в распоряжении весь состав и каждого игрока в его лучшей форме. Это то, что нам предстоит улучшить. Микель Артета главный тренер «Арсенала»

Перед воскресным чемпионским парадом футболисты «Арсенала» вновь соберутся в раздевалке стадиона «Эмирейтс». Там их будут ждать обращения от болельщиков и членов семей, которые выразят гордость за достижения команды.

Затем вместе с женской командой клуба игроки отправятся в путешествие по улицам Ислингтона на открытом автобусе. Ожидается, что тысячи болельщиков выйдут на улицы, чтобы поблагодарить команду за ее выступления.

Это будет праздник их сезона — кампании, которая принесла чемпионский титул в АПЛ и почти безупречный путь в Европе. Артета и его футболисты наверняка насладятся этой атмосферой, но вскоре их мысли вновь будут о том, как стать лучше и превратить эту боль в прогресс.

В конце концов, это «Арсенал». Именно так здесь всегда и поступают.