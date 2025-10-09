ESPN вспоминает сенсационный сезон-2015/16, когда «Лестер» переписал историю английской Премьер-лиги и стал чемпионом вопреки всем прогнозам.

Собравшись у телевизора в доме Джейми Варди в Мелтон-Мобрей, Кристиан Фукс и его остальные партнеры по команде могли лишь наблюдать за происходящим.

Стоял май 2016-го, позади было уже 36 туров, и невероятные герои из «Лестера» впервые позволили себе поверить: они действительно могут совершить невозможное — выиграть Премьер-лигу.

Для этого нужно было лишь одно: чтобы ближайший преследователь, «Тоттенхэм», потерял очки в матче с «Челси».

«Я тогда сказал, что это были самые тяжелые 90 минут, в которых я никогда не играл, — вспоминает Фукс, основной левый защитник команды. — Ты знаешь, что поставлено на кон».

Когда на «Стэмфорд Бридж» прозвучал финальный свисток, зафиксировавший ничью 2:2, началось безумие.

Я видел, как людей таскали по полу за ноги, за руки, слышал крики, видел слёзы. Телевизор Варди был разбит, ящики с пивом либо летели в воздух, либо исчезали с молниеносной скоростью. Кристиан Фукс Экс-защитник «Лестера»

Постепенно до всех стало доходить: они сделали это. «Лестер» выиграл титул АПЛ, хотя перед началом сезона их шансы на чемпионство оценивали 5000 к 1.

Кристиан Фукс globallookpress.com

Для некоторых игроков это стало настоящим признанием. Правый защитник Дэнни Симпсон вскоре после финального свистка покинул шумную толпу. Он вышел в тихий уголок огромного сада Варди и расплакался.

«В футболе слишком много испытаний и отказов: тебе говорят, что ты слишком маленький, клубы не хотят тебя видеть, — вспоминает он. — Постоянно думаешь, что ты недостаточно хорош. И тут вдруг облегчение — словно огромный груз упал с плеч.

Я был один — у Варди ведь огромный сад, так что он вряд ли меня заметил. А остальные звонили друзьям, семьям, праздновали вместе. Это был прекрасный момент».

Но десять лет спустя каждый из участников вспоминает тот сезон по-разному. Центральный защитник Роберт Хут, завершивший карьеру в 2019-м, говорит, что почти не возвращается мыслями в те дни. Вратарь Марк Шварцер, который не сыграл ни минуты, вообще не считает себя чемпионом Премьер-лиги. Фукс улыбается, вспоминая командное единение и «пицца-вечера», когда тесто чаще летало в воздухе, чем лежало на столе. А старший сын капитана Уэса Моргана, Рио, сегодня больше думает о нынешнем пребывании «Лестера» в Чемпионшипе, чем о том, как его отец поднимал заветный трофей.

Не уверен, что это была сказка. Но это было невероятно, одно из самых поразительных достижений в истории футбола. Футбольная реальность, граничащая с вымыслом. Уэс Морган Экс-капитан «Лестера»

Ну а теперь напрашивается главный вопрос: спустя почти десятилетие, как сами герои того триумфа оценивают самый невероятный успех в истории Премьер-лиги? Было ли всё именно так, как они себе представляли? Ответ зависит от того, с кем вы разговариваете. Только не называйте это «сказкой».

Совершив невозможное

Команда «Лестера», начавшая сезон-2015/16, уже успела сотворить маленькое чудо. За год до этого, в апреле, они шли на последнем месте в таблице, но выиграли семь из девяти оставшихся матчей и спаслись от вылета. Несмотря на это потрясающее возвращение, менеджера Найджела Пирсона все равно уволили, а его место занял Клаудио Раньери.

Летом клуб совершил девять трансферов, среди которых — японский нападающий Синдзи Окадзаки из «Майнца» и никому не известный французский полузащитник Н’Голо Канте из второй лиги Франции. Роберт Хут, которого несколько лет мучили травмы, подписал полноценный контракт после аренды в «Стоке», а Кристиан Фукс перебрался из «Шальке».

«Лестер» globallookpress.com

«Лестер» хорошо начал сезон, проиграв лишь один из первых девяти матчей, но еще лучше стало после того, как Раньери поставил Симпсона и Фукса на позиции крайних защитников.

С 29 декабря по 6 февраля команда не пропустила ни одного гола в рамках Премьер-лиги и поднялась на вершину таблицы.

Футболисты в основном старались игнорировать разговоры о возможном титуле, но, оглядываясь назад, они называют два матча, когда начали верить в мечту.

Первый — победа над «Ливерпулем» (2:0) 2 февраля, запомнившаяся тем самым дальним ударом Джейми Варди, ставшим главным символом того сезона.

«Я был прямо за ним и кричал: Зачем ты бьёшь?! — вспоминает Окадзаки. — А потом мяч влетел в сетку. Я такой: Вау! ».

Но куда более внушительное впечатление оставил следующий матч — 6 февраля против «Манчестер Сити» на «Этихаде».

«Мы проигрывали 0:1, но в итоге победили 3:1 и буквально уничтожили их, — вспоминает Шварцер. — Думаю, тогда мы поняли, что мы настоящая сила».

С того момента и до конца сезона команда продолжала исправно набирать очка — серия включала четыре победы подряд с минимальным счетом 1:0. Победа над «Саутгемптоном» 3 апреля гарантировала «Лестеру» место в Лиге чемпионов. «Мы в Лиге чемпионов — дили-динь, дили-донг! » — сказал тогда Раньери.

2 мая «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» (2:2) на «Стэмфорд Бридж», и «Лестер» официально стал чемпионом.

Джейми Варди globallookpress.com

«Я понимал, что шанс есть, но почему, черт возьми, именно "Лестер" должен выиграть Премьер-лигу? Это же нелогично», — говорит Фукс.

В начале сезона «лисы» считались главными кандидатами на вылет, а через девять месяцев праздновали первое в своей 132-летней истории чемпионство, опередив «Арсенал» на 10 очков.

Команда снова собралась у Варди. Окадзаки со смехом признается, что в тот вечер выпил больше, чем когда-либо, и был в шоке, когда понял, что празднование продолжилось на утреннем бранче — с новыми порциями алкоголя.

«Это был невероятно эмоциональный момент, на все сто. В карьере так долго приходится пробиваться сквозь отчаяние, и вдруг случается такое. Моей целью было всего лишь сыграть один матч в Премьер-лиге. Я три года провел в Первой лиге, а почти всю карьеру до тридцати лет — в Чемпионшипе. Сыграть одну игру — уже было бы чудом. А выиграть Премьер-лигу?... Это было просто немыслимо».

Со стороны это казалось спортивным чудом.

«Все называют это сказкой, но если посмотреть на состав — у нас было много хороших игроков.

Иногда меня раздражает, когда говорят, что мы были изгоями. У нас были карьеры, у нас были титулы, игры за сборные. Это не было случайностью», — говорит Хут.

Другие, впрочем, не столь категоричны. «Это культовое достижение, и оно больше не повторится, — считает Шварцер. — Думаю, никто тогда не видел в нас претендентов на титул АПЛ. Для меня это все-таки сказка. По-настоящему сказка».

Марк Шварцер globallookpress.com

Игроки по-разному объясняют, почему им удалось выиграть. На поле всё строилось на простоте.

«Тактика была очень простой. Я удивлен, что никто так и не разгадал ее. Суть была в том, чтобы "защитить замок" — нашу штрафную, наши ворота. А когда получаешь мяч — найди Джейми Варди».

Травм почти не было. «Боги были на нашей стороне», — говорит Морган.

«У Раньери не было сложных схем, — добавляет Окадзаки. — Защита, потом контратака. Он всегда говорил мне: Не рискуй. Если оказываешься под давлением — выбивай мяч далеко».

Была и особая сплоченность. «Никто не выделывался, не говорил: "Я хочу так, потому что у меня эго". В команде не было придурков», — отмечает Хут.

Смотрите, мы были сборной «отбракованных». Можно сравнить нас со старой моделью 'Мерседеса': вроде симпатичный, но уже не совсем в форме. Моя цель была попасть в Англию — и в итоге я оказался в «Лестере». У каждого была своя история, и все понимали: нам, возможно, осталось несколько сезонов на высшем уровне. Это нас объединяло. Кристиан Фукс Экс-защитник «Лестера»

Помогали и бонусы от владельца клуба. «Он говорил: "Выиграете три-четыре матча подряд — и я свожу вас всех в казино, устроим классную ночь". Такие мелочи добавляли нам еще 5% мотивации», — вспоминает Морган.

В августе 2016-го владелец и председатель клуба Вичай Шриваддханапрабха преподнес 19 игрокам, оставшимся в составе после чемпионства, подарки — «протоник-блю» BMW i8. Большинство со временем продали машины («Не знаю, сидели ли вы в них, но залезать и вылезать оттуда еще то удовольствие», — шутит Морган). Но Каспер Шмейхель и Окадзаки сохранили свои.

Вичай Шриваддханапрабха и Клаудио Раньери globallookpress.com

Однако вместе с успехом пришел и неизбежный интерес. Уже через несколько недель после титула команда начала рассыпаться — первым ушел Канте в «Челси», и это стало переломным моментом.

На поле «Лестер» быстро вернулся на землю. Через девять месяцев после триумфа команда была всего в одном очке от зоны вылета, и Раньери уволили. Клуб возглавил его ассистент Крейг Шекспир, а кампания в Лиге чемпионов в сезоне 2016/17 закончилась поражением от «Атлетико» в четвертьфинале.

«Для меня это было моментом, когда сон умер, — признается Симпсон. — Мы всё еще делали невероятное, люди не верили, что мы на это способны. Но когда всё закончилось — всё стало обычным».

Дэнни Симпсон globallookpress.com

«Лестер» завершил сезон в АПЛ на 12-м месте, а следующим летом полузащитник Дэнни Дринкуотер перебрался в «Челси». Рияд Марез покинул команду в 2018 году, перейдя в «Манчестер Сити».

А уже в октябре 2018-го «Лестер» погрузился в траур: в результате крушения вертолёта у стадиона «Кинг Пауэр» погиб Вичай Шриваддханапрабха и еще четверо человек.

«Я оглядываюсь назад и думаю о времени с Вичаем — он так много дал мне», — говорит Хут.

«Особенность "Лестера" была в том, как близки мы были друг к другу, — добавляет Морган. — Поэтому смерть владельца так глубоко нас задела и ранила».

Позже клуб пережил небольшое возрождение под руководством Брендана Роджерса, выиграв Кубок Англии в 2021 году. Но затем снова скатился вниз: вылет в Чемпионшип в 2023-м, возвращение в Премьер-лигу и новый вылет в 2025-м.

Некоторые участники чемпионского состава 2016-го снова встретились 18 мая 2024 года — на прощальном матче Варди в футболке «Лестера» против «Ипсвича».

Уэс Морган globallookpress.com

Варди был последним из команды-победителя АПЛ, оставшимся в клубе: Марк Олбрайтон завершил карьеру годом ранее.

А уже в июле ветераны «Лестера» — Морган, Симпсон, Хут, Дринкуотер и Олбрайтон — выиграли турнир Soccer 7s Masters Cup в Сингапуре.

«Перед финалом мы снова почувствовали волнение, — вспоминает Симпсон. — Но было так приятно провести время вместе…Когда подняли трофей, даже пошутили, что мы ведь когда-то были неплохи в том, чтобы выигрывать и поднимать кубки».

Правда, полноценные командные встречи теперь случаются редко.

Одной из них стало прощание с Крейгом Шекспиром, скончавшимся в августе 2024 года после борьбы с раком.

«Грустно, но мы видимся в основном на свадьбах, днях рождения или похоронах, — говорит Морган. — Мы столько прошли вместе — кровь, пот и слезы. А потом жизнь расходится».

«Шейки был особенным человеком, — добавляет Симпсон. — Когда я пришел в "Лестер" в 2014-м и не попадал в состав, именно он держал меня в тонусе. Он понимал меня, всегда интересовался делами. Настоящий мужчина и отличный тренер».

Прошло десять лет, и у каждого из них своё отношение к тому сезону.

Шварцер 37 раз оставался в запасе и ни разу не вышел на поле: «Я не считаю себя чемпионом АПЛ. У меня было лучшее место в доме: я всё видел, чувствовал, жил этим. Но называть себя чемпионом я не могу. Я просто счастлив, что был частью этого».

Синдзи Окадзаки globallookpress.com

Хут завершил карьеру в январе 2019-го из-за хронических проблем со стопой и голеностопом: «У меня дома нет ничего, что напоминало бы о футболе. У меня жена, двое детей — это важнее медалей или футболок на стене. Сейчас, когда я на пенсии, чемпионство в АПЛ не имеет большого значения. Тогда это было невероятно, но на жизнь это не влияет. Не хочу звучать уныло, но это не так уж велико, как тебе кажется в тот момент».

Окадзаки по-прежнему в футболе. Он сооснователь команды Basara Mainz в шестой лиге Германии, которая помогает японским игрокам строить карьеру: «Мы начали 10 лет назад, сейчас играем в шестой лиге. Создаем для японцев пирамиду развития, даем возможность. Здесь у них отличная среда, мы работаем над техникой, тактикой, психологией. Реальная цель — выйти в четвертую лигу».

«Премьер-лига была мечтой, — говорит он. — Когда люди встречают меня и говорят: "Ты — легенда Лестера'" я горжусь этим. На пенсии я понимаю это еще больше. Но сейчас я смотрю вперед — моя мечта связана с Basara Mainz».

Шварцер работает в медиа, Морган стал скаутом в «Ноттингем Форест». Симпсон завершил карьеру в июле 2024-го, но по вторникам играет в Манчестере с Дринкуотером и другими бывшими звездами АПЛ в формате «10 на 10».

«Когда кто-то заканчивает, мы добавляем его в наш WhatsApp-чат, — говорит он. — С Дринксом мы особенно близки. Он живет на полную», — смеется Симпсон.

«Лестер» globallookpress.com

Фукс теперь тренер в «Шарлотт». Был период, когда он всерьез думал о карьере кикера в НФЛ: «Скажем так, от этих идей я отказался. Дин Смит (главный тренер 'Шарлотт') даже спросил: 'Разве ты не хотел быть кикером?' Я ответил: Хотел. Но сейчас я твой ассистент и времени нет, разве что ты дашь мне пару выходных».

Фукс с теплотой вспоминает ту команду: «Каждый в том составе испытал чувство завершенности. Это не упало с неба. Как сказал Хути, такие вещи не случаются случайно».

Игрокам, получившим медали, вручили и небольшие копии трофея АПЛ.

Шварцер показывает его гостям. У Окадзаки он стоит в офисе Basara, но однажды он хочет открыть музей вместе с Кагавой и Инуи — там будут храниться его медаль, кубок и BMW.

У Моргана в доме есть отдельный шкаф, посвященный «Лестеру». У Хута трофей до сих пор лежит в закрытой коробке, а медаль хранится в банковской ячейке «где-то там».

«Лестер» globallookpress.com

Медаль Фукса висит рядом с его обеденным столом, вместе с копией Кубка Англии, который он выиграл в 2021 году.

«Я сказал детям, что нам нужно добавить туда еще парочку [медалей]», — говорит Фукс.

А у Симпсона и кубок, и медаль регулярно оказываются на виду. Для него это напоминание о том, сколько труда пришлось вложить в достижение мечты в 2016-м.

Мой кубок стоит на витрине, а медали лежат в сейфе. Но иногда, возвращаясь домой после пары бокалов, я надеваю медаль, просто чтобы снова почувствовать то самое ощущение. Я чувствовал, что доказал что-то людям, а может быть, даже самому себе — что я способен на что-то великое. Хотелось бы вернуться туда и пережить всё заново. Дэнни Симпсон Экс-защитник «Лестера»

Как «Лестер» выиграл Премьер-лигу — и возможно ли это повторить?

Если вы надеетесь вскоре увидеть еще одну команду, которая «повторит Лестер», то у меня есть для вас хорошие и плохие новости.

Плохие заключаются в том, что это крайне маловероятно — сам подвиг «Лестера» был настолько невероятным, что слишком много факторов должны были сложиться идеально.

Хорошие же заключаются в том, что в рецепте успеха не было ничего уникального — каждый год аутсайдеры пытаются пройти по этому пути. А раз уж однажды это сработало, то почему бы не случиться снова, хотя бы в течение нашей жизни?

В основе успеха «Лестера» было три составляющих: стабильность состава, идеально подобранные исполнители для контратак и немного удачи в решающих матчах (или, если точнее, неудачи у конкурентов). Каждая из этих вещей помогает командам время от времени, но «Лестер» сумел объединить их.

Стабильность состава

Особенность глубины состава в том, что о ней узнаешь только тогда, когда приходится ее проверять. И если бы «Лестер» тогда проверили на прочность, вполне возможно, оказалось бы, что глубина у него действительно есть.

Молодой форвард Андрей Крамарич сделал прекрасную карьеру в «Хоффенхайме», но ему так и не нашлось места в составе «Лестера» образца сезона-2015/16.

Ключевой запасной Джеффри Шлупп впоследствии проведет почти 250 матчей в АПЛ за «Кристал Пэлас».

Юный защитник Бен Чилуэлл станет игроком стартового состава сборной Англии (19 матчей в старте), а другой тинейджер — Демарай Грей, купленный зимой, — через несколько лет будет неплохо выступать за «Эвертон».

«Лестер» globallookpress.com

Кроме того, после того, как «Лестер» чудом выжил в АПЛ в предыдущем сезоне благодаря позднему рывку, клуб решил укрепиться ветеранами: пригласили нападающего Синдзи Окадзаки, хавбека Гекхана Инлера и защитника Йоана Беналуана.

Но в итоге по-настоящему в том сезоне пригодился только Окадзаки, потому что, как только новый тренер Клаудио Раньери определился с основным составом, менять его почти не приходилось.

Вратарь Каспер Шмейхель и центрбек Уэс Морган провели все 38 матчей АПЛ, а его партнер по обороне Роберт Хут — 35.

Джейми Варди и Рияд Марез выходили в старте по 36 раз и на двоих совершили 58 (41 гол и 17 ассистов) результативных действий.

Полузащитники Дринкуотер (35 матчей в старте) и Канте (33) были опорой середины поля. Даже Окадзаки (28), крайние защитники Фукс (30) и Симпсон (30) редко выпадали из обоймы.

Когда же это все-таки случалось, их уверенно подменяли Леонардо Ульоа в атаке и Ричи Де Лат на фланге защиты.

Травмы практически не вынуждали Раньери отходить от любимого состава — и это оказалось ключевым фактором.

Настоящая контратакующая машина

Назначение Раньери само по себе выглядело довольно странным ходом. Как писали Симон Купер и Стефан Шимански в книге Soccernomics: «В 2015 году, сразу после провала со сборной Греции, где он умудрился проиграть дома крошечным Фарерским островам, Клаудио Раньери возглавил Лестер Сити».

Клаудио Раньери globallookpress.com

К тому моменту он тренировал уже двадцать девять лет, но без выдающихся успехов. «Он был идеальным неудачником с большой буквы Н, — говорил итальянский журналист Томмазо Пеллиццари. — Все в Италии считали его милым, вежливым, добрым, но только никогда не зовите его в мою команду».

В каком-то смысле Раньери назначили просто потому, что он был полной противоположностью Найджелу Пирсону. В то время Гвардиола продвигал игру с контролем мяча, Клопп — гегенпрессинг, а Раньери выставил старомодный 4-4-2 с акцентом на оборону и контратаки.

Футбол становился все более «горизонтальным» в позиционных атаках, но Раньери оставался верен «вертикали». И вместо того чтобы прессинговать с безумной энергией в стиле Клоппа, «Лестер» выбирал моменты.

Именно это сочетание принесло успех: если у тебя есть правильные исполнители — и они весь сезон остаются вместе, — можно заставить работать практически любую модель, даже если она давно вышла из моды.

«Лисы» были самой быстрой и прямолинейной командой лиги: они лидировали по количеству отборов, перехватов, ударов после контратак, показателю xG и в метрике StatsPerform под названием «direct speed» — сколько метров в секунду мяч продвигается вперед при владении.

Н'Голо Канте против Эдена Азара globallookpress.com

Они прессинговали выборочно, но эффективно — совершали в среднем 11,1 высоких перехвата за матч (второй результат в лиге). А когда команда садилась глубоко, игроки бросались под удары соперника — «Лестер» блокировал 31,6% чужих попыток (третий показатель).

Помогал и Шмейхель: у него был лишь немного выше среднего процент отраженных ударов, зато он был, пожалуй, самым активным вратарем лиги при игре на выходах.

«Лестер» совершал больше всех единоборств (127,1 за матч), а Варди и Марез входили в топ-5 по попыткам борьбы в штрафной.

Марез либо зарабатывал фол, либо находил Варди, несущегося на скорости. Он возглавил лигу по выигранным единоборствам на земле (267) и по фолам в атакующей трети (45 — ни у кого больше 32 не было).

Варди стал первым по ожидаемым голам (xG — 23,1) и вторым по реальным (24, лишь на один меньше, чем у Харри Кейна).

«Лисы» были активны, но при этом крайне организованы — мечта Раньери.

Как только они отбирали мяч, всё было просто: Канте или Дринкуотер (обычно именно они и делали перехват) отдавали пас на Мареза, а тот искал Варди.

Рияд Марез globallookpress.com

Конечно, это упрощение, но всё же: Марез и Варди забили 61% голов команды, а на их счету вместе с Дринкуотером было 53% всех голевых передач. При этом Канте и Дринкуотер заняли второе и третье места в лиге по количеству отборов.

Мяч двигался невероятно быстро. И хотя «Лестер» создавал не так уж много моментов, каждый из них был по-настоящему качественным.

«Лестер» лидировал в лиге по ожидаемым голам за удар (xG/shot = 0,18), и только «Арсенал» был где-то рядом. И несмотря на небольшой общий объем ударов, «Лестер» нанес 91 удар с ценностью не менее 0,2 xG; у «Арсенала» таких попыток было лишь 77.

У «Лестера» был второй худший процент точных передач в Премьер-лиге (70,5%), но при этом команда имела третий показатель по голам (68), всегда держа за линией мяча достаточное количество игроков. В их атаке не было ничего уникального — но исполнители идеально подходили под то, что хотел Раньери.

Провал конкурентов

АПЛ в сезоне 2015/16 находилась в странном положении.

«Ливерпуль» разваливался при Брендане Роджерсе (в октябре, находясь на 10-м месте, они пригласили Юргена Клоппа), «Челси» — при Жозе Моуринью (действующий чемпион шел 16-м, когда его уволили в декабре). «Манчестер Сити» дожидался прихода Пепа Гвардиолы (он еще работал в «Баварии»), оставаясь под руководством Мануэля Пеллегрини. «Манчестер Юнайтед» топтался на месте с Луи ван Галом. И любые надежды этих клубов «украсть» чемпионство разбивались о нестабильность состава.

Это был отличный сезон для того, чтобы выстрелил кто-то другой, но «Арсенал» Арсена Венгера и молодой «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино тоже имели отличные позиции. Они просто не сумели дожать.

Джейми Варди globallookpress.com

Казалось, что «Лестер» побеждает исключительно 1:0, хотя на самом деле только 7 из их 23 побед были с таким счетом. Но неудивительно, что в матчах, где всё решалось нулем или одним голом, «Лестер» был лучшей командой лиги.

Правда, особым аутсайдером в этом плане они не выглядели. Более того, для чемпиона их показатели были даже ниже среднего. Их 12 ничьих — это второй результат среди чемпионов в эпоху Премьер-лиги (больше было только у «МЮ» в сезоне-1998/99 — 13). А среди всех чемпионов с того времени только «Манчестер Сити» имел худшие результаты в «близких» матчах: 1,88 очка за игру в сезоне 2020/21 и 1,53 — в 2022/23, против 1,93 у «Лестера».

Дело было не в том, что «Лестер» шикарно играл в равных матчах — просто остальные были аномально слабы.

«Лестер» globallookpress.com

«Арсенал» лидировал по разнице мячей после 40-й минуты (+19), но за последние 50 минут матчей набрал лишь +10 и выиграл только 20 из 27 игр, в которых вел в счете.

«Тоттенхэм» выиграл лишь 19 из 28 таких матчей и набрал жалкие 1,29 очка за игру.

«Лестер» же выиграл 23 из 29 таких встреч и стал чемпионом, набрав 81 очко — это шестой с конца результат для чемпиона в истории Премьер-лиги. Но это ведь не вина «Лестера», что хватило именно 81. Не их вина, что у них было мало травм, что соперники не смогли остановить их кажущуюся примитивной атаку или что никто не догадался, какой талант кроется в Канте (куплен за 9 млн евро в 2015-м), Марезе (за 500 тысяч евро в 2014-м) или Варди (за 1,2 млн евро в 2012-м).

Их чемпионство стало продуктом не только удачи, но и великолепного скаутинга и реализации.

Возможно, это был шанс один на миллион, но в том, что они делали, не было ничего невоспроизводимого.

«Атлетико» Мадрид и «Лейпциг» в 2020-х тоже добивались успеха с вертикальным футболом. А «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне, обладая самой прямолинейной атакой в лиге, до весны оставался вблизи первого места.

Компоненты успеха были знакомыми, просто за десятилетие после того чуда никто больше не смог собрать такую же магию.