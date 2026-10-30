«Гавр» и «ПСЖ» играют на «Стад Осеан» в девятом туре Лиги 1. Команды подходят к встрече с противоположных концов таблицы — парижане после победы над «Лионом» поднялись на первое место с 17 очками, тогда как хозяева остаются последними, набрав всего два балла и не выиграв ни одного из восьми матчей чемпионата. Для «ПСЖ» это возможность закрепиться на вершине, для команды Дидье Дигара ситуация уже значительно серьезнее — от спасительной зоны ее отделяют пять очков.

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01' «ПСЖ» начинает с центра поля, поехали!

До матча

20:58 Команды на поле стадиона в Гавре, там сегодня около 11 градусов без осадков. Парижские фанаты уже жгут пиротехнику на гостевом секторе, всё готово к старту!

20:50 Матч обслуживает французская бригада во главе с Франсуа Летексье. Его ассистенты — Сириль Мюнье и Стивен Торрегросса, резервный арбитр — Карим Абед. За VAR отвечает Хамид Генауи, его ассистент — Уильям Лавис.

20:45 Луис Энрике сравнялся с Лораном Бланом по количеству побед во главе «ПСЖ» во всех турнирах (по 126), поэтому успех в Нормандии позволит ему выйти на чистое первое место среди тренеров клуба по этому показателю. На фоне нынешней восьмиматчевой серии момент для рекорда выглядит подходящим, хотя сам матч вряд ли сводится только к статистике — чемпион приезжает к последней команде таблицы спустя всего четыре дня после энергозатратной встречи с «Лионом» и с серьезно поредевшей атакой.

20:40 История противостояния, правда, почти полностью на стороне фаворита. «ПСЖ» выиграл четыре последние встречи с «Гавром», включая 1:0 на «Стад Осеан» в феврале, а в XXI веке вообще ни разу не проигрывал этому сопернику. В чемпионате столица уступила «Гавру» лишь в четырех из 34 матчей — это один из лучших процентов побед «ПСЖ» против любого регулярного соперника.

20:35 Для «Гавра» терпение может стать главным условием конкурентного матча. Если хозяева сразу позволят «ПСЖ» растянуть игру и регулярно находить свободное пространство между линиями, разница в индивидуальном классе быстро станет слишком заметной. Зато при плотной структуре и аккуратной работе в центре у команды Дигара есть шанс заставить гостей долго разыгрывать мяч перед штрафной, а свои редкие возможности искать через быстрые выпады и стандарты. Парижане в нынешнем сезоне далеко не всегда решают матчи в первом тайме, и встреча с «Лионом» снова это показала.

20:30 А «ПСЖ» начнёт матч в таком составе: Сафонов, Хакими, Забарный, Эрнандес, Динь, Заир-Эмери, Дро, Меюлю, Годтс, Торрес, Аклиуш.

20:25 Состав «Гавра» на игру с лидером чемпионата: Бодар, Мванга, Мухамед Ндиайе, Секо, Узиад, Туба, Эбоног, Ричардсон, Накамура, Райан Фофана, Маджа.

20:20 Но именно состав остается главным ограничением для Луиса Энрике. Усман Дембеле и Маркиньос продолжают восстанавливаться после повреждений задней поверхности бедра, Нуну Мендеш пока не полностью готов, а Хвича Кварацхелия после тяжелой травмы колена выбыл надолго. Поэтому в атаке все больше ответственности получают Дезире Дуэ, Магнес Аклиуш и Ферран Торрес, а Мика Годтс уже отметился первым голом после летнего перехода из «Аякса». Даже при такой глубине отсутствие сразу нескольких лидеров неизбежно влияет на количество вариантов, особенно если соперник долго удерживает компактный блок.

20:15 Парижане выиграли восемь официальных матчей подряд, а в эту серию вошли в том числе победы над «Манчестер Сити» и «Барселоной» в Лиге чемпионов. Команда снова быстро двигает мяч, хорошо контролирует территорию и даже при серьезных потерях сохраняет достаточно качества в последней трети. На выезде в Лиге 1 «ПСЖ» не проигрывал в нынешнем сезоне и забивает уже в 14 гостевых матчах чемпионата подряд — это лучшая действующая серия турнира.

20:10 «ПСЖ», наоборот, окончательно выбрался из неудачного стартового отрезка. После восьми туров команда Луиса Энрике идет первой, а в чемпионате выиграла пять матчей подряд — у «Бреста», «Марселя» и «Страсбура» на выезде, а также у «Ле-Мана» и «Лиона». Последняя встреча долго оставалась закрытой, но во втором тайме парижане все-таки дожали соперника: Сенни Меюлю открыл счет на 72-й минуте, а Мика Годтс закрепил победу 2:0. Именно эти три очка позволили «ПСЖ» обойти конкурентов и впервые за долгое время вернуться на привычное первое место.

20:05 Особенно интересно выглядит Джош Маджа. В Марселе он вышел со скамейки и оформил дубль за 12 минут, после чего стал главным кандидатом на возвращение в стартовый состав. Рядом с ним Дигар может использовать Райана Фофана или Мбвану Саматту, а через фланги и вторые мячи «Гавр» наверняка попробует нагрузить оборону гостей, которая подходит к встрече далеко не в оптимальном состоянии. При этом кадровых проблем хватает и у хозяев: Феликс Мамбимби и Лионель Мпаси давно вне игры, под вопросом Тимоте Пембеле и Элиас Елерт.

20:00 Та встреча хорошо показывает, почему последнее место не стоит автоматически превращать в приговор перед матчем с чемпионом. «Гавр» действительно много пропускает — 11 мячей только за четыре последних тура, — но при этом команда Дигара не сидит исключительно у собственной штрафной. По количеству ударов в нынешнем чемпионате хозяева входят в тройку лучших команд лиги: 131 попытка, больше только у «Бреста» и самого «ПСЖ». Проблема скорее в эффективности этих атак и в том, что собственные ошибки слишком часто перечеркивают хорошие отрезки.

19:55 Начало сезона у «Гавра» получилось худшим для клуба в высшем дивизионе в XXI веке. Команда не побеждает в Лиге 1 и особенно тяжело чувствует себя дома, где за четыре встречи набрала только одно очко и забила два мяча. При этом последние результаты не всегда соответствуют качеству игры: в Лионе нормандцы увезли ничью 1:1, минимально уступили «Лиллю», а в прошлом туре едва не совершили невероятный камбэк против «Марселя». Проигрывая 0:4, «Гавр» забил трижды в концовке и сократил отставание до минимума, но спастись уже не успел — 3:4.