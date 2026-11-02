ESPN анализирует неудачные попытки «Манчестер Юнайтед» найти успешного преемника сэру Алексу Фергюсону на посту рулевого команды, которые длятся уже 13 лет.

«Манчестер Юнайтед» на этой неделе отметит знаменательную дату: исполняется 40 лет с тех пор, как он в последний раз принял правильное решение при назначении главного тренера.

«МЮ» превратился в клуб, который постоянно ошибается с выбором наставника. В последние годы его руководство проводило переговоры с Юргеном Клоппом, Маурисио Почеттино и Томасом Тухелем. Но по тем или иным причинам все они предпочли применить свои таланты в других местах.

Пока нынешний рулевой Майкл Каррик переживает один неудачный результат после другого, а «Красные Дьяволы» находятся всего на одну строчку выше зоны вылета АПЛ, одержав лишь одну победу в чемпионате, годовщина прихода Алекса Фергюсона на «Олд Траффорд» в ноябре 1986 года, которую отметят в пятницу, может совпасть с очередной попыткой клуба испытать удачу при выборе главного тренера.

Сэр Алекс Фергюсон в 2013 году globallookpress.com

Как сообщили ESPN источники, Каррик, подписавший двухлетний контракт в мае после того, как в прошлом сезоне вывел «Юнайтед» в Лигу чемпионов, временно исполняя обязанности наставника, скорее всего, останется у руля команды на вторничный матч еврокубка против «Ромы» и воскресную встречу АПЛ с «Астон Виллой».

Однако после серии из девяти матчей без побед никаких гарантий нет. Положение 45-летнего специалиста висит на волоске, а с учётом предстоящей после игры с бирмингемцами паузы на матчи сборных трудно представить, что экс-рулевой «Мидлсбро» всё ещё будет возглавлять команду к выездному матчу с «Ливерпулем» 22 ноября.

Но можно ли доверить «МЮ» вопрос увольнения Каррика и поиск ему замены тренером, способным привнести порядок, стабильность и, что важнее всего, обеспечить результаты в самом хаотичном суперклубе мирового футбола?

После ухода Фергюсона в 2013 году — за 27,5 лет работы у руля коллектива он завоевал 28 крупных трофеев — манкунианцы назначили семерых постоянных наставников, но ни один из них даже близко не подобрался к победе в АПЛ или Лиге чемпионов.

ESPN поговорил с несколькими людьми, работавшими в «Юнайтед» после ухода шотландца и принимавшими участие в назначениях главных тренеров. Каждый из семи случаев в той или иной степени был омрачён ошибками в процессе принятия решений на «Олд Траффорд».

Когда «Красные Дьяволы» искали замену Фергюсону, назначив Дэвида Мойеса, утверждалось, что именно уходящий менеджер выбрал себе преемника.

На деле же наставник «Эвертона» был седьмым кандидатом в списке, а вмешательство сэра Алекса стало просто отчаянной попыткой найти специалиста с опытом работы в АПЛ, который мог бы возглавить команду.

Дэвид Мойес в 2013 году globallookpress.com

Как сообщили ESPN источники, клуб обращался к Юргену Клоппу, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Пепу Гвардиоле, Диего Симеоне и Лорану Блану, прежде чем остановиться на Мойесе. Португалец, итальянец, каталонец и француз уже договорились о работе в других местах, а немец и аргентинец не проявили интереса.

Когда шотландца уволили спустя 10 месяцев после подписания шестилетнего контракта, «Юнайтед» позвал рулевого сборной Нидерландов Луи ван Гала, хотя бывший наставник «Аякса» и «Барселоны» не работал в клубном футболе уже три года.

До его назначения исполнительный вице-президент манкунианцев Эд Вудворд вновь получил отказ от Симеоне.

Кроме того, ему так и не удалось договориться с Клоппом: будущий главный тренер «Ливерпуля» был не впечатлён предложением функционера, который представил «МЮ» как «взрослую версию Диснейленда».

Когда в мае 2016 года нидерландца уволили, «Красные Дьяволы» назначили Моуринью. В итоге португалец выиграл два трофея, занял второе место в АПЛ и добился 58-процентного показателя побед.

Однако, по словам источников, «Особенный» получил эту работу вопреки рекомендациям высокопоставленных представителей клуба, которые призывали сопрезидентов Джоэла и Аврама Глейзеров назначить Почеттино.

Маурисио Почеттино в 2016 году globallookpress.com

Будущий рулевой сборной США тогда строил в «Тоттенхэме» команду, способную бороться за титул АПЛ и выйти в финал Лиги чемпионов. Впоследствии он ещё дважды упустит возможность возглавить манкунианцев.

Как сообщили ESPN источники, назначение Моуринью было продиктовано стремлением Глейзеров ответить на переход Гвардиолы в «Манчестер Сити» тем же летом. Но два года спустя, когда аргентинец был главным кандидатом на замену португальца, «Юнайтед» не захотел вступать в дорогостоящую борьбу с «Тоттенхэмом» за компенсацию.

В сочетании с впечатляющими результатами Уле Гуннара Сульшера на посту исполняющего обязанности главного тренера это подтолкнуло клуб к самому простому решению: доверить долгосрочный контракт своему бывшему игроку.

Если вы заметили закономерность в подходе «МЮ» к подбору главных тренеров, то да, всё настолько просто: составить список кандидатов, не договориться с предпочтительными специалистами и назначить кого-нибудь другого.

Некоторые изменения произошли летом 2022 года, когда клуб пригласил Эрика тен Хага после ухода Вудворда, которого на посту генерального директора сменил Ричард Арнольд.

На время поиска нового главного тренера «Красные Дьяволы» назначили Ральфа Рангника исполняющим обязанности рулевого, параллельно проводя «тщательный процесс отбора».

Луис Энрике, в тот момент возглавлявший сборную Испании, занимал высокое место в списке кандидатов, однако его исключили из рассмотрения: он не хотел покидать сборную до окончания ЧМ-2022.

Луис Энрике в 2022 году globallookpress.com

В итоге в финальный список вошли тен Хаг и Почеттино. Как сообщили ESPN источники, выбор был непростым: наставник «Аякса» тен Хаг считался восходящей звездой, тогда как Почеттино был связан контрактом с ПСЖ, но должен был покинуть клуб летом, а его приглашение, вероятно, обошлось бы в восьмизначную сумму компенсации.

У аргентинца были сторонники среди руководства «Юнайтед», однако размер потенциальной выплаты в итоге склонил чашу весов в пользу нидерландца.

История показала, что и это назначение оказалось неудачным: специалист завоевал два трофея, но в октябре 2024 года был уволен — всего через четыре месяца после того, как новое спортивное руководство клуба во главе с миноритарным инвестором сэром Джимом Рэтклиффом подписало с ним двухлетний контракт.

Вернёмся к окончанию сезона-2023/24, когда тен Хаг сохранил должность лишь благодаря тому, что после победы над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии болельщики публично выразили ему поддержку на «Уэмбли».

В тот период «Юнайтед» открыто вёл переговоры с Томасом Тухелем, Кираном Маккенной и Роберто Де Дзерби. Немец, который в октябре 2024 года возглавит сборную Англии, тогда не раз встречался с высокопоставленными представителями манкунианцев.

По словам источников, он был близок к тому, чтобы получить предложение о работе, но в итоге клуб решил сохранить тен Хага.

Эрик тен Хаг в 2024 году globallookpress.com

После увольнения нидерландца в октябре его сменил рулевой «Спортинга» Рубен Аморим — ещё одна восходящая звезда, не имевшая опыта работы в АПЛ. В ходе этого процесса был уволен спортивный директор Дэн Эшворт, который ранее предлагал на эту должность Эдди Хау из «Ньюкасла».

При португальце «МЮ» провёл худший сезон в своей истории в АПЛ. Когда того уволили в январе и заменили Карриком, его показатель побед составлял всего 38%. Экс-полузащитник «Красных Дьяволов» получил вознаграждение за успешную работу в виде контракта после того, как привёл команду к третьему месту.

Однако англичанин стал очередным назначением неопытного и недорогого специалиста. После Моуринью клуб больше не приглашал тренеров с доказавшим свою состоятельность опытом работы в АПЛ — у Сульшера было лишь полгода в «Кардиффе», завершившиеся вылетом из элитного дивизиона.

Кроме того, манкунианцы проигнорировали очевидные тенденции, на которые уже обратили внимание его конкуренты.

За последнее десятилетие в АПЛ и Лиге чемпионов доминировали опытные испанские и немецкие тренеры. Гвардиола («Манчестер Сити») и Клопп («Ливерпуль») выигрывали оба турнира, Луис Энрике (ПСЖ) дважды кряду завоевал главный еврокубок, Тухель («Челси») и Ханси Флик («Бавария») также выигрывали Лигу чемпионов, а Микель Артета («Арсенал») стал чемпионом Англии.

Все четыре последних назначения «Юнайтед» — это тренеры, не имевшие опыта работы в Премьер-лиге. Система подбора наставников в клубе глубоко ошибочна.

Так усвоят ли «Красные Дьяволы» уроки прошлого, если Каррика уволят, или вновь совершат ошибку? Ответ на этот вопрос и определит будущее клуба.