Команды не выявят победителя на «Энфилде»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.91

1 ноября в рамках 9-го тура АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Арсенал». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.91.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Ливерпуль»

Перед матчем: «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 баллов при разнице мячей 11:8 за восемь встреч.

Последние матчи: В минувшей встрече «красные» одержали победу над «Челси» в рамках Кубка английской лиги — 1:1, 6:5 по пенальти.

До того команда обыграла «Брайтон» (2:0) в АПЛ и «Вильярреал» (4:3) в ЛЧ.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Ливерпуль» под руководством Андони Ираолы пока не производит яркого впечатления, но уже вошла в топ-4.

После международной паузы «красные» одержали пять побед в шести последних матчах, включая матч Кубка лиги против «Челси», что говорит об адаптации игроков к требованиям испанца.

«Арсенал»

Перед матчем: «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 балл при разнице мячей 13:5 за восемь встреч.

Последние матчи: В минувшей встрече «канониры» потерпели поражение от «Флитвуда» в рамках Кубка английской лиги — 1:1, 3:5 по пенальти.

До того команда обыграла «Эвертон» (2:0) в АПЛ и разошлась миром с «Баварией» (1:1) в ЛЧ.

Состояние команды: «Арсенал» в текущей кампании защищает завоеванное чемпионство в прошлом сезоне и пока неплохо с этим справляется, если брать за скобки поражение от «Брайтона».

«Канониры» на днях лишились шансов на «квадрупл», потерпев сенсационное поражение от «Флитвуда» из Второй лиги по пенальти в Кубке английской лиги, что немного освободит календарь для лондонской команды в борьбе за оставшиеся трофеи.

На что ставят в матче Ливерпуль — Арсенал Букмекерские коэффициенты на матч Ливерпуль — Арсенал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл три встречи подряд в АПЛ

«Ливерпуль» выиграл в пяти предыдущих встречах во всех турнирах

«Ливерпуль» не проигрывал «Арсеналу» с 2024-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Арсенал» фаворитом с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.45, а победа «Ливерпуля» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.83 и 1.91.

Прогноз: Последние встречи между командами не изобиловали голами и вполне возможно, что команды не порадуют зрителей обилием голов.

1.91 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» принесёт прибыль 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.91.

Прогноз: Также можно предположить, что на «Энфилде» команды не выявят победителя

3.45 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.45 на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» принесёт чистый выигрыш 2450₽, общая выплата — 3450₽

Ставка: Ничья за 3.45