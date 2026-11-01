«Ливерпуль» и «Арсенал» играют на «Энфилде» в девятом туре АПЛ. Команда Микеля Артеты подходит к матчу второй в таблице и опережает мерсисайдцев на шесть очков, однако хозяева сейчас находятся на лучшем отрезке сезона. «Ливерпуль» выиграл пять официальных встреч подряд и постепенно возвращается в чемпионскую гонку. Для лондонцев поездка получается особенно важной после болезненного вылета из Кубка лиги от «Флитвуда», тогда как команда Андони Ираолы среди недели, наоборот, прошла «Челси» в серии пенальти.

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45+3' Перерыв на «Энфилде»! Очень напряжённый первый тайм, у «Ливерпуля» было достаточно моментов, чтобы сравнять, но «Арсенал» сохранил преимущество. Отдыхаем 15 минут!

45+2' Барколя получил жёлтую карточку за грубый подкат в ноги Тимберу.

45+1' Цолис получил мяч на левом фланге и прострелил в штрафную, Жаке успел перехватить.

45' Арбитр добавил две минуты.

44' Вирц перестарался в отборе в центре поля и нарушил правила.

42' Керкез навесил с левого фланга прямо в голову Макаллистеру, а тот не попал в створ из убойной позиции!

Статистика матча 0 Удары в створ 2 6 Удары мимо 2 59 Владение мячом 41 6 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 4 Фолы 5

40' Вирц закручивал мчя в дальний угол и попал в перекладину! Очень близко к голу были хозяева!

38' Тимбер сфолил прямо у своей штрафной на фланге, хороший шанс у «Ливерпуля».

36' Исак развернулся в штрафной между двумя защитниками и с левой пробил, но мимо ближнего угла.

35' Метров с 35 Макаллистер пробил, никаких проблем у Райи такой удар не вызвал.

33' Макаллистер решил пробить низом из-за штрафной – мимо ближнего угла.

33' Керкез с левого фланга навешивал в штрафную — на месте Райя.

31' Керкез здорово открылся под заброс у линии штрафной «Арсенала», но зачем-то решил пропускать мяч, а позади никого не было.

30' Арбитр выписал жёлтую карточку кому-то из тренерского штаба «Ливерпуля» за чересчур агрессивные эмоции.

29' Макаллистер забрасывал в штрафную в направлении Гакпо, тот рухнул на газон в борьбе с Цолисом — этого недостаточно для пенальти.

28' Ван Дейк здорово скинул во вратарскую, где Райя опередил Исака!

27' Гакпо подобрал мяч у штрафной и через стенку с Макаллистером пытался пробить, но попал в защитника.

26' Исак заработал штрафной недалеко от ворот «Арсенала».

25' Мадуэке на дальней штанге замыкал навес Цолиса и попал в Тимбера! Опасно было у ворот хозяев.

24' Гимарайнш опасно бил в дальний угол после скидки Мадуэке, ван Дейк вроде бы очевидно заблокировал удар, но арбитр назначил удар от ворот.

22' И снова Барколя оказался в штрафной «Арсенала» с мячом и простреливал в центр — Райс в этот раз перехватил.

21' Барколя прошёл по левому флангу к лицевой линии и пытался прострелить, но Гимарайнш накрыл.

21' Барколя опасно навешивал в штрафную с левого фланга, Исак чуть-чуть не дотянулся до мяча.

20' Хаверц сбил Вирца на своей половине поля, неплохая позиция для подачи со штрафного.

18' А вот и «Арсенал» ошибся на своей половине! Конса подарил мяч Барколя, тот вошёл в штрафную, но Райс успел подстраховать.

16' ГООООООООЛ! Впереди «Арсенал»! Жаке потерял мяч после неудачного паса Алиссона, Гимарайнш отдал направо Мадуэке, тот продлил на Райса, Деклан прострелил на дальнюю штангу, а Хаверц замкнул! 0:1, отлично воспользовались ошибкой гости!

Кай Хаверц globallookpress.com

15' Райс решился на дальний удар и отправил мяч на триубуны.

13' Хаверцу досталось по носу от ван Дейка, по инерции голландец влетел в Кая после выноса мяча, потому без фола.

11' Эдегор пытался забросить на правый фланг, но слишком сильной получилась передача.

10' Ньони снова фолит в центре поля – в этот раз далеко отпустил от себя мяч и снёс Хаверца.

08' Вирц пытался выдать проникающий пас на Барколя, французу немного не хватило скорости.

«Ливерпуль» – «Арсенал» globallookpress.com

07' Райс решил коротко разыграть корнер и защитники «Ливерпуля» моментально всё перекрыли.

06' Цолис заработал угловой для «Арсенала».

05' Гакпо получил мяч справа и пытался прострелить на дальнюю штангу, а там никого из партнёров.

03' Исак отмахнулся по лицу Габриэла в борьбе за мяч, снова останавливается игра из-за фола.

02' Ньони сразу же грубо приложил Эдегора по голеностопу, арбитр не отважился показать карточку на первой минуте.

01' «Арсенал» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

19:30 На стадиона минута молчания в честь Дня памяти, поэтому коротко по погоде: в Ливерпуле сегодня 11 градусов, а по ходу матча возможен дождь.

19:28 Команды на поле «Энфилда», который хором поёт «You'll never walk alone», всё готово к старту!

19:25 Матч обслуживает бригада во главе с Энди Мэдли. Его ассистенты — Ник Хоптон и Тим Вуд, резервный арбитр — Том Брамолл. За VAR отвечает Стюарт Аттуэлл, его ассистент — Джеймс Белл.

19:20 История на «Энфилде» остается отдельной проблемой для Артеты. «Арсенал» не выигрывает здесь в Премьер-лиге уже 13 матчей подряд: пять ничьих и восемь поражений после победы 2:0 в сезоне-2012/13. Более длинной безвыигрышной серии на этом стадионе у клуба в чемпионате никогда не было. В целом процент побед лондонцев на «Энфилде» в эпоху АПЛ составляет всего 18% — это худший показатель «Арсенала» на любом стадионе, где команда провела хотя бы десять встреч. При этом в более свежей истории преимущество уже не такое очевидное. «Ливерпуль» выиграл лишь один из восьми последних матчей Премьер-лиги против «Арсенала»: пять закончились вничью, два взяли лондонцы.

19:15 Без Сака еще больше ответственности ложится на Райса и Мартина Эдегора. После восьми туров именно они занимали первые два места в АПЛ по количеству передач, разрезавших линии соперника в финальной трети: 93 у Райса и 89 у капитана «Арсенала». Против «Ливерпуля», который при Ираоле стал намного компактнее без мяча, способность этой пары быстро находить партнёров между линиями может стать ключевой.

19:10 В атаке хозяев Александр Исак пока что проявляет себя ярче всех. Швед забил шесть голов в шести последних матчах Премьер-лиги, то есть оформил две трети всех мячей команды на этом отрезке. В среднем при Ираоле он отличался каждые 95 минут — лучший показатель среди всех футболистов, которых испанец тренировал в топ-5 европейских лиг. При этом рядом постепенно набирают форму Флориан Вирц и Брадли Барколя: у немца три результативных действия в четырех последних встречах, у француза — три гола и две передачи за четыре игры.

19:05 У Ираолы, правда, хватает кадровых проблем. Юго Экитике, Конор Брэдли, Джереми Фримпонг и Джованни Леони точно не сыграют, а участие Доминика Собослаи и Виктора Муньоса остается под вопросом. Зато Вирц уже восстановился после повреждения голеностопа и появился против «Челси».

19:00 А это стартовый состав «Арсенала»: Райя, Тимбер, Конса, Магальяйнс, Калафьори, Райс, Гимарайнс, Мадуэке, Эдегор, Цолис, Хаверц.

18:55 Состав «Ливерпуля» на сегодняшний матч: Алиссон, ван Дейк, Жаке, Керкез, Вирц, Исак, Макаллистер, Гакпо, Барколя, Араухо, Ньони.

18:50 Сильно изменились и показатели обороны. Первые два матча Ираолы в чемпионате закончились со счетом 2:2, но с начала сентября ни одна команда АПЛ не провела больше сухих встреч, чем «Ливерпуль» — четыре в шести турах. Это почти столько же, сколько мерсисайдцы набрали за первые 22 матча всего календарного года. На фоне того, что впереди у соперника нет Букайо Сака, такая динамика особенно важна.

18:45 Особенно показательным получился матч с «Брайтоном». «Ливерпуль» выиграл 2:0, владея мячом всего 36% времени — это второй худший показатель клуба за всю историю домашних побед в АПЛ, с тех пор как ведется такая статистика. Для команды Ираолы это важный сигнал: нынешний «Ливерпуль» уже не обязан постоянно доминировать через владение и способен быть эффективным даже тогда, когда сознательно отдает сопернику инициативу.

18:40 «Ливерпуль» заметно прибавил после нестабильного начала сезона. В последних двух турах команда обыграла «Брентфорд» и «Брайтон», причем оба соперника начинали игровой день в первой четвёрке, а теперь мерсисайдцы могут победить третью команду из топ-4 подряд. В истории Премьер-лиги подобное случалось лишь однажды: в 2009 году «Манчестер Юнайтед» последовательно справился с «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

18:35 Даже когда атака не работает идеально, эта надежность позволяет Артете стабильно собирать очки. В прошлом туре «Арсенал» обыграл «Эвертон» 2:0 благодаря голам центральных защитников Эзри Консы и Габриэла, что одновременно хорошо показывает силу команды на стандартах и ее способность находить результат не только через привычных атакующих игроков.

18:30 При этом судить о нынешнем «Арсенале» только по кубковому провалу было бы странно. В чемпионате его главным фундаментом остается лучшая оборона лиги: пять сухих матчей, всего 24 допущенных удара в створ, 6,2 ожидаемого пропущенного гола и только 11 больших моментов у соперников. В 2026 году лондонцы сыграли на ноль в 15 из 27 матчей АПЛ — 56%, и это третий лучший годовой показатель в истории клуба.

18:25 «Арсенал» выиграл три последних матча и по-прежнему держится среди лидеров, но среди недели случился один из самых громких апсетов последних лет — вылет из Кубка лиги от «Флитвуда». Ротационный состав не справился с соперником из низшего дивизиона, а Макс Дауман получил удаление и теперь начинает трехматчевую дисквалификацию в английских турнирах.