Football365 рассказывает о самых бессмысленных арендах футболистов в текущей кампании.

Кто станет новым Харви Эллиоттом в этом сезоне?

Каждый год клубы согласовывают аренды, которые изначально кажутся выгодными для всех сторон: игроки, редко попадающие в состав, получают больше практики, чтобы либо подготовиться к возвращению и закрепиться в команде, либо привлечь внимание потенциальных покупателей.

Но порой всё идёт не по плану.

В прошлом сезоне наиболее ярким примером стал Эллиотт, который фактически сидел без дела, выступая в аренде за «Астон Виллу» после перехода из «Ливерпуля». Нежелание бирмингемцев активировать опцию выкупа оставило его в запасе, и он был не единственным, для кого аренда оказалась бессмысленной.

Нынешний сезон еще на относительно ранней стадии, но так будет не всегда. Вскоре некоторые футболисты, редко получающие игровое время в своих арендах, могут начать опасаться, что они оказались неудачными. Особенно учитывая, что январское трансферное окно даст им шанс сменить обстановку.

Представляем восемь арендных сделок с участием клубов АПЛ, которые уже сейчас выглядят пустой тратой времени для всех сторон.

Алехандро Гарначо («Астон Вилла», аренда из «Челси»)

«Астон Вилле», пожалуй, стоит прекратить арендовать ненужных игроков у представителей элиты английской Премьер-лиги, с которыми она сама стремится встать в один ряд — и, судя по всему, успешно это делает.

Казалось бы, после прошлогодней истории с Эллиоттом клуб должен был усвоить урок. Но «Кларетовые» снова согласились включить в соглашение обязательство выкупа арендованного игрока при достижении определённых показателей по количеству матчей. Ну и глупость.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Алехандро Гарначо пока ни разу не выходил в основе «Виллы» ни в одном из турниров. Он семь раз появлялся на поле со скамейки запасных, проведя в общей сложности 95 минут. В трёх из последних четырёх матчей АПЛ его даже не было в заявке.

Летом казалось, что если Унаи Эмери хочет видеть аргентинца в своей команде, значит, у него есть на то веские причины. После того как наставник подписал Николаса Джексона и помог ему выйти на новый уровень, невольно задумываешься: не рассчитывал ли он добиться того же и с вингером? Но пока ничего не получается.

В отличие от Эллиотта, Гарначо не играл за свой основной клуб в том же сезоне, когда отправился в аренду, поэтому в январе у него может появиться возможность расторгнуть соглашение. Если же этого не произойдёт и ситуация на не улучшится, он рискует надолго остаться на периферии команды.

Гарначо всего 22 года, и ставить на нём крест рано. Но для «Челси» он оказался дорогой ошибкой, а в «Вилле» превратился в роскошь, которая пылится на скамейке запасных.

Промис Дэвид («Брайтон», аренда из «Юнион Сент-Жиллуаз»)

Иногда важно не то, что ты знаешь, а то, с кем ты знаком. У «Брайтона» изначально было преимущество перед конкурентами в борьбе за Промиса Дэвида благодаря участию Тони Блума в делах «Юнион Сент-Жиллуаз», где нападающий забил 41 гол в 82 матчах.

«Чайки» умеют находить выгодные варианты на трансферном рынке, и можно было подумать, что это ещё одна удачная сделка. Но новичку пока так и не дали возможности оправдать возложенные на него надежды.

Промис Дэвид globallookpress.com

Все четыре матча за «Брайтон» он провёл, появляясь на замену. Лишь дважды это происходило в АПЛ, причём последний такой выход на поле состоялся ещё в первом сентябрьском матче команды.

У южан и без того достаточно форвардов. В этом сезоне коллектив даже участвует в еврокубках — в Лиге конференций, — но и там канадцу не удалось получить игровое время в рамках ротации состава.

Это ещё один случай, когда игрок оказывается заложником обязательства выкупа: если Дэвид проведёт определённое количество матчей, «Брайтону» придётся заплатить за него более 20 млн фунтов. Пока клуб не торопится с этим решением.

Алтай Байындыр («Сельта», аренда из «МЮ»)

Для «Юнайтед» это не такая уж большая проблема. Алтай Байындыр никогда не был игроком, за которого манкунианцы могли бы выручить большие деньги, даже если бы он хорошо проявил себя в аренде. Отправить его в другую команду и освободить место в составе просто имело смысл.

Но сам голкипер, вероятно, рассчитывал, что в «Сельте» ему удастся избежать роли запасного — после трёх лет в таком статусе в лагере «Красных Дьяволов».

Ионуц Раду по-прежнему остаётся основным вратарём галисийцев, а единственное появление турка на поле пока пришлось на победный матч Кубка Испании против «Саламанки» (5:0). Ему даже не дали шанса в Лиге Европы.

Алтай Байындыр globallookpress.com

Поменять одну роль запасного на другую... Весьма сомнительное решение, не так ли?

Робиньо Ваз («Халл Сити», аренда из «Ромы»)

Год назад в это время Робиньо Ваз начинал закрепляться в статусе перспективного нападающего «Марселя». Но два перехода, которые он совершил в 2026 году, в лучшем случае были плохо продуманы.

В январе «Рома» приобрела его за 25 млн евро, однако ему изначально предстояло довольствоваться ролью дублёра Дониелла Малена. Поэтому «Волки» отправили француза в «Халл» на сезонную аренду.

Проблема в том, что этим летом «Тигры» подписали едва ли не всех, кто попадался на глаза. Из-за высокой конкуренции Ваз оказался за бортом и пока ни разу не выходил в стартовом составе в АПЛ. В начале этого месяца ему даже пришлось сыграть за команду до 21 года.

Если не считать примерно часового выхода в основе в матче Кубка английской Лиги против «Сандерленда», самое продолжительное появление форварда на поле за «Халл» пока длилось всего 22 минуты.

Его основной клуб, который, вероятно, и без того переплатил за него при покупке, должен беспокоиться, что стоимость игрока падает. «Тигры» вполне успешно справляются и без его регулярного участия, поэтому пока у них нет особых причин менять его положение в иерархии.

Робиньо Ваз globallookpress.com

Жан-Маттео Баойя («Лидс», аренда из «Айнтрахта»)

Жан-Маттео Баойя трижды выходил на поле в составе «Лидса». Каждый раз — со скамейки запасных, причём игрового времени ему доставалось до смешного мало: ровно одна, четыре и шесть минут.

В последнем матче «Павлинов» перед перерывом на игры сборных его даже не включили в заявку.

«Ему нужно добавить своей игре немного физической мощи, — объяснил наставник Даниэль Фарке. — Ему необходимо улучшить принятие решений, реализацию моментов и многое другое. Есть несколько аспектов игры, над которыми нужно поработать, и мы хотим ему в этом помочь».

Жан-Маттео Баойя globallookpress.com

Но если йоркширцы будут слишком часто выпускать Баойю на поле, клубу придётся заплатить за его полноценный трансфер более 25 млн фунтов. Возможно, именно поэтому команда пока его придерживает.

Эванн Гессан («Кристал Пэлас», аренда из «Астон Виллы»)

После того как Эванн Гессан завершил прошлый сезон в «Кристал Пэлас» на правах аренды из «Астон Виллы», лондонцы не убедились в необходимости его полноценного трансфера. И решили... снова арендовать его.

То, что с тех пор он ни разу не выходил в стартовом составе в АПЛ и после августа появлялся на поле только в матче Кубка английской Лиги против «Фулхэма», говорит о том, что намерения клуба относительно полноценного трансфера не изменились.

Рулевой лондонцев Пьер Саж не включил ивуарийца в заявку на Лигу Европы, поэтому нападающий получил всего три шанса сыграть.

Тому остаётся надеяться, что преемник тренера, которым, как ожидается, станет Томас Франк, будет более высокого мнения о его способностях. Пока всё это выглядит лишь отсрочкой неизбежного: в 2027 году «Астон Вилле», вероятно, придётся искать для Гессана новое решение.

Эванн Гессан globallookpress.com

Соуза («Порту», аренда из «Тоттенхэма»)

Не был ли переход Соузы в «Тоттенхэм» в январе пустой тратой времени с самого начала? Он молод, поэтому однозначно утверждать это нельзя, но такая вероятность есть.

Долгосрочный план — и это совершенно очевидно был именно он — всегда заключался в том, чтобы подписать Энди Робертсона на позицию левого фулбека. «Шпоры» сделали это лишь летом, но к тому моменту бразилец уже полгода провёл в Англии, практически ничем себя не проявив.

«Порту» казался любопытным вариантом для следующего этапа его карьеры. Многие футболисты из Бразилии успешно выступали за этот клуб, но это большая команда с высокими требованиями, и пробиться в её основу такому игроку, как Соуза, совсем не просто.

Как и следовало ожидать, он пока ни разу не выходил в старте ни в чемпионате, ни в Лиге чемпионов. Впрочем, ситуация, возможно, начинает меняться к лучшему: в конце октября он впервые вышел в основе в кубковом матче, а затем провёл целый тайм в своём дебютном матче Примейры. Тем не менее, для 20-летнего защитника сезон начался непросто.

Соуза globallookpress.com

Харви Эллиотт («Валенсия», аренда из «Ливерпуля»)

А что, если Харви Эллиотт в этом сезоне — это сам Харви Эллиотт?

Справедливости ради, всё складывается не так плохо, как во время его аренды в «Виллу»: ему осталось провести на поле всего 25 минут, чтобы превзойти игровое время за тот неудачный период. Но все минуты, которые он пока набрал в Ла Лиге за «Валенсию», пришлись на выходы со скамейки запасных.

Возможно, именно этот переход должен был помочь ему начать всё с чистого листа и оставить прошлое позади. Но в своём шестом матче Примеры он получил красную карточку — тревожный сигнал, что ситуация может стать ещё хуже.

В Кубке Испании англичанин всё же забил, но лишь в ворота «Тавернеса», который выступает в шестом дивизионе.

Получив футболку с десятым номером, Эллиотт наверняка рассчитывал чаще выходить на поле за «Валенсию». Возможно, клуб просто проявляет терпение после того, как в прошлом сезоне игрок так долго оставался без игровой практики.

Но у левантийцев нет ни опции, ни обязательства выкупить его, поэтому следующим летом хавбек вполне может вернуться в «Ливерпуль» — спустя два года после того, как мерсисайдцы рассчитывали окончательно с ним расстаться. Если это не пустая трата времени, то что тогда?