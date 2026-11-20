The Athletic рассказывает, как Грэм Поттер всего за год превратил кризисную сборную Швеции в одну из самых зрелищных команд Европы.

В начале 2026 года сборная Швеции находилась в по-настоящему плачевном состоянии.

Гордая футбольная нация, в истории которой были серебро (1958), бронза (1950 и 1994) и четвертое место (1938) на чемпионатах мира, не сумела выиграть ни одного из шести матчей в отборочной группе к предстоящему мундиалю в Северной Америке.

Командой руководил временный тренер Грэм Поттер, от которого никто не ждал, что он задержится на этом посту. А две главные звезды — Деян Кулушевски и Александер Исак — выбыли на долгий срок из-за травм.

Но как же всё может измениться за один год.

Сначала Поттер согласился подписать долгосрочный контракт. А затем Швеция проскользнула на чемпионат мира с черного хода.

Грэм Поттер globallookpress.com

Победа в откровенно слабой группе третьего дивизиона Лиги наций в сезоне-2024/25 (соперниками были Словакия, Эстония и Азербайджан) каким-то образом гарантировала им путь через два стыковых матча к финальной части ЧМ-2026.

Затем шведам снова улыбнулась удача: по регламенту они должны были играть полуфинал «в гостях», но жребий свел их с Украиной, которая проводит домашние матчи на нейтральной территории. Они выиграли ту встречу в испанской Валенсии. А финал против Польши пять дней спустя прошел уже на домашнем стадионе в Стокгольме. И Швеция снова победила.

Швеция поехала на чемпионат мира и в стартовом матче группового этапа разгромила Тунис (5:1). Хотя в 1/16 финала Франция без труда выбила их из турнира, само попадание на мундиаль стало полной неожиданностью.

Теперь Исак и Кулушевски вернулись в строй, и внезапно целое многообещающее поколение шведских футболистов превратилось в игроков основы клубов Премьер-лиги.

Сборная Швеции globallookpress.com

В какой-то момент казалось, что шведы в высшем английском дивизионе находятся на грани исчезновения — а теперь их представительство там достигло максимума почти за 25 лет.

Поднявшись в дивизион B Лиги наций, Швеция прогулочным шагом прошла свою группу, досрочно обеспечив себе второе повышение в классе.

Что еще более впечатляет, они добились этого, играя по большей части в открытый, комбинационный футбол — стиль, который редко ассоциировался со шведской сборной со времен ее относительного расцвета в 1950-х годах.

С точки зрения стиля перед Поттером стояла непростая задача.

Точно так же, как миссия Роберто Де Дзерби в «Тоттенхэме» после его назначения в марте состояла из двух этапов — сначала поставить быстрый футбол по принципу «все средства хороши» ради спасения от вылета, а уже затем выстроить полноценную игровую команду, — у Поттера в сборной уже успели смениться две эпохи.

Нанятый чуть больше года назад, он поначалу должен был навести порядок в разбалансированной команде, чтобы пройти мартовские стыковые матчи ЧМ, а затем достойно выглядеть на самом турнире против более сильных соперников.

Грэм Поттер globallookpress.com

За последние же несколько месяцев он взялся за постановку того самого футбола, с которым его имя прочно ассоциируется — прежде всего благодаря впечатляющему периоду во главе «Брайтона».

У Швеции, без сомнения, талантливое поколение игроков. Вопрос был в том, способны ли они вообще функционировать как единое целое. Где надежные опорные полузащитники? Где работоспособные игроки атаки, способные держать баланс и структуру, позволяя суперзвездам блистать?

Поттер, по большому счету, отбросил эти опасения в сторону и просто собрал своих лучших футболистов вместе — когда они здоровы — в схеме, которая напоминает классические шведские 4-4-2, но с дерзким креном в 4-2-4, причем даже без мяча.

С оговоркой на то, что Швеции противостояли откровенно слабые соперники — разваленная Румыния под руководством Георге Хаджи, Польша, так и не решившая, пора ли прощаться с Робертом Левандовским, и Босния и Герцеговина, только начавшая жизнь после Эдина Джеко, — временами этот футбол по-настоящему захватывал дух.

Сборная Швеции globallookpress.com

В частности, комбинации полузащитников в пас, постоянно разрезающие линии соперника, разгоняют атаки так стремительно, как редко увидишь в современном футболе. Исак и Виктор Дьёкереш выходят впереди в паре и отлично взаимодействуют: принимают вертикальные передачи и разыгрывают «стенки» так, словно они — Мартин Далин и Томас Бролин в матче против Англии на Евро-1992.

Из 11 мячей, забитых в этом розыгрыше Лиги наций, гол Дьёкереша в сентябрьской домашней победе над Польшей (3:1), пожалуй, лучше всего иллюстрирует два ключевых элемента игры сборной Швеции. Концовка получилась довольно будничной: закрученный навес правого вингера Патрика Волемарка и замыкание на дальней штанге. Но в самой подготовке атаки выделялись две детали.

Во-первых, Лукас Бергвалль и Ясин Аяри попытались разыграть «стенку» прямо через центр польской полузащиты. Задумка не совсем прошла, и шведам пришлось отыграть назад, но этот эпизод сорвал аплодисменты домашних трибун в Стокгольме.

Во-вторых, Даниэль Свенссон — редкий левша на позиции правого защитника — совершил резкий рывок в центр, освободив пространство для центрального защитника Карла Старфельта, который продвинулся вперед и отдал ему передачу внутрь.

Сам гол случился 30 секунд спустя, но именно такие перемещения лежат в основе футбола, который Поттер хочет привить команде.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

А еще был гол Исака в победном матче против Румынии (2:1) несколькими днями ранее. Как только Бергвалль получает вертикальную передачу из обороны, Аяри тут же начинает движение, открывая вариант для паса вперед, разрезающего линии. И Бергвалль, и Аяри тратят ровно одно касание на прием и одно — на передачу вперед, а Исак завершает атаку ударом в одно касание.

Шведы выполнили три вертикальные передачи подряд, плавно разрезав оборону соперника. Бергвалль и Аяри постоянно меняются ролями глубокого полузащитника и «десятки».

Кроме того, можно вспомнить первый гол в победном матче против Боснии (3:2) на прошлых выходных. Это почти гиперболизированный пример того, какую пользу приносит смещение крайнего защитника в центр. Свенссон делает рывок в полуфланг, мяч уходит на край вингеру Энтони Эланге, и тот навешивает на Свенссона, который по дуге отправляет мяч головой в дальний угол.

К перерыву Швеция вела 3:0 благодаря дублю Дьёкереша. Второй пенальти назначен после того, как Эланга снова отдал пас внутрь на Свенссона, на котором сфолили.

Лукас Бергвалль globallookpress.com

Очевидно, у всего этого есть и обратная сторона. За шесть матчей Лиги наций Швеция лишь однажды сыграла на ноль. Бергвалль и Аяри порой слишком синхронно устремляются вперед, оголяя оборону за своими спинами под контратаки. Свенссон не является профильным защитником на правом фланге, и некоторые углы для передач при левоногом правом защитнике попросту выглядят неестественно. Поттер уже перепробовал трех других правых защитников.

В отличие от многих прежних версий сборной Швеции, эта команда не строится от надежной обороны и не полагается на стандарты. Ее игра выстроена от атаки — с агрессивным прессингом и слаженным продвижением мяча через пас.

В последнее десятилетие шведы бессильно наблюдали за тем, как любимцами нейтральных болельщиков становились Норвегия на ЧМ-2026, Дания на Евро-2020 и даже Исландия на Евро-2016. Еще пара лет такого же футбола — и Швеция наверняка перехватит этот статус у своих северных соседей.