The Athletic составил свод главных достижений и поразительных статистических аномалий Криштиану Роналду в честь его прощания со сборной Португалии.
Спустя более чем 23 года драм, нервов, триумфов, разбитых сердец и бесчисленного множества голов Криштиану Роналду наконец объявил об уходе из сборной Португалии.
Пока неизвестно, проведет ли Роналду прощальный матч перед родными трибунами, которые он восхищал на протяжении двух с лишним десятилетий.
Но даже если это произойдет, совсем скоро этой истории придет конец — конец эпохи в самом прямом и буквальном смысле слова. В конце концов, около 40 процентов ныне живущих людей на планете еще даже не родились, когда Роналду дебютировал за национальную команду.
В честь этого исторического рубежа представляем 23 факта о невероятной карьере 41-летнего форварда в составе сборной Португалии — по одному за каждый проведенный в ней год.
1. Роналду дебютировал за национальную сборную 20 августа 2003 года в товарищеском матче против Казахстана.
В общей сложности он провел за Португалию 234 матча, что делает его абсолютным рекордсменом в истории мужского футбола по числу игр за сборную.
Это на 26 матчей больше, чем у идущего вторым Лионеля Месси в составе сборной Аргентины, и на 28 больше, чем у 41-летнего Луки Модрича за Хорватию (притом что хорват до сих пор не объявил о завершении международной карьеры).
2. На его счету 146 забитых мячей за сборную — и это вновь абсолютный рекорд в истории мужского международного футбола.
Лишь двум другим игрокам удалось преодолеть гроссмейстерскую планку в сотню голов: Лионелю Месси и иранцу Али Даеи.
При этом сразу три действующих форварда стремительно приближаются к заветной трехзначной отметке: Ромелу Лукаку за Бельгию (94 мяча), Роберт Левандовский за Польшу (92) и Гарри Кейн за Англию (91). Левандовскому уже 38 лет, так что рекорд Роналду ему точно не угрожает, но сумеет ли кто-то из 33-летних Лукаку или Кейна подобраться к этой вершине?
3. За время карьеры в сборной Португалии Роналду делил раздевалку со 143 партнерами по команде. Чаще всего он выходил на поле плечом к плечу с Жоау Моутинью — они сыграли вместе в 116 матчах.
При этом 16 футболистов пересекались с Криштиану в одной игре за сборную лишь единожды.
4. В составе сборной Португалии Роналду успел сыграть с двумя футболистами, родившимися уже после его международного дебюта в августе 2003 года: Антониу Силвой (родился в октябре 2003-го) и Жоау Невешем (сентябрь 2004-го).
На другом полюсе этой возрастной шкалы — Фернанду Коуту, появившийся на свет в августе 1969 года, с которым Криштиану также выходил на поле в одной команде.
5. С учетом дебюта в 2003 году международная карьера Роналду на данный момент продлилась ровно 23 года и 35 дней — от первой игры 20 августа 2003 года до последнего матча 24 сентября 2026 года.
Во всей Европе лишь у пяти футболистов-мужчин карьера за национальную сборную длилась дольше.
6. Карьера Роналду в сборной Португалии суммарно продлилась 18 604 минуты — это без малого 13 суток беспрерывного футбола. Если ехать на автомобиле без остановок, за это время можно дважды преодолеть маршрут туда и обратно от Мехико до Фэрбанкса на Аляске (а это 9 600 миль).
7. Футболист, который дебютирует за свою национальную сборную в ближайшие дни, должен будет непрерывно выступать за нее как минимум до декабря 2049 года, чтобы превзойти Роналду по продолжительности международной карьеры.
8. Роналду — один из всего двух футболистов в истории мужского футбола, сыгравших на шести чемпионатах мира (наряду с Месси). Оба принимали участие в мундиалях 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов.
9. Из-за того, что Месси не сумел отличиться на мундиале 2010 года в ЮАР, Роналду остается единственным мужчиной в истории футбола, забивавшим на шести разных чемпионатах мира.
10. На крупных международных турнирах Роналду забил в общей сложности 25 мячей: 11 — на чемпионатах мира и 14 — на чемпионатах Европы. Это абсолютный рекорд результативности в сумме по обоим турнирам.
Впрочем, 27-летний француз Килиан Мбаппе и англичанин Кейн уже буквально дышат ему в спину.
11. 14 забитых мячей делают его лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы с отрывом в пять голов от легенды французского футбола Мишеля Платини.
Правда, Роналду сыграл на шести Евро, в то время как Платини понадобился всего один турнир (в 1984 году).
12. За годы выступлений за сборную Португалии Роналду завоевал один главный трофей — золото Евро-2016.
На том турнире он забил три мяча и отдал две голевые передачи, а также хладнокровно реализовал свой удар в победной серии послематчевых пенальти против Польши в четвертьфинале. Кроме того, на его счету две победы в Лиге наций — в дебютном розыгрыше турнира в 2019 году и затем в 2025-м.
13. Чемпионаты мира проводятся с 1930 года, и за 73 года с момента первого мундиаля до дебюта Роналду сборная Португалии смогла отобраться лишь на три турнира. За 23 года после его дебюта португальцы сыграли на шести чемпионатах мира подряд.
14. Роналду принял участие в 33 процентах всех матчей в истории сборной Португалии: 234 из 710. Первый в истории матч национальная команда провела еще в 1921 году — более чем за 63 года до рождения Криштиану и почти за 82 года до его дебюта.
15. Роналду забил 11,7 процента всех голов в истории сборной Португалии: 146 из 1 245.
16. На его счету 19,2 процента от абсолютно всех мячей Португалии на крупных международных турнирах (чемпионатах мира и чемпионатах Европы): 25 из 130.
17. Начиная с 2004 года Роналду неизменно забивал за сборную Португалии в каждом календарном году.
Самым результативным для него стал 2019 год, когда он наколотил 14 мячей. Двузначной отметки результативности за год в сборной он достигал шесть раз: в 2013, 2016, 2017, 2019, 2021 и 2023 годах.
18. Он оформил больше всего международных хет-триков среди всех европейских футболистов в истории.
Его десятый и последний на данный момент хет-трик — в ворота Люксембурга в октябре 2021 года — позволил обойти рекорд шведа Свена Рюделля (девять хет-триков), державшийся с 1932 года.
19. 38 футболистов ассистировали голам Роналду в составе сборной Португалии. Главным его подносчиком снарядов стал Рикарду Куарежма, отдавший Криштиану восемь результативных передач.
20. Роналду поражал ворота 49 различных национальных сборных — это больше, чем число признанных государств во всей Азии (48). Излюбленной мишенью Криштиану стал Люксембург: в ворота этой команды он забил 11 мячей.
21. В послужном списке Роналду есть 27 национальных сборных, против которых он играл, но так и не сумел забить. Главными его «неудобными» соперниками стали Албания и Турция: против каждой из этих команд он выходил на поле по четыре раза, но так ни разу и не поразил их ворота.
22. Удивительно, но Роналду ни разу не становился единолично лучшим бомбардиром ни на одном из 12 крупных международных турниров, в которых принимал участие (шесть чемпионатов мира и шесть чемпионатов Европы).
При этом он дважды делил первое место в гонке снайперов — на Евро-2012 и Евро-2020. На Евро-2012 компанию на вершине ему составили хорват Марио Манджукич, немец Марио Гомес, итальянец Марио Балотелли, Алан Дзагоев и испанец Фернандо Торрес, а на Евро-2020 — чех Патрик Шик.
23. Из 146 голов за сборную Португалии 85 мячей Роналду забил правой ногой, 33 — левой и 28 — головой. Что касается зон завершения, 123 мяча влетели в сетку из пределов штрафной площади и 23 — из-за ее пределов. При этом 23 гола из штрафной были забиты с пенальти, а 11 из 23 дальних выстрелов пришлись на прямые удары со штрафных.