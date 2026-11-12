Справится ли Англия с Хорватией?

В четверг, 12 ноября, сборная Англии примет сборную Хорватии в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Наций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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Итог первого тайма x.com

45' Перерыв. С преимуществом сборной Англии прошел первый тайм, счёт отображает происходившее на поле.

44' Подача с углового Хорватии к воротам сборной Англии, но первым на мяче оказался полузащитник хозяев Джуд Беллингем.

42' Удар Мартина Батурины из-за пределов штрафной Англии, зафиксировал мяч вратарь хозяев Джордан Пикфорд.

40' Удар Трента Александра-Арнольда из-за пределов штрафной Хорватии, мяч сильно выше ворот полетел.

40' В спокойном темпе развивается игра, сборная Англии по прежнему с мячом.

38' Контролируют мяч и ход игры футболисты сборной Англии.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 3 Удары мимо 2 53 Владение мячом 47 2 Угловые удары 2 4 Фолы 3

36' Контролируют мяч англичане в середине поля.

35' Удар Джуда Беллингема в контр выпаде сборной Англии был заблокирован.

35' Позиционная атака сборной Хорватии в центре поля развивается.

34' Подача в штрафную площадь Англии, отбились хозяева.

33' Удар Матео Ковачича из-за пределов штрафной Англии, мяч по центру ворот полетел и стал лёгкой добычей вратаря хозяев Джордана Пикфорда.

32' Инициатива у Англии.

30' Следуют подача за подачей к воротам Хорватии, не без труда отбиваются гости.

29' Удар Холла из пределов штрафной Хорватии в падении заблокировал полузащитник гостей Мишич.

28' С мячом хорваты в центре поля.

27' Подача Холла с штрафного Англии, но до удара по воротам Хорватии дело не довели хозяева.

26' Воодушевившись забитым голом, продолжает атаковать сборная Англии.

Морган Роджерс празднует гол x.com

24' Гоол! 1:0. Прострел Джуда Беллингема вдоль ворот Хорватии, не сумел вынести мяч защитник гостей Гвардиол, с близкого расстояния поразил цель нападающий англичан Морган Роджерс.

24' Джуд Беллингем прорывался к воротам сборной Хорватии, но чисто его от мяча оттер полузащитник гостей Йосип Мишич.

22' Дальний удар Йосипа Мишича по воротам сборной Англии, мяч мимо створа проскакал.

21' За счёт владения мяча отодвигают хорваты игру от своих ворот.

20' Прострел Роджерса вдоль ворот Хорватии в падении прервал защитник гостей Лука Вушкович.

18' Удар Трента Александра-Арнольда из пределов штрафной Хорватии пришелся в защитника гостей Йосипа Станишича.

17' Обе команды стараются играть в контроль мяча.

16' Удар Эллиота Андерсона из-за пределов штрафной Хорватии, мяч выше ворот пролетел.

15' Ходит мяч от игрока к игроку сборной Хорватии на половине поля Англии.

13' Разыгрывают мяч в середине поля футболисты сборной Англии в поисках возможного обострения.

11' Прострел Льюиса Холла в штрафную площадь Хорватии, но первым на мяче оказался игрок гостей.

10' Позиционная атака сборной Англии в центре поля разворачивается.

09' Сборная Хорватии играет в пас на своей половине поля.

08' Включившись в прессинг игроки сборной Англии усложняют начало атаки хорватам.

06' Серия забросов в штрафную площадь сборной Англии, снимают «верх» защитники хозяев.

05' Подача с углового Хорватии к угрозе ворот Англии не привела.

04' В спокойном темпе начинается игра.

03' С мячом хорваты в середине поля.

02' Завладев мячом, футболисты сборной Англии приступили к конструированию позиционной атаки.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Хорватии.

До матча

Чествование Гарри Кейна x.com

22:40 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

Уэмбли x.com

22:35 Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, вмещающем 90 000 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Мортен Крог из Дании.

22:17 Стартовый состав сборной Хорватии: Ливакович, Станишич, Вушкович, Гвардиол, Смолчич, Ковачич, Влашич, Батурина, Сучич, Мишич, Матанович.

22:15 Стартовый состав сборной Англии: Пикфорд, Холл, Куанса, Бёрн, Александер-Арнольд, Райс, Андерсон, Беллингем, Гордон, Кейн, Роджерс.

22:00 За всю историю команды сыграли между собой 13 матчей. В 8 играх победила сборная Англии, в 3 сборная Хорватии, ещё 2 матча завершились вничью.

21:58 В составе сборной Хорватии будет отсутствовать защитник Иван Перишич.

21:56 В составе сборной Англии нет травмированных и дисквалифицированных.

21:53 В прошлой игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная Хорватии в домашних стенах проиграла Испании (1:2). Ранее коллектив также остался без очков, когда в предыдущем туре снова-таки на домашней арене со счетом 0:7 потерпел форменный разгром от Англии.

21:51 В прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная Англии в домашних стенах разгромила Чехию (3:0). Ранее коллектив также набрал максимум очков, когда в предыдущем туре теперь уже на выездной арене со счетом 7:0 попросту уничтожил нынешнего соперника.

21:49 Хорватия после четырех туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете 3, набрав три очка. Команда на девять баллов отстаёт от лидирующей Испании и на шесть — от нынешнего соперника, а также на три пункта опережает четвертую в таблице Чехию.

21:47 Англия после четырех туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете 3, набрав девять очков. Команда на три балла отстаёт от лидирующей Испании, а также на шесть пунктов опережает нынешнего соперника и на девять — аутсайдера квартета Чехию.

21:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95