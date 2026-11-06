31 октября «Милан» обыграл «Интер» (3:1), забив 3 мяча ещё до перерыва. Команда Рубена Аморима продлила беспроигрышную серию в дерби до 8 встреч и поднялась на 5-е место в Серии А. Спустя 5 дней на том же стадионе итальянцы уступили «Ференцварошу» (0:2), позволив венграм нанести 8 ударов в створ против собственных 2. После матча Аморим признал, что его команда пока не готова играть каждые 3 дня — и результаты подтверждают опасения португальца. В чемпионате Италии «Милан» набрал 21 очко за 10 туров, а в Лиге Европы проиграл 3 из 4 встреч и оказался за пределами зоны плей-офф. Однако объяснить провал исключительно сложным календарём не получится. В еврокубках Аморим регулярно меняет состав и тактическую схему, а соперники всё лучше используют слабые места итальянцев. После поражения от «Ференцвароша» тренер обвинил футболистов в недостатке характера, но вопросы появились и к его собственным решениям.

Три поражения без голов и разгром «Зальцбурга»

В Серии А «Милан» начал сезон с 6 побед, 3 ничьих и всего 1 поражения. Команда забила 21 мяч, обыграла «Аталанту» (3:2), а в конце октября уверенно справилась с «Интером». Однако единственное поражение в чемпионате тоже получилось болезненным — 28 октября миланцы уступили «Болонье» (2:4), хотя по ходу первого тайма вели 2:1. В Лиге Европы результаты значительно хуже: в первом туре «Милан» проиграл дома «Бенфике» (0:2), затем разгромил «Зальцбург» (4:0), но после этого уступил «Борнмуту» (0:3) и «Ференцварошу» (0:2).

Игроки «Ференцвароша» празднуют гол globallookpress.com

Причём победа в Австрии продемонстрировала, что резервисты Аморима способны приносить результат. Тогда 18-летний Альфаджо Сиссе оформил хет-трик, став самым молодым итальянцем с 3 голами в одном матче основного еврокубкового турнира. Ещё один мяч забил Гонсалу Рамуш, а «Милан» уверенно контролировал игру даже после удаления Филиппо Терраччано на 83-й минуте.

Следующая встреча с «Борнмутом», напротив, превратилась в катастрофу уже в первом тайме. Англичане открыли счёт с пенальти на 8-й минуте, а на 32-й реализовали ещё один 11-метровый. Незадолго до второго гола Майк Меньян получил прямую красную карточку, а в меньшинстве «Милан» так и не смог вернуться в игру, пропустив третий мяч со штрафного в концовке. После 4 туров команда Аморима занимает 28-е место среди 36 участников общего этапа. Впереди ещё 4 встречи, но отставание от конкурентов уже существенное. В частности, «Бенфика», «Борнмут» и «Ференцварош», которым уступили итальянцы, выиграли все свои матчи и набрали по 12 очков.

Меньян получает красную карточку globallookpress.com

Поэтому считать поражения «Милана» исключительно сенсационными было бы неправильно. Португальцы, англичане и венгры входят в число лидеров турнира, а «Ференцварош» приехал на «Сан-Сиро» с серией из 20 матчей без поражений во всех соревнованиях. Однако разница между результатами «Милана» в чемпионате и еврокубках всё равно слишком велика, чтобы объяснять её уровнем соперников.

6 изменений в составе и 70% владения без опасных моментов

В победном дерби с «Интером» ключевую роль сыграли футболисты, которых Аморим через несколько дней оставил в запасе. Кристиан Пулишич открыл счёт на 4-й минуте после передачи Диегу Морейры, на 10-й Адриен Рабьо удвоил преимущество, а перед перерывом Морейра забил сам — прямым ударом со штрафного. Против «Ференцвароша» португальский тренер изменил стартовый состав сразу на 6 позициях. Пулишич, Морейра и Лука Модрич остались на скамейке, а Страхиня Павлович получил отдых после продолжительного периода без ротации.

Пулишич празднует гол в дерби с «Интером» globallookpress.com

Часть перестановок была вынужденной, например, из-за дисквалификации Меньяна место в воротах занял 21-летний Лоренцо Торриани. Помимо этого, «Милан» не мог рассчитывать на нескольких травмированных футболистов, включая Фикайо Томори, Маттео Габбию, Рубена Лофтуса-Чика и Алексиса Салемакерса. Однако с первых минут проблема заключалась не только в отсутствии лидеров, и «Ференцварош» создавал опасные моменты даже при значительно меньшем владении мячом. Уже на 4-й минуте Торриани пришлось спасать команду после удара Ленни Джозефа, на 26-й он выиграл у форварда выход один на один, а незадолго до перерыва отразил ещё один удар с близкого расстояния.

Аморим отреагировал сразу тремя заменами в перерыве, выпустив Пулишича, Морейру и Марио Хилу, но на 52-й минуте именно ошибка при выходе из обороны привела к первому голу. После передачи Кони де Винтера вратарь попал под прессинг Кристоффера Захариассена, который отобрал мяч и позволил Джозефу забить в пустые ворота. На 66-й минуте «Ференцварош» воспользовался неудачной борьбой миланцев за мяч в центре поля и организовал контратаку, завершившуюся вторым голом Жозефа. Даже удаление Бамиделе Юсуфа на 77-й минуте не помогло хозяевам изменить ход встречи.

Ленни Джозеф празднует гол на «Сан-Сиро» globallookpress.com

В итоге «Милан» владел мячом 70% времени и выполнил 595 точных передач против 206 у соперника, но из 15 ударов итальянцев только 2 пришлись в створ. Венгры же нанесли 12 ударов, 8 из которых потребовали вмешательства вратаря. По модели «Sofascore» ожидаемые голы составили приблизительно 1,01 против 3,11 в пользу гостей. Особенно показательно, что при столь значительном территориальном преимуществе «Милан» создал всего один явный голевой момент. Команда много владела мячом, но не находила способов вскрыть организованную оборону, а собственные потери регулярно превращались в опасные атаки соперника.

Борбей подготовился к обеим схемам Аморима

После матча тренер «Ференцвароша» Балаж Борбей объяснил, что его штаб заранее изучил тактические перестановки итальянцев. По словам специалиста, в последних 5–6 встречах «Милан» использовал как схему с 3 центральными защитниками, так и построение с 4 игроками обороны. В первом туре Лиги Европы против «Бенфики» Аморим действительно выпустил команду по схеме 3-4-2-1, привычной для него ещё по работе в «Спортинге» и «Манчестер Юнайтед». Позднее португалец стал чаще использовать расстановку 4-4-1-1, с которой победил «Интер» и вышел на игру против венгров.

Рубен Аморим globallookpress.com

Борбей заявил, что «Ференцварош» подготовил варианты прессинга и оборонительных перемещений под обе системы. Венгры заранее знали, как перекрывать свободные зоны и куда направлять контратаки в зависимости от расположения защитников соперника. План действительно сработал: в первом тайме гости неоднократно вынуждали «Милан» ошибаться под давлением, а после перерыва дважды наказали хозяев за потери мяча. При этом Борбей не стал полностью отказываться от атак даже после того, как его команда осталась вдесятером.

В отличие от Аморима, который после встречи говорил преимущественно о настрое футболистов, венгерский тренер подробно объяснил тактическую подготовку. По его словам, штаб заранее продумал действия команды при разных вариантах построения «Милана» и уделил особое внимание переходам из обороны в атаку. Для Борбея победа на «Сан-Сиро» стала продолжением успешной европейской кампании. До этого его команда обыграла «Селтик» (3:1), «Викторию» (2:1) и «Торренсе» (4:1), а теперь у венгров 4 победы из 4, тогда как один из главных итальянских клубов рискует не попасть даже в стыковой раунд.

Морейра празднует гол в дерби с «Интером» globallookpress.com

Аморим заговорил о характере, но похожие претензии звучали и раньше

После поражения от «Ференцвароша» португальский тренер не пытался оправдывать своих футболистов. В интервью «Sky Sport» он заявил, что команда проигрывала борьбу за подборы, допускала простейшие ошибки и не проявила необходимой концентрации. Особенно жёстко Аморим оценил первый тайм — по его словам, «Милан» оказался не готов к матчу, а ответственность за такое выступление лежит в том числе на тренерском штабе. Португалец признал, что, возможно, недостаточно хорошо подготовил игроков после дерби. Отдельно специалист выделил Павловича, которого не оказалось в заявке на встречу. Аморим назвал сербского защитника примером профессионального отношения к тренировкам и потребовал от остальных футболистов такой же самоотдачи.

Но интереснее другое признание тренера в том, что подобные проблемы существовали в «Милане» ещё до его прихода. В декабре 2024 года Паулу Фонсека после победы над «Црвеной Звездой» (2:1) в Лиге чемпионов публично раскритиковал отношение футболистов к игре. Тогда португалец сравнил выступления команды с американскими горками и заявил, что не понимает, какой «Милан» увидит в следующем матче. Через несколько недель Фонсеку уволили, с тех пор в клубе успели смениться тренеры и значительная часть состава. В прошлом сезоне «Милан» под руководством Массимилиано Аллегри занял 5-е место в Серии А, набрав 70 очков, и второй год подряд не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов. Аллегри покинул команду, а 16 июня 2026 года на его место назначили Аморима.

Модрич играет в подкате globallookpress.com

Португальцу предстояло вернуть «Милану» более агрессивный футбол с высоким прессингом и быстрыми переходами в атаку. В отдельных матчах это уже получается, но добиться стабильности пока не удалось. При этом возлагать всю ответственность на психологию футболистов было бы слишком просто. Аморим сам принимает решения о массовой ротации и изменениях тактической схемы. Отсутствие Модрича, Пулишича или Морейры в стартовом составе не должно автоматически означать потерю способности создавать моменты. Тем более что в игре с «Болоньей» миланцы пропустили 3 мяча за второй тайм, несмотря на участие ряда ключевых футболистов.

Календарь и таблица Серии А

После «Ференцвароша» тренер признал, что нынешняя команда не готова полноценно конкурировать на двух фронтах, однако отказываться от Лиги Европы Аморим не собирается. Следующий европейский матч «Милан» проведёт 26 ноября на выезде против «Олимпиакоса», затем итальянцам предстоят встречи с «Сандерлендом», «Левски» и «Арарат-Арменией». Для выхода в плей-офф команда должна существенно улучшить результаты, пока же главное противоречие «Милана» заключается даже не в разнице между Серией А и Лигой Европы. Команда Аморима спокойно забивает «Интеру», но спустя несколько дней не справляется с прессингом «Ференцвароша», который заранее подготовился к её тактическим перестановкам. И пока португалец объясняет неудачи недостатком концентрации, соперники всё чаще находят вполне конкретные способы использовать слабости его команды.