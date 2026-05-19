The Athletic объясняет, что означает для «Манчестер Сити» предстоящий уход Пепа Гвардиолы с поста главного тренера.

Как же сложно представить «Манчестер Сити» без Пепа Гвардиолы.

Болельщики «Сити» со стажем, заставшие догвардиоловскую эпоху со всеми ее взлетами и падениями, могут скептически отнестись к такому заявлению. В конце концов, клуб существовал задолго до прихода каталонца в 2016 году и продолжит свою историю после его ухода.

Но 55-летний испанец не просто вознес «Манчестер Сити» на вершину мирового футбола. Он выстроил внутриклубную культуру, задал планку ожиданий и, по сути, стал главным рупором команды, бескомпромиссно защищая ее на фоне любых околофутбольных скандалов.

За последнее десятилетие он оказал такое влияние на «Манчестер Сити» и английский футбол в целом, что его фигуру неизбежно сравнивают с эпохой сэра Алекса Фергюсона на другой стороне Манчестера. Учитывая, что Фергюсон руководил на «Олд Траффорд» на 16 лет дольше, само по себе это сравнение — уже выдающееся достижение.

Фергюсон, вероятно, всегда будет выигрывать спор о величайшем тренере в истории Премьер-лиги — благодаря долголетию и количеству трофеев, которое стало его следствием. Но Гвардиола, пожалуй, был самым преобразующим. Его стиль — и разные его вариации — распространились по всей стране: от детско-юношеского футбола до элиты.

Алекс Фергюсон globallookpress.com

Только сейчас, когда футбольный мир начинает свыкаться с мыслью, что этим летом он покинет «Сити», масштаб достижений Гвардиолы и его игроков поддается полноценному осмыслению.

Ни один другой английский клуб до него не выигрывал чемпионат со 100 очками, не брал титул четыре года подряд и не оформлял внутренний требл.

Команды Гвардиолы добились всех трех целей, а в субботу он стал первым тренером, дважды выигравшим оба внутренних кубка за один сезон. При небольшом чуде «Сити» может оформить для него и второй внутренний требл, если станет чемпионом.

«Манчестер Сити» выигрывал Премьер-лигу шесть раз за семь сезонов в период с 2017 по 2024 год. До этого успешно защитить титул удавалось лишь «Манчестер Юнайтед» Фергюсона (шесть раз, включая две серии по три чемпионства подряд) и «Челси» Жозе Моуринью (один раз). На самом деле, резкий спад действующих чемпионов — это скорее правило, чем исключение.

«Сити» также стал лишь второй английской командой, сделавшей требл (Премьер-лига, Лига чемпионов и Кубок Англии), и первой, кому это удалось в статусе действующего чемпиона страны.

Суть в том, что эпоха Гвардиолы на «Этихаде» была феноменальной, и было бы нелепо ожидать повторения подобного уровня успеха, кто бы ни пришел ему на смену.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Ожидается, что Пепа заменит Энцо Мареска, который работал ассистентом Гвардиолы в сезоне, когда команда оформила требл, а затем вывел «Лестер» в АПЛ и выиграл клубный чемпионат мира с «Челси».

Ранее он тренировал команду «Ман Сити» до 23 лет по рекомендации экс-наставника «горожан» Мануэля Пеллегрини, а бывший спортивный директор Чики Бегиристайн еще шесть лет назад рассматривал итальянца как потенциального преемника Гвардиолы. «Сити» стремится к преемственности, не видя необходимости в радикальных переменах, и в клубе всегда высоко оценивали работу Марески.

С одной стороны, потенциальное назначение Марески выглядит логичным. Но стать достойным преемником Гвардиолы будет невероятно сложно.

Помимо стиля игры и завоевания трофеев, Пеп стал для «Сити» настоящим амбассадором, зачастую оставаясь единственным сотрудником, бескомпромиссно защищавшим клуб на фоне лавины финансовых обвинений и судебных разбирательств.

«Если мы виноваты, то отправимся в низшие дивизионы, как раньше. Мы позовем Пола Дикова и Майка Саммерби» , — эта его фраза о 115 обвинениях, выдвинутых против «Сити» в 2023 году, стала по-настоящему крылатой.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Возможно, лучшим шансом удержать Гвардиолу стал бы жесткий обвинительный приговор клубу в последние несколько месяцев: это вызвало бы в тренере чувство протеста и амбициозное желание вернуть «Сити» наверх из низших лиг.

Сейчас, когда люди думают о «Сити», они думают о Гвардиоле. А когда вспоминают Гвардиолу, несмотря на его колоссальную связь с «Барселоной», на ум приходит «Сити». Разделить их теперь совсем непросто.

Самое очевидное сравнение — уход Фергюсона из «Манчестер Юнайтед» летом 2013-го. Ситуацию тогда усугубило то, что одновременно с ним клуб покинул исполнительный директор Дэвид Гилл. Заменить сразу двух самых влиятельных людей в «Юнайтед» оказалось практически невозможно — спустя 13 лет клуб, по сути, так и не справился с этой задачей.

В «Сити» никто не ожидал, что Гвардиола останется так надолго. Но с каждым сезоном ключевые люди в клубе все лучше понимали, насколько масштабной станет задача по поиску его преемника.

Уже много лет «Сити» работает над тем, чтобы клубная структура за пределами поля была достаточно прочной и могла выдержать уход любого человека — каким бы важным или внезапным он ни был. Когда, например, Омар Беррада в 2024 году ушел в «Манчестер Юнайтед» на должность гендиректора, в «Сити» изначально не собирались искать прямую замену: просто перераспределили обязанности и продолжили работать.

В клубе давно знали, что Бегиристайн покинет свой пост. Более того, он сыграл важную роль в процессе выбора своего преемника. В итоге из португальского «Спортинга» пригласили Угу Виану. А недавно Рула де Вриса, операционного директора всей City Football Group, сменил финансовый директор группы Инго Банк.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

И хотя подобные тщательно продуманные маневры действительно делают «Манчестер Сити» куда более подготовленным к сценарию одновременного ухода ключевых фигур (который в свое время пустил под откос «Манчестер Юнайтед»), успех и репутация клуба в ближайшие годы будут зависеть от того, кто станет новым главным тренером и насколько успешно он справится с работой.

Как вообще будет измеряться «успех» в эпоху после Гвардиолы?

Последний раз «Сити» не доходил хотя бы до полуфинала Кубка Англии в сезоне-2017/18 — втором сезоне Гвардиолы в клубе. Команда стабильно квалифицировалась в Лигу чемпионов каждый сезон начиная с кампании 2010/11 при трех разных тренерах. При Гвардиоле — 10 раз из 10, причем «Сити» уже обеспечил место в турнире на сезон-2026/27.

Даже в «худшие» сезоны каталонца — первый и предпоследний — «Сити» не опускался ниже третьего места в Премьер-лиге. Причем команда сильно заканчивала обе эти кампании, оставляя ощущение, что дальше будет лучше.

Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

Благодаря приходу Abu Dhabi United Group в 2008 году, который полностью изменил траекторию клуба, «Сити» добивался успехов еще до Гвардиолы. В 2011-м команда выиграла Кубок Англии, а через год — свой первый титул в Премьер-лиге. Оба трофея были взяты при Роберто Манчини. Его преемник Мануэль Пеллегрини затем выиграл чемпионат и Кубок лиги в сезоне-2013/14, а в 2016-м снова взял Кубок лиги.

В то время это казалось пределом мечтаний.

Сейчас никто не скажет, что тот период был невзрачным. Но сочтут ли приемлемым возвращение к показателю в пять трофеев за шесть лет — включая пару сезонов, когда команда едва борется за чемпионство, — в контексте того, к чему приучил Гвардиола? В конце концов, его средний показатель составляет два кубка за сезон.

С момента ухода Фергюсона «Юнайтед» завоевал пять трофеев — два Кубка Англии, два Кубка лиги и Лигу Европы. Большинству клубов остается только мечтать о таких достижениях, и тем не менее, все сходятся во мнении, что «красные дьяволы» находятся в световых годах от своего прежнего уровня.

Казалось, «Ливерпуль» сорвал джекпот, когда Арне Слот выиграл чемпионство в дебютном сезоне после ухода Юргена Клоппа. Однако последовавшие за этим проблемы команды в статусе чемпиона сильно разочаровали болельщиков, и теперь те самые люди, которые чествовали тренера 12 месяцев назад, призывают к его отставке.

При всем уважении к Клоппу, который после прихода в 2015 году изменил судьбу «Ливерпуля» и превратил его в действительно грозную команду, при нем хватало сезонов, которые заканчивались задолго до раздачи трофеев. Но у Клоппа был такой запас доверия, что он избегал той критики, которая обрушилась на его преемника.

Юрген Клопп globallookpress.com

Возможно, это говорит о том, что масштаб личности тренера — главный фактор в оценке любого, кто придет ему на смену. Фергюсон, Гвардиола и Клопп — большие фигуры, способные объединять вокруг себя болельщиков. Такое не дается просто так. Эрлинг Холанн — настоящая суперзвезда «Ман Сити» с колоссальным маркетинговым потенциалом, но именно Гвардиола оставался в центре внимания с первого дня своего пребывания в клубе.

В «Манчестер Сити» наверняка уверены, что многолетняя подготовка к подобному сценарию поможет им выбрать правильного тренера. На разных этапах эпохи Гвардиолы, когда клуб прорабатывал планы на случай его ухода, руководство, судя по всему, придавало большое значение людям, которые уже работали в системе «Сити». В качестве примеров можно назвать Патрика Виейра, Микеля Артету и, с недавних пор, Мареску.

Мареска пользовался огромной популярностью среди игроков «Челси», а те, кто знаком с его прежней работой в «Сити», тоже отзываются о нем весьма лестно. Однако «продать» эту кандидатуру значительной части болельщиков будет непросто, судя по довольно сдержанной реакции болельщиков на слухи о его назначении.

Энцо Мареска и Пеп Гвариола globallookpress.com

На рынке есть несколько вариантов, которые вызвали бы у публики куда больший энтузиазм: Хаби Алонсо, который в итоге возглавил «Челси», Луис Энрике и, что наиболее очевидно, Венсан Компани — бывший капитан «горожан», при котором «Бавария» демонстрирует шикарный футбол. Борьба со скепсисом трибун станет первым препятствием, которое придется преодолеть Мареске.

Возможно, с точки зрения реакции футболистов, это лето — действительно самый подходящий момент для ухода Гвардиолы.

Нынешний состав «Сити» настолько свеж и так серьезно обновился за последние два года, что игроки вряд ли начнут массово выдыхать с облегчением после долгих лет изматывающей работы под давлением его максимализма (а именно так произошло в «Баварии», когда он уехал в Манчестер 10 лет назад). Многие игроки пришли в клуб совсем недавно, поэтому работа с другим специалистом не станет для них слишком радикальным потрясением.

«Манчестер Сити» удавалось подписывать таких звезд, как Серхио Агуэро, Яя Туре и Давид Сильва, задолго до эпохи Гвардиолы. Это доказывает, что клуб сам по себе всегда будет мощным магнитом. Но останется ли этот притягательный эффект столь же сильным сейчас, когда все окончательно привыкли к тому, что именно фигура каталонца была главным козырем в любых трансферных переговорах?

История показывает, что некоторых тренеров в некоторых клубах заменить практически невозможно. И влияние Гвардиолы на «Сити» почти наверняка относит его именно к этой категории.