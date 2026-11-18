«Я бы с удовольствием играл за "Барселону"», — сказал недавно Уэйн Руни

«"Барса" обыграла нас в финале Лиги чемпионов, и у них не было ключевого игрока под номером 9. Думаю, в этой команде было бы легко играть, я бы идеально вписался».

Издание PlanetFootball оценивает, так ли это, представив себе мир, в котором Руни действительно присоединится к команде Пепа Гвардиолы в «Барселоне».

Для начала давайте обсудим, каким игроком он был.

Каким игроком был Уэйн Руни?

Как это ни ужасно для всех нас, но некоторые футбольные болельщики теперь знают Руни как тренера или эксперта больше, чем как игрока, поэтому давайте расскажем вам, каким он был на поле.

Проще говоря, Руни был одним из лучших молодых талантов в истории футбола. Его сравнивали с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, и эти сравнения были вполне уместны.

Уэйн Руни globallookpress.com

Руни ни разу за свою карьеру не попадал в тройку лучших претендентов на «Золотой мяч», что само по себе кажется невероятным, но если бы вы спросили кого-нибудь с 2005 по 2010 год, кто лучший игрок в мире, его бы обязательно упомянули.

Что делало Руни выдающимся, так это то, что во многом он был типичным английским нападающим. Его рост всего 178 см, то есть он ниже среднего центрального нападающего, но то, чего ему не хватало в плане роста, он компенсировал в плане прорыва сквозь защиту.

В период игры за «Манчестер Юнайтед» Руни весил около 80 кг. Для сравнения, Эли Жуниор Крупи такого же роста весит 70 кг. Йоан Висса, также примерно такого же роста, весит 74 кг.

Но Руни набрал вес не из-за жира, а из-за мышечной массы. Рио Фердинанд сказал, что Руни обладал силой «пещерного человека» с самого раннего возраста. Есть сообщения, что в 15 лет он мог поднять штангу весом 110 кг.

Физическая мощь Руни была кошмаром для защитников. Мы все помним его безрассудные подкаты и стыки, но на каждый такой случай приходится 20 примеров того, как он вырывался из-под опеки защитника.

Сильный нападающий под номером 9 — это не что-то сверхъестественное, но что отличало Руни от остальных, так это сочетание физической силы и технического мастерства, редко встречающегося у английских центральных нападающих.

Это было главное его умение мирового масштаба, которое проявилось с самого раннего возраста. Посмотрите на этот гол за «Эвертон» в ворота «Арсенала», тот самый, после которого комментатор Клайв Тайлдесли призвал всех запомнить это имя.

Опытный Сол Кэмпбелл предоставляет Руни достаточно пространства на краю поля, что вполне логично, учитывая, что 16-летнему игроку, вероятно, не хватает уверенности, чтобы рисковать и наносить такие удары, а чтобы обыграть Дэвида Симена с такого расстояния, нужно быть очень хорошим игроком.

Гор Руни Арсеналу

Получив такое пространство, Руни поднимает голову и выбирает точку удара. Он бьет по мячу боковой частью стопы, придавая ему необходимую закрутку, чтобы тот за короткое время взлетел и опустился. Симен вытягивается в полную силу и не добирается до мяча. Мяч касается перекладины, и это один из самых идеально выполненных ударов в истории Премьер-лиги.

Существует бесчисленное множество примеров того, как Руни демонстрировал техническое превосходство над игроками лиги.

Дело было не только в ударах, Руни также был одним из лучших распасовщиков в лиге. Его навес на Робина ван Перси в 2013 году был настолько сильным, что мяч пролетел 35 метров за считанные секунды, но при этом мяч плавно замедлился и опустился идеально для ван Перси, благодаря чему голландцу не пришлось сбавлять темп, прежде чем забить гол ударом с лёта.

Способности Руни не остались незамеченными и другими игроками. В 2015 году Хави сделал ему такой комплимент: «Уэйн Руни — игрок, которым я давно восхищаюсь. Он выдающийся игрок с выдающимися способностями».

Помимо силы и технического мастерства, Руни сочетал это с неуступчивостью. Руни вырос, занимаясь боксом в Мерсисайде, он — футбольная версия Рокки Бальбоа. И это дало ему невероятную работоспособность. То, чего ему не хватало в дисциплине питания летом, он компенсировал упорными тренировками во время сезона, и он очень сожалеет, что нынешний состав «Манчестер Юнайтед» этого не делает.

Это стремление приносит много положительных моментов, не в последнюю очередь, оно завоевывает расположение болельщиков, но есть и отрицательные стороны, например, постоянные перемещения с позиции в поисках мяча, а также некоторая необдуманность и опрометчивость Руни в единоборствах. Четыре красные карточки за клубную карьеру кажутся незначительным показателем.

В итоге получается физически сильный, неуступчивый игрок, обладающий техникой, позволяющей играть на самом высоком уровне. А что насчет «Барселоны»?

Как играла «Барселона» в то время?

Тактическая философия «Барселоны» Пепа Гвардиолы хорошо изучена и принята во всем мире с различной степенью успеха.

Она была наиболее эффективна в «Барселоне» из-за того, что клуб находился на относительно ранней стадии развития, а также потому, что Гвардиола был благословлен бесконечным количеством талантливых игроков, которые были подготовлены именно к этому стилю игры. Это стало поворотным моментом в футболе.

В результате команда выиграла две Лиги чемпионов, три чемпионских титула и впервые в истории завоевала шестикратный трофей. Но что же это было на самом деле?

Ибрагимович, Гвардиола и Моуринью globallookpress.com

Лучший пример этому — финал на «Уэмбли», когда «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

Тики-така, как её стали называть, стала развитием основ, заложенных Йоханом Кройфом. Её можно ошибочно назвать просто «пас, пас, пас», но каждый пас в идеальной системе Гвардиолы имеет свою цель. Идея состоит в том, чтобы заманить соперника в зоны, где он не хочет находиться, чтобы его команда растянулась, открывая пробелы. Быть игроком «Барселоны» — значит не только играть с мячом, но и бегать без мяча, создавая пространство для партнёра.

Для успеха в системе Пепа игрокам необходимы сочетание отличной пасовой игры, технического мастерства для быстрого контроля мяча и его передачи, а также пространственного восприятия для создания пространства для партнёров благодаря правильному позиционированию. Им также нужно очень много бегать.

Что касается того, чего Гвардиола хотел от своего центрального нападающего, он очень редко играл с традиционным номером девять. Он пробовал это со Златаном Ибрагимовичем, и это, как известно, не сработало, хотя это может быть связано как с характером шведа, так и с его способностями.

Однако, как правило, Гвардиола хотел, чтобы центральный нападающий мог опускаться вглубь поля и создавать численное преимущество в полузащите. Гвардиола любит, когда его команды используют полупространства между линиями обороны, и, используя ложную девятку, он мог действовать в зоне, слишком выдвинутой вперед для центральных защитников и слишком глубоко для полузащитников.

Подошел бы Уэйн Руни для «Барселоны» Пепа Гвардиолы?

Таким образом, профиль игрока, которого мы ищем, — это технически превосходный, умный игрок, который может одинаково хорошо играть как на позиции «десятки», так и на позиции «девятки». И это очень похоже на Уэйна Руни.

Как показал Руни в конце своей карьеры, когда его скорость снизилась, он способен опускаться вглубь поля и, по сути, играть как атакующий полузащитник. В «Барселоне» его переход на эту позицию, возможно, был ускорен желанием Гвардиолы использовать его в качестве ложной девятки.

Физическая мощь Руни также добавила бы что-то новое к в значительной степени нефизически сильной линии нападения «Барселоны». В то время у них были Месси, Педро и Давид Вилья — три игрока, которых нельзя назвать чрезмерно атлетичными, даже если Месси, в частности, намного сильнее, чем его было принято считать.

Руни в матче с «Барселоной» globallookpress.com

Есть все основания полагать, что Руни действительно очень хорошо бы вписался в систему «Барселоны», но была единственная проблема, с которой столкнулся и Ибрагимович, — это Месси.

В том финале на «Уэмбли» Гвардиола использовал Месси на позиции центрального нападающего, где он играл большую часть сезона. Это была новая тактика Гвардиолы, поскольку в предыдущем сезоне Месси сыграл 39 матчей на правом фланге против 12 на позиции центрального нападающего.

В сезоне 2010/11 эти цифры поменялись местами: Месси сыграл 43 матча в центре против 11 на фланге. В этих 43 играх Месси забил 46 голов.

В идеальном мире Месси и Руни, вероятно, хотели бы действовать на схожих позициях на поле, и в потенциальной борьбе за первенство был бы только один победитель.

Таким образом, хотя Руни и сработал бы в «Барселоне» Гвардиолы, он, возможно, оказал бы еще большее влияние в «Барселоне» Луиса Энрике. К тому времени, когда Энрике возглавил команду, «Барселона» стала играть гораздо более прямолинейно, используя Луиса Суареса в качестве типичного центрального нападающего, способного задействовать как Месси, так и Неймара.

Поставьте Руни в эту систему, и это было бы страшно для соперников.

В целом, справедливо сказать, что такой технически одаренный игрок, как Руни, определенно сработал бы в «Барселоне», но он оказался бы в тени Месси, как и многие другие великие игроки. Тем не менее, у него, вероятно, было бы много трофеев, которые помогли бы ему преодолеть этот факт.