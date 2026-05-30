The Athletic рассказывает, с какими проблемами столкнется Жозе Моуринью после возвращения в мадридский «Реал».

Вскоре у мадридского «Реала» появится новый главный тренер — Жозе Моуринью. Как сообщает The Athletic, португальский специалист уже подписал контракт о возвращении на «Сантьяго Бернабеу».

Однако перед ним стоит серьезнейшая задача.

Сезон-2025/26 стал для «Реала» крайне тяжелым испытанием. В команде доходило до настоящих драк между игроками, по ходу кампании были уволены два главных тренера, а мадридцы второй год подряд остались без крупных трофеев. Подобного с клубом не происходило с сезона-2009/10.

Тогда президент клуба Флорентино Перес пригласил Моуринью, чтобы изменить ситуацию. Сможет ли Жозе снова стать тем самым решением?

Болельщики «Реала» понимают, что команда нуждается в масштабной перестройке. Однако часть фанатов настороженно относится к возвращению 63-летнего португальца, учитывая, что его первый период работы в клубе завершился в 2013 году слишком болезненно.

Трехлетняя эпоха Моуринью в Мадриде получилась крайне бурной. Она проходила на фоне ожесточенного противостояния с одной из величайших команд в истории футбола — «Барселоной» Пепа Гвардиолы.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Тем не менее именно при Моуринью «Реал» выиграл чемпионат Испании сезона-2011/12, набрав рекордные 100 очков и забив 121 гол (в следующем сезоне каталонцы повторили это достижение по очкам). Кроме того, уже в своей дебютной кампании португалец принес клубу долгожданный Кубок Испании, победив в финале «Барселону».

The Athletic разбирает наиболее острые проблемы, которые Моуринью предстоит решить после возвращения в Мадрид.

Атмосфера в раздевалке

Первостепенной задачей Моуринью станет наведение порядка в раздевалке и выстраивание четкой внутренней иерархии. Драка между Орельеном Чуамени и Федерико Вальверде на тренировочной базе «Реала» в этом месяце стала самым громким эпизодом, однако напряженность за кулисами сопровождала команду на протяжении всего сезона.

Федерико Вальверде и Орельен Чуамени globallookpress.com

Одной из ключевых причин увольнения Хаби Алонсо в январе стало отсутствие взаимопонимания и поддержки со стороны ведущих игроков. Отправной точкой падения команды при баскском специалисте многие считают эпизод в «Эль-Класико», когда Винисиус Жуниор устроил истерику после своей замены.

Преемник Алонсо Альваро Арбелоа столкнулся с аналогичной проблемой. Об этом свидетельствуют недавние публичные слова Килиана Мбаппе, который заявил, что его считают «четвертым нападающим» в клубе.

Конфликты с лидерами коллектива были характерной чертой и первого периода работы Моуринью в Мадриде. Тогда он вступал в противостояние с такими авторитетными фигурами, как Икер Касильяс, Серхио Рамос, Пепе и даже Криштиану Роналду. Команда оказалась разделена на несколько лагерей, хотя Арбелоа и Алонсо, выступавшие тогда в роли игроков, входили в число тех, кто поддерживал тренера.

Конфронтационный стиль Моуринью вполне может объяснять как минимум часть его привлекательности в глазах президента Переса — чьи полномочия истекают, и 7 июня состоятся выборы. Его соперником станет Энрике Рикельме.

Когда Алонсо назначили в мае прошлого года, ему поручили навести в команде более жесткую дисциплину. Но его попытки не нашли понимания у всей команды — и это стало важным фактором его отставки.

Ожидается, что Моуринью также постарается ужесточить контроль над утечками информации из раздевалки — то, что особенно раздражало клуб в этом сезоне и с чем безуспешно пытался бороться Алонсо. Здесь также прослеживается параллель с первым приходом португальца в «Реал», когда поиски предполагаемого «крота» превратились в одну из главных тем вокруг команды.

Дани Карвахаль globallookpress.com

После ухода капитана Дани Карвахаля по окончании контракта мадридцы лишатся капитана уже шестой сезон подряд. Ранее клуб покинули Серхио Рамос (2021), Марсело (2022), Карим Бензема (2023), Начо (2024, тогда же завершил карьеру Тони Кроос), а затем Лука Модрич (2025, вместе с которым ушел и Лукас Васкес). В «Реале» капитанская повязка традиционно достается футболисту с самым продолжительным стажем выступлений за первую команду.

Моуринью предстоит объединить расколотый коллектив, моральное состояние которого серьезно пострадало из-за внутренних конфликтов. Однако для этого ему необходимо не только восстановить единство, но и помочь появлению новых лидеров, способных взять ответственность на себя.

Сможет ли новая версия «эффекта Моуринью» вновь оказаться успешной в «Реале»?

Самоотдача в обороне и интенсивность

Пожалуй, это самая очевидная проблема «Реала». Мадридцы страдали от нее при трех последних тренерах — Карло Анчелотти, Алонсо и Арбелоа.

«Реал» globallookpress.com

В больших вечерах Лиги чемпионов этот недостаток проявлялся не столь заметно, однако на дистанции сезона именно он мешал мадридцам обрести стабильность. Более того, ситуация подогревала напряженность внутри коллектива: игроки в частных разговорах обвиняли друг друга в недостаточной работе на команду.

Учитывая, что лучшие матчи «Реала» при Моуринью нередко строились на надежной игре в низком оборонительном блоке, возвращение к подобному подходу могло бы упростить организацию игры команды — примерно так же, как это делал Анчелотти в ключевых еврокубковых встречах.

Нынешний состав, переполненный атакующими талантами и футболистами, привыкшими действовать впереди, испытывал серьезные трудности всякий раз, когда Алонсо и Арбелоа поднимали линию обороны выше и требовали от игроков большего объема работы в обороне.

Сторонники назначения Моуринью наверняка надеются, что его умение работать со сложными характерами поможет найти правильную мотивацию для звездного состава «Реала» и заставит «галактикос» выполнять необходимый объем черновой работы.

Связка Винисиус — Мбаппе

Еще одна проблема, с которой не смогли справиться ни Алонсо, ни Арбелоа.

В первой половине сезона Алонсо сумел раскрыть лучшие качества Килиана Мбаппе, но при этом фактически потерял Винисиуса. После назначения в январе Арбелоа удалось вернуть бразильца на прежний уровень, однако форма Мбаппе заметно ухудшилась.

Винисиус и Килиан Мбаппе globallookpress.com

В нынешнем сезоне оба футболиста регулярно становились объектами критики со стороны болельщиков из-за своего отношения к игре. Винисиус даже извинился перед трибунами «Сантьяго Бернабеу», подняв руки после гола дальним ударом «Алавесу» в апреле.

Будущее 25-летнего бразильца также остается неопределенным. Его контракт истекает в конце июня следующего года, а переговоры о продлении зашли в тупик. Впрочем, Флорентино Перес сохраняет спокойствие.

В интервью испанскому телеканалу La Sexta 13 мая он сказал: «С продлением контракта нет никакой спешки. В нашем распоряжении весь следующий сезон для переговоров». В том же интервью Перес назвал Винисиуса «одним из великих игроков в истории современного "Реала"», добавив: «Он принес нам победы в двух последних финалах Лиги чемпионов».

Бразилец забивал в финалах 2022 и 2024 годов, включая победный мяч в ворота «Ливерпуля» в Париже. Перес также сказал, что Мбаппе — «лучший игрок "Реала" прямо сейчас», но «есть вещи, которые еще нужно улучшить».

Возникает вопрос: выберет ли Моуринью более жесткий и авторитарный стиль управления, которого от него ожидают? И принесет ли это пользу команде?

Помимо вопросов дисциплины и отношения к делу, остается и чисто футбольная проблема. Мбаппе и Винисиус предпочитают атаковать из одних и тех же зон на левом фланге, поэтому «Реалу» по-прежнему необходимо найти способ максимально эффективно использовать обоих игроков одновременно.

Жозе Моуринью и Винисиус globallookpress.com

У Моуринью уже есть история взаимоотношений с Винисиусом. Португалец столкнулся с серьезной критикой после своих высказываний в феврале, когда бразилец заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни в матче Лиги чемпионов.

Сам Престианни отрицал обвинения в расизме и впоследствии получил от УЕФА шестиматчевую дисквалификацию за гомофобное, а не расистское поведение. Тем не менее, как сообщает The Athletic, источники из окружения Винисиуса, пожелавшие сохранить анонимность, считают, что возвращение Моуринью не станет проблемой для бразильского форварда.

Вернуть доверие болельщиков

«Рок-н-ролл начинается прямо сейчас».

Эта фраза Алонсо, прозвучавшая на его презентации в мае прошлого года, нашла живой отклик среди болельщиков «Реала».

Хаби Алонсо globallookpress.com

Я хочу, чтобы команда дарила эмоции, энергию и чувствовала связь с людьми. Эта взаимосвязь станет фундаментом нашего проекта. Хаби Алонсо бывший главный тренер «Реала»

Звучало многообещающе. Однако уже через несколько месяцев проект Алонсо оказался на грани краха. Неудачные результаты сопровождались безликими выступлениями в Ла Лиге и заметным недостатком самоотдачи — все это лишь усиливало раздражение на трибунах.

Свист и недовольный гул на «Сантьяго Бернабеу» стали привычным явлением. Под огонь критики попадали не только футболисты, но временами и сам президент клуба Флорентино Перес. Во время победного матча с «Реалом Овьедо» (2:0) 14 мая сотрудники службы безопасности даже убрали с трибун два баннера с протестами против руководства клуба.

Теперь Моуринью предстоит заново выстроить отношения между командой, клубом и болельщиками. Несложно представить, что его первые публичные выступления способны быстро изменить настроение вокруг «Реала». Однако долгосрочный эффект будет зависеть от того, сумеет ли он добиться перемен непосредственно на поле.

Накануне матча Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» в январе Моуринью вспоминал свой первый период работы в Мадриде как «тяжелый, напряженный и почти жестокий».

После сезона, наполненного апатией, возвращение харизматичного португальца выглядит привлекательным вариантом для многих. Однако говорить о единодушной поддержке со стороны болельщиков пока не приходится.

Улучшение комплектования состава

Даже в те годы, когда «Реал» находился на вершине европейского футбола, между тренерами и руководством периодически возникали разногласия по вопросам комплектования команды.

Карло Анчелотти и Зинедин Зидан globallookpress.com

С подобными трудностями сталкивались и Зинедин Зидан, и Карло Анчелотти. Оба специалиста считали, что состав нуждается в усилении, однако не обладали достаточным влиянием на кадровые решения клуба.

Сегодня проблема глубины состава стала еще более очевидной. Особенно остро она ощущается в обороне. Кроме того, после ухода легенд клуба Тони Крооса и Луки Модрича команда так и не нашла полузащитника, способного контролировать темп игры и управлять центром поля.

Ожидается, что Моуринью получит более весомую роль в спортивной структуре клуба, однако многое в этом вопросе зависит от предстоящих президентских выборов.

Анхель Ди Мария и Жозе Моуринью globallookpress.com

Некоторые кадровые решения португальца времен его первого прихода в Мадрид до сих пор вспоминают с теплотой. Речь идет как о его доверии к Анхелю Ди Марии, так и о точечных решениях вроде аренды Эммануэля Адебайора из «Манчестер Сити». Нападающий провел в клубе всего полсезона, но сыграл важную роль на решающем отрезке кампании-2010/11.

В отличие от многих тренеров, которые предпочитали мириться с решениями руководства по трансферам, Моуринью никогда никогда не был тем, кто молчит ради сохранения должности.