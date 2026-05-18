«Арсенал» заберет три очка в матче с «Бёрнли»

В понедельник, 18 мая, лондонский «Арсенал» примет на своем поле «Бёрнли» в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22' Тотальный контроль мяча от хозяев, но опасных моментов у ворот соперника пока мало.

21' Риккардо Калафьори («Арсенал») сместился на правый фланг и попытался навестить, но его накрыли сразу два защитника.

19' Отличный момент у Букайо Сака («Арсенал»): получил передачу на правом углу вратарской и пробил с левой в дальний угол — мяч полетел слишком далеко от створа.

18' Флорентину («Бёрнли») перестарался в прессинге и нарушил правила в линии атаки на Вильяме Салиба («Арсенал»).

17' Джейдон Энтони («Бёрнли») с левой бровки выполнил подачу в штрафную, но Букайо Сака («Арсенал») выбил мяч подальше от ворот.

16' Эберечи Эзе («Арсенал») выполнил кросс по диагонали, но партнеры не успели к этой передаче.

Статистика матча 2 Удары мимо 1 80 Владение мячом 20 1 Угловые удары 2 0 Фолы 2

15' Леандро Троссар («Арсенал») взял игру на себя и мощно зарядил с левого края штрафной— мяч попал в штангу, а на добивании никого не было!

14' Кай Хаверц («Арсенал») получил передачу с правого фланга в углу штрафной и пробил в касание, но не попал в створ.

13' Букайо Сака («Арсенал») пробил левой из-за пределов штрафной, головой на корнер перевел Максим Эстев («Бёрнли»).

12' Леандро Троссар («Арсенал»)в грудь толкнул Джейдона Энтони («Бёрнли»), но судья не стал показывать желтую карточку.

11' Ханнибал Межбри («Бёрнли») решился на удар с угла штрафной, но Риккардо Калафьори («Арсенал») заблокировал полет мяча.

10' Деклан Райс («Арсенал») навесил со штрафного во вратарскую, там кулаком в высок прыжке мяч выбил Макс Вайс («Бёрнли»).

08' Эберечи Эзе («Арсенал») заработал опасный стандарт возле штрафной соперника.

07' Зиан Флемминг («Бёрнли») нарушил правила в центре поля на Букайо Сака («Арсенал»).

06' Очередное неудачное действие от Кая Хаверца («Арсенал») — передача вразрез и мяч улетел за пределы поля.

05' Хозяева поля перешли в неспешную позиционную атаку. но пока никакой активности в близи ворот соперника не было.

04' Не лучшим образом Кай Хаверц («Арсенал») распорядился в штрафной соперника, промедлил с ударом и был атакован защитником.

03' Кай Хаверц («Арсенал») помешал короткому розыгрышу углового, но вновь выбил мяч за лицевую линию.

02' Гости заработали первый угловой в этом матче и сейчас должно быть опасно у ворот «Арсенала».

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Арсенал» — «Бёрнли» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Эмирейтс». Игра вот-вот начнется!

21:55 Сегодня в Лондоне облачно, во время матча температура будет около +13℃.

21:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:45 Главным арбитром встречи назначен Пол Тирни.

21:40 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», который вмещает 60 704 зрителей.

21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура чемпионата Англии по футболу «Арсенал» — «Бёрнли». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Райя Давид, Москера Кристиан, Салиба Вильям, Габриэль дос Сантос, Калафьори Риккардо, Эдегор Мартин, Райс Деклан, Эзе Эберечи, Сака Букайо, Хаверц Кай, Троссар Леандро.

«Бёрнли»: Вайс Макс, Уокер Кайл, Туанзебе Аксел, Эстев Максим, Пирес Лукас, Угочукву Лесли, Флорентину, Чауна Лум, Межбри Ханнибал, Энтони Джейдон, Флемминг Зиан.

«Арсенал»

«Арсенал» лидирует в английской Премьер-лиге, но его преимущество над «Манчестер Сити» совсем небольшое — всего два очка. Это значит, что терять баллы в оставшихся матчах сезона лондонский клуб не имеет права. Отметим отличную результативность «канониров» в чемпионате Англии — на их счету 68 забитых мячей в 36 встречах.

Нынешняя победная серия «Арсенала» в АПЛ составляет три матча, в которых «канониры» не пропустили ни одного гола. Поочерёдно поверженными оказались «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Фулхэм» (3:0) и «Вест Хэм» (1:0). Напомним, что недавно «Арсенал» оформил выход в финал Лиги чемпионов, где сыграет с французским ПСЖ.

«Бёрнли»

«Бёрнли» досрочно вылетела в Чемпионшип и сейчас проводит два заключительных матча в Премьер-лиге без турнирной мотивации. Rоманда занимает предпоследнее место и еще может опуститься ниже — позади «Вулверхэмптон» на расстоянии всего двух очков, правда у него сыграно на один матч больше.

В последних десяти турах английской Премьер-лиги «Бёрнли» не побеждал, последняя виктория датирована серединой февраля. В предыдущем туре была зафиксирована домашняя ничья с «Астон Виллой» (2:2). Разница забитых и пропущенных голов у «Бёрнли» в нынешнем сезоне (-36) и это говорит о многом.

Личные встречи

Эти команды грают между собой строго два раза за сезон — в Кубковых матчах они уже давно не пересекались. «Арсенал» выиграл три последние очные дуэли, в том числе и встречу первого круга нынешнего сезона АПЛ со счетом 2:0.

