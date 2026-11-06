The Athletic составил свод главных достижений и поразительных статистических аномалий Криштиану Роналду в честь его прощания со сборной Португалии.

Спустя более чем 23 года драм, нервов, триумфов, разбитых сердец и бесчисленного множества голов Криштиану Роналду наконец объявил об уходе из сборной Португалии.

Пока неизвестно, проведет ли Роналду прощальный матч перед родными трибунами, которые он восхищал на протяжении двух с лишним десятилетий.

Но даже если это произойдет, совсем скоро этой истории придет конец — конец эпохи в самом прямом и буквальном смысле слова. В конце концов, около 40 процентов ныне живущих людей на планете еще даже не родились, когда Роналду дебютировал за национальную команду.

В честь этого исторического рубежа представляем 23 факта о невероятной карьере 41-летнего форварда в составе сборной Португалии — по одному за каждый проведенный в ней год.

1. Роналду дебютировал за национальную сборную 20 августа 2003 года в товарищеском матче против Казахстана.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В общей сложности он провел за Португалию 234 матча , что делает его абсолютным рекордсменом в истории мужского футбола по числу игр за сборную.

Это на 26 матчей больше, чем у идущего вторым Лионеля Месси в составе сборной Аргентины, и на 28 больше, чем у 41-летнего Луки Модрича за Хорватию (притом что хорват до сих пор не объявил о завершении международной карьеры).

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2. На его счету 146 забитых мячей за сборную — и это вновь абсолютный рекорд в истории мужского международного футбола.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Лишь двум другим игрокам удалось преодолеть гроссмейстерскую планку в сотню голов: Лионелю Месси и иранцу Али Даеи.

При этом сразу три действующих форварда стремительно приближаются к заветной трехзначной отметке: Ромелу Лукаку за Бельгию (94 мяча), Роберт Левандовский за Польшу (92) и Гарри Кейн за Англию (91). Левандовскому уже 38 лет, так что рекорд Роналду ему точно не угрожает, но сумеет ли кто-то из 33-летних Лукаку или Кейна подобраться к этой вершине?

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3. За время карьеры в сборной Португалии Роналду делил раздевалку со 143 партнерами по команде. Чаще всего он выходил на поле плечом к плечу с Жоау Моутинью — они сыграли вместе в 116 матчах.

Жоау Моутинью и Криштиану Роналду globallookpress.com

При этом 16 футболистов пересекались с Криштиану в одной игре за сборную лишь единожды.

16 футболистов, которые сыграли за сборную Португалии вместе с Роналду лишь однажды globallookpress.com

4. В составе сборной Португалии Роналду успел сыграть с двумя футболистами, родившимися уже после его международного дебюта в августе 2003 года: Антониу Силвой (родился в октябре 2003-го) и Жоау Невешем (сентябрь 2004-го).

На другом полюсе этой возрастной шкалы — Фернанду Коуту, появившийся на свет в августе 1969 года, с которым Криштиану также выходил на поле в одной команде.

Криштиану Роналду globallookpress.com

5. С учетом дебюта в 2003 году международная карьера Роналду на данный момент продлилась ровно 23 года и 35 дней — от первой игры 20 августа 2003 года до последнего матча 24 сентября 2026 года.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Во всей Европе лишь у пяти футболистов-мужчин карьера за национальную сборную длилась дольше.

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6. Карьера Роналду в сборной Португалии суммарно продлилась 18 604 минуты — это без малого 13 суток беспрерывного футбола. Если ехать на автомобиле без остановок, за это время можно дважды преодолеть маршрут туда и обратно от Мехико до Фэрбанкса на Аляске (а это 9 600 миль).

Криштиану Роналду globallookpress.com

7. Футболист, который дебютирует за свою национальную сборную в ближайшие дни, должен будет непрерывно выступать за нее как минимум до декабря 2049 года, чтобы превзойти Роналду по продолжительности международной карьеры.

Криштиану Роналду globallookpress.com

8. Роналду — один из всего двух футболистов в истории мужского футбола, сыгравших на шести чемпионатах мира (наряду с Месси). Оба принимали участие в мундиалях 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов.

Криштиану Роналду globallookpress.com

9. Из-за того, что Месси не сумел отличиться на мундиале 2010 года в ЮАР, Роналду остается единственным мужчиной в истории футбола, забивавшим на шести разных чемпионатах мира.

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10. На крупных международных турнирах Роналду забил в общей сложности 25 мячей: 11 — на чемпионатах мира и 14 — на чемпионатах Европы. Это абсолютный рекорд результативности в сумме по обоим турнирам.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Впрочем, 27-летний француз Килиан Мбаппе и англичанин Кейн уже буквально дышат ему в спину.

Наибольшее общее количество голов на чемпионатах мира и Европы RSSSF

11. 14 забитых мячей делают его лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы с отрывом в пять голов от легенды французского футбола Мишеля Платини.

Правда, Роналду сыграл на шести Евро, в то время как Платини понадобился всего один турнир (в 1984 году).

Криштиану Роналду globallookpress.com

12. За годы выступлений за сборную Португалии Роналду завоевал один главный трофей — золото Евро-2016.

Криштиану Роналду globallookpress.com

На том турнире он забил три мяча и отдал две голевые передачи, а также хладнокровно реализовал свой удар в победной серии послематчевых пенальти против Польши в четвертьфинале. Кроме того, на его счету две победы в Лиге наций — в дебютном розыгрыше турнира в 2019 году и затем в 2025-м.

13. Чемпионаты мира проводятся с 1930 года, и за 73 года с момента первого мундиаля до дебюта Роналду сборная Португалии смогла отобраться лишь на три турнира. За 23 года после его дебюта португальцы сыграли на шести чемпионатах мира подряд.

Лионель Месси и Криштиану Роналду globallookpress.com

14. Роналду принял участие в 33 процентах всех матчей в истории сборной Португалии : 234 из 710. Первый в истории матч национальная команда провела еще в 1921 году — более чем за 63 года до рождения Криштиану и почти за 82 года до его дебюта.

Криштиану Роналду globallookpress.com

15. Роналду забил 11,7 процента всех голов в истории сборной Португалии: 146 из 1 245.

Криштиану Роналду globallookpress.com

16. На его счету 19,2 процента от абсолютно всех мячей Португалии на крупных международных турнирах (чемпионатах мира и чемпионатах Европы): 25 из 130.

Криштиану Роналду globallookpress.com

17. Начиная с 2004 года Роналду неизменно забивал за сборную Португалии в каждом календарном году.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Самым результативным для него стал 2019 год, когда он наколотил 14 мячей. Двузначной отметки результативности за год в сборной он достигал шесть раз: в 2013, 2016, 2017, 2019, 2021 и 2023 годах.

Голы Роналду за сборную по годам globallookpress.com

18. Он оформил больше всего международных хет-триков среди всех европейских футболистов в истории.

Его десятый и последний на данный момент хет-трик — в ворота Люксембурга в октябре 2021 года — позволил обойти рекорд шведа Свена Рюделля (девять хет-триков), державшийся с 1932 года.

Криштиану Роналду globallookpress.com

19. 38 футболистов ассистировали голам Роналду в составе сборной Португалии. Главным его подносчиком снарядов стал Рикарду Куарежма, отдавший Криштиану восемь результативных передач.

Рикарду Куарежма и Криштиану Роналду globallookpress.com

20. Роналду поражал ворота 49 различных национальных сборных — это больше, чем число признанных государств во всей Азии (48). Излюбленной мишенью Криштиану стал Люксембург: в ворота этой команды он забил 11 мячей.

Криштиану Роналду globallookpress.com

21. В послужном списке Роналду есть 27 национальных сборных, против которых он играл, но так и не сумел забить. Главными его «неудобными» соперниками стали Албания и Турция: против каждой из этих команд он выходил на поле по четыре раза, но так ни разу и не поразил их ворота.

Криштиану Роналду globallookpress.com

22. Удивительно, но Роналду ни разу не становился единолично лучшим бомбардиром ни на одном из 12 крупных международных турниров, в которых принимал участие (шесть чемпионатов мира и шесть чемпионатов Европы).

Криштиану Роналду globallookpress.com

При этом он дважды делил первое место в гонке снайперов — на Евро-2012 и Евро-2020. На Евро-2012 компанию на вершине ему составили хорват Марио Манджукич, немец Марио Гомес, итальянец Марио Балотелли, Алан Дзагоев и испанец Фернандо Торрес, а на Евро-2020 — чех Патрик Шик.

23. Из 146 голов за сборную Португалии 85 мячей Роналду забил правой ногой, 33 — левой и 28 — головой. Что касается зон завершения, 123 мяча влетели в сетку из пределов штрафной площади и 23 — из-за ее пределов. При этом 23 гола из штрафной были забиты с пенальти, а 11 из 23 дальних выстрелов пришлись на прямые удары со штрафных.