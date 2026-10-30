«Динамо» и «Астон Виллу» добудут победы, а «Интер» будет фаворитом в миланском дерби

В этом экспрессе разберём матчи РПЛ, Серии А и АПЛ. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.63.

«Динамо» — «Ахмат»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

После победной серии из девяти матчей во всех турнирах московское «Динамо» немного притормозило и проиграло две последние встречи. Сначала бело‑голубые неожиданно уступили в чемпионате «Акрону» в гостях со счётом 1:3.

Затем была неудача в Кубке России с «Краснодаром» (1:2). При этом «Динамо» выглядело неплохо в этих играх с точки зрения атакующих действий, но подвела игра при обороне своих ворот. Сейчас в чемпионате команда Сандро Шварца идёт на второй строчке, отставая на два очка от «Зенита».

Дела у «Ахмата» в этом сезоне идут, мягко говоря, неважно. Грозненский клуб прочно увязает в собственных проблемах, и главный тренер Станислав Черчесов никак не может найти пути исправления данной ситуации.

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После 12 туров «Ахмат» опустился уже на 14‑е место в таблице РПЛ, а безвыигрышная серия во всех турнирах достигла уже шести матчей. Есть у грозненцев и кадровые потери, что может сказаться на исходе игры.

Наш прогноз: победа «Динамо» за 1,55.

«Милан» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

В прошлом туре «Милан» уступил дома «Болонье» со счётом 2:4. После первого тайма команда Рубена Аморима выигрывала 2:1, но умудрилась пропустить три мяча после перерыва. До этого «россонери» выиграли в Серии в гостях у «Удинезе» (2:0).

Ранее было разгромное поражение от «Борнмута» (0:3) в Лиге Европы. Также стоит сказать, что у «Милана» огромные потери в составе, что здорово ослабит и так довольно сырую и пока не готовую к большим делам команду.

В отличие от соседа, у «Интера» дела идут довольно неплохо, и команда лидирует в таблице Серии А вместе с «Лацио», создав уже себе небольшой отрыв от конкурентов. Улучшили себе настроение «нерадзурри» и после победы в Лиге чемпионов над «Шахтёром» (1:0).

Команда в очередной раз показала свой характер, оставшись в меньшинстве в середине второго тайма, но смогла забить победный гол вдесятером. Хотя миланское дерби часто получается непредсказуемым, но тут фаворит очевиден, учитывая все сложности «Милана».

Наш прогноз: победа «Интера» с форой 0 за 1,50.

«Астон Вилла» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

Традиционно в последние годы при Унаи Эмери «Астон Вилла» заваливает старт после продажи ведущих футболистов, но потом начинает накатывать и ближе к середине сезона превращается в боеспособную единицу.

По этой схеме происходит и в этот раз. После паузы на матчи сборных «Астон Вилла» разгромила «Фенербахче» (6:0) и была сильнее «Викинга» (3:1) в ЛЧ, обыграла «Ньюкасл» (1:0) и «Ман Сити» (2:1) в АПЛ. Во всех этих играх бирмингемцы выглядели очень организованно, а после таких успехов подтянулись к группе лидеров, а в ЛЧ идут без потерь.

После провального старта судьба главного тренера Альваро Арбелоа висела на волоске в «Фулхэме», но две последние победы в чемпионате позволили испанскому специалисту немного выдохнуть.

Сначала «дачники» обыграли на своём поле «Халл» (1:0), а затем с таким же счётом на выезде — «Ковентри». Пусть затем было поражение дома в Кубке английской лиги от «Кристал Пэлас» (0:1), но там играл не основной состав. Пока игра «Фулхэма» далека от совершенства, и ему будет трудно в этом матче.

Наш прогноз: победа «Астон Виллы» за 1,99.

4.63 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4,63.