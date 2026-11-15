В июне по улицам Малаги ехал двухэтажный автобус с футболистами, а десятки тысяч людей встречали героев с сине-белыми шарфами. Болельщики ждали возвращения в Примеру восемь лет, пережили вылет в третий дивизион, финансовые скандалы и бесконечные судебные разбирательства. Казалось, худшее осталось позади, но уже в ноябре на «Росаледе» снова освистывают руководство, а команда безнадёжно застряла на последнем месте. За двенадцать туров «Малага» не одержала ни одной победы — пять ничьих, семь поражений, девять забитых и 23 пропущенных мяча. Последний удар случился 7 ноября, когда андалусийцы уступили дома «Расингу» (1:2), хотя вели после первого тайма. Ещё весной эти команды боролись за повышение в классе, а теперь гости впервые за сезон набрали очки на выезде и оставили хозяев тонуть на дне таблицы. Особенно обидно болельщикам от того, что нынешняя «Малага» ещё недавно казалась образцом правильной перестройки. Вместо дорогих иностранцев клуб сделал ставку на своих воспитанников, доверился молодому тренеру и за три сезона поднялся из третьего дивизиона в элиту. Только вот формула, которая спасла команду от футбольного забвения, пока совершенно не работает против сильнейших клубов Испании.

Два гола за три минуты похоронили мечту о полуфинале Лиги чемпионов

9 апреля 2013 года до конца матча в Дортмунде оставались считаные секунды. «Малага» вела 2:1, а немецкой «Боруссии» требовались два гола, чтобы пройти в полуфинал Лиги чемпионов. После нулевой ничьей в Испании гости дважды выходили вперёд благодаря Хоакину и Элизеу, а на скамейке Мануэль Пеллегрини уже мог мысленно готовиться к следующему сопернику. Но на 91-й минуте Марко Ройс сравнял счёт, а на 93-й Фелипе Сантана протолкнул мяч в ворота с нескольких сантиметров. «Боруссия» выиграла 3:2 и отправилась дальше, хотя победный гол был забит из очевидного положения вне игры. Впоследствии дортмундцы добрались до финала турнира, а для «Малаги» этот вечер стал последним в Лиге чемпионов. Та команда выглядела настоящей сенсацией. В составе играли Иско, Хоакин, Жереми Тулалан, Вилли Кабальеро и Мартин Демикелис. Пеллегрини построил яркий атакующий футбол, а ещё несколькими годами ранее подобные успехи казались совершенно недостижимыми.

Жереми Тулалан после вылета от «Боруссии» globallookpress.com

В 2010-м клуб приобрёл катарский бизнесмен Абдулла Аль-Тани, представитель правящей семьи эмирата. Новый владелец обещал вывести «Малагу» на европейский уровень и быстро начал вкладывать деньги в состав, а первое время всё шло по плану. В сезоне-2011/12 андалусийцы заняли четвёртое место в Примере и впервые получили путёвку в Лигу чемпионов, но за дорогими трансферами и спортивными успехами постепенно накопились финансовые обязательства. Уже летом 2012 года клуб расстался с Санти Касорлой, Саломоном Рондоном и другими важными футболистами, а европейский поход следующего сезона проходил на фоне серьёзных проблем с деньгами.

В июне 2013-го Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение УЕФА об отстранении «Малаги» от следующего розыгрыша Лиги Европы за нарушения правил финансового контроля, клуб также оштрафовали на €300 тысяч. Получилась горькая ирония: команда только что едва не выбила будущего финалиста Лиги чемпионов, но уже лишилась права участвовать в еврокубках.

Пеллегрини уехал в «Манчестер Сити», Иско перебрался в «Реал», а руководство было вынуждено резко сокращать расходы. Несколько лет «Малага» ещё держалась на плаву благодаря точным трансферам и работе Хави Грасии, однако прежний размах остался в прошлом. В 2018 году клуб вылетел из Примеры, закончив чемпионат на последнем месте с пятью победами. Дальше стало только хуже: попытка немедленно вернуться не удалась, финансовые проблемы никуда не исчезли, а отношения с владельцем окончательно испортились. В феврале 2020 года суд отстранил Аль-Тани от управления клубом и назначил судебного администратора Хосе Марию Муньоса.

Празднование возвращения в Примеру globallookpress.com

Поводом для разбирательств стали подозрения в финансовых злоупотреблениях. В ноябре 2022-го Евроюст даже помог испанским следователям организовать видеодопрос бизнесмена и трёх его сыновей в Катаре. К лету 2023-го «Малага» добралась до третьего по силе дивизиона Испании. С момента четвертьфинала Лиги чемпионов прошло всего десять лет, но от той команды остались разве что воспоминания, фотографии на стенах «Росаледы» и болельщики, которые продолжали приходить на стадион.

Гол 17-летнего парня на 122-й минуте запустил возвращение

В июне 2024 года «Малага» была в нескольких секундах от очередного разочарования. В финале плей-офф за выход в Сегунду она встретилась с «Химнастиком» из Таррагоны. Дома андалусийцы победили 2:1, но в ответной игре пропустили дважды, причём второй мяч в дополнительное время. Ситуация выглядела почти безнадёжной, на 108-й минуте Диони сократил отставание, однако для общего успеха требовался ещё один гол. И когда часы добрались до 122-й минуты, 17-летний воспитанник академии Антоньито Кордеро оказался в нужном месте и сравнял счёт — 2:2. Благодаря преимуществу по сумме двух встреч «Малага» вернулась во второй дивизион, а юный нападающий в одно мгновение превратился в героя города.

17-летний Антоньито Кордеро празднует гол globallookpress.com

За этим успехом стояла перестройка, которую начал спортивный директор Лорен Хуаррос. Бывший руководитель «Реал Сосьедад» пришёл в «Малагу» летом 2023 года, когда клуб уже лишился профессионального статуса. Денег на дорогих новичков практически не было, поэтому Хуаррос предложил хорошо знакомую ему модель: развивать собственную академию и давать молодым игрокам возможность расти вместе с командой. В Сан-Себастьяне он уже проходил похожий путь — когда «Реал Сосьедад» находился во втором дивизионе и переживал финансовый кризис, Хуаррос сделал ставку на собственных воспитанников, среди которых был молодой Антуан Гризманн. Теперь ту же идею предстояло воплотить в Андалусии.

Но самое удивительное случилось спустя полтора года. Осенью 2025-го «Малага» снова оказалась в опасной близости от вылета, на этот раз из Сегунды. Руководство уволило Серхио Пельисера, а Хуаррос предложил назначить Хуанфрана Фунеса, который тренировал резервную команду. Причём дубль на тот момент сам занимал последнее место в своей группе четвёртого дивизиона. Решение выглядело настолько рискованным, что многие болельщики попросту не понимали, чего добивается клуб. Фунес быстро перевернул ситуацию и доверился молодым футболистам, которых хорошо знал по академии, и постепенно вытащил команду из нижней части таблицы. Давид Ларрубия, Чупе, Исан Мерино, Аарон Очоа и другие воспитанники получили ключевые роли. Зимой руководство не подписало ни одного новичка, а тренер объяснял свою позицию просто: лучший трансфер — сохранить имеющихся игроков.

Хуанфран Фунес — архитектор нового подъёма globallookpress.com

К весне «Малага» уже боролась за выход в Примеру. Команда пробилась в плей-офф, справилась с «Лас-Пальмасом» и встретилась в финале с «Альмерией». После нулевой ничьей дома судьба путёвки решалась 20 июня на чужом поле. На 64-й минуте Чупе открыл счёт, а спустя шесть минут Ларрубия удвоил преимущество. «Альмерия» ответила голом Лео Баптистао, но переломить ход встречи не смогла.

Победа 2:1 вернула «Малагу» в высший дивизион спустя восемь лет после вылета, а на следующий день город начал праздновать. Автобус с футболистами медленно пробирался сквозь толпы болельщиков, улицы заполнили сине-белые флаги, а молодые игроки, ещё недавно выступавшие в третьей лиге, получили встречу, достойную чемпионов. За два года клуб прошёл путь от полулюбительских турниров до Примеры. Причём летом в заявке оказалось четырнадцать воспитанников академии. Почти идеальная история возвращения команды, которая совсем недавно едва не исчезла из профессионального футбола.

Футболисты празднуют выход в Ла Лигу globallookpress.com

Четырнадцать воспитанников и пять очков за двенадцать туров

Первый тревожный звонок прозвучал ещё в августе, когда в стартовом туре «Малага» уступила мадридскому «Атлетико» (0:2), а затем сыграла вничью с «Депортиво» (1:1). В третьем матче её разгромил «Реал» (4:0). Встреча на «Сантьяго Бернабеу» быстро показала, насколько вырос уровень сопротивления по сравнению с прошлым сезоном. Фунес пытался сохранить футбол, который принёс команде повышение в классе. Молодые игроки активно двигались, искали короткий пас и не боялись атаковать, но против соперников Примеры прежние решения всё чаще заканчивались потерями. Там, где в Сегунде удавалось вырваться из-под прессинга или исправить ошибку, теперь следовали опасные контратаки и голы.

После поражения от «Вильярреала» (1:3) команда уступила «Хетафе» (0:1), а в октябре получила пять мячей от «Реал Сосьедад». К концу месяца «Малага» оставалась единственным клубом Ла Лиги без побед. Болельщики продолжали заполнять «Росаледу», но удовольствие от возвращения в элиту стремительно сменялось раздражением. Особенно болезненным оказался матч против «Расинга» 7 ноября, тогда к перерыву андалусийцы вели 1:0 благодаря голу Карлоса Дотора на 28-й минуте. Соперник до этого не набрал ни одного очка на выезде, а хозяева провели один из лучших первых таймов сезона. Но после перерыва оборона снова рассыпалась: Икер Луке сравнял счёт на 50-й минуте, Яссир Забири забил победный гол на 60-й, а спустя ещё четыре минуты Адам Азну получил вторую жёлтую карточку.

Переполненная «Росаледа» globallookpress.com

За десять минут «Малага» растеряла преимущество и фактически отдала матч сопернику. Итоговые 1:2 стали седьмым поражением сезона, а на трибунах раздались свист и выкрики в адрес руководства. Причём основная порция критики досталась спортивному директору Лорену Хуарросу и судебному администратору Хосе Марии Муньосу, а не Фунесу. После двенадцати туров у «Малаги» всего пять очков из 36 возможных. Команда забивает в среднем 0,75 мяча за игру, пропускает почти два и не выиграла ни одного из шести домашних матчей. Пять из девяти голов забил Адриан Ниньо, поэтому результативность слишком сильно зависит от одного нападающего.

При этом совсем без побед в сезоне андалусийцы не остались. 27 октября они разгромили скромный «Спортинг де Алькасар» (3:0) в Кубке Испании. Чупе оформил дубль, ещё один мяч забил Дани Лоренсо, но соперник из низших дивизионов едва ли мог стать убедительной проверкой готовности «Малаги» к Примере. Фунес после поражения от «Расинга» признал, что команда провалила первые двадцать минут второго тайма и не сумела перестроиться после изменений в центре поля у соперника. Тренер не стал искать виноватых среди арбитров, хотя судейские решения вызвали споры. По его словам, футболисты сами должны найти способ прибавить. Парадокс в том, что многие из этих игроков ещё полгода назад считались главной гордостью «Малаги». Теперь молодость и неопытность, которые раньше придавали команде очарование, превращаются в серьёзную проблему.

Гол Карлоса Дотора в матче с «Расингом» globallookpress.com

Деньги есть не на всё, а руководство снова воюет между собой

Ещё до начала чемпионата было понятно, что «Малаге» придётся непросто. Согласно данным Ла Лиги за сентябрь 2026 года, клуб получил лимит расходов на спортивный состав в размере €33,634 млн. Это второй с конца показатель чемпионата, ниже оказалась только «Севилья», чей лимит составил €20,161 млн. Для сравнения: возможности мадридского «Реала» почти в 25 раз больше. При этом лимит Ла Лиги нельзя путать с суммой, которую клуб готов немедленно потратить на трансферы. В него входят зарплаты, бонусы, расходы на тренерский штаб и амортизация приобретений. Даже при наличии разрешённого финансового пространства руководству необходимо найти реальные деньги для новых сделок.

Летом Хуаррос предпочёл сохранить костяк команды, которая добилась повышения. Ларрубия, Чупе, Рафа Родригес, Рафита и другие воспитанники получили новые контракты, а большинство трансферных решений свелось к арендам и поиску доступных игроков. Семь новичков должны были добавить команде опыта, но к ноябрю почти никто из них не сумел стать безусловным футболистом основы. По подсчётам AS на 9 ноября, Йенс-Люс Каюсте провёл в чемпионате всего 17 минут, Хорхе Беррокаль — 105, Хуан Крус — 242, а Адам Азну — 291. Немногим больше сыграли Фернандо Калеро и Пабло Мартинес. Вместо заметного усиления Фунес получил группу футболистов, которым самим требовалось время на адаптацию.

Спортивный директор «Малаги» Лорен Хуаррос globallookpress.com

Ставка на академию помогла «Малаге» выбраться из третьего дивизиона, но в Примере ей потребовалась поддержка более опытных исполнителей. Эту мысль высказал даже Мануэль Пеллегрини, хорошо знакомый с историей клуба. После октябрьской встречи с «Бетисом» бывший наставник андалусийцев заметил, что переход из Сегунды в Примеру требует более качественного состава. Теперь вопросы адресуют прежде всего Хуарросу — ещё недавно спортивный директор считался главным архитектором возвращения, а в ноябре его имя скандировали недовольные болельщики. По информации Málaga Hoy от 13 ноября, функционер планирует подписать зимой трёх-четырёх опытных футболистов, уделив особое внимание флангам. Однако окончательного понимания трансферного бюджета у него пока нет.

Ситуацию осложняют отношения внутри руководства. Как сообщает Málaga Hoy, между Хуарросом и судебным администратором Муньосом возникли серьёзные разногласия. Последний рассматривает возможность увольнения спортивного директора, хотя летом стороны продлили его контракт ещё на два года. Расторжение соглашения потребует компенсации, которая дополнительно повлияет на расходы клуба. При этом судьба самой «Малаги» по-прежнему зависит от судебных решений. Спустя почти семь лет после отстранения Аль-Тани клубом продолжает управлять назначенный судом администратор. В сентябре 2026-го связанные с катарским владельцем компании начали менять собственные органы управления, но контроль над футбольным клубом остался у Муньоса. История с прежним собственником до сих пор не получила окончательного разрешения.

Адриан Ниньо — главный бомбардир «Малаги» globallookpress.com

На фоне разговоров об увольнениях Фунес продолжает работать с командой. После поражения от «Расинга» его поддержал даже главный тренер соперника Хосе Альберто Лопес, который ранее сам возглавлял «Малагу». На пресс-конференции он призвал болельщиков не отворачиваться от тренера и отметил, что футболисты продолжают бороться за него даже в меньшинстве.

Календарь и таблица испанской Примеры

Следующий матч андалусийцы проведут 22 ноября против «Осасуны», которая занимает шестнадцатое место и опережает их на семь очков, затем последуют встречи с «Атлетиком» и «Севильей». Если «Малага» не начнёт набирать очки, разговоры о зимнем усилении рискуют потерять смысл ещё до открытия трансферного окна. Два года назад клуб спас гол 17-летнего воспитанника на 122-й минуте, этим летом те же мальчишки вернули команду в Примеру и заставили целый город праздновать на улицах. Но теперь от них требуют невозможного для прежней «Малаги»: регулярно побеждать соперников, которые богаче, опытнее и гораздо лучше подготовлены к высшему дивизиону. И пока руководство выясняет отношения в кабинетах, молодая команда теряет шансы быть конкурентной.