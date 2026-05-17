прогноз на АПЛ, ставка за 2.20

18 мая в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Арсенал» и «Бернли». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Арсенал — Бернли с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 79-ю очками в активе после 36-и туров. «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на два балла за 2 тура до конца сезона.

Сейчас все в руках команды Микеля Артеты. Если «Арсенал» одержит победу в двух последних матчах АПЛ, то гарантирует себе чемпионство.

Последние матчи: В прошлом поединке «Арсенал» одолел «Вест Хэм» со счетом 1:0, забив победный гол на 83-й минуте. Матчем ранее «канониры» с таким же счетом обыграли «Атлетико» в Лиге чемпионов.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период «Арсенал» также одолел «Фулхэм» со счетом 3:0.

Не сыграют: Мерино, Тимбер и Уайт (у всех — травмы).

Состояние команды: «Арсенал» очень близок к своему долгожданному чемпионству. Команде осталось только обыграть «Бернли» и «Кристал Пэлас» в АПЛ.

Сможет ли нападающий Виктор Дьекереш помочь «Арсеналу» в самый ответственный момент? Большой вопрос. В последних двух встречах форвард был не слишком успешен.

«Бернли»

Турнирное положение: Команда вновь покинет АПЛ по итогам нынешнего сезона. «Бернли» занимает предпоследнее 19-е место в таблице с 21-м очком в активе.

Команда отстает от спасительной 17-й строчки на 17 баллов за два тура до конца чемпионата. Математических шансов нет уже давно, «Бернли» доигрывает нынешний сезон.

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Астон Виллой» (2:2), сравняв счет на 58-й минуте. Матчем ранее «Бернли» уступил «Лидсу» (1:3).

Команда не может победить в АПЛ на протяжении 10-и последних матчей. За этот отрезок «Бернли» 7 раз проиграл и трижды сыграл вничью.

Не сыграют: Бейер и Каллен из-за травм.

Состояние команды: «Бернли» уже второй раз подряд не может закрепиться в АПЛ. Команда проведет следующий сезон в Чемпионшипе, а сейчас попытается громко хлопнуть дверью перед уходом.

«Бернли» тяжело даются встречи с «Арсеналом». В последних 5-и очных матчах команда 4 раза уступила «канонирам» и лишь однажды сыграла вничью со счетом 0:0.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Арсеналу» с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.50, а победа «Бернли» — в 27.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.33 и 3.05.

Прогноз: «Арсенал» начнет встречу активно, забив парочку быстрых голов.

2.20 Индивидуальный тотал «Арсенала» 1.5 больше в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Арсенала» 1.5 больше в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: «Арсенал» одержит уверенную победу. Команда сделает шаг навстречу чемпионству.

1.80 Победа «Арсенала» с форой (-2.5).

Ставка: Победа «Арсенала» с форой (-2.5) за 1.80.