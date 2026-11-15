На пост об увольнении Пьера Сажа «Кристал Пэлас» потратил всего 81 слово, а вот на приглашение самого тренера — куда больше. Летом лондонцы заплатили свыше £4 млн за его переход из «Ланса», а теперь готовятся отдать ещё около £6 млн за досрочное расторжение контракта. Дорогое удовольствие, особенно если вспомнить, что француз продержался в клубе всего пять месяцев. За 16 матчей Саж успел одержать пять побед, пропустить 24 мяча в десяти турах АПЛ и опустить команду на последнее место, хотя ещё весной его называли одним из самых интересных тренеров Франции. С «Лансом» он выиграл Кубок страны, занял второе место в чемпионате и заслужил приглашение в Англию. Теперь специалист снова без работы, а «Пэлас» ищет очередного спасителя. Впрочем, сваливать все беды на француза неправильно — за полтора года клуб продал нескольких лидеров, лишился привычной обороны и затеял масштабную перестройку. Саж хотел поставить более смелый футбол, но быстро выяснил, что для его идей в Лондоне не хватает подходящих исполнителей. Руководство ждать не стало.

Из победителей Кубка Франции — в аутсайдеры АПЛ

Ещё в мае Саж праздновал исторический успех с «Лансом». Команда впервые завоевала Кубок Франции, а в чемпионате уступила только «ПСЖ». Второе место принесло путёвку в Лигу чемпионов и сделало 47-летнего тренера одним из главных героев французского сезона, а уже 15 июня его представили в «Кристал Пэлас». Контракт рассчитали на три года, а за досрочное освобождение специалиста «Лансу» перечислили более £4 млн. В Лондоне рассчитывали, что Саж продолжит дело Оливера Гласнера и заодно поднимет команду в таблице АПЛ.

Австриец оставил после себя впечатляющее кубковое наследство. В 2025 году «Пэлас» впервые выиграл Кубок Англии, а следующей весной добавил к нему Лигу конференций. Правда, в чемпионате всё складывалось куда скромнее: последний сезон Гласнера закончился пятнадцатым местом, а команда заметно зависела от быстрых атак и индивидуальных качеств своих лидеров. Саж собирался это изменить, ведь его «Ланс» любил высоко встречать соперника, моментально возвращать мяч после потерь и большими силами атаковать чужую штрафную. Француз сохранил привычную для «Пэлас» схему с тремя центральными защитниками, но потребовал от футболистов действовать смелее и чаще контролировать мяч.

Оливер Гласнер привёл «Кристал Пэлас» к победе в Лиге конференций globallookpress.com

Начало получилось нервным, и поражения от «Эвертона» (0:2) и «Манчестер Сити» (1:4) сменились яркой победой над «Фулхэмом» (3:2). Тайрик Митчелл оформил дубль, а Бен Чилуэлл забил решающий гол первым же касанием после выхода на замену. Затем лондонцы разгромили «Лех» (4:0) в Лиге Европы и справились с «Ноттингем Форест» (3:1). Казалось, команда постепенно привыкает к требованиям нового тренера, но уже 18 октября всё пошло наперекосяк — в дерби с «Брайтоном» «Пэлас» получил пять безответных мячей.

Болельщики едва успели переварить унижение от принципиального соперника, как последовали два одинаковых поражения от «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» — оба по 0:2. Последний шанс Саж получил 8 ноября, когда на «Селхёрст Парк» приехал «Ливерпуль». Хозяева создали несколько неплохих моментов, но снова провалились в обороне. Алексис Макаллистер открыл счёт после стандарта, Флориан Вирц забил второй, а гости спокойно довели дело до победы — 3:1.

Поражение от «Ливерпуля» стало последним матчем Сажа во главе лондонского клуба globallookpress.com

За четыре тура «Пэлас» пропустил двенадцать мячей и забил всего один, причём с пенальти в добавленное время. После десяти матчей чемпионата у лондонцев осталось семь очков, две победы и худшая оборона АПЛ, ниже в таблице опускаться было уже некуда. По информации The Guardian, руководство решило расстаться с Сажем ещё вечером после игры с «Ливерпулем», однако публичное объявление задержалось на четыре дня из-за разногласий по сумме компенсации. 12 ноября клуб наконец опубликовал короткое прощальное заявление. Три года совместной работы, которые планировали летом, закончились спустя пять месяцев.

Оборону разобрали по частям, а собрать обратно не получилось

Проблемы «Кристал Пэлас» начались задолго до появления Сажа. За два года команда потеряла Майкла Олисе и Эберечи Эзе, а в январе 2026-го продала капитана Марка Гехи в «Манчестер Сити». Уход защитника особенно сильно ударил по системе Гласнера — по подсчётам Sky Sports, в последних шестнадцати матчах предыдущего чемпионата лондонцы пропустили 26 голов. Даже при австрийце оборона уже не выглядела столь надёжной, как во время победного похода за Кубком Англии.

Летом клуб расстался ещё с двумя ключевыми футболистами. Максанс Лакруа отправился в «Челси», а Даниэль Муньос покинул правый фланг, где прежде обеспечивал огромный объём работы. Сразу несколько привычных связок разрушились, и Сажу пришлось знакомить друг с другом практически новую линию защиты. На место Лакруа арендовали Акселя Дисаси, который давно потерял стабильную игровую практику в «Челси», а ещё одним вариантом стал 18-летний Оннест Аанор. Справа появился Анан Халайли, а свободным агентом пригласили Такэхиро Томиясу. Японец, впрочем, продолжал восстанавливаться после травм.

Пьер Саж после разгрома от «Брайтона» globallookpress.com

Ни одна из замен не смогла полностью закрыть образовавшиеся дыры. Согласно ноябрьскому разбору Sky Sports, Халайли создаёт примерно на треть меньше моментов, чем Муньос. Дисаси выигрывает лишь 54% верховых единоборств и уже потерял место в стартовом составе. Француз постоянно перебирал сочетания защитников, но надёжнее команда не становилась. За десять туров «Пэлас» восемь раз пропустил после стандартов. Семь голов соперники забили головой — на три больше, чем любой другой команде чемпионата.

С атакой дела обстояли не лучше. Исмаила Сарр, который в предыдущем сезоне наколотил 21 мяч в 45 матчах, почти не играл из-за проблем с паховыми мышцами. Жан-Филипп Матета тоже пропустил значительную часть встреч, а в матче с «Тоттенхэмом» умудрился получить красную карточку уже на тринадцатой минуте. Постепенно угасла и игра Адама Уортона, который раньше регулярно отбирал мяч в центре поля и тут же запускал партнёров в быстрые атаки. Теперь впереди почти не осталось привычных адресатов. По данным Sky Sports, количество возвратов владения в средней трети у англичанина сократилось примерно втрое.

Адам Уортон globallookpress.com

Саж пытался вытянуть команду за счёт прессинга, но футболисты попросту не поспевали за его требованиями. В «Лансе» француза отличала агрессивная игра без мяча: клуб занимал второе место в Лиге 1 по числу высоких отборов, после которых следовал удар. «Пэлас» по этому показателю оказался предпоследним в АПЛ, причём с контролем мяча получалось немногим лучше. В прошлом сезоне лондонцы провели девятнадцать матчей с владением не выше 42%. При Саже они только дважды преодолели отметку в 50%, хотя именно более уверенная игра с мячом должна была стать основой перестройки. В результате команда лишилась прежней остроты на контратаках, а новый футбол так и не освоила. Соперники по-прежнему ловили её на ошибках, особенно после стандартов и быстрых выпадов. Чем сильнее Саж пытался изменить привычки игроков, тем болезненнее выглядели очередные провалы.

Саж просил усиление, Пэриш требовал результат

К ноябрю между тренером и руководством накопилось достаточно претензий. Как выяснил The Guardian, председатель совета директоров Стив Пэриш был недоволен работой Сажа ещё до разгрома от «Брайтона». Француз настаивал на новых защитниках и хотел получить дополнительного игрока в атаку. Одной из его главных целей был вингер «Лиона» Малик Фофана, но договориться о переходе клуб не сумел.

Жан-Филипп Матета получил прямую красную карточку в матче против «Тоттенхэма» globallookpress.com

Пэриш смотрел на ситуацию иначе — он считал состав достаточно сильным для борьбы за место в середине таблицы и ждал от тренера более убедительной игры. Разногласия доходили даже до выбора стартового состава! После сентябрьского поражения от «Ипсвича» (2:3) руководителю, по сведениям The Guardian, не понравилось отсутствие в заявке молодого защитника Жайди Канво. Замена Уортона в той же встрече тоже вызвала вопросы, и постепенно футбольные решения Сажа стали предметом споров за пределами тренерской скамейки.

Трансферную кампанию курировал спортивный директор Мэтт Хоббс. Он сменил Дуги Фридмена, который весной 2025 года уехал работать в Саудовскую Аравию. При прежнем руководителе «Пэлас» сумел найти Олисе, Эзе и Уортона. Эти футболисты либо принесли клубу огромные деньги, либо стали основой его успехов. Хоббс летом 2026-го подписал одиннадцать новичков, но внушительная цифра мало что значила, когда команда выходила на поле. Центр обороны постоянно менялся, фланги потеряли прежнюю скорость, а травмы оставили атаку без двух главных исполнителей.

Стив Пэриш globallookpress.com

Не всё гладко складывалось и в раздевалке — по информации The Guardian, часть игроков сомневалась в тренировочных методах Сажа. После пяти пропущенных мячей от «Брайтона» доверия к его подходу стало ещё меньше, хотя капитан Дин Хендерсон и несколько партнёров продолжали поддерживать француза. Положение усложнял календарь. «Пэлас» выступал сразу в четырёх турнирах, шёл на 21-м месте общего этапа Лиги Европы и добрался до четвертьфинала Кубка английской лиги. Времени на полноценные тренировки почти не оставалось. Исправлять оборону приходилось между перелётами и очередными матчами.

Последний публичный спор возник после поражения от «Ливерпуля». Саж заявил, что зимой клубу, вероятно, придётся искать усиление на нескольких позициях. Пэриш, по данным The Guardian, воспринял эти слова болезненно. Руководитель по-прежнему считал, что команда способна выступать значительно лучше с уже имеющимися футболистами. У самого председателя совета директоров, впрочем, хватало и других забот, поскольку «Пэлас» готовит строительство новой главной трибуны стоимостью около £200 млн. Деньги на проект ещё предстоит найти, а американские совладельцы не спешат покрывать расходы из собственного кармана. В октябре Пэриш обратился к инвестиционному банку Raine Group, чтобы найти потенциальных покупателей доли в клубе. В такой ситуации возможный вылет из АПЛ грозил обернуться финансовой катастрофой. Руководство решило, что ждать зимнего трансферного окна слишком опасно. Саж лишился работы, хотя многие из проблем, с которыми он боролся, появились ещё при Гласнере.

Стив ПэришДомашний стадион «Кристал Пэлас» globallookpress.comgloballookpress.com

Вместо Сажа хотят Франка, но проблемы останутся прежними

Главным кандидатом на освободившийся пост стал Томас Франк. Датчанин несколько лет успешно работал в «Брентфорде», вывел команду в Премьер-лигу и закрепил её там без огромных расходов на трансферы. Затем последовало неудачное приключение в «Тоттенхэме», откуда его уволили в феврале. По информации Sky Sports, «Пэлас» присматривался к Франку ещё летом, когда искал преемника Гласнера. Тогда тренер отказался сразу возвращаться к работе, но теперь стороны снова сели за стол переговоров.

12 ноября британская пресса сообщила, что договориться почти удалось. Однако спустя два дня выяснилось, что назначение тормозит вопрос с помощниками. Франк хочет привезти собственных тренеров и аналитиков, а клубу необходимо согласовать их контракты. Руководство также изучало кандидатуры Шона Дайча и Витора Перейры, но датчанин остаётся главным претендентом. В его пользу говорит опыт работы в АПЛ: Франк уже строил команды с тремя центральными защитниками, умеет подстраиваться под сильные стороны игроков и хорошо знаком с борьбой за выживание. Именно такого специалиста сейчас ищут в Лондоне.

Томас Франк globallookpress.com

Уволенный Саж тем временем мог быстро вернуться домой. Во Франции освободилось место главного тренера «Ланса», и британские СМИ сообщали о возможном воссоединении. За несколько месяцев после его ухода клуб успел сменить двух тренеров, поэтому возвращение обладателя Кубка Франции выглядело вполне логичным. Однако 13 ноября «Ланс» объявил о назначении Дидье Дигара до лета 2028 года, и Сажу придётся искать другой вариант продолжения карьеры, ну или немного отдохнуть.

Календарь и таблица АПЛ

«Кристал Пэлас» теперь подсчитывает расходы. Более £4 млн за приглашение Сажа, ещё около £6 млн за расторжение соглашения — общая стоимость этой истории может превысить £10 млн, хотя сам клуб точных сумм не раскрывал. 21 ноября лондонцев ждёт выезд к «Ковентри», который находится на семнадцатом месте и опережает их всего на два очка. Ещё через пять дней предстоит матч Лиги Европы с «Реал Сосьедад». Проще говоря, если Франк всё-таки возглавит команду, ему достанется тяжёлое наследство. Защита пропускает больше всех в чемпионате, лидеры атаки мучаются с травмами, а руководство требует немедленного результата. На исправление ситуации у Сажа было всего десять туров АПЛ. Очевидно, любому новому тренеру времени на раскачку тоже никто не обещает.