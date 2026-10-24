23 октября «Металлург» на пост главного тренера назначил Константина Шафранова. Выбор магнитогорцев удивил, поскольку ранее 58-летний специалист, известный как хороший помощник по большинству, никогда не возглавлял команды. Однако клубам КХЛ не впервой доверять свои коллективы тренерам без опыта самостоятельной работы. О топ-командах и их рискованных решениях оставить за главного на тренерском мостике дебютанта рассказывает LiveSport.Ru.

Илья Воробьёв, Виктор Козлов

«Металлург»

«Металлург» проворачивает подобный трюк не в первый и даже не во второй раз. Руководство «сталеваров» в октябре 2015 г. не удовлетворяло содержание игры, которую показывала команда Майка Кинэна, и оно приняло оперативные меры, заменив легендарного канадца на молодого помощника.

У Ильи Воробьёва к тому времени за спиной было только четыре сезона работы ассистентом. Зато в штабах у именитых тренеров — своего отца Петра Ильича, Пола Мориса и Майка Кинэна. В Магнитогорске этого опыта хватило для того, чтобы поставить 40-летнего тренера у руля команды, которая должна бороться за Кубок Гагарина. И там не прогадали: Воробьёв в первый же год привёл «Металлург» к чемпионству, а затем ещё дважды выводил в финал.

Илья Воробьёв www.khl.ru

Тем не менее, дважды Илья Петрович покидал Магнитогорск. И после первого с ним расставания в октябре 2017 г. клуб снова разглядел преемника в другом ассистенте — на сей раз в Викторе Козлове, который лишь два года после завершения карьеры помогал Воробьёву. С Козловым «Металлург» чемпионом не стал (завершил сезон-2017/18 во втором раунде плей-офф). Зато Виктор Николаевич, последние 4 года возглавляя «Салават Юлаев», считается одним из лучших тренеров КХЛ.

Сергей Фёдоров

ЦСКА

На рубеже 2010-х и 2020-х гг. ЦСКА обладал настолько монструозным по именам и монолитным по сыгранности составом, что даже поражение в финале Кубка Гагарина руководство «армейцев» может не простить. Именно это в июле 2021 г. произошло с Игорем Никитиным, которого даже не спас выигранный трофей в последнем полноценном розыгрыше плей-офф.

Не менее удивительной новостью, чем объявление об отставке тренера-чемпиона, стало назначение главным тренером Сергея Фёдорова. Прославленный игрок, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы, повесив коньки на гвоздь, занимался менеджерскими делами в ЦСКА и не собирался идти в тренеры. Но наблюдательный совет сделал предложение, от которого нельзя отказаться.

Сергей Фёдоров vk.ru/hccska

Многие предрекали Фёдорову неудачный старт и скорую отставку. Но результат превзошёл все ожидания: два Кубка Гагарина и два приза лучшего тренера лиги за два сезона. Возможно, ЦСКА эти годы провёл на «багаже Никитина», но ничего не сломать — это тоже умение. На третий сезон порох у «армейцев» закончился, и после вылета в первом раунде плей-офф Сергей Викторович оставил тренерскую деятельность и вернулся к административным обязанностям.

Роман Ротенберг

СКА

Роман Борисович с детства был неравнодушен к хоккею. Стать профессиональным хоккеистом у него не получилось, но за полтора десятилетия он более чем реализовал себя в роли хоккейного менеджера: заместитель генерального директора «КХЛ Маркетинг», вице-президент СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба сборной России. В конечном итоге неутомимое стремление Ротенберга привело его к тренерскому мостику СКА.

У меня есть своя философия хоккея, свое понимание того, как нужно готовить и развивать игроков, как добиться результата. Когда понял, что могу внести что-то новое и чем-то помочь нашим игрокам, решил перейти на тренерскую скамейку. Роман Ротенберг главный тренер ХК СКА в 2022-2025 гг.

В хоккейных кругах давно ходили слухи о том, что Ротенберг активно участвует в тренировочном процессе «армейцев» Невы. Ну а когда во время пандемии он вышел на скамейку подменить заболевшего Валерия Брагина в ранге исполняющего обязанности главного тренера, стало понятно, что полноценное утверждение Ротенберга — это вопрос времени. И оно пришло в январе 2022 г., когда совет директоров СКА в целях улучшения управления штабом и командой назначил наставником 40-летнего менеджера.

За три с лишним сезона результаты СКА под руководством Ротенберга шли по нисходящей: от победы в регулярном чемпионате и выхода в полуфинал до седьмого места на Западе и вылета в первом раунде плей-офф. Таким образом, Роман Борисович с июня 2025 г. остаётся доступным для других команд КХЛ, хотя и продолжает возглавлять команду «Россия 25».

Игорь Никитин, Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин

«Авангард»

Удивительно, но за 18-летнюю историю КХЛ одним из самых доверяющих топ-клубов является «Авангард». Эта история началась в сезоне-2008/09, когда молодому Игорю Никитину, который всего несколько месяцев назад ушёл из большого спорта, пришлось принять омский коллектив, которому реально угрожало непопадание в плей-офф.

Игорь Никитин www.khl.ru

Тогда «Авангард» всё-таки забрался в топ-16 и в 1/8 финала даже выбил «Салават Юлаев», выигравший регулярный чемпионат. Следующий сезон омичи завершили раньше — в первом раунде плей-офф всухую уступил «Нефтехимику», после чего Никитина переквалифицировали обратно в помощники.

Боб Хартли, приведший «Авангард» в 2021 г. к Кубку Гагарина, стал культовым персонажем для Омска. И этот образ, наверное, проецировался на его ассистентах, из которых дважды пытались сделать нового наставника «ястребов». Речь идёт про Дмитрия Рябыкина и Сергея Звягина. Но обоих постигла примерно схожая судьба: после весеннего назначения увольнение в первой половине сезона (в октябре 2022 г. и в декабре 2024 г., соответственно). Думается, тот опыт помог Рябыкину и Звягину понять, что у них лучше получается работа помощника главного тренера.

Владимир Воробьёв

«Динамо» Москва

То же самое, скорее всего, справедливо про Владимира Воробьёва. В октябре он напомнил широкой публике о себе как исполняющий обязанности наставника «Металлурга» после отстранения Андрея Разина. Правда, в Магнитогорске он не останется и воссоединится со своим товарищем в Санкт-Петербурге.

Владимиру Анатольевичу хватит того, что он вписал своё имя в историю российского хоккея как главный тренер, при котором московское «Динамо» впервые не попало в плей-офф. Это случилось в сезоне-2017/18, когда бело-голубым пришлось преодолевать финансовые трудности. В общем-то благодаря им Воробьёв, который до этого два года помогал Сергею Орешкину, возглавил команду. А сняли его в октябре 2018 г. из-за неудачного начала сезона.

Николай Цулыгин

«Салават Юлаев»

Сейчас в КХЛ работает ещё один ассистент, который вернулся к второстепенной роли после опыта работы главным тренером. Правда, относительно Николая Цулыгина этот опыт можно признать успешным, а потому — удивиться, почему он не стал дальше развиваться как наставник.

Николай Цулыгин hcsalavat.ru

Цулыгин, будучи уроженцем Уфы, воспитанником «Салавата Юлаева» и на протяжении 6 лет тренером в системе башкирского клуба, в апреле 2018 г. возглавил родную команду. Несмотря на первоначальный скепсис, уфимцы в 2019 г. добрались до полуфинала, где в шести матчах уступили «Авангарду», но через год в первом раунде взяли у «ястребов» реванш (завершить сезон не дала пандемия COVID-19).

С тех пор Николай Леонидович продолжает работать в тренерском штабе «Салавата». И судя по всему, его такое положение вещей устраивает.

Алексей Жамнов

«Спартак»

Кейс Жамнова необычен. После завершения карьеры Алексей Юрьевич полтора десятилетия трудился генеральным менеджером «Витязя», «Атланта» и «Спартака». Параллельно с клубной работой, он возглавлял скаутскую службу сборной России, а в мае 2018 г. назначили старшим тренером.

Алексей Жамнов spartak.ru

Опыт различной работы Жамнова по обе стороны Атлантического океана (но не главного тренера) позволил ему заручиться поддержкой ФХР и возглавить сборную России, которую в итоге на Олимпиаде 2022 г. привёл к серебряным медалям.

Что касается «Спартака», то Жамнову несколько раз в ситуациях, близких к кризисным, приходилось спускаться на тренерскую лавку. В конце концов эта практика завершилась в марте 2023 г. полноценным назначением Алексея Юрьевича главным тренером красно-белых, кем он является до сих пор.

Андрей Николишин

«Трактор»

Современная аудитория в основном знает Андрея Николишина как экс-игрока сборной России, который сейчас как эксперт участвует в хоккейных шоу, а также на правах президента Федерации хоккея Москвы проводит почётные награждения. Но часть его жизни связана с тренерской деятельностью.

Николишин возглавил «Трактор» в октябре 2014 г., когда команду после неудачного сезона покинул Карри Киви. Тот сезон челябинцы завершили на седьмом месте в Восточной конференции, но сломить сопротивление «Сибири» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина не получилось. Сотрудничество «Трактора» и Николишина завершилось увольнением последнего в ноябре 2015 г.

Сергей Брылин

«Динамо» Минск

Значительную часть состава белорусский клуб формирует из североамериканских хоккеистов. Поэтому этим летом после расставания с Дмитрием Квартальновым минчане искали его преемника в НХЛ и АХЛ. На предложение «Динамо» отозвался Сергей Брылин, у которого были свои причины ответить согласием.

14-летняя карьера тренера в системе «Нью-Джерси Девилз» завершилась понижением — главный тренер «дьяволов» Шелдон Киф отказался от помощи российского специалиста и вывел его из состава тренерского штаба. В этих условиях при желании перейти из категории «ассистенты» в категорию «наставники» переезд в Белоруссию был для трёхкратного обладателя Кубка Стэнли чуть ли не лучшим вариантом в минувшем межсезонье.