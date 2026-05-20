ESPN рассказывает, как выбор состава сборной Бразилии на ЧМ-2026 с включением туда Неймара может подставить ее наставника Карло Анчелотти.

«Нельзя мечтать о малом» — такую надпись фоном разместила Бразильская футбольная федерация за Карло Анчелотти, когда тот объявлял состав из 26 игроков на ЧМ-2026.

По этому случаю в роскошном Музее завтрашнего дня в Рио-де-Жанейро, где итальянский тренер решил сделать свой прыжок в неизвестность, было организовано грандиозное мероприятие. Гостей ждали музыкально-театральное представление, посвященное пяти триумфам Бразилии на мундиалях, музыка, а также знаменитости, бывшие победители чемпионатов мира и влиятельные личности.

И после всех этих приготовлений многие из присутствующих в зале получили новость, которую они — а также толпы с плакатами снаружи — так долго ждали. Анчелотти прошел по списку позиция за позицией, в алфавитном порядке. Он назвал вратарей, защитников, полузащитников, а затем перешел к нападающим.

И когда он перешел от Игора Тьяго из «Брентфорда» к Луису Энрике из «Зенита», не упомянув при этом имя Жоау Педру из «Челси», стало очевидно — Неймар вернулся. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии вернулся в национальную команду впервые после серьезной травмы колена, полученной в матче против Уругвая в октябре 2023 года.

Для Анчелотти это будет первая работа с форвардом, чье включение в заявку, несомненно, приведет к значительным изменениям в динамике группы, куда попали «Селесао». С момента своего дебюта в 2010 году Неймар всегда был главной фигурой в сборной Бразилии. Сможет ли он принять роль второстепенного игрока?

Трудно представить его в иной роли. Его выступления за «Сантос» не выглядели особенно впечатляющими. Действительно, исходя из его формы — как в последнее время, так и в целом за сезон — сложно оправдать его включение в состав в ущерб нападающему «Челси».

На послематчевой пресс-конференции Анчелотти выглядел неловко, когда журналист задал ему вопрос о несоответствии: почему проигнорировали форварда, забившего 15 голов в АПЛ, в пользу того, кто был вознагражден за серию из 15-ти не особо выдающихся матчей. Тренер признал, что Жоау Педру заслуживал включения в заявку.

Было ясно, что эти двое находились в прямой конкуренции. Возвращение Неймара не имеет ничего общего с отсутствием Эстевао, поскольку тот травмирован. Рулевой «пентакампеонов» дал понять, что не представляет себе первого, играющего на фланге, где от него ожидалось бы возвращение назад, а вместо этого видит в нем центрфорварда.

Матеус Кунья из «Манчестер Юнайтед» выглядит наиболее вероятным кандидатом на эту позицию. Неймар мог бы играть вместе с ним, если Анчелотти сохранит схему с четырьмя нападающими, или использовать как «ложную девятку» между Рафиньей и Винисиусом.

Игор Тьяго, чье включение в заявку стало кульминацией удивительной истории о том, как он пробился наверх, будучи никому неизвестным игроком, скорее всего, будет выходить на замену, чтобы усилить присутствие в штрафной, если сборной Бразилии не хватит сил забить гол. А Эндрик, которого изначально считали перспективным кандидатом на следующий цикл чемпионата мира, достаточно хорошо проявил себя в аренде в «Лионе», чтобы завоевать место в составе.

Независимо от того, сможет ли Неймар вернуть себе часть прежней силы, в команде достаточно атакующих талантов, чтобы напугать любую оборону. Но если посмотреть на остальную часть заявки, то можно обнаружить некоторые проблемные зоны.

Одна из них — схема команды. Если Анчелотти будет настаивать на своей системе с четырьмя нападающими, то в центре поля останется только двое, один из которых — 34-летний Каземиро, который покинет «Манчестер Юнайтед» по завершении сезона.

Будет ли это возможно в условиях сильной жары? Стоит напомнить, что когда Бразилия одержала победу на последнем чемпионате мира в США в 1994 году, она сделала это за счет насыщения центра поля.

Если придется пожертвовать одним форвардом, то динамичный полузащитник «Ботафого» Данило Сантос может выйти на поле и сформировать центральный блок из трех человек, а Лукас Пакета из «Фламенго» — еще один вариант. И если Каземиро получит дисквалификацию, то вызывает некоторое беспокойство то, что его дублером является Фабиньо из «Аль-Иттихада». Анчелотти может пожалеть о том, что не нашел места для Андрея Сантоса из «Челси».

Некоторую озабоченность вызывает позиция вратаря. Бесспорный первый номер — Алиссон из «Ливерпуля», однако его преследуют травмы. Дублер — Эдерсон из «Фенербахче», форма которого оставляет желать лучшего.

Третьим номером, как ожидалось, должен был стать Бенту из «Аль-Насра», которого считали вероятным основным голкипером в долгосрочной перспективе. Но и его форма в последнее время также ухудшилась, и в поисках опыта и надежного вратаря наставник вызвал ветерана Вевертона из «Гремио» на его второй кряду чемпионат мира.

Еще одним потенциальным слабым местом считаются крайние защитники. Теперь, когда у Бразилии так много вингеров, они больше не ищут фулбеков типа Кафу или Роберто Карлоса, которые всю игру курсируют по бровке.

Вместо этого акцент делается на более оборонительных исполнителях, тем не менее, включение в состав стареющей пары Данило и Алекса Сандро из «Фламенго» вызвало много критики.

Центр обороны — сильная сторона команды, но даже она вызывает беспокойство. Основная пара — Маркиньос из ПСЖ и Габриэл Магальяйнш из «Арсенала» — 30 мая сыграют друг против друга в финале Лиги чемпионов, и риск травм вполне может лишить Анчелотти сна, поскольку запасные игроки далеко не так авторитетны.

Однако рулевой сборной Бразилии не проявляет никаких признаков нервозности. «Беспокойство, — сказал он, — это удел ребенка, который идет в школу неподготовленным. Я спокоен, потому что хорошо подготовлен».

И сейчас ему нужно подготовиться к очередной шумихе в СМИ: теперь, когда Неймар включен в состав, спекуляции переключатся на то, должен ли он выйти в стартовом составе.

Во время пресс-конференции итальянец подчеркнул, что ему не нужны звезды, и что он стремится сформировать «самую стойкую команду в мире». И все же, он нашел место для самой большой звезды, и Анчелотти придется проявить немало стойкости, чтобы справиться с последствиями.