Рекорд «Ливерпуля», стабильность «Арсенала», провалы «МЮ» и «Тоттенхэма». Итоги сезона АПЛ

Очередной сезон Английской Премьер-лиги завершен, «Ливерпуль» в рекордный 20-й раз стал чемпионом страны, а «Лестер Сити», «Ипсвич Таун» и «Саутгемптон» не задержались в элитном дивизионе и спустя год вернулись в Чемпионшип. Подводим итоги кампании 2024/25 гг.

«Ливерпуль»: новая жизнь после Клоппа

Спустя пять лет «Ливерпуль» вернулся на вершину Премьер-Лиги, став чемпионом Англии в 20-й раз и, тем самым, повторив, рекорд «Манчестер Юнайтед». Перед началом сезона немногие могли ожидать подобного развития событий: после девяти лет работы мерсисайдцев покинул главный тренер Юрген Клопп, и его пост занял Арне Слот.

До перехода в английский клуб голландский специалист работал только у себя на родине (в «Камбюре», «АЗ» и «Фейеноорде»), где за 8 сезонов добился по одной победе в чемпионате и Кубке страны. Но в «Ливерпуле», прибегнув к помощи ИИ, приняв во внимание опыт работы тренера с молодежью в Нидерландах и наличия в клубе большой группы молодых талантов, решили, что Слот — это тот, кто им нужен.

Руководство «Ливерпуля» по сути провалило оба трансферных окна: были куплены лишь вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили (и сразу же отправлен обратно в аренду) и вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза, который из-за травмы пропустил 2,5 месяца и провёл в АПЛ всего 6 матчей. Но это не помешало Слоту провести великолепную работу с командой.

В отличие от футбола Клоппа, мерсисайдцы отказались от слишком изнурительного контрпрессинга, была сбалансирована игра в полузащите, вингеры стали более вовлечёнными в атаку. При Слоте прогресс продемонстрировали его соотечественники — опорник Райан Гравенберх, который годом ранее был игроком ротации, а в нынешнем сезоне 37 раз попал в стартовый состав (как итог, рост стоимости на 35 млн евро) и вингер Коди Гакпо, забивший 10 голов и отдавший 5 передач.

Ну и нельзя не отметить Мохаммеда Салаха. Он провёл самый результативный сезон с 2018 года: 29 голов и 18 голевых передач за 38 матчей и уже четвёртая «Золотая бутса» АПЛ. Неплохая заявка для номинации на «Золотой мяч».

Мохаммед Салах globallookpress.com

В итоге «Ливерпуль» провёл стабильный сезон без серьезных спадов, обеспечив себе титул за 4 тура до конца чемпионата. Лишь после этого мерсисайдцы позволили себе немного расслабиться: 2 ничьи и 2 поражения, из-за чего результат прошлого года был превзойдён лишь на 2 очка.

«Арсенал»: стабильность — признак ли мастерства?

Сезон-2024/25 для «канониров» выдался неоднозначным. С одной стороны, «Арсенал» третий год подряд завоевал серебро АПЛ, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. С другой стороны, за пятый сезон с Микелем Артетой во главе клуб вновь не достиг главной цели — чемпионства.

Что помешало лондонцам на сей раз? В первую очередь, аномальная череда травм. В начале сезона в лазарет попали Эдегор, Мерино и Калафьори, что лишило команду возможности для ротации. В результате в первых 11 турах «Арсенал» недобрал 14 очков и уже отстал от «Ливерпуля» на 9 очков.

Еще одна причина проигранной борьбы за чемпионской титул — зимнее трансферное окно. Руководство клуба никого не подписало и оставило команду без усиления. И как назло, сразу после закрытия окна травмы получили Мартинелли и Хавертц, значительно оголив атаку «канониров».

Микель Артета globallookpress.com

В результате подопечные Артеты все же заняли второе место, хотя и подпустили к себе «Ман Сити» на 3 очка. «Арсенал» самому себе прошлогоднего образца проиграл 15 очков и забил на 22 гола меньше, а позапрошлогоднего образца — 10 очков и на 19 голов меньше.

«Манчестер Сити»: худший сезон за многие годы

Завершившийся сезон стал худшим в тренерской карьере Пепа Гвардиолы. «Горожане» заняли третье место в турнирной таблице, впервые с 2018 года выпав из топ-2. При этом команда набрала 71 очко, забила 72 и пропустила 44 мяча (хуже было ещё при Пеллегрини в сезоне-2015/16).

Выступление «Манчестер Сити» в Премьер-Лиге в прошедшем году можно поделить на три части. Первая часть продлилась до начала ноября. За 9 туров подопечные Гвардиолы, ни разу не проиграв, набрали 23 очка и возглавляли турнирную таблицу.

Вторая часть сезона пришлась на период с ноября до середины марта. За это время команда потерпела 9 поражений в 20 матчах и скатилась на шестое место. В игровом плане большое значение имела травма системообразующего для «Ман Сити» футболиста Родри, который порвал «кресты» и выбыл из строя до мая.

Основной костяк игроков постоянно менялся из-за многочисленных повреждений (в частности, Рубена Диаша, Джона Стоунза, Мануэля Аканджи). Не стоит игнорировать и личный аспект: Пеп был в эмоциональном кризисе, поскольку после 30 лет брака разводился со своей супругой.

Омар Мармуш globallookpress.com

Третья часть случилась в апреле-мае. «Горожане» за 9 матчей набрали 23 очка из 27 возможных и всё же забрались в призовую тройку. После неудачных попыток поставить команде новую тактику Гвардиола упростил футбол, что положительно сказалась на результатах. Также ко двору пришёлся купленный у «Айнтрахта» за 75 млн евро форвард Омар Мармуш (набрал 7+2 за 16 матчей).

Календарь и таблица АПЛ

В итоге «Манчестер Сити» сумел пережить кризис, который стал сложнейшим за много лет. Теперь ему предстоит справиться с уходом многолетнего капитана — Кевина де Брёйне.

«Челси»: результаты оказались лучше ожиданий

Последние годы в «Челси» была настоящая тренерская чехарда. С 2016 по 2024 годы команду возглавляли шесть специалистов.

Вот и перед сезоном-2024/25 с поста главного тренера был снят Маурисио Почеттино, при котором за год результаты «Челси» заметно улучшились (поднялись с 12-го на 6-е место в АПЛ, вместо третьего раунда дошли до полуфинала Кубка Англии и до финала Кубка Лиги). Вместо него назначали Энцо Мареску, чей опыт тренерской работы ограничивался одним полноценным сезоном, в котором он привёл «Лестер» к победе в Чемпионшипе.

Энцо Марескa globallookpress.com

Не менее спорной оказалась трансферная кампания «Челси». Лондонцы продали мадридскому «Атлетико» одного из лучших игроков Конора Галлахера, а при потраченных 260 млн евро из 10 купленных футболистов ко двору пришёлся только вингер Педру Нету.

Тем не менее, команда Марески выступила лучше ожиданий. К 17-му туру «Челси» шёл в таблице вторым. В последующие 10 матчей у синих случилась просадка: одержаны были лишь 2 победы и набрано 9 очков из 30 возможных.

«Челси» опустился на седьмую строчку, но высокая плотность в таблице позволила клубу наверстать упущенное и завершить чемпионат четвёртым. А вишенкой на торте оказалась победа в Лиге конференций УЕФА.

Лучшим игроком сезона в «Челси» стал Мойсес Кайседо. Опорный полузащитник на второй год в Лондоне все же начал отрабатывать вложенные в него 116 млн евро. Эквадорец принял участие во всех 38 матчах сезона, непременно попадая в стартовый состав, и стал лидером лиги по совершенным отбором, чем заслужил предложение от клуба об улучшении контракта.

Заруба «Ньюкасла», «Астон Виллы» и «Ноттингем Форест» за пятую путёвку в ЛЧ

В апреле стало известно, что пятое место в Премьер-Лиге позволит выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Поэтому борьба в этой части таблицы стала еще более напряженной. И победителем из нее вышел «Ньюкасл Юнайтед».

Чёрно-белых четвёртый сезон возглавляет Эдди Хау. В нынешнем сезоне тренер привил команде более прагматичный футбол: если ранее «Ньюкасл» даже при крупном счете в свою пользу не переставал прессинговать соперника (что, в частности, стало причиной ряда травм), то в этом году он в большей степени играл по счёту и при необходимости закрывался, экономив силы на будущие встречи.

Эдди Хау globallookpress.com

Впрочем, первая половина сезона не внушала «Ньюкаслу» ничего хорошего. После 15-го тура клуб с пятью победами и отрицательной разницей забитых и пропущенных голов плёлся в середине таблице.

Однако последующая 6-матчевая серия побед с общим счётом 18:1 выправила ситуацию. Хотя подопечные Эдди Хау, проиграв в двух последних турах, могли лишиться заветной пятой путёвки в ЛЧ. Но не «подкачали» соперники, которые не воспользовались своим шансом.

Так, немотивированному «Манчестер Юнайтед» в последнем туре проиграла «Астон Вилла» (0:2), что отправило команду Уная Эмери в «любимую» для испанского специалиста Лигу Европу.

Вообще, главный тренер является одним из главных залогов успеха бирменгенцев последних сезонов: он идеально подстраивается под соперника и адаптирует игру своей команды под его стиль. Таким образом, «Астон Вилла» стала одной из самых неуступчивых и не только в Англии (набирая последние 3 сезона больше 60 очков), но и в Европе, о чём говорит выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Главным прорывом сезона в Английской Премьер-Лиги можно назвать «Ноттингем Форест». Если годом ранее «лесники» чуть не вылетели в Чемпионшип, заняв 17-е место с 32-я очками, то сейчас команда набрала в 2 раза больше баллов (65) и закончила чемпионат на седьмом месте.

К успеху красных привел Нуну Эшпириту Санту, который был назначен главным тренером перед новым 2024 годом. Португальский специалист ставил «Ноттингему» игру вторым номером: благодаря отлаженной обороне им было не страшно встречать соперников на своей половине, отказываясь от прессинга (пропустили всего 46 мячей — 6-й результат в лиге).

«Ноттингем Форест» globallookpress.com

А успех в атаке, в основном, обеспечивали быстрые вингеры — Антони Эланга и Каллум Хадсон-Одои, которые обильно снабжали мячами Криса Вуда (20 голов и 4-е место в списке лучших бомбардиров сезона). В результате клуб в следующем сезоне вернётся в еврокубки (а именно — в Лигу конференций) спустя 30 лет.

Провалы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур»

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» провели катастрофический сезон. Он стал для них худшим с 1974 и 1977 годов, соответственно, когда команды вылетели из элитного дивизиона чемпионата Англии, но благополучно вернулись через год.

Прошлогоднее решение руководства «красных дьяволов» оставить на посту главного тренера Эрика тен Хага после восьмого места (что уже было худшим для клуба результатом с 1990 года), несмотря на победу в Кубке Англии, выглядело, как минимум, спорно. Регресс с начала сезона только усилился, и, когда «МЮ» после поражения в 9-м туре от «Вест Хэма» (1:2) с 11 очками опустился на четырнадцатое место, нидерландский тренер был отправлен в отставку.

Вместо него «Манчестер Юнайтед» назначал чемпиона Португалии из «Спортинга» Рубена Аморима. С ним манкунианцы перешли на любимую расстановку португальца — с тремя центральными защитниками.

Однако результаты команды остались на том же уровне: в среднем, чуть больше очка за игру (42 очка и 15 место). Сезон мог быть спасен победой в Лиге Европы: «МЮ» дошёл до финала, но проиграл «Тоттенхэму» (0:1), тем самым, впервые за 10 лет оставшись без еврокубков.

«Тоттенхэм» — «МЮ» globallookpress.com

Собратом «Манчестера» по несчастью в этом году стал «Тоттенхэм». Лондонский клуб завершил сезон в АПЛ даже хуже «красных дьяволов» (38 очков и 17 место).

Но победа в Лиге Европы и завоеванная путевка в Лигу чемпионов перекрыла неудачи последних 12 месяцев. Однако она пока не сохранила австралийскому специалисту Ангелосу Постекоглу пост главного тренера: решение руководством клуба о его судьбе в следующем сезоне еще не принято.

Постекоглу всегда был сторонником агрессивной игры в атакующем ключе, с тотальным владением мяча и высокой оборонительной линией с частым использованием офсайдных ловушек. Однако подобная тактика чаще приводила к ошибкам в обороне, в связи с чем «Тоттенхэм» стал пятым с конца по пропущенным голам (65).

Ближе же к концу сезона, когда замаячила победа в еврокубке, в Лондоне всё же стали делать акцент на контратаки и компактную оборону, что в итоге принесло успех.

Пришли на сезон и ушли

Удивительно, но в Чемпионшип обратно вылетели все три клуба, которые вернулись в Премьер-Лигу год назад:

«Лестер Сити» , руководство которого фатально ошиблись со сменой тренера по ходу сезона;

, руководство которого фатально ошиблись со сменой тренера по ходу сезона; «Ипсвич Таун» , в пустую потративший более 150 млн евро на трансферы;

, в пустую потративший более 150 млн евро на трансферы; «Саутгемптон», игравший в чересчур авантюрный и наивный футбол.

Подобное случалось второй раз подряд: годом ранее это произошло с «Бёрнли», «Лутоном» и «Шеффилд Юнайтед». А впервые такое приключилось в сезоне-1997/98 — неудачниками оказались «Барнсли», «Болтон» и «Кристал Пэлас».

Троица команд выступила по-настоящему слабо: порог выживания оказался рекордно низким — «Лестер», ставший 18-м, набрал 25 очков. А хуже «Саутгемптона», который за 38 матчей набрал 12 очков, выступили лишь однажды — в сезоне-2007/08 «Дерби Каунти» (11 очков). Им же на замену в АПЛ вышли «Лидс Юнайтед», «Бернли» и «Сандерленд».

Герой и неудачник сезона

Долго думать над тем, кому вручить звание героя сезона-2024/25 не пришлось. Мохамед Салах стал и лучшим бомбардиром (29 голов), и лучшим ассистентом (18 передач), и вместе с «Ливерпулем» — чемпионом Англии.

При этом сезон для почти 33-летнего вингера мог сложиться еще лучше: за последние 12 матчей, когда судьба титула по сути была предрешена, египтянин набрал лишь 4+2 по системе «гол+пас». Плюс на этом фоне велись переговоры клуба и футболиста о продлении контракта, которые, впрочем, завершились успешно.

Жоау Феликс globallookpress.com

По соотношению ожиданий, инвестиций и продемонстрированной на поле эффективности неудачником сезона в АПЛ можно назвать Жоау Феликса, которого «Челси» прошлым летом выкупил у мадридского «Атлетико» за 52 млн евро. Впрочем, лондонцы сами виноваты: переплатили за игрока, отличавшегося последние годы, прежде всего, нестабильностью, 22 млн евро.

В итоге португалец за полгода принял участие в 12 матчах чемпионата (лишь трижды попав в стартовый состав), за которые успел забить 1 гол и отдать 1 передачу. В итоге Феликса отдали в аренду в «Милан», где его не слишком уверенное выступление продолжилось. Уже известно, что ни в Италии, ни в Лондоне он не останется: «Челси» летом будет искать футболисту новый клуб.