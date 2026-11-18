В музее бременского «Вердера» среди чемпионских трофеев, старых футболок и клубных фотографий хранится довольно странный экспонат — обычный комок белой бумаги, который кто-то из болельщиков «Гамбурга» выбросил на поле 7 мая 2009 года. В тот вечер бумажный шар оказался на пути мяча, спровоцировал ошибку защитника и помог «Вердеру» забить решающий гол в полуфинале Кубка УЕФА. Позже его продали на благотворительном аукционе за 4510 евро, а покупатель передал необычный сувенир в музей. За почти сто лет противостояния «Вердер» и «Гамбург» успели побороться друг с другом за чемпионство, обменяться разгромами и провести четыре очные встречи за неполные три недели. История дерби помнит и куда более мрачные события, включая гибель молодого болельщика в 1982 году. Последние годы соперничество переживало непривычный период: после вылета «Гамбурга» команды надолго перестали встречаться в Бундеслиге, а затем ненадолго оказались вместе во втором дивизионе. Теперь северное дерби снова проходит в элите, причём к матчу 22 ноября клубы подходят на шестом и одиннадцатом местах, разделённые всего тремя очками.

Четыре дерби за 19 дней. Как «Гамбург» упустил два кубковых финала

Весной 2009 года «Гамбург» Мартина Йола претендовал сразу на несколько трофеев. Команда добралась до полуфиналов Кубка Германии и Кубка УЕФА, продолжая бороться за высокие места в чемпионате, но в обоих кубковых турнирах ей достался один и тот же соперник — «Вердер». Календарь Бундеслиги тоже не пощадил гамбуржцев, и с 22 апреля по 10 мая им предстояло сыграть четыре северных дерби за 19 дней. К концу этого марафона Йол настолько устал от бременцев, что произнёс знаменитую фразу: «Я больше не могу видеть Бремен».

Первое поражение «Гамбург» потерпел 22 апреля в полуфинале Кубка Германии. Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, а в серии пенальти главным героем стал голкипер «Вердера» Тим Визе. Он отбил три удара подряд — от Жерома Боатенга, Ивицы Олича и Марцеля Янсена, обеспечив своей команде победу 3:1. Уже через восемь дней гамбуржцы получили шанс отыграться в полуфинале Кубка УЕФА и на этот раз добились успеха. Пётр Троховски забил единственный гол на «Везерштадионе», благодаря чему команда Йола отправилась на ответную встречу с преимуществом в один мяч.

Франк Бауманн празднует решающий гол globallookpress.com

7 мая на «ХСХ Нордбанк Арене» хозяева укрепили своё положение уже на 13-й минуте. Олич открыл счёт, и «Вердеру» теперь требовалось забивать как минимум дважды, чтобы сохранить шансы на финал. Диего быстро сократил отставание, отличившись на 29-й минуте, а после перерыва Клаудио Писарро дальним ударом вывел гостей вперёд — 2:1. При таком результате команды по сумме двух встреч шли к дополнительному времени, пока на 82-й минуте защитник «Гамбурга» Михаэль Гравгор не оказался участником одного из самых нелепых эпизодов в истории еврокубков.

Гравгор собирался отправить мяч назад вратарю Франку Росту, однако тот неожиданно подскочил на лежавшем на газоне бумажном комке. Защитник не сумел нормально обработать передачу, мяч отскочил от его ноги за лицевую линию, и «Вердер» получил угловой. После подачи Диего и скидки Угу Алмейды капитан бременцев Франк Бауманн забил третий гол, потом Олич ещё успел сократить отставание до 2:3 на 87-й минуте, но спасти «Гамбург» уже не удалось. По сумме двух матчей команды сыграли 3:3, а в финал вышел «Вердер» благодаря большему количеству голов на чужом поле. Сегодня при таком счёте соперников ждало бы дополнительное время — напомним, УЕФА отменил правило выездного гола в 2021 году.

Тот самый бумажный шар globallookpress.com

Всего через три дня «Вердер» снова приехал в Гамбург, на этот раз на матч Бундеслиги, и выиграл 2:0 благодаря дублю Угу Алмейды. Из четырёх дерби за 19 дней гамбуржцы победили лишь в одном, а главное — проиграли оба кубковых противостояния. Бременцы в итоге завоевали Кубок Германии, обыграв «Байер» 1:0, но в стамбульском финале Кубка УЕФА сильнее оказался донецкий «Шахтёр». Бумажный шар тем временем приобрёл собственную известность. Телеканал Sat.1 выставил его на благотворительный аукцион, где за 4510 евро памятный предмет купил болельщик «Вердера». 28 мая 2009 года сувенир официально передали капитану Бауманну, после чего он занял место в клубном музее WUSEUM.

Бременцы играли в футболках «Гамбурга» и однажды проиграли чемпионство из-за восьми голов

Первый официальный матч между клубами состоялся ещё 13 марта 1927 года, когда «Гамбург» приехал в Бремен и победил 4:1. В довоенные годы и первые десятилетия после Второй мировой войны гамбуржцы заметно превосходили соседей по результатам. До создания Бундеслиги они трижды становились чемпионами Германии, а с 1947 по 1963 год выиграли 15 из 16 розыгрышей северной Оберлиги. «Вердеру» пришлось ждать первой победы в дерби больше 25 лет: 30 ноября 1952 года бременцы наконец обыграли соперника со счётом 4:3.

С появлением Бундеслиги положение постепенно изменилось. Уже в первом дерби нового чемпионата 12 октября 1963 года «Вердер» победил 4:2, причём Арнольд Шютц по прозвищу Пико оформил хет-трик, затмив даже легендарного Уве Зеелера, который тоже забил в тот день. Через два года бременцы впервые стали чемпионами Германии, а северное противостояние приобрело более конкурентный характер. Иногда матчи запоминались совсем неожиданными обстоятельствами. Например, 27 ноября 1971 года «Вердер» приехал в Гамбург в красно-белых футболках, которые использовал в тот период в качестве отсылки к городским цветам. После первого тайма арбитр Вальтер Эшвайлер потребовал сменить экипировку, поскольку она слишком напоминала форму хозяев, но запасного комплекта у гостей не оказалось. Пришлось обратиться за помощью к самому «Гамбургу», который одолжил сопернику синие футболки с собственным клубным ромбом. Так футболисты «Вердера» провели вторую половину дерби в форме принципиального противника и в итоге проиграли 1:2.

Две легенды северного дерби — Шютц и Зеелер globallookpress.com

В восьмидесятых противостояние вышло на новый уровень благодаря двум тренерам, определившим целую эпоху немецкого футбола. Эрнст Хаппель превратил «Гамбург» в одну из сильнейших команд Европы, а Отто Рехагель занялся восстановлением «Вердера», который в 1980 году вылетел из Бундеслиги. В мае 1982-го гамбуржцы разгромили бременцев 5:0 с хет-триком Хорста Хрубеша, но уже в следующем сезоне соперники боролись за чемпионство до последнего тура. 29 января 1983 года «Вердер» обыграл «Гамбург» 3:2 и прервал его рекордную на тот момент для Бундеслиги серию из 36 матчей без поражений. Однако по итогам чемпионата обе команды набрали по 52 очка, а титул достался гамбуржцам благодаря лучшей разнице мячей: +46 против +38. Вдобавок команда Хаппеля выиграла Кубок европейских чемпионов, победив в финале «Ювентус» 1:0.

Именно в этот период произошло самое трагичное событие в истории северного дерби. 16 октября 1982 года перед кубковой встречей в Гамбурге группа местных хулиганов, среди которых были представители праворадикальных объединений, напала на приехавших болельщиков «Вердера». Шестнадцатилетний Адриан Малейка получил тяжёлую травму головы и на следующий день умер в больнице. На его похороны в Бремене пришли около 600 человек, включая представителей обоих клубов, а в январе 1983 года руководители и болельщики команд встретились в Шесселе, пытаясь договориться о прекращении насилия. Позднее «Вердер» и «Гамбург» начали развивать специальные программы работы с фанатами. Память о Малейке сохраняется в обоих клубах, а его гибель остаётся одной из самых страшных страниц в истории немецкого футбольного фанатизма.

Память об Адриане Малейке globallookpress.com

Семь лет без Бундеслиги: как «Гамбург» потерял статус «динозавра»

До 2018 года «Гамбург» оставался единственным клубом, который участвовал во всех сезонах Бундеслиги с момента её основания в 1963-м. На домашнем стадионе даже установили специальные часы, отсчитывавшие годы, дни и секунды непрерывного пребывания команды в элите. Болельщики гордились этим достижением и называли клуб «динозавром» немецкого футбола, хотя в последние сезоны гамбуржцы всё чаще боролись за выживание. В мае 2018-го часы пришлось остановить: после 55 сезонов подряд команда впервые вылетела во Вторую Бундеслигу. Предполагалось, что возвращение не займёт много времени, однако «Гамбург» регулярно проваливал концовки чемпионатов, а в 2022 и 2023 годах дважды проиграл переходные матчи.

Знаменитые часы «Гамбурга» в момент исторического вылета globallookpress.com

За время отсутствия соседей в элите «Вердер» тоже успел пережить вылет. В 2021 году бременцы покинули Бундеслигу впервые за сорок лет, и соперники неожиданно встретились во втором дивизионе. Сентябрьское дерби в Бремене завершилось победой «Гамбурга» 2:0, причём арбитр показал одиннадцать жёлтых и две красные карточки. В феврале 2022-го «Вердер» взял реванш на выезде — 3:2 с дублем Марвина Дукша. По итогам того сезона бременцы заняли второе место и сразу вернулись в Бундеслигу, а «Гамбург» снова остался во втором дивизионе. Следующей встречи соперников в элите пришлось ждать ещё три года.

Фанаты «Гамбурга» на дерби с «Вердером» globallookpress.com

Вернуться «Гамбург» сумел только весной 2025-го под руководством Мерлина Польцина, и первое за семь с половиной лет дерби в Бундеслиге состоялось 7 декабря. «Вердер» открыл счёт после гола Йенса Стаге, но во втором тайме хозяева перевернули игру усилиями Альбера Самби Локонга и Луки Вушковича. На 78-й минуте бременцы сравняли счёт, однако вышедший на замену Юссуф Поульсен почти сразу забил победный мяч — 3:2. В апреле 2026 года команды встретились уже в Бремене, где «Вердер» взял реванш со счётом 3:1. Стаге оформил дубль, Камерон Пуэртас отличился в компенсированное время, а «Гамбург» заканчивал матч в меньшинстве после удаления Филипа Отеле.

Победный гол Поульсена в первом дерби после возвращения globallookpress.com

Бывшие коллеги на бровке, девять голов Фюллькруга и неожиданный бомбардир «Гамбурга»

Нынешним «Вердером» руководит человек, который ещё несколько лет назад пытался вернуть «Гамбург» в Бундеслигу. Даниэль Тиуне возглавил бременцев в феврале 2026 года, а с июля 2020-го по май 2021-го работал главным тренером гамбуржцев. Тогда его помощником был Мерлин Польцин, который теперь самостоятельно руководит «Гамбургом». Их сотрудничество началось ещё в «Оснабрюке»: в конце 2017 года Тиуне пригласил молодого специалиста в штаб основной команды, а в 2019-м они вместе добились повышения во Вторую Бундеслигу. Год спустя тренеры перебрались в Гамбург, но после увольнения Тиуне Польцин остался и продолжил работать с его преемниками. В ноябре 2024-го он сам получил команду, которую затем вывел в элиту.

Тиуне и Польцин вместе перед дерби globallookpress.com

Бывшие коллеги до сих пор поддерживают дружеские отношения, хотя теперь каждый отвечает за свой клуб и регулярно слышит о важности северного дерби. В апреле Тиуне уже обыграл прежнего помощника со счётом 3:1, а 22 ноября Польцин получит возможность взять реванш. Перед международной паузой «Вердер» занимал шестое место с 15 очками, «Гамбург» шёл одиннадцатым с 12 баллами. Одновременно на столь высоких позициях перед дерби клубы не находились с февраля 2012 года. Бременцы при этом уверенно играют на своём стадионе: три победы и ничья в четырёх домашних встречах нынешнего сезона. Правда, в последнем туре перед паузой команда Тиуне проиграла «Штутгарту» 0:1, прервав семиматчевую беспроигрышную серию.

Перфоманс фанатов «Вердера» на дерби globallookpress.com

Одним из главных событий сезона для болельщиков «Вердера» стало возвращение Никласа Фюллькруга, который летом снова оказался в Бремене после неудачного зарубежного этапа карьеры. В 33 года нападающий демонстрирует впечатляющую результативность: девять голов в девяти первых турах и первое место в списке бомбардиров Бундеслиги. На счету Фюллькруга больше половины всех мячей команды, причём шесть раз он отличился после стандартных положений. Всего «Вердер» забил со стандартов семь голов — кстати, больше любого другого участника чемпионата. Удачно начал сезон и Марко Грюлль, набравший два гола и шесть результативных передач. Австриец уже превзошёл собственный показатель результативных действий за весь предыдущий чемпионат.

Фанаты «Вердера» на дерби с «Гамбургом» globallookpress.com

После трёх поражений на старте сезона «Гамбург» постепенно пришёл в себя и выиграл четыре из следующих шести матчей. Перед международной паузой команда Польцина обыграла мёнхенгладбахскую «Боруссию» 3:1, а одним из самых результативных игроков неожиданно оказался защитник Миро Мухайм. Швейцарец забил трижды, причём каждый раз поражал ворота из-за пределов штрафной площади. В матче с гладбахцами его удар с 30 метров разогнал мяч до 129,43 км/ч — на тот момент это был самый мощный результативный удар сезона в Бундеслиге. Всего «Гамбург» забил четыре гола издали, и по этому показателю его превосходит только «Бавария».

Календарь и таблица Бундеслиги

22 ноября гамбуржцам предстоит сыграть на стадионе, где они проиграли восемь из девяти последних матчей Бундеслиги против «Вердера». Последний приезд тоже закончился поражением 1:3, однако нынешние гости подходят к дерби после четырёх побед в шести турах и могут сравняться с бременцами по очкам. За последние два сезона команды уже обменялись домашними победами, а теперь снова встретятся на «Везерштадионе». Болельщики «Гамбурга» наверняка предпочли бы, чтобы на этот раз ничто постороннее не вмешивалось в ход игры — одного бумажного шара им когда-то хватило для травмы на всю жизнь.