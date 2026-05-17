В воскресенье, 17 мая, «Рома» сыграет против «Лацио» в рамках 37-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

12:40 Главным судьей матча будет Фабио Мареска.

Стартовые составы команд

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Эрмосо, Челик, Франса, Кристанте, Пизилли, Эль-Айнауи, Дибала, Мален.

«Лацио»: Фурланетто, Хила, Марушич, Нильсен, Тавареш, Ровелла, Башич, Тейлор, Канчелльери, Нослин, Диа.

«Рома»

Сейчас «Рома» идёт пятой в таблице Серии А с 67 очками. Вв 36‑м туре «Рома» в гостях переиграла «Парму» со счётом 3:2. Игра получилась очень тяжёлой для римлян. Они первыми открыли счёт после удара Малена, но затем пропустили дважды и уступали к 90+4‑й минуте. Но снова в дело вступили голландцы. Сначала отличился Мален, а затем на 90+11‑й минуте пенальти реализовал Мален. Ранее был разгром дома «Фиорентины» (4:0) и победа в гостях над «Болоньей» (2:0).

Дружина Джан Пьеро Пеллегрини мощно накатывает на финиш и в пяти последних матчах набрала 13 очков, что позволило ей вернуться в борьбу за зону Лиги чемпионов. Сам главный тренер стал чувствовать себя спокойнее: получив больше власти, он убрал из клуба Клаудио Раньери. Травмированы — Довбик (н), Фергюсон (н), Пеллегрини (п), Сарагоса (п).

«Лацио»

После 36 матчей у «Лацио» 51 очко и девятое место в таблице Серии А. Вв финале Кубка Италии «Лацио» абсолютно по делу уступил «Интеру» со счётом 0:2. Соперник играл намного лучше, контролировал ход игры на протяжении всех 90 минут и почти ничего не дал сделать у своих ворот. До этого было поражение дома в Серии А от того же «Интера» (0:3) и победа в гостях над «Кремонезе» (2:1).

Давно уже «Лацио» не претендует ни на что в чемпионате. Сезон у подопечных Маурицио Сарри получился противоречивым, и пока он ещё не решил, останется ли на следующий год в клубе. У него есть противоречия с президентом Лотито, но неплохие отношения с болельщиками. Травмирован — Проведель (в), дисквалифицирован — Романьоли (з).

История встреч

В нынешнем сезоне команды сыграли 1 игру между собой в рамках Серии А в сентябре 2025 года, тогда победила «Рома» со счетом 0:1. За всю историю команды сыграли между собой 186 матчей, в 70 играх победила «Рома», в 51 «Лацио», оставшиеся 65 матчей завершились вничью.

